Platform pengembangan visual Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Sebelum bergabung Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Selain peran operasionalnya yang sukses, Leinwand secara aktif terlibat dalam investasi ventura dan menjabat posisi dewan di beberapa organisasi, termasuk Compass, Anaplan, dan Marin Software.

Leinwand mengungkapkan antusiasmenya untuk menjadi bagian dari masa depan Webflow, menyatakan, Masa depan pengembangan web adalah Webflow, dan saya ingin menjadi bagian dari masa depan itu. Pengalaman Leinwand sebagai CTO telah memberinya perspektif unik tentang masalah kolaborasi yang dihadapi oleh tim pemasaran dan teknik saat membuat situs web yang penting bagi bisnis. Dia sangat ingin berkontribusi pada misi Webflow untuk memecahkan masalah ini dan membawa kemampuan pengembang ke audiens yang lebih luas.

Webflow telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar di semua area bisnis dalam satu tahun terakhir, dengan perusahaan besar seperti Dell, Discord, Dropbox, PwC, dan Philips memilih solusi tingkat perusahaan Webflow. Selain itu, aktivitas e-commerce di platform meningkat dua kali lipat, bahkan saat industri yang lebih luas melambat. Webflow terus memperkenalkan fitur-fitur baru, seperti Webflow Marketplace yang baru saja diluncurkan, yang memberikan pengalaman lengkap bagi pengguna untuk mengakses produk dan layanan guna meluncurkan dan memelihara situs web mereka.

Vlad Magdalin, CEO dan salah satu pendiri Webflow, menyatakan keyakinannya pada kemampuan Leinwand untuk menyeimbangkan inovasi dan skalabilitas, memastikan platform tetap andal, cepat, dan aman saat memperluas kehadirannya di antara tim kecil dan perusahaan besar. Magdalin berharap dapat berkolaborasi dengan Leinwand untuk meningkatkan kemampuan Webflow secara signifikan.

Pengumuman ini mengikuti serangkaian janji eksekutif baru-baru ini di Webflow. Pada Juni 2022, Linda Tong, mantan NFL dan AppDynamics, bergabung sebagai COO pertama perusahaan. Pada Mei 2022, Shane Murphy-Reuter menjadi CMO perdana Webflow setelah sebelumnya memimpin upaya pemasaran ZoomInfo untuk mencapai $1 miliar pendapatan berulang tahunan (ARR).

