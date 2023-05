Платформа визуальной разработки Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

До прихода Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

В дополнение к своим успешным операционным должностям Лейнванд активно участвовал в венчурных инвестициях и занимал должности в советах директоров нескольких организаций, включая Compass, Anaplan и Marin Software.

Лейнванд выразил энтузиазм по поводу будущего Webflow, заявив: «Будущее веб-разработки — это Webflow, и я хочу быть частью этого будущего». Опыт Лейнванда в качестве технического директора дал ему уникальный взгляд на проблемы совместной работы, с которыми сталкиваются группы маркетинга и инженеров при создании важных для бизнеса веб-сайтов. Он стремится внести свой вклад в миссию Webflow по решению этих проблем и доведению возможностей разработчиков до более широкой аудитории.

В прошлом году Webflow продемонстрировал значительный рост во всех сферах бизнеса, при этом крупные компании, такие как Dell, Discord, Dropbox, PwC и Philips, выбрали решения Webflow корпоративного уровня. Более того, активность электронной коммерции на платформе удвоилась, даже несмотря на то, что отрасль в целом замедлилась. Webflow продолжает внедрять новые функции, такие как недавно представленный Webflow Marketplace, который предоставляет пользователям универсальный доступ к продуктам и услугам для запуска и обслуживания своих веб-сайтов.

Vlad Magdalin, генеральный директор и соучредитель Webflow, выразил уверенность в способности Leinwand сбалансировать инновации и масштабируемость, гарантируя, что платформа останется надежной, быстрой и безопасной, поскольку она расширяет свое присутствие среди небольших команд и крупных предприятий. Магдалин надеется на сотрудничество с Leinwand, чтобы значительно расширить возможности Webflow.

Это объявление последовало за серией недавних назначений на руководящие посты в Webflow. В июне 2022 года Линда Тонг, ранее работавшая в НФЛ и AppDynamics, стала первым главным операционным директором компании. В мае 2022 года Шейн Мерфи-Ройтер стал первым директором по маркетингу Webflow после того, как ранее руководил маркетинговыми усилиями ZoomInfo, чтобы добиться годового регулярного дохода (ARR) в размере 1 миллиарда долларов.

