A plataforma de desenvolvimento visual Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Antes de ingressar Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Além de suas funções operacionais bem-sucedidas, Leinwand esteve ativamente envolvido em investimentos de risco e ocupou cargos de diretoria em várias organizações, incluindo Compass, Anaplan e Marin Software.

Leinwand expressou seu entusiasmo em fazer parte do futuro do Webflow, afirmando: O futuro do desenvolvimento da Web é Webflow e eu quero fazer parte desse futuro. A experiência de Leinwand como CTO forneceu a ele uma perspectiva única sobre os problemas de colaboração enfrentados pelas equipes de marketing e engenharia ao criar sites críticos para os negócios. Ele está ansioso para contribuir com a missão do Webflow de resolver esses problemas e levar os recursos do desenvolvedor a um público mais amplo.

Webflow experimentou um crescimento considerável em todas as áreas de negócios no ano passado, com grandes empresas como Dell, Discord, Dropbox, PwC e Philips escolhendo as soluções de nível empresarial do Webflow. Além disso, a atividade de comércio eletrônico na plataforma dobrou, mesmo com a desaceleração da indústria como um todo. Webflow continuou a apresentar novos recursos, como o recém-revelado Webflow Marketplace, que oferece uma experiência completa para os usuários acessarem produtos e serviços para lançar e manter seus sites.

Vlad Magdalin, CEO e cofundador da Webflow, expressou confiança na capacidade de Leinwand de equilibrar inovação e escalabilidade, garantindo que a plataforma permaneça confiável, rápida e segura à medida que expande sua presença entre pequenas equipes e grandes empresas. A Magdalin espera colaborar com a Leinwand para aprimorar significativamente os recursos do Webflow.

Este anúncio segue uma série de nomeações executivas recentes na Webflow. Em junho de 2022, Linda Tong, ex-NFL e AppDynamics, ingressou como a primeira COO da empresa. Em maio de 2022, Shane Murphy-Reuter se tornou o CMO inaugural da Webflow depois de liderar os esforços de marketing da ZoomInfo para atingir US$ 1 bilhão em receita recorrente anual (ARR).

