La plataforma de desarrollo visual Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Antes de unirse Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Además de sus exitosos roles operativos, Leinwand ha participado activamente en inversiones de riesgo y ha ocupado cargos en la junta directiva de varias organizaciones, incluidas Compass, Anaplan y Marin Software.

Leinwand expresó su entusiasmo por ser parte del futuro de Webflow y afirmó: El futuro del desarrollo web es Webflow y quiero ser parte de ese futuro. La experiencia de Leinwand como CTO le ha brindado una perspectiva única sobre los problemas de colaboración que enfrentan los equipos de marketing e ingeniería al crear sitios web críticos para el negocio. Está ansioso por contribuir a la misión de Webflow de resolver estos problemas y llevar las capacidades de los desarrolladores a un público más amplio.

Webflow experimentó un crecimiento considerable en todas las áreas comerciales durante el último año, y las principales empresas, como Dell, Discord, Dropbox, PwC y Philips, eligieron las soluciones de nivel empresarial de Webflow. Además, la actividad de comercio electrónico en la plataforma se ha duplicado, incluso cuando la industria en general se ha desacelerado. Webflow ha seguido presentando nuevas funciones, como Webflow Marketplace, recientemente presentado, que brinda una experiencia todo en uno para que los usuarios accedan a productos y servicios para lanzar y mantener sus sitios web.

Vlad Magdalin, director ejecutivo y cofundador de Webflow, expresó su confianza en la capacidad de Leinwand para equilibrar la innovación y la escalabilidad, asegurando que la plataforma siga siendo confiable, rápida y segura a medida que expande su presencia entre equipos pequeños y grandes empresas. Magdalin espera colaborar con Leinwand para mejorar significativamente las capacidades de Webflow.

Este anuncio sigue a una serie de nombramientos ejecutivos recientes en Webflow. En junio de 2022, Linda Tong, ex integrante de la NFL y AppDynamics, se incorporó como la primera directora de operaciones de la empresa. En mayo de 2022, Shane Murphy-Reuter se convirtió en el CMO inaugural de Webflow después de haber liderado los esfuerzos de marketing de ZoomInfo para lograr mil millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR).

