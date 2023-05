Die visuelle Entwicklungsplattform Webflow has announced the appointment of Allan Leinwand as its new Chief Technology Officer (CTO). Leinwand's role will involve overseeing the engineering team as the company enters a new phase of growth and product innovation. Leinwand has previously held executive positions at reputable tech companies, including Shopify, Slack, and ServiceNow.

Bevor er zu Webflow, Leinwand served as the CTO at Shopify, overseeing engineering and data for the global e-commerce enterprise. He has also fulfilled the role of Senior Vice President (SVP) of Engineering at Slack, where he successfully managed engineering growth leading up to the company's IPO. Other positions that demonstrate Leinwand's extensive expertise include CTO roles at ServiceNow and Zynga.

Zusätzlich zu seinen erfolgreichen operativen Funktionen war Leinwand aktiv an Risikoinvestitionen beteiligt und hatte Vorstandspositionen bei mehreren Organisationen inne, darunter Compass, Anaplan und Marin Software.

Leinwand brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck, ein Teil der Zukunft von Webflow zu sein, und erklärte: „Die Zukunft der Webentwicklung ist Webflow, und ich möchte ein Teil dieser Zukunft sein.“ Leinwands Erfahrung als CTO hat ihm eine einzigartige Perspektive auf die Zusammenarbeitsprobleme verschafft, mit denen Marketing- und Technikteams bei der Erstellung geschäftskritischer Websites konfrontiert sind. Er ist bestrebt, zur Mission von Webflow beizutragen, diese Probleme zu lösen und Entwicklerfähigkeiten einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Webflow verzeichnete im vergangenen Jahr in allen Geschäftsbereichen ein beträchtliches Wachstum, wobei sich große Unternehmen wie Dell, Discord, Dropbox, PwC und Philips für die Unternehmenslösungen von Webflow entschieden haben. Darüber hinaus hat sich die E-Commerce-Aktivität auf der Plattform verdoppelt, obwohl sich die Branche insgesamt verlangsamt hat. Webflow hat weiterhin neue Funktionen eingeführt, wie zum Beispiel den kürzlich vorgestellten Webflow Marketplace, der Benutzern ein All-in-One-Erlebnis bietet, indem sie auf Produkte und Dienste zugreifen, um ihre Websites zu starten und zu pflegen.

Vlad Magdalin, CEO und Mitbegründer von Webflow, zeigte sich zuversichtlich in Leinwands Fähigkeit, Innovation und Skalierbarkeit in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass die Plattform zuverlässig, schnell und sicher bleibt, während sie ihre Präsenz bei kleinen Teams und großen Unternehmen ausweitet. Magdalin freut sich auf die Zusammenarbeit mit Leinwand, um die Möglichkeiten von Webflow deutlich zu verbessern.

Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe kürzlich erfolgter Ernennungen von Führungskräften bei Webflow. Im Juni 2022 trat Linda Tong, ehemals NFL und AppDynamics, als erste COO des Unternehmens bei. Im Mai 2022 wurde Shane Murphy-Reuter der erste CMO von Webflow, nachdem er zuvor die Marketingbemühungen für ZoomInfo geleitet hatte, um einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen.

