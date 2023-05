Tanınmış no-code ilişkisel veritabanının arkasındaki şirket olan Airtable, erken aşama veri görselleştirme şirketi Bayes satın aldığını duyurdu. Bu hamle, Airtable platformunda veri görselleştirme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın şartları açıklanmasa da, bu satın alma Airtable'ın birleşme ve satın almalara yönelik ilk baskını oldu.

Hem Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Anlaşma kapsamında, dört Bayes çalışanının tamamı, önümüzdeki aylarda Bayes ürününü sonlandırmayı ve özelliklerini Airtable platformuna entegre etmeyi planlayan Airtable katılacak. Bayes'in kurucu ortağı Will Strimling, iki şirketin Bayes'in 2019'daki başlangıcından bu yana yakından uyumlu olduğunu ve Airtable başlangıçları için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Strimling, satın alımın, iş akışlarını yönetmek için geliştirilmiş içgörüler, görselleştirmeler ve raporlama yetenekleri içeren gelişmiş bir Airtable oluşturulmasına yol açacağına inanıyor.

Airtable şu anda ürününde temel veri görselleştirme seçenekleri sunarken, Bayes ile entegrasyonun bu özellikleri yeni bir düzeye çıkarması bekleniyor. Birleşme, müşterilerin Airtable ürününün üzerinde özel arayüzlerin oluşturulmasını kolaylaştırmanın yanı sıra daha gelişmiş grafikler ve raporlar tasarlamasına olanak tanıyacak. Liu, Airtable'ın veri görselleştirme tekliflerinde önemli bir yükseltme olarak bu tür özelliklerin potansiyelini vurguladı.

Liu ayrıca, Airtable artık şirkette 500 çalışanı ve onları denetleyecek güçlü bir yönetici ekibiyle satın alma başlatmanın mantıklı olduğu bir ölçekte olduğunu belirtti. 2013 yılında kurulan Airtable, bugüne kadar 600 milyon $'ın üzerinde para topladı ve yakın zamanda 270 milyon $'lık E Serisi şirkete 5,77 milyar $ değer biçti. Bu mali durum göz önüne alındığında Airtable, platformunu daha da güçlendirmek ve giderek daha rekabetçi no-code uygulama geliştirme alanında vazgeçilmez bir araç olarak statüsünü korumak için ek satın almalar keşfedebilir.

no-code platformlar gelişmeye ve önem kazanmaya devam ettikçe, gelişmiş veri görselleştirme araçlarına olan talebin artması muhtemeldir. Airtable ve Bayes işbirliğinden kaynaklanan gelişmiş yetenekler, gelişen bir no-code araçlar ekosistemine katkıda bulunabilir ve diğer teknoloji şirketlerinin bu alanda stratejik satın almalar gerçekleştirmeleri için bir ilham kaynağı olabilir.