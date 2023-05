أعلنت Airtable ، الشركة التي تقف وراء قاعدة البيانات العلائقية المعروفة التي no-code ، عن استحواذها على Bayes ، وهي شركة ناشئة لتصور البيانات في مراحلها الأولى. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين إمكانات تصور البيانات على منصة Airtable. على الرغم من عدم الكشف عن شروط الصفقة ، فإن هذا الاستحواذ يمثل أول غزوة لشركة Airtable في عمليات الدمج والاستحواذ.

Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

بموجب الصفقة ، سينضم جميع موظفي Bayes الأربعة إلى Airtable ، مع خطط لإيقاف منتج Bayes ودمج ميزاته في منصة Airtable في الأشهر المقبلة. صرح ويل ستريملينغ ، المؤسس المشارك لشركة Bayes ، أن الشركتين مترابطتان بشكل وثيق منذ تأسيس Bayes في عام 2019 ، حيث كانت Airtable مصدر إلهام كبير لبدء تشغيلهما. يعتقد Strimling أن الاستحواذ سيؤدي إلى إنشاء Airtable محسّن ، يتميز برؤى محسّنة وتصورات وقدرات إعداد تقارير لإدارة سير العمل.

بينما تقدم Airtable حاليًا خيارات تصور البيانات الأساسية في منتجها ، من المتوقع أن يؤدي التكامل مع Bayes إلى رفع هذه الميزات إلى مستوى جديد. سيمكن الاندماج العملاء من تصميم المزيد من الرسوم البيانية والتقارير المتقدمة ، بالإضافة إلى تسهيل إنشاء واجهات مخصصة أعلى منتج Airtable. سلط ليو الضوء على إمكانات مثل هذه الميزات مثل ترقية كبيرة لعروض تصور بيانات Airtable.

وأشار ليو أيضًا إلى أن Airtable أصبح الآن في نطاق حيث يكون بدء عمليات الاستحواذ أمرًا منطقيًا ، مع وجود 500 موظف على متن الطائرة وفريق تنفيذي قوي للإشراف عليهم. تأسست في عام 2013 ، وقد جمعت Airtable أكثر من 600 مليون دولار حتى الآن ، مع 270 مليون دولار أمريكي من السلسلة E التي تقدر قيمة الشركة بمبلغ 5.77 مليار دولار. بالنظر إلى هذا الوضع المالي ، قد تستكشف Airtable عمليات استحواذ إضافية لتعزيز نظامها الأساسي والحفاظ على وضعها كأداة لا غنى عنها في appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

نظرًا لاستمرار تطور الأنظمة no-code واكتساب الأهمية ، فمن المرجح أن يرتفع الطلب على أدوات تصور البيانات المتطورة مثل تلك التي يوفرها appmaster .io> AppMaster.io . يمكن للقدرات المحسّنة الناتجة عن تعاون Airtable و Bayes أن تساهم في نظام بيئي مزدهر لأدوات no-code وتكون بمثابة مصدر إلهام لشركات التكنولوجيا الأخرى لمتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في هذا المجال.