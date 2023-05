Airtable, công ty đứng sau cơ sở dữ liệu quan hệ no-code nổi tiếng, đã công bố việc mua lại Bayes, một công ty khởi nghiệp trực quan hóa dữ liệu giai đoạn đầu. Động thái này nhằm cải thiện khả năng trực quan hóa dữ liệu trên nền tảng Airtable. Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng việc mua lại này đánh dấu bước đột phá đầu tiên của Airtable vào việc mua bán và sáp nhập.

Cả Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Theo thỏa thuận, cả bốn nhân viên của Bayes sẽ tham gia Airtable, với kế hoạch ngừng sản phẩm Bayes và tích hợp các tính năng của nó vào nền tảng Airtable trong những tháng tới. Người đồng sáng lập Bayes Will Strimling tuyên bố rằng hai công ty đã liên kết chặt chẽ với nhau kể từ khi Bayes thành lập vào năm 2019, với Airtable là nguồn cảm hứng quan trọng cho công ty khởi nghiệp của họ. Strimling tin rằng việc mua lại sẽ dẫn đến việc tạo ra một Airtable nâng cao, có thông tin chi tiết, hình ảnh hóa và khả năng báo cáo được cải thiện để quản lý quy trình công việc.

Mặc dù Airtable hiện cung cấp các tùy chọn trực quan hóa dữ liệu cơ bản trong sản phẩm của mình, nhưng việc tích hợp với Bayes dự kiến sẽ nâng các tính năng này lên một tầm cao mới. Việc sáp nhập sẽ cho phép khách hàng thiết kế các biểu đồ và báo cáo nâng cao hơn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo các giao diện tùy chỉnh trên sản phẩm của Airtable. Liu nhấn mạnh tiềm năng của các tính năng như một bản nâng cấp đáng kể cho các dịch vụ trực quan hóa dữ liệu của Airtable.

Liu cũng lưu ý rằng Airtable hiện đang ở quy mô mà việc bắt đầu mua lại có ý nghĩa, với 500 nhân viên trên tàu và một nhóm điều hành mạnh mẽ để giám sát họ. Được thành lập vào năm 2013, Airtable đã huy động được hơn 600 triệu đô la cho đến nay, với Series E trị giá 270 triệu đô la gần đây định giá công ty ở mức 5,77 tỷ đô la. Với tình hình tài chính này, Airtable có thể khám phá các hoạt động mua lại bổ sung để củng cố hơn nữa nền tảng của mình và duy trì trạng thái là một công cụ không thể thiếu trong appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Khi các nền tảng no-code tiếp tục phát triển và trở nên nổi bật, nhu cầu về các công cụ trực quan hóa dữ liệu phức tạp như các công cụ do appmaster .io> AppMaster.io cung cấp có thể sẽ tăng lên. Các khả năng nâng cao do sự hợp tác của Airtable và Bayes có thể góp phần tạo nên một hệ sinh thái thịnh vượng gồm các công cụ no-code và là nguồn cảm hứng cho các công ty công nghệ khác theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược trong lĩnh vực này.