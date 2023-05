Airtable, সুপরিচিত no-code রিলেশনাল ডাটাবেসের পিছনে কোম্পানি, Bayes অধিগ্রহণের ঘোষণা করেছে, একটি প্রাথমিক পর্যায়ের ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন স্টার্টআপ। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য Airtable প্ল্যাটফর্মে ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন ক্ষমতা উন্নত করা। যদিও চুক্তির শর্তাদি প্রকাশ করা হয়নি, এই অধিগ্রহণটি Airtable-এর একীভূতকরণ এবং অধিগ্রহণের প্রথম যাত্রাকে চিহ্নিত করে।

Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

চুক্তির অধীনে, Bayes এর চারটি কর্মচারী Airtable যোগদান করবে, Bayes পণ্যটি বন্ধ করার এবং আগামী মাসগুলিতে Airtable প্ল্যাটফর্মে এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে একীভূত করার পরিকল্পনা নিয়ে। বেইসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা উইল স্ট্রিমলিং বলেছেন যে দুটি কোম্পানি 2019 সালে বেইসের সূচনার পর থেকে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়েছে, Airtable তাদের স্টার্টআপের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অনুপ্রেরণা। স্ট্রিমলিং বিশ্বাস করেন যে অধিগ্রহণ একটি উন্নত Airtable তৈরির দিকে পরিচালিত করবে, যেখানে কর্মপ্রবাহ পরিচালনার জন্য উন্নত অন্তর্দৃষ্টি, ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং প্রতিবেদন করার ক্ষমতা রয়েছে।

যদিও Airtable বর্তমানে তার পণ্যে মৌলিক ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন বিকল্পগুলি অফার করে, Bayes-এর সাথে একীকরণ এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে একটি নতুন স্তরে উন্নীত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। একত্রীকরণ গ্রাহকদের আরও উন্নত গ্রাফ এবং রিপোর্ট ডিজাইন করতে সক্ষম করবে, সেইসাথে Airtable-এর পণ্যের উপরে কাস্টম ইন্টারফেস তৈরির সুবিধা দেবে। লিউ এয়ারটেবলের ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন অফারগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড হিসাবে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সম্ভাবনাকে হাইলাইট করেছেন।

লিউ আরও উল্লেখ করেছেন যে Airtable এখন এমন একটি স্কেলে রয়েছে যেখানে অধিগ্রহণ শুরু করা অর্থপূর্ণ, জাহাজে 500 জন কর্মচারী এবং তাদের তদারকি করার জন্য একটি শক্তিশালী নির্বাহী দল রয়েছে। 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত, Airtable এ পর্যন্ত $600 মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করেছে, সাম্প্রতিক $270 মিলিয়ন সিরিজ E কোম্পানির মূল্য $5.77 বিলিয়ন। এই আর্থিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, Airtable তার প্ল্যাটফর্মকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক no-code app development space এ একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে এটির স্থিতি বজায় রাখতে অতিরিক্ত অধিগ্রহণের অন্বেষণ করতে পারে।

যেহেতু no-code প্ল্যাটফর্মগুলি ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে এবং প্রাধান্য লাভ করে, অত্যাধুনিক ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলগুলির চাহিদা বাড়তে পারে৷ Airtable এবং Bayes সহযোগিতার ফলে বর্ধিত ক্ষমতা no-code সরঞ্জামগুলির একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমে অবদান রাখতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে কৌশলগত অধিগ্রহণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে।