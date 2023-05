Airtable, het bedrijf achter de bekende relationele database no-code, heeft de overname aangekondigd van Bayes, een startup voor datavisualisatie in een vroeg stadium. Deze stap is bedoeld om de datavisualisatiemogelijkheden op het Airtable platform te verbeteren. Hoewel de voorwaarden van de deal niet zijn bekendgemaakt, markeert deze overname Airtable's eerste uitstapje naar fusies en overnames.

Zowel Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Volgens de deal zullen alle vier Bayes-medewerkers zich bij Airtable voegen, met plannen om het Bayes-product stop te zetten en de functies ervan in het Airtable platform in de komende maanden te integreren. Mede-oprichter van Bayes, Will Strimling, verklaarde dat de twee bedrijven nauw op elkaar zijn afgestemd sinds de oprichting van Bayes in 2019, waarbij Airtable een belangrijke inspiratiebron was voor hun startup. Strimling gelooft dat de overname zal leiden tot de creatie van een verbeterde Airtable, met verbeterde inzichten, visualisaties en rapportagemogelijkheden voor het beheren van workflows.

Hoewel Airtable momenteel basisopties voor gegevensvisualisatie in zijn product biedt, wordt verwacht dat de integratie met Bayes deze functies naar een nieuw niveau zal tillen. De fusie stelt klanten in staat om meer geavanceerde grafieken en rapporten te ontwerpen, en het creëren van aangepaste interfaces bovenop het product van Airtable te vergemakkelijken. Liu benadrukte het potentieel van functies zoals een aanzienlijke upgrade van Airtable's datavisualisatie-aanbod.

Liu merkte ook op dat Airtable nu op een schaal zit waar het initiëren van overnames zinvol is, met 500 werknemers aan boord en een sterk uitvoerend team om toezicht op hen te houden. Airtable opgericht in 2013, heeft tot nu toe meer dan $ 600 miljoen opgehaald, met een recente $ 270 miljoen Series E die het bedrijf op $ 5,77 miljard waardeert. Gezien deze financiële positie kan Airtable aanvullende acquisities onderzoeken om zijn platform verder te versterken en zijn status als een onmisbaar hulpmiddel in de steeds competitiever appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Naarmate no-code platforms blijven evolueren en aan bekendheid winnen, zal de vraag naar geavanceerde tools voor gegevensvisualisatie, zoals die van appmaster .io> AppMaster.io waarschijnlijk toenemen. De verbeterde mogelijkheden die het resultaat zijn van de samenwerking tussen Airtable en Bayes kunnen bijdragen aan een bloeiend ecosysteem van tools no-code en dienen als inspiratie voor andere technologiebedrijven om strategische overnames op dit gebied na te streven.