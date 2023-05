Airtable บริษัทที่อยู่เบื้องหลังฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ no-code ที่มีชื่อเสียง ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Bayes ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการสร้างภาพข้อมูลในระยะเริ่มต้น การย้ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแสดงข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Airtable แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขของข้อตกลง แต่การซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีครั้งแรกของ Airtable ในการควบรวมและซื้อกิจการ

ทั้ง Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

ภายใต้ข้อตกลงนี้ พนักงานของ Bayes ทั้งสี่คนจะเข้าร่วม Airtable โดยมีแผนที่จะยุติการผลิตผลิตภัณฑ์ของ Bayes และรวมคุณลักษณะต่างๆ เข้ากับแพลตฟอร์ม Airtable ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Will Strimling ผู้ร่วมก่อตั้งของ Bayes ระบุว่าทั้งสองบริษัทมีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bayes ในปี 2019 โดย Airtable เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นของพวกเขา Strimling เชื่อว่าการเข้าซื้อกิจการจะนำไปสู่การสร้าง Airtable ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น การแสดงภาพ และความสามารถในการรายงานสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์

แม้ว่าปัจจุบัน Airtable จะนำเสนอตัวเลือกการแสดงข้อมูลพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ แต่การผสานรวมกับ Bayes นั้นคาดว่าจะยกระดับคุณสมบัติเหล่านี้ไปสู่ระดับใหม่ การควบรวมกิจการจะช่วยให้ลูกค้าสามารถออกแบบกราฟและรายงานขั้นสูงได้มากขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการสร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองบนผลิตภัณฑ์ของ Airtable Liu ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการอัปเกรดที่สำคัญสำหรับการแสดงภาพข้อมูลของ Airtable

Liu ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าตอนนี้ Airtable อยู่ในระดับที่เริ่มเข้าซื้อกิจการได้แล้ว โดยมีพนักงาน 500 คนและทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งคอยควบคุมดูแล Airtable ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ปัจจุบันสามารถระดมทุนได้มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ โดย Series E ล่าสุดมีมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์ มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 5.77 พันล้านดอลลาร์ ด้วยสถานะทางการเงินนี้ Airtable อาจสำรวจการซื้อกิจการเพิ่มเติมเพื่อหนุนแพลตฟอร์มและรักษาสถานะเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ใน appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space

เนื่องจากแพลตฟอร์ม no-code ยังคงพัฒนาและมีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น ที่จัดหาโดย appmaster .io> AppMaster.io จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของ Airtable และ Bayes สามารถนำไปสู่ระบบนิเวศที่เฟื่องฟูของเครื่องมือ no-code และเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ดำเนินการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ในด้านนี้