Airtable, компания, разработавшая известную реляционную базу данных no-code, объявила о приобретении Bayes, стартапа по визуализации данных на ранней стадии. Этот шаг направлен на улучшение возможностей визуализации данных на платформе Airtable. Хотя условия сделки не разглашаются, это приобретение знаменует собой первый набег Airtable на слияния и поглощения.

И Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

В рамках сделки все четыре сотрудника Bayes присоединятся к Airtable с планами прекратить выпуск продукта Bayes и интегрировать его функции в платформу Airtable в ближайшие месяцы. Соучредитель Bayes Уилл Стримлинг заявил, что две компании были тесно связаны с момента основания Bayes в 2019 году, и Airtable послужила важным источником вдохновения для их стартапа. Стримлинг считает, что это приобретение приведет к созданию усовершенствованной Airtable с улучшенными аналитическими данными, визуализацией и возможностями отчетности для управления рабочими процессами.

Хотя Airtable в настоящее время предлагает базовые возможности визуализации данных в своем продукте, ожидается, что интеграция с Bayes поднимет эти функции на новый уровень. Слияние позволит клиентам разрабатывать более сложные графики и отчеты, а также облегчит создание пользовательских интерфейсов поверх продукта Airtable. Лю подчеркнул потенциал таких функций как значительное обновление предложений Airtable по визуализации данных.

Лю также отметил, что Airtable сейчас находится в таком масштабе, когда инициирование приобретений имеет смысл, с 500 штатными сотрудниками и сильной исполнительной командой, которая будет их контролировать. Основанная в 2013 году, Airtable на сегодняшний день привлекла более 600 миллионов долларов, а недавняя серия E на 270 миллионов долларов оценила компанию в 5,77 миллиарда долларов. Учитывая это финансовое положение, Airtable может изучить возможность дополнительных приобретений, чтобы еще больше укрепить свою платформу и сохранить свой статус незаменимого инструмента во все более конкурентоспособной appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Поскольку платформы no-code продолжают развиваться и набирать популярность, спрос на сложные инструменты визуализации данных, подобные тем, которые предоставляются appmaster .io> AppMaster.io , вероятно, будет расти. Расширенные возможности, полученные в результате сотрудничества Airtable и Bayes, могут внести вклад в процветающую экосистему инструментов no-code и послужить источником вдохновения для других технологических компаний для стратегических приобретений в этой области.