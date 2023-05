Airtable, la compañía detrás de la conocida base de datos relacional no-code, ha anunciado la adquisición de Bayes, una startup de visualización de datos en etapa inicial. Este movimiento tiene como objetivo mejorar las capacidades de visualización de datos en la plataforma Airtable. Aunque no se dieron a conocer los términos del acuerdo, esta adquisición marca la primera incursión de Airtable en fusiones y adquisiciones.

Según el acuerdo, los cuatro empleados de Bayes se unirán a Airtable, con planes de descontinuar el producto de Bayes e integrar sus funciones en la plataforma Airtable en los próximos meses. El cofundador de Bayes, Will Strimling, declaró que las dos compañías han estado estrechamente alineadas desde el inicio de Bayes en 2019, con Airtable como una inspiración importante para su inicio. Strimling cree que la adquisición conducirá a la creación de una Airtable mejorada, con mejores perspectivas, visualizaciones y capacidades de generación de informes para administrar los flujos de trabajo.

Si bien Airtable actualmente ofrece opciones básicas de visualización de datos en su producto, se espera que la integración con Bayes eleve estas características a un nuevo nivel. La fusión permitirá a los clientes diseñar gráficos e informes más avanzados, además de facilitar la creación de interfaces personalizadas además del producto de Airtable. Liu destacó el potencial de tales características como una actualización significativa de las ofertas de visualización de datos de Airtable.

Liu también señaló que Airtable ahora está en una escala en la que tiene sentido iniciar adquisiciones, con 500 empleados a bordo y un sólido equipo ejecutivo para supervisarlos. Fundada en 2013, Airtable ha recaudado más de 600 millones de dólares hasta la fecha, con una Serie E reciente de 270 millones de dólares que valora a la empresa en 5770 millones de dólares.

