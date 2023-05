जाने-माने no-code रिलेशनल डेटाबेस के पीछे कंपनी Airtable ने शुरुआती चरण के डेटा विज़ुअलाइज़ेशन स्टार्टअप Bayes के अधिग्रहण की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य Airtable प्लेटफॉर्म पर डेटा विज़ुअलाइज़ेशन क्षमताओं में सुधार करना है। हालांकि सौदे की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था, यह अधिग्रहण विलय और अधिग्रहण में एयरटेबल के पहले प्रवेश को चिह्नित करता है।

Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

सौदे के तहत, बेयस के सभी चार कर्मचारी Airtable में शामिल होंगे, बेयस उत्पाद को बंद करने और आने वाले महीनों में Airtable प्लेटफॉर्म में अपनी सुविधाओं को एकीकृत करने की योजना के साथ। बेयस के सह-संस्थापक विल स्ट्रिमलिंग ने कहा कि 2019 में बेयस की स्थापना के बाद से दोनों कंपनियों को निकटता से जोड़ा गया है, जिसमें Airtable उनके स्टार्टअप के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। स्ट्रिमलिंग का मानना है कि अधिग्रहण से उन्नत Airtable का निर्माण होगा, जिसमें वर्कफ़्लोज़ के प्रबंधन के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि, विज़ुअलाइज़ेशन और रिपोर्टिंग क्षमताएं होंगी।

जबकि Airtable वर्तमान में अपने उत्पाद में बुनियादी डेटा विज़ुअलाइज़ेशन विकल्प प्रदान करता है, Bayes के साथ एकीकरण से इन सुविधाओं को एक नए स्तर पर ले जाने की उम्मीद है। विलय ग्राहकों को अधिक उन्नत ग्राफ और रिपोर्ट डिजाइन करने में सक्षम करेगा, साथ ही साथ एयरटेबल के उत्पाद के शीर्ष पर कस्टम इंटरफेस बनाने की सुविधा प्रदान करेगा। लियू ने एयरटेबल के डेटा विज़ुअलाइज़ेशन प्रसाद के महत्वपूर्ण उन्नयन के रूप में ऐसी सुविधाओं की क्षमता पर प्रकाश डाला।

लियू ने यह भी कहा कि Airtable अब एक ऐसे पैमाने पर है जहां अधिग्रहण शुरू करना समझ में आता है, जिसमें 500 कर्मचारी जहाज पर हैं और उनकी देखरेख के लिए एक मजबूत कार्यकारी टीम है। 2013 में स्थापित, Airtable आज तक $600 मिलियन से अधिक जुटाए हैं, हाल ही में $270 मिलियन सीरीज़ E के साथ कंपनी का मूल्य $5.77 बिलियन है। इस वित्तीय स्थिति को देखते हुए, Airtable अपने प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अधिग्रहण का पता लगा सकता है और तेजी से प्रतिस्पर्धी appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space में एक अनिवार्य उपकरण के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space ।

जैसे-जैसे no-code प्लेटफ़ॉर्म विकसित होते जा रहे हैं और प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, वैसे-वैसे परिष्कृत डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल की माँग बढ़ सकती है, जैसे कि appmaster .io> AppMaster.io द्वारा प्रदान किया गया। Airtable और Bayes सहयोग से उत्पन्न बढ़ी हुई क्षमताएं no-code टूल्स के संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान कर सकती हैं और इस क्षेत्र में रणनीतिक अधिग्रहण करने के लिए अन्य तकनीकी कंपनियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकती हैं।