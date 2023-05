Airtable, a empresa por trás do conhecido banco de dados relacional no-code, anunciou a aquisição da Bayes, uma startup de visualização de dados em estágio inicial. Este movimento visa melhorar os recursos de visualização de dados na plataforma Airtable. Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados, esta aquisição marca a primeira incursão da Airtable em fusões e aquisições.

Tanto Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Sob o acordo, todos os quatro funcionários da Bayes ingressarão Airtable, com planos de descontinuar o produto Bayes e integrar seus recursos à plataforma Airtable nos próximos meses. O cofundador da Bayes, Will Strimling, afirmou que as duas empresas estão intimamente alinhadas desde o início da Bayes em 2019, com Airtable sendo uma inspiração significativa para sua startup. Strimling acredita que a aquisição levará à criação de um Airtable aprimorado, apresentando insights, visualizações e recursos de relatórios aprimorados para gerenciar fluxos de trabalho.

Embora Airtable atualmente ofereça opções básicas de visualização de dados em seu produto, espera-se que a integração com o Bayes eleve esses recursos a um novo nível. A fusão permitirá que os clientes criem gráficos e relatórios mais avançados, além de facilitar a criação de interfaces personalizadas sobre o produto da Airtable. Liu destacou o potencial de tais recursos como uma atualização significativa para as ofertas de visualização de dados da Airtable.

Liu também observou que Airtable está agora em uma escala em que iniciar aquisições faz sentido, com 500 funcionários a bordo e uma forte equipe executiva para supervisioná-los. Fundada em 2013, Airtable arrecadou mais de US$ 600 milhões até o momento, com uma recente Série E de US$ 270 milhões avaliando a empresa em US$ 5,77 bilhões. Dada esta posição financeira, Airtable pode explorar aquisições adicionais para reforçar ainda mais sua plataforma e manter seu status como uma ferramenta indispensável no appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Como as plataformas no-code continuam a evoluir e ganhar destaque, a demanda por ferramentas sofisticadas de visualização de dados, como as fornecidas por appmaster .io> AppMaster.io provavelmente aumentará. Os recursos aprimorados resultantes da colaboração Airtable e Bayes podem contribuir para um próspero ecossistema de ferramentas no-code e servir de inspiração para outras empresas de tecnologia buscarem aquisições estratégicas nessa área.