Airtable, das Unternehmen hinter der bekannten relationalen no-code Datenbank, hat die Übernahme von Bayes, einem Startup für Datenvisualisierung in der Frühphase, bekannt gegeben. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Datenvisualisierungsfunktionen auf der Airtable Plattform zu verbessern. Obwohl die Bedingungen der Transaktion nicht bekannt gegeben wurden, markiert diese Übernahme Airtables ersten Vorstoß in Fusionen und Übernahmen.

Sowohl Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Im Rahmen der Vereinbarung werden alle vier Bayes-Mitarbeiter Airtable beitreten, mit Plänen, das Bayes-Produkt einzustellen und seine Funktionen in den kommenden Monaten in die Airtable Plattform zu integrieren. Will Strimling, Mitbegründer von Bayes, erklärte, dass die beiden Unternehmen seit der Gründung von Bayes im Jahr 2019 eng miteinander verbunden seien, wobei Airtable eine wichtige Inspiration für ihr Startup sei. Strimling glaubt, dass die Übernahme zur Schaffung eines verbesserten Airtable führen wird, der verbesserte Einblicke, Visualisierungen und Berichtsfunktionen für die Verwaltung von Arbeitsabläufen bietet.

Während Airtable derzeit grundlegende Datenvisualisierungsoptionen in seinem Produkt bietet, wird erwartet, dass die Integration mit Bayes diese Funktionen auf ein neues Niveau heben wird. Die Fusion wird es Kunden ermöglichen, fortschrittlichere Grafiken und Berichte zu entwerfen und die Erstellung benutzerdefinierter Schnittstellen zusätzlich zu Airtables Produkt zu erleichtern. Liu hob das Potenzial solcher Funktionen als bedeutendes Upgrade der Datenvisualisierungsangebote von Airtable hervor.

Liu bemerkte auch, dass Airtable jetzt in einer Größenordnung ist, in der die Initiierung von Akquisitionen sinnvoll ist, mit 500 Mitarbeitern an Bord und einem starken Führungsteam, das sie überwacht. Airtable wurde 2013 gegründet und hat bis heute über 600 Millionen US-Dollar aufgebracht, wobei eine kürzlich durchgeführte Serie E von 270 Millionen US-Dollar das Unternehmen mit 5,77 Milliarden US-Dollar bewertet. Angesichts dieser Finanzlage könnte Airtable weitere Akquisitionen prüfen, um seine Plattform weiter zu stärken und seinen Status als unverzichtbares Tool in der zunehmend wettbewerbsorientierten appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space aufrechtzuerhalten appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Da sich no-code Plattformen weiterentwickeln und an Bedeutung gewinnen, wird die Nachfrage nach ausgefeilten Datenvisualisierungstools, wie sie von appmaster .io> AppMaster.io bereitgestellt werden, wahrscheinlich steigen. Die verbesserten Fähigkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit von Airtable und Bayes ergeben, können zu einem florierenden Ökosystem von no-code Tools beitragen und anderen Technologieunternehmen als Inspiration für strategische Übernahmen in diesem Bereich dienen.