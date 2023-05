Airtable, la société à l'origine de la célèbre base de données relationnelle no-code, a annoncé l'acquisition de Bayes, une start-up de visualisation de données en phase de démarrage. Cette décision vise à améliorer les capacités de visualisation des données sur la plate-forme Airtable. Bien que les termes de l'accord n'aient pas été divulgués, cette acquisition marque la première incursion d'Airtable dans les fusions et acquisitions.

Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Dans le cadre de l'accord, les quatre employés de Bayes rejoindront Airtable, avec l'intention d'arrêter le produit Bayes et d'intégrer ses fonctionnalités dans la plate-forme Airtable dans les mois à venir. Le co-fondateur de Bayes, Will Strimling, a déclaré que les deux sociétés étaient étroitement alignées depuis la création de Bayes en 2019, Airtable étant une inspiration importante pour leur startup. Strimling pense que l'acquisition conduira à la création d'une Airtable améliorée, avec des informations, des visualisations et des capacités de création de rapports améliorées pour la gestion des flux de travail.

Alors Airtable propose actuellement des options de visualisation de données de base dans son produit, l'intégration avec Bayes devrait élever ces fonctionnalités à un nouveau niveau. La fusion permettra aux clients de concevoir des graphiques et des rapports plus avancés, ainsi que de faciliter la création d'interfaces personnalisées en plus du produit d'Airtable. Liu a souligné le potentiel de ces fonctionnalités en tant que mise à niveau significative des offres de visualisation de données d'Airtable.

Liu a également noté Airtable est désormais à une échelle où il est logique de lancer des acquisitions, avec 500 employés à bord et une solide équipe de direction pour les superviser. Fondée en 2013, Airtable a levé plus de 600 millions de dollars à ce jour, avec une récente série E de 270 millions de dollars valorisant la société à 5,77 milliards de dollars. Compte tenu de cette situation financière, Airtable pourrait explorer des acquisitions supplémentaires pour renforcer davantage sa plate-forme et maintenir son statut d'outil indispensable dans l'espace de développement d'applications no-code.

Alors que les plates-formes no-code continuent d'évoluer et de gagner en importance, la demande d'outils de visualisation de données sophistiqués est susceptible d'augmenter. Les capacités améliorées résultant de la collaboration entre Airtable et Bayes peuvent contribuer à un écosystème florissant d'outils no-code et servir d'inspiration à d'autres entreprises technologiques pour poursuivre des acquisitions stratégiques dans ce domaine.