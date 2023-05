Airtable, perusahaan di balik basis data relasional no-code yang terkenal, telah mengumumkan akuisisi Bayes, sebuah startup visualisasi data tahap awal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan visualisasi data pada platform Airtable. Meskipun ketentuan kesepakatan tidak diungkapkan, akuisisi ini menandai perampokan pertama Airtable ke dalam merger dan akuisisi.

Baik Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, keempat karyawan Bayes akan bergabung dengan Airtable, dengan rencana untuk menghentikan produk Bayes dan mengintegrasikan fitur-fiturnya ke dalam platform Airtable dalam beberapa bulan mendatang. Salah satu pendiri Bayes, Will Strimling, menyatakan bahwa kedua perusahaan telah sejalan sejak Bayes didirikan pada tahun 2019, dengan Airtable menjadi inspirasi yang signifikan untuk startup mereka. Strimling yakin akuisisi ini akan mengarah pada pembuatan Airtable yang disempurnakan, menampilkan peningkatan wawasan, visualisasi, dan kemampuan pelaporan untuk mengelola alur kerja.

Sementara Airtable saat ini menawarkan opsi visualisasi data dasar dalam produknya, integrasi dengan Bayes diharapkan dapat meningkatkan fitur ini ke tingkat yang baru. Penggabungan ini akan memungkinkan pelanggan merancang grafik dan laporan yang lebih canggih, serta memfasilitasi pembuatan antarmuka khusus di atas produk Airtable. Liu menyoroti potensi fitur tersebut sebagai peningkatan yang signifikan untuk penawaran visualisasi data Airtable.

Liu juga mencatat bahwa Airtable sekarang berada pada skala di mana memulai akuisisi masuk akal, dengan 500 karyawan dan tim eksekutif yang kuat untuk mengawasi mereka. Didirikan pada tahun 2013, Airtable telah mengumpulkan lebih dari $600 juta hingga saat ini, dengan Seri E senilai $270 juta baru-baru ini yang menilai perusahaan sebesar $5,77 miliar.

Karena platform no-code terus berevolusi dan menjadi terkenal, permintaan akan alat visualisasi data yang canggih kemungkinan akan meningkat. Peningkatan kemampuan yang dihasilkan dari kolaborasi Airtable dan Bayes dapat berkontribusi pada ekosistem alat no-code yang berkembang pesat dan berfungsi sebagai inspirasi bagi perusahaan teknologi lain untuk mengejar akuisisi strategis di bidang ini.