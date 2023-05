有名なno-codeリレーショナル データベースの背後にある会社でAirtable 、初期段階のデータ視覚化スタートアップであるBayesの買収を発表しました。この動きは、 Airtableプラットフォームでのデータ視覚化機能を改善することを目的としています。取引条件は明らかにされていませんが、この買収は、Airtable が合併や買収に踏み出す最初の一歩となります。

Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

この契約の下で、Bayes の 4 人の従業員全員がAirtableに参加し、今後数か月以内に Bayes 製品を廃止し、その機能をAirtableプラットフォームに統合する予定です。 Bayes の共同設立者である Will Strimling 氏は、2019 年の Bayes の創業以来、両社は密接に連携しており、 Airtable彼らのスタートアップにとって重要なインスピレーションであると述べています。 Strimling は、この買収が強化されたAirtableの作成につながり、ワークフローを管理するための改善された洞察、視覚化、およびレポート機能を備えていると考えています。

Airtable現在、その製品で基本的なデータ視覚化オプションを提供していますが、Bayes との統合により、これらの機能が新しいレベルに引き上げられることが期待されています。この合併により、顧客はより高度なグラフやレポートを設計できるようになり、Airtable 製品の上にカスタム インターフェースを簡単に作成できるようになります。 Liu 氏は、Airtable のデータ視覚化製品の大幅なアップグレードとして、このような機能の可能性を強調しました。

Liu 氏はまた、 Airtable現在、500 人の従業員が参加し、強力な経営陣がそれらを監督することで、買収を開始することが理にかなっている規模にあると述べました。 2013 年に設立されたAirtable 、これまでに 6 億ドル以上を調達しており、最近の 2 億 7000 万ドルのシリーズ E では、同社の価値は 57 億 7000 万ドルに達しています。この財務状況を考えると、 Airtableプラットフォームをさらに強化appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

no-codeプラットフォームが進化し続け、注目を集めるにつれて、 appmaster .io> AppMaster.ioによって提供されるような高度なデータ視覚化ツールの需要が高まる可能性があります。 Airtableと Bayes のコラボレーションによって強化された機能はno-codeツールの繁栄するエコシステムに貢献し、他のテクノロジー企業がこの分野で戦略的買収を追求するきっかけとなる可能性があります。