Airtable, firma stojąca za dobrze znaną relacyjną bazą danych no-code, ogłosiła przejęcie Bayes, start-upu zajmującego się wizualizacją danych na wczesnym etapie. To posunięcie ma na celu poprawę możliwości wizualizacji danych na platformie Airtable. Chociaż warunki umowy nie zostały ujawnione, to przejęcie jest pierwszym podejściem Airtable do fuzji i przejęć.

Zarówno Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

W ramach umowy wszyscy czterej pracownicy Bayes dołączą do Airtable, planując wycofanie produktu Bayes i zintegrowanie jego funkcji z platformą Airtable w nadchodzących miesiącach. Współzałożyciel Bayes, Will Strimling, stwierdził, że obie firmy są ściśle powiązane od momentu powstania Bayes w 2019 roku, a Airtable jest istotną inspiracją dla ich startupu. Strimling wierzy, że przejęcie doprowadzi do stworzenia ulepszonego Airtable, oferującego ulepszone spostrzeżenia, wizualizacje i możliwości raportowania do zarządzania przepływami pracy.

Podczas gdy Airtable oferuje obecnie podstawowe opcje wizualizacji danych w swoim produkcie, oczekuje się, że integracja z Bayesem wyniesie te funkcje na nowy poziom. Fuzja umożliwi klientom projektowanie bardziej zaawansowanych wykresów i raportów, a także ułatwi tworzenie niestandardowych interfejsów na bazie produktu Airtable. Liu podkreślił potencjał takich funkcji jako istotnego ulepszenia oferty wizualizacji danych firmy Airtable.

Liu zauważył również, że Airtable jest teraz na skalę, w której inicjowanie przejęć ma sens, z 500 pracownikami na pokładzie i silnym zespołem wykonawczym, który ich nadzoruje. Założony w 2013 roku Airtable zebrał do tej pory ponad 600 milionów dolarów, a ostatnia seria E o wartości 270 milionów dolarów wyceniła firmę na 5,77 miliarda dolarów. Biorąc pod uwagę tę sytuację finansową, Airtable może rozważyć dodatkowe przejęcia, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją platformę i utrzymać status niezbędnego narzędzia w coraz bardziej konkurencyjnym appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Ponieważ platformy no-code wciąż ewoluują i zyskują na znaczeniu, zapotrzebowanie na zaawansowane narzędzia do wizualizacji danych, takie jak te dostarczane przez appmaster .io> AppMaster.io prawdopodobnie wzrośnie. Zwiększone możliwości wynikające ze współpracy Airtable i Bayes mogą przyczynić się do rozwoju dobrze prosperującego ekosystemu narzędzi no-code i służyć jako inspiracja dla innych firm technologicznych do realizacji strategicznych przejęć w tym obszarze.