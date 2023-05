Airtable, la società dietro il noto database relazionale no-code, ha annunciato l'acquisizione di Bayes, una startup di visualizzazione dei dati in fase iniziale. Questa mossa mira a migliorare le capacità di visualizzazione dei dati sulla piattaforma Airtable. Sebbene i termini dell'accordo non siano stati resi noti, questa acquisizione segna la prima incursione di Airtable in fusioni e acquisizioni.

Sia Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

In base all'accordo, tutti e quattro i dipendenti di Bayes si uniranno Airtable, con l'intenzione di interrompere il prodotto Bayes e integrare le sue funzionalità nella piattaforma Airtable nei prossimi mesi. Il co-fondatore di Bayes, Will Strimling, ha dichiarato che le due società sono state strettamente allineate sin dall'inizio di Bayes nel 2019, con Airtable che è stata un'ispirazione significativa per il loro avvio. Strimling ritiene che l'acquisizione porterà alla creazione di un Airtable migliorato, con approfondimenti, visualizzazioni e capacità di reporting migliorati per la gestione dei flussi di lavoro.

Sebbene Airtable attualmente offra opzioni di visualizzazione dei dati di base nel suo prodotto, l'integrazione con Bayes dovrebbe elevare queste funzionalità a un nuovo livello. La fusione consentirà ai clienti di progettare grafici e report più avanzati, oltre a facilitare la creazione di interfacce personalizzate oltre al prodotto di Airtable. Liu ha evidenziato il potenziale di tali funzionalità come un aggiornamento significativo delle offerte di visualizzazione dei dati di Airtable.

Liu ha anche osservato che Airtable è ora su una scala in cui l'avvio di acquisizioni ha senso, con 500 dipendenti a bordo e un forte team esecutivo per supervisionarli. Fondata nel 2013, Airtable ha raccolto oltre $ 600 milioni fino ad oggi, con una recente serie E da $ 270 milioni che ha valutato l'azienda a $ 5,77 miliardi. Data questa posizione finanziaria, Airtable può esplorare ulteriori acquisizioni per rafforzare ulteriormente la sua piattaforma e mantenere il suo status di strumento indispensabile nel sempre più competitivo appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

Poiché le piattaforme no-code continuano a evolversi e ad acquisire importanza, è probabile che la domanda di sofisticati strumenti di visualizzazione dei dati come quelli forniti da appmaster .io> AppMaster.io aumenti. Le capacità potenziate risultanti dalla collaborazione tra Airtable e Bayes possono contribuire a un fiorente ecosistema di strumenti no-code e servire da ispirazione per altre società tecnologiche per perseguire acquisizioni strategiche in questo settore.