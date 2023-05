잘 알려진 no-code 관계형 데이터베이스의 배후에 있는 회사 Airtable 초기 단계의 데이터 시각화 스타트업인 Bayes 인수했다고 발표했습니다. 이 움직임은 Airtable 플랫폼에서 데이터 시각화 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 거래 조건은 공개되지 않았지만 이번 인수는 Airtable의 첫 인수합병 진출을 의미합니다.

Airtable and Bayes emphasize their no-code approach in simplifying tasks that previously needed engineering skills. Airtable CEO Howie Liu shared that this acquisition was sparked by the synergies between Airtable's no-code philosophy and Bayes' user-friendly approach to data visualization. Liu added that he had not been considering acquisitions but saw tremendous potential in the Bayes team and product.

계약에 따라 Bayes 직원 4명 모두 Airtable 합류하게 되며 Bayes 제품을 중단하고 향후 몇 개월 내에 해당 기능을 Airtable 플랫폼에 통합할 계획입니다. Bayes의 공동 창립자 Will Strimling은 두 회사가 2019년 Bayes가 시작된 이래 긴밀하게 협력해 왔으며 Airtable 그들의 스타트업에 중요한 영감을 주었다고 말했습니다. Strimling은 이번 인수로 워크플로 관리를 위한 향상된 통찰력, 시각화 및 보고 기능을 갖춘 향상된 Airtable 생성으로 이어질 것이라고 믿습니다.

Airtable 현재 제품에서 기본 데이터 시각화 옵션을 제공하지만 Bayes와의 통합으로 이러한 기능을 새로운 수준으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 합병을 통해 고객은 보다 고급 그래프와 보고서를 디자인할 수 있을 뿐만 아니라 Airtable 제품 위에 맞춤형 인터페이스를 쉽게 만들 수 있습니다. Liu는 Airtable의 데이터 시각화 제품에 대한 중요한 업그레이드와 같은 기능의 잠재력을 강조했습니다.

Liu는 또한 Airtable 현재 500명의 직원과 이를 감독할 강력한 경영진을 보유하고 있어 인수를 시작하는 것이 합리적인 규모에 있다고 언급했습니다. 2013년에 설립된 Airtable 현재까지 6억 달러 이상을 모금했으며 최근 2억 7천만 달러의 시리즈 E에서 회사 가치를 57억 7천만 달러로 평가했습니다. 이러한 재정 상태를 감안할 때 Airtable 플랫폼을 더욱 강화하고 경쟁 appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space 필수 도구로서의 지위를 유지하기 위해 추가 인수를 모색할 수 있습니다. appmaster .io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022> no-code app development space .

no-code 플랫폼이 계속 발전하고 두각을 나타내면서 appmaster .io> AppMaster.io 에서 제공하는 것과 같은 정교한 데이터 시각화 도구에 대한 수요가 증가할 것입니다. Airtable 과 Bayes의 협력으로 인해 향상된 기능은 no-code 도구의 번영하는 생태계에 기여할 수 있으며 다른 기술 회사가 이 분야에서 전략적 인수를 추구하는 데 영감을 줄 수 있습니다.