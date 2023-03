As empresas são constantemente pressionadas a fornecer soluções de software de alta qualidade enquanto gerem orçamentos apertados no actual panorama tecnológico competitivo. A redução dos custos de desenvolvimento de software é crucial para manter uma vantagem competitiva e assegurar o sucesso a longo prazo do seu negócio. Este artigo no blogue explorará estratégias comprovadas e melhores práticas para minimizar as despesas sem comprometer a qualidade ou a inovação. Ao alavancar técnicas eficientes de gestão de projectos, promovendo a colaboração eficaz de equipas e optimizando recursos, as empresas podem reduzir significativamente os seus custos de desenvolvimento de software e alcançar os seus objectivos de forma mais eficiente. Junte-se a nós ao mergulharmos no mundo da redução de custos e ao revelarmos conhecimentos accionáveis para o ajudar a racionalizar o seu processo de desenvolvimento de software e maximizar o seu retorno do investimento.

O que afecta o custo do processo de desenvolvimento

O custo do processo de desenvolvimento de software é influenciado por uma multiplicidade de factores que interagem entre si, resultando numa vasta gama de despesas potenciais. Um dos principais factores é o âmbito e complexidade do projecto, que engloba o número de características, integrações, e o nível de inovação requerido. Projectos mais complexos requerem uma maior equipa de desenvolvimento com competências especializadas, aumentando os custos de mão-de-obra. De facto, de acordo com um projecto de 2017 Standish Group CHAOS Report, a mão-de-obra representa cerca de 55% das despesas totais de um projecto de software.

Outro aspecto crucial é a metodologia de desenvolvimento utilizada, tal como Agile, Waterfall, ou DevOps. Cada metodologia tem os seus prós e contras, afectando a duração do projecto, a alocação de recursos, e o custo global. Por exemplo, os projectos Agile, com a sua natureza iterativa e flexível, resultam frequentemente numa maior satisfação do cliente, mas também podem levar a um aumento do alcance e dos custos se não forem geridos adequadamente.

A escolha da pilha de tecnologia também tem um impacto significativo nos custos de desenvolvimento. Por exemplo, as tecnologias de fonte aberta podem reduzir os custos, enquanto as tecnologias exclusivas ou de ponta podem aumentar as despesas devido a taxas de licenciamento ou à necessidade de conhecimentos especializados. Um Estudo de Desenvolvimento Stack Overflow revelou que as populares linguagens de programação como JavaScript, Python, e Java estão frequentemente associadas a custos de desenvolvimento mais baixos devido à sua ampla disponibilidade e amplo apoio comunitário.

Além disso, a localização geográfica do projecto e o modelo de externalização seleccionado (onshore, offshore, ou nearshore) desempenham um papel considerável no custo global. Finalmente, factores como a gestão do projecto, a garantia de qualidade, e o apoio pós-lançamento contribuem para o custo do desenvolvimento de software. Estes incluem despesas relacionadas com testes, correcção de bugs, e manutenção contínua, que, segundo um estudo do Consortium for IT Software Quality (CISQ), podem representar até 60% do custo total de propriedade de uma aplicação de software. Os custos de desenvolvimento de software são influenciados por uma complexa interacção de factores, tais como o âmbito do projecto, a metodologia de desenvolvimento, a pilha de tecnologia, a localização, o modelo de outsourcing, e os requisitos de apoio, que devem ser cuidadosamente considerados e geridos para alcançar um resultado de projecto rentável e bem sucedido.

Principais itens de custo no desenvolvimento de software

No desenvolvimento de software, os principais itens de custo podem ser categorizados em pessoal, infra-estruturas, ferramentas e licenças de software, gestão de projectos, e garantia de qualidade. Os custos de pessoal são muitas vezes as maiores despesas, uma vez que os programadores, designers, analistas empresariais e outros membros da equipa são vitais para o sucesso do projecto. Os custos de infra-estruturas incluem despesas de hardware, redes e alojamento, que podem ser mais elevados para projectos que exijam recursos computacionais substanciais ou alta disponibilidade.

Ferramentas e licenças de software, tais como ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs), sistemas de controlo de versões, e bibliotecas ou APIs de terceiros, contribuem também para os custos. A gestão de projectos, incluindo planeamento, atribuição de recursos e mitigação de riscos, pode ser responsável por 10-15% do orçamento global. Finalmente, a garantia de qualidade (QA) é um item de custo significativo, uma vez que os testes completos e a correcção de bugs são essenciais para um produto fiável e estável. Os custos de GQ podem variar muito, dependendo das metodologias de teste utilizadas, tais como testes manuais, testes automatizados, ou uma combinação de ambos.

O que é uma dívida técnica, e porque ocorre

A dívida técnica, um termo cunhado por Ward Cunningham, refere-se às consequências a longo prazo de decisões subótimas tomadas durante o processo de desenvolvimento de software. Estas decisões podem incluir a escolha de soluções rápidas e sujas, negligenciando as melhores práticas, ou dando prioridade aos ganhos a curto prazo em detrimento da capacidade de manutenção a longo prazo. A dívida técnica ocorre frequentemente devido a restrições de tempo, limitações orçamentais, ou falta de especialização dentro da equipa de desenvolvimento. De acordo com um estudo de CAST Research Labs, a dívida técnica global média por linha de código é de $3,61, realçando a sua natureza omnipresente na indústria de software.

A dívida técnica acumulada pode resultar numa velocidade de desenvolvimento reduzida, custos de manutenção mais elevados, e maior dificuldade na implementação de novas funcionalidades. Pode também levar a uma maior probabilidade de defeitos à medida que a base de código se torna cada vez mais complexa e mais difícil de compreender. Para mitigar o impacto da dívida técnica, é crucial atribuir regularmente tempo para refactoring de código, investir na formação de equipas, e empregar metodologias de desenvolvimento eficientes, tais como Agile ou DevOps. As organizações podem abordar proactivamente a dívida técnica para melhorar a qualidade do software, a capacidade de manutenção e o sucesso a longo prazo do projecto.

Custo médio de desenvolvimento por região

Na indústria de desenvolvimento de software, os custos médios de desenvolvimento podem variar significativamente por região devido a diferenças nos custos de mão-de-obra, disponibilidade de programadores qualificados, e dinâmica do mercado local. De acordo com os dados, as taxas horárias médias para os serviços de desenvolvimento de software são as seguintes:

América do Norte ($100-$170 )

) Europa Ocidental ($60-$120 )

) Europa de Leste ($30-$60 )

) Ásia ($20-$50 )

) América do Sul($25-$60)

É importante notar que estes índices podem não estar necessariamente correlacionados com a qualidade global do trabalho de desenvolvimento, uma vez que outros factores como a perícia, a complexidade do projecto e a comunicação podem desempenhar um papel nos resultados do projecto.

Além disso, em regiões com custos de mão-de-obra mais baixos, as equipas de desenvolvimento podem necessitar de mais horas para completar um projecto, o que poderia compensar algumas das vantagens iniciais em termos de custos. No entanto, as empresas procuram frequentemente equilibrar a relação custo-eficácia e a qualidade do desenvolvimento, alavancando o pool global de talentos através da externalização ou do estabelecimento de centros de desenvolvimento offshore, permitindo-lhes aceder a programadores qualificados em regiões com uma melhor relação custo-eficácia, mantendo ao mesmo tempo padrões de alta qualidade.

Como no-code afecta o custo de desenvolvimento

No-code Asplataformas têm sido uma mudança de jogo no panorama do desenvolvimento de software, com um impacto significativo no custo de desenvolvimento. Ao permitir um rápido desenvolvimentoe implementação através de interfaces visuais e componentes pré-construídos, no-code as soluções minimizam a dependência de conhecimentos técnicos dispendiosos, levando a uma abordagem mais rentável ao desenvolvimento de software. De acordo com a Forrester Research, as empresas que utilizam as plataformas no-code podem esperar uma redução de 50-70% nos custos de desenvolvimento, em comparação com os métodos tradicionais.

Esta redução pode ser atribuída a factores tais como custos de mão-de-obra mais baixos, time-to-market mais rápido, e despesas reduzidas em infra-estruturas e manutenção. Além disso, as plataformas no-code democratizam o desenvolvimento de software ao capacitarem os intervenientes não técnicos a participar activamente no processo de desenvolvimento, resultando num melhor alinhamento entre as equipas empresariais e de TI. Por exemplo, AppMasterA plataforma líder no-code, informou que os seus clientes testemunharam uma entrega de aplicações 10x mais rápida, permitindo às empresas adaptarem-se e inovarem a um ritmo acelerado, mantendo os custos de desenvolvimento sob controlo. Globalmente, o movimento no-code revolucionou a indústria de desenvolvimento de software ao fornecer soluções rentáveis, eficientes e acessíveis para empresas de todas as dimensões.

AppMaster visão geral

Muitas vezes, as empresas estão envolvidas no desenvolvimento de software comercial personalizado para clientes que sofrem de um problema. Enfrentam salários de desenvolvimento extremamente elevados, dificuldade em encontrar pessoas qualificadas para a sua equipa, e uma rotação constante. Os clientes queixam-se de preços elevados, e as empresas têm de optimizar, tornando-o um negócio difícil. Foi por isso que criámos a plataforma AppMaster. AppMaster não é apenas uma plataforma comum no-code; é uma plataforma real, grande IDE - Integrated Development Environment. É um produto substancial que permite a especialistas técnicos criar documentação ou projectos para software futuro.

Uma vez criados todos os projectos, incluindo o esquema da base de dados, lógica empresarial, pontos finais, e disposição da interface de utilizador, a nossa plataforma pode tomar todos estes requisitos, gerar código fonte real em várias linguagens de programação, compilar, testar, empacotar em contentores Docker, e implementar para servidores alvo em menos de 30 segundos. Na essência, é o mesmo que os programadores regulares fazem em qualquer projecto, apenas dezenas, centenas, ou mesmo milhares de vezes mais rápido do que com os programadores.

Mas a verdadeira vantagem na redução de custos e riscos é que a plataforma AppMaster permite que as alterações sejam feitas centenas de vezes mais rapidamente do que com uma equipa de desenvolvimento regular. Por exemplo, suponha que precisa de modificar a sua aplicação em vez de reescrever o servidor, telemóvel, ou código web. Nesse caso, basta ir até à plataforma AppMaster e fazer pequenas alterações à sua documentação. Altera o esquema, e por exemplo, se modificar o esquema da base de dados, ajustamos automaticamente os seus processos empresariais e até os elementos de UI para acomodar os novos modelos de dados. Fazemo-lo o mais automaticamente possível. Internamente, chamamos a isto "propagação de alterações", o que significa fazer alterações ao longo da cadeia.

Quando altera coisas fundamentais como o esquema da base de dados, a plataforma ajusta automaticamente tudo ao longo da cadeia, eliminando a necessidade de fazer qualquer coisa manualmente. Isto poupa significativamente o seu dinheiro, recursos, e nervos e reduz os seus riscos.

AppMaster é única na forma como cria aplicações. Tecnicamente, não armazenamos o código fonte gerado, mas armazenamos a sua documentação e os seus requisitos. Isto significa que o faremos de raiz sempre que precisar de regenerar a aplicação. Não faremos alterações à aplicação existente; em vez disso, simplesmente pegaremos nos seus requisitos e geraremos uma nova aplicação muito rapidamente, a uma velocidade superior a 22.000 linhas de código por segundo. Esta abordagem resulta num dos efeitos secundários muito interessantes e úteis.

As aplicações geradas pela plataforma AppMaster não têm dívidas técnicas. Em grandes empresas e produtos, a dívida técnica é por vezes responsável por mais de 40% do tempo total de desenvolvimento e orçamento. Quando precisar de parar o seu desenvolvimento, reescrever partes do produto, e depois fazê-lo várias vezes, lidando novamente com bugs, AppMaster pega nas suas necessidades e simplesmente utiliza a versão actual da geração, a versão actual dos nossos algoritmos de geração, e a versão mais recente das bibliotecas, gera o produto inteiramente de novo.

Não importa o que muda no produto, como as versões das bibliotecas mudam, ou que novas características aparecem, a sua aplicação será sempre fresca e limpa, sem código desactualizado ou peças desnecessárias. Isto significa que terá sempre a aplicação mais performante, compacta, e eficiente.

Outro efeito secundário benéfico da utilização da plataforma AppMaster é a actualização da sua aplicação ao longo do tempo. Por exemplo, há 12 meses atrás, construiu a sua aplicação, está completamente satisfeito com ela, gerou-a, lançou-a, e tem estado a utilizá-la. Agora, após quase um ano, gostaria que a sua aplicação fosse mais rápida e melhor. E durante este tempo, podem ter sido encontradas algumas vulnerabilidades nas bibliotecas públicas que também utilizamos dentro da plataforma, e gostaria de corrigir todas as suas bibliotecas e regenerar novamente a sua aplicação. AppMaster é perfeito para este fim.

Se os seus requisitos não se alteraram, ou seja, toda a sua interface, lógica e esquema de dados ainda o satisfazem, para gerar uma nova versão da aplicação com uma nova versão da linguagem de programação, algoritmos de geração melhorados, e novas bibliotecas, tudo o que precisa de fazer é simplesmente entrar na interface do estúdio, clicar no botão "Publish", e em menos de 30 segundos, receber uma nova aplicação totalmente funcional com novo código fonte, melhorado e com novas versões de módulos. Nada precisa de ser feito manualmente; tudo é tão automático quanto possível.

Isto é conseguido porque temos a sua documentação não ligada a nenhuma linguagem de programação específica, módulo, ou versão API. Estes são os requisitos abstractos que introduz na plataforma. E, graças a isto, geramos uma aplicação inteiramente nova, utilizando as melhores práticas. Esta abordagem poupa uma enorme quantidade de tempo, esforço e energia ao gerar as suas aplicações e ao mantê-las durante todo o ciclo de vida do seu produto de software.

Conclusão

Em conclusão, à medida que o cenário de desenvolvimento de software se torna cada vez mais competitivo, as empresas devem procurar estratégias eficazes para reduzir os custos sem sacrificar a qualidade ou a inovação. As organizações podem racionalizar os seus processos de desenvolvimento, minimizar a dívida técnica e assegurar o sucesso a longo prazo, compreendendo os factores que influenciam os custos de desenvolvimento de software, abraçando técnicas eficientes de gestão de projectos, e alavancando o poder de plataformas no-code como AppMaster.

A abordagem única da plataforma AppMaster para gerar aplicações a partir da documentação de requisitos permite um desenvolvimento rápido, uma actualização contínua, e a eliminação da dívida técnica, tornando-a uma ferramenta inestimável para as empresas que procuram optimizar os seus custos de desenvolvimento de software. Em última análise, ao implementar práticas de desenvolvimento rentáveis e ao aproveitar soluções inovadoras como AppMaster, as empresas podem não só reduzir as suas despesas de desenvolvimento de software como também ganhar uma vantagem competitiva significativa no actual panorama tecnológico dinâmico.