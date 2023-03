Les entreprises sont constamment contraintes de fournir des solutions logicielles de haute qualité tout en gérant des budgets serrés dans le paysage technologique concurrentiel d'aujourd'hui. Il est essentiel de réduire les coûts de développement des logiciels pour conserver un avantage concurrentiel et assurer le succès à long terme de votre entreprise. Cet article de blog perspicace explorera les stratégies éprouvées et les meilleures pratiques pour minimiser les dépenses sans compromettre la qualité ou l'innovation. En s'appuyant sur des techniques de gestion de projet efficaces, en favorisant une collaboration efficace entre les équipes et en optimisant les ressources, les entreprises peuvent réduire considérablement leurs coûts de développement de logiciels et atteindre leurs objectifs plus efficacement. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde de la réduction des coûts et découvrir des informations exploitables qui vous aideront à rationaliser votre processus de développement de logiciels et à maximiser votre retour sur investissement.

Quels sont les facteurs qui influencent le coût du processus de développement ?

Le coût du processus de développement de logiciels est influencé par une multitude de facteurs qui interagissent les uns avec les autres, ce qui se traduit par un large éventail de dépenses potentielles. L'un des principaux facteurs est la portée et la complexité du projet, qui englobe le nombre de fonctionnalités, d'intégrations et le niveau d'innovation requis. Les projets plus complexes nécessitent une équipe de développement plus importante dotée de compétences spécialisées, ce qui augmente les coûts de main-d'œuvre. En fait, selon une étude réalisée en 2017 sur le site Standish Group CHAOS Report, la main-d'œuvre représente environ 55 % des dépenses totales d'un projet logiciel.

Un autre aspect crucial est la méthodologie de développement employée, comme Agile, Waterfall ou DevOps. Chaque méthodologie a ses avantages et ses inconvénients, qui influent sur la durée du projet, l'affectation des ressources et le coût global. Par exemple, les projets Agile, de par leur nature itérative et flexible, aboutissent souvent à une plus grande satisfaction du client, mais peuvent également conduire à un glissement de périmètre et à une augmentation des coûts s'ils ne sont pas gérés correctement.

Le choix de la pile technologique a également un impact significatif sur les coûts de développement. Par exemple, les technologies open-source peuvent réduire les coûts, tandis que les technologies propriétaires ou de pointe peuvent augmenter les dépenses en raison des frais de licence ou de la nécessité d'une expertise spécialisée. Une enquête menée auprès des développeurs sur le site Stack Overflow a révélé que les langages de programmation populaires tels que JavaScript, Python et Java sont souvent associés à des coûts de développement moins élevés en raison de leur grande disponibilité et du soutien important de la communauté.

En outre, la situation géographique du projet et le modèle d'externalisation choisi (onshore, offshore ou nearshore) jouent un rôle considérable dans le coût global. Enfin, des facteurs tels que la gestion de projet, l'assurance qualité et l'assistance post-lancement contribuent au coût du développement de logiciels. Il s'agit notamment des dépenses liées aux tests, à la correction des bogues et à la maintenance continue, qui, selon une étude du site Consortium for IT Software Quality (CISQ), peuvent représenter jusqu'à 60 % du coût total de possession d'une application logicielle. Les coûts de développement de logiciels sont influencés par une interaction complexe de facteurs, tels que la portée du projet, la méthodologie de développement, la pile technologique, la localisation, le modèle d'externalisation et les besoins de soutien, qui doivent être soigneusement pris en compte et gérés pour obtenir un résultat rentable et fructueux.

Principaux postes de coûts dans le développement de logiciels

Dans le développement de logiciels, les principaux postes de coûts peuvent être classés en personnel, infrastructure, outils logiciels et licences, gestion de projet et assurance qualité. Les frais de personnel représentent souvent la dépense la plus importante, car les développeurs, les concepteurs, les analystes commerciaux et les autres membres de l'équipe sont essentiels à la réussite du projet. Les coûts d'infrastructure comprennent les dépenses liées au matériel, à la mise en réseau et à l'hébergement, qui peuvent être plus élevées pour les projets nécessitant d'importantes ressources informatiques ou une grande disponibilité.

Les outils logiciels et les licences, tels que les environnements de développement intégré (IDE), les systèmes de contrôle des versions et les bibliothèques ou API de tiers, contribuent également aux coûts. La gestion de projet, y compris la planification, l'affectation des ressources et l'atténuation des risques, peut représenter 10 à 15 % du budget global. Enfin, l'assurance qualité (AQ) est un poste de coût important, car des tests approfondis et la correction des bogues sont essentiels pour obtenir un produit fiable et stable. Les coûts de l'assurance qualité peuvent varier considérablement en fonction des méthodes de test utilisées, telles que les tests manuels, les tests automatisés ou une combinaison des deux.

Qu'est-ce que la dette technique et pourquoi est-elle présente ?

La dette technique, terme inventé par Ward Cunningham, désigne les conséquences à long terme des décisions sous-optimales prises au cours du processus de développement du logiciel. Ces décisions peuvent consister à choisir des solutions rapides, à négliger les meilleures pratiques ou à privilégier les gains à court terme au détriment de la maintenabilité à long terme. La dette technique est souvent due à des contraintes de temps, à des limitations budgétaires ou à un manque d'expertise au sein de l'équipe de développement. Selon une étude réalisée par CAST Research Labs, la dette technique mondiale moyenne par ligne de code est de 3,61 dollars, ce qui souligne son caractère omniprésent dans l'industrie du logiciel.

L'accumulation de la dette technique peut entraîner une réduction de la vitesse de développement, une augmentation des coûts de maintenance et une difficulté accrue à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Elle peut également entraîner une plus grande probabilité de défauts, la base de code devenant de plus en plus complexe et difficile à comprendre. Pour atténuer l'impact de la dette technique, il est essentiel de consacrer régulièrement du temps au remaniement du code, d'investir dans la formation des équipes et d'utiliser des méthodologies de développement efficaces telles que Agile ou DevOps. Les organisations peuvent s'attaquer de manière proactive à la dette technique afin d'améliorer la qualité des logiciels, la maintenabilité et la réussite à long terme des projets.

Coût moyen de développement par région

Dans le secteur du développement de logiciels, les coûts moyens de développement peuvent varier considérablement d'une région à l'autre en raison des différences de coût de la main-d'œuvre, de la disponibilité de développeurs qualifiés et de la dynamique du marché local. Selon les données, les taux horaires moyens pour les services de développement de logiciels sont les suivants :

Amérique du Nord (100-170 $ )

) Europe de l'Ouest (60 à 120 $ )

) Europe de l'Est (30-60 $ )

) Asie (20 $ - 50 $ )

) Amérique du Sud(25-60 $)

Il est important de noter que ces taux ne sont pas nécessairement en corrélation avec la qualité globale du travail de développement, car d'autres facteurs tels que l'expertise, la complexité du projet et la communication peuvent jouer un rôle dans les résultats du projet.

En outre, dans les régions où le coût de la main-d'œuvre est moins élevé, les équipes de développement peuvent avoir besoin de plus d'heures pour mener à bien un projet, ce qui pourrait annuler certains des avantages initiaux en termes de coûts. Cependant, les entreprises cherchent souvent à trouver un équilibre entre rentabilité et qualité du développement en exploitant les réserves mondiales de talents par le biais de l'externalisation ou de la création de centres de développement offshore, ce qui leur permet d'avoir accès à des développeurs qualifiés dans des régions plus rentables tout en maintenant des normes de haute qualité.

No-code Lesplateformes de développement de logiciels ont changé la donne dans le paysage du développement de logiciels, en influençant de manière significative les coûts de développement. En permettant un développementet un déploiement rapidesgrâce à des interfaces visuelles et des composants préconstruits, les solutions no-code minimisent la dépendance à l'égard d'une expertise technique coûteuse, ce qui conduit à une approche plus rentable du développement de logiciels. Selon Forrester Research, les entreprises qui utilisent les plateformes no-code peuvent s'attendre à une réduction de 50 à 70 % des coûts de développement par rapport aux méthodes traditionnelles.

Cette réduction peut être attribuée à des facteurs tels que la diminution des coûts de main-d'œuvre, l'accélération de la mise sur le marché et la réduction des dépenses d'infrastructure et de maintenance. En outre, les plateformes no-code démocratisent le développement de logiciels en permettant aux parties prenantes non techniques de participer activement au processus de développement, ce qui se traduit par un meilleur alignement entre les équipes commerciales et informatiques. Par exemple, AppMasterno-code, une plateforme de premier plan, a indiqué que ses clients ont vu la livraison de leurs applications multipliée par 10, ce qui permet aux entreprises de s'adapter et d'innover à un rythme accéléré tout en maîtrisant les coûts de développement. Dans l'ensemble, le mouvement no-code a révolutionné l'industrie du développement logiciel en offrant des solutions rentables, efficaces et accessibles aux entreprises de toutes tailles.

AppMaster Vue d'ensemble

Les entreprises sont souvent amenées à développer des logiciels commerciaux personnalisés pour des clients qui souffrent d'un problème. Elles sont confrontées à des salaires de développeurs extrêmement élevés, à la difficulté de trouver des personnes qualifiées pour leur équipe et à une rotation constante. Les clients se plaignent des prix élevés et les entreprises doivent optimiser, ce qui en fait une activité difficile. C'est pourquoi nous avons créé la plateforme AppMaster. AppMaster n'est pas une plateforme no-code ordinaire ; c'est un véritable et vaste IDE - Integrated Development Environment (environnement de développement intégré). Il s'agit d'un produit substantiel qui permet aux spécialistes techniques de créer de la documentation ou des plans pour les futurs logiciels.

Une fois que tous les plans sont créés, y compris le schéma de la base de données, la logique commerciale, les points de terminaison et la présentation de l'interface utilisateur, notre plateforme peut prendre toutes ces exigences, générer un véritable code source dans différents langages de programmation, compiler, tester, emballer dans des conteneurs Docker et déployer sur des serveurs cibles en moins de 30 secondes. En substance, c'est la même chose que ce que font les développeurs ordinaires dans n'importe quel projet, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois plus rapidement qu'avec des développeurs.

Mais le véritable avantage en termes de réduction des coûts et des risques réside dans le fait que la plateforme AppMaster permet d'apporter des modifications des centaines de fois plus rapidement qu'avec une équipe de développement classique. Par exemple, supposons que vous ayez besoin de modifier votre application au lieu de réécrire le code du serveur, du mobile ou du web. Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme AppMaster et d'apporter des modifications mineures à votre documentation. Vous modifiez le schéma et, par exemple, si vous modifiez le schéma de la base de données, nous adaptons automatiquement vos processus opérationnels et même les éléments de l'interface utilisateur pour tenir compte des nouveaux modèles de données. Nous procédons de la manière la plus automatique possible. En interne, nous appelons cela la "propagation des changements", c'est-à-dire le fait d'apporter des modifications tout au long de la chaîne.

Lorsque vous modifiez des éléments fondamentaux tels que le schéma de la base de données, la plateforme ajuste automatiquement tout le long de la chaîne, vous évitant ainsi de devoir faire quoi que ce soit manuellement. Cela vous permet d'économiser de l'argent, des ressources et des nerfs et de réduire les risques.

AppMaster est unique dans sa façon de créer des applications. Techniquement, nous ne stockons pas le code source généré, mais nous stockons votre documentation et vos exigences. Cela signifie que nous repartons de zéro chaque fois que vous devez régénérer l'application. Nous n'apporterons pas de modifications à l'application existante ; au lieu de cela, nous prendrons simplement vos exigences et générerons une nouvelle application très rapidement, à une vitesse de plus de 22 000 lignes de code par seconde. Cette approche a un effet secondaire très intéressant et très utile.

Les applications générées par la plateforme AppMaster n'ont pas de dette technique. Dans les grandes entreprises et les grands produits, la dette technique est parfois responsable de plus de 40 % du temps et du budget de développement total. Lorsque vous devez arrêter votre développement, réécrire des parties du produit, puis le faire plusieurs fois, en traitant à nouveau les bogues, AppMaster prend vos exigences et utilise simplement la version actuelle de generation, la version actuelle de nos algorithmes de génération, et la dernière version des bibliothèques, pour générer le produit entièrement à nouveau.

Peu importe ce que vous changez dans le produit, comment les versions des bibliothèques changent, ou quelles nouvelles fonctionnalités apparaissent, votre application sera toujours fraîche et propre, sans code obsolète ou morceaux inutiles. Cela signifie que vous aurez toujours l'application la plus performante, la plus compacte et la plus efficace.

Un autre effet secondaire bénéfique de l'utilisation de la plateforme AppMaster est la mise à jour de votre application au fil du temps. Par exemple, il y a 12 mois, vous avez créé votre application, vous en êtes entièrement satisfait, vous l'avez générée, lancée et utilisée. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, vous aimeriez que votre application soit plus rapide et plus performante. Et pendant ce temps, certaines vulnérabilités ont pu être trouvées dans les bibliothèques publiques que nous utilisons également au sein de la plateforme, et vous aimeriez patcher toutes vos bibliothèques et régénérer votre application à nouveau. AppMaster est parfait pour cet objectif.

Si vos besoins n'ont pas changé, c'est-à-dire que l'ensemble de votre interface, de votre logique et de votre schéma de données vous satisfont toujours, pour générer une nouvelle version de l'application avec une nouvelle version du langage de programmation, des algorithmes de génération améliorés et de nouvelles bibliothèques, il vous suffit de vous connecter à l'interface du studio, de cliquer sur le bouton "Publier" et, en moins de 30 secondes, de recevoir une nouvelle application entièrement fonctionnelle avec un nouveau code source, des versions améliorées et de nouvelles versions de modules. Rien n'est à faire manuellement, tout est aussi automatique que possible.

Cela est possible parce que votre documentation n'est pas liée à un langage de programmation spécifique, à un module ou à une version d'API. Ce sont les exigences abstraites que vous entrez dans la plateforme. Grâce à cela, nous générons une application entièrement nouvelle en utilisant les meilleures pratiques. Cette approche permet d'économiser énormément de temps, d'efforts et d'énergie lors de la création de vos applications et de leur maintenance tout au long du cycle de vie de votre produit logiciel.

Conclusion

En conclusion, alors que le paysage du développement logiciel devient de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent rechercher des stratégies efficaces pour réduire les coûts sans sacrifier la qualité ou l'innovation. Les organisations peuvent rationaliser leurs processus de développement, minimiser la dette technique et assurer leur succès à long terme en comprenant les facteurs qui influencent les coûts de développement des logiciels, en adoptant des techniques de gestion de projet efficaces et en tirant parti de la puissance des plateformes no-code telles que AppMaster.

L'approche unique de la plateforme AppMaster, qui consiste à générer des applications à partir de la documentation des besoins, permet un développement rapide, une mise à jour transparente et l'élimination de la dette technique, ce qui en fait un outil inestimable pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs coûts de développement de logiciels. En fin de compte, en mettant en œuvre des pratiques de développement rentables et en exploitant des solutions innovantes telles que AppMaster, les entreprises peuvent non seulement réduire leurs dépenses de développement de logiciels, mais aussi acquérir un avantage concurrentiel significatif dans le paysage technologique dynamique d'aujourd'hui.