Çoğu zaman, ön uç geliştiricilerin, ön uç web uygulamalarını oluşturmak için birleştirilmiş bir dil kümesi kullanması gerekir. HTML, bir web sayfasındaki temel düzenlerden sorumludur, CSS görsel biçimlendirmeyi ve yapıyı yönetir ve JavaScript, etkileşimi ve işlevselliği korumak için kullanılır. Bu yazıda, ön uç web geliştiricilerinin ön uç uygulamaları için kod yazarken önünü açan en iyi ön uç çerçevelerini öğreneceğiz.

Ön uç çerçeveler, yeniden kullanılabilir kod modülleri, standartlaştırılmış ön uç teknolojileri ve her işlevi veya nesneyi sıfırdan kodlamaya gerek kalmadan uygulamaların ve kullanıcı arabirimlerinin geliştirilmesini kolaylaştıran hazır arabirim blokları sağlayarak web geliştiricilerinin işlerini kolaylaştırır.

Bu ön uç çerçeveler, kullanıcı arayüzü tasarım bileşenlerini, önceden tanımlanmış yazı tipi ayarlarını ve web sitesi panelleri, düğmeler, gezinme çubukları vb. gibi web sitesi standart yapı stoklarını yerleştirmeyi ve konumlandırmayı basitleştiren bir ızgara dahil olmak üzere çeşitli geliştirme araçlarıyla birlikte gelir.

Bugün piyasada çoğu JavaScript üzerinde çalışan birçok ön uç çerçeve bulunmaktadır. Ön uç geliştiriciler her zaman seçtikleri en iyi çerçeveler hakkında tartışırlar, bu nedenle web uygulamalarınızın geliştirilmesi için isteklerinize uyan birini seçebilmek için özelliklerini bilmeniz gerekir. Bu amaçla, aşağıda 2022'deki en verimli, öne çıkan ve kullanımı kolay ön uç çerçevelerinin ayrıntılı bir karşılaştırması bulunmaktadır.

çerçeve nedir?

Sadece bazı web uygulamalarına bakarsanız, yinelenen ve benzer özellikler ve bölümlerle dolu olduklarını görebilirsiniz. Örneğin, çoğu web uygulamasında kullanıcı doğrulama, sayfa oluşturma, veritabanlarına bağlantı, bakabileceğiniz profiller, stilize edilmiş bilgi akışları ve daha pek çok özellik bulunur. Ön uç geliştiricilerin, her uygulama oluşturduklarında bu özelliklerin arkasındaki tüm mantığı yazmaları gerekebilir; ancak ön uç çerçeveler işi onlar için bir anda yapabilir.

Çoğu web uygulaması çok benzer – veya bazen aynı – yapılar sunduğundan, ortak bir yapı sağlamak için ön uç çerçeveler geliştirilmiştir, bu nedenle geliştiricilerin her şeyi sıfırdan yazması gerekmez. Bu onların kodu yeniden kullanmalarını, işin çoğunu basitleştirmelerini ve geliştirme projeleri sırasında büyük miktarda zaman kazanmalarını sağlar. Başka bir deyişle, tekerleği yeniden icat etmeye gerek yoktur.

Ayrıca, ön uç geliştiriciler, kodlarının, geliştirme projelerinde kullanma eğiliminde olan başkaları tarafından okunabilir olmasını önemser. Bu nedenle geliştiriciler, kodlamalarını mümkün olduğunca verimli ve anlaşılması kolay hale getirmeyi severler. Gerçek şu ki, bir kod başlangıçta yazıldığından çok daha fazla okunur. Bu nedenle, ön uç geliştiriciler, diğerlerinin projelerinde belirli görevlerin kodunun nerede olduğunu bilmelerine yardımcı olmalıdır, böylece bunu kendileri için kullanabilirler.

Web çerçeveleri, ön uç geliştiricilerin web sitesi uygulamalarında bir yapı elde etmelerine ve fazla güçlük çekmeden ek özellikler eklemelerine yardımcı olur. Ön uç çerçeveler, bir geliştirme projesinin başlatılmasını hızlandırır ve geliştiricilerin, yapılandırma ayrıntıları yerine özelliklere odaklanmasını sağlar. Ayrıca, geliştirme sürecinin nasıl gerçekleştiğini standartlaştırabilen, kodun nasıl yazıldığı ve yapılandırıldığına ilişkin sözleşmeleri de vardır.

Ön uç çerçeveler ve arka uç çerçeveler

Muhtemelen duymuş olduğunuz gibi, çerçeveler genellikle iki bölüme ayrılır: Ön uç çerçeveler ve arka uç çerçeveler . Web sitesi uygulamalarının ön yüzü, görebileceğiniz ve etkileşim kurabileceğiniz bölümlerdir. Bir web sitesi uygulamasında web tasarımı ve etkileşim araçlarını içerir. Bir web sitesinin ön ucu neredeyse her zaman HTML, CSS ve JavaScript dilleri kullanılarak tasarlanır. Ön uç çerçeveler, esas olarak web sitesi uygulamalarının geliştirilmesini, işlevselliğini ve etkileşimini düzenlemek için kullanılır.

Öte yandan, web sitesi uygulamalarının arka ucu, sunucu, veritabanı ve bunlarla etkileşime giren koddan oluşur. Tarayıcınızda ziyaret ettiğinizde web sitesi uygulamalarının arka ucunu göremezsiniz. Bir web sitesinin arka ucundaki kod, görebilmeniz için ön uç bölümüne dinamik veriler sağlar. Bir web sitesinin arka ucu, diğerlerine ek olarak Python, Ruby ve Node JavaScript dahil olmak üzere çoğu programlama dilinde yazılabilir.

2022'deki en iyi ön uç çerçeveler

Tüm teknolojik gelişmelerle birlikte, geliştiricilerin alabileceği en yüksek verimlilik için birkaç ön uç çerçeve tasarlanmıştır. Tüm çerçeveler benzersiz özellikleriyle birlikte gelir ve geliştiricilerin birini seçmesini zorlaştırır. Her işletmenin farklı ihtiyaçları ve hedefleri olduğu gibi, web sitesinin ve uygulamasının gelişimi de onun ihtiyaçları ve hayalleri doğrultusunda yönetilmelidir.

Hangi ön uç çerçevesinin piyasadaki en iyisi olduğunu bilmek her zaman tartışmalı olmuştur. Ancak, son araştırmalar ve anketler, şu anda en popüler ön uç çerçevelerin React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation ve Preact olduğunu gösteriyor. Aşağıda, sonuçta projemiz için birini seçmek üzere özelliklerini ve sınırlamalarını belirlemek için her birini inceleyeceğiz.

Tepki

React, ilk olarak 2011'de Facebook tarafından geliştirilen, şüphesiz piyasadaki en iyi bilinen ön uç çerçevelerden biridir. Kısaca söylemek gerekirse, React, JSX sözdizimine sahip JavaScript bileşen tabanlı bir kitaplıktır. React'i klasik ön uç çerçeve tanımından biraz farklı kılan geliştirme süreci olan 2013'te açık kaynaklı bir kitaplığa dönüştürüldü.

3 milyondan fazla aktif kullanıcı React'ten yararlanıyor. Onu destekleyen çerçevenin arkasında büyük bir topluluk var. Yetkili geliştiricilerin neredeyse yüzde 80'i, geliştirme projelerinde en az bir kez React ile olumlu ve kolay bir deneyim yaşadı. React'in yardımıyla 1,5 milyondan fazla web uygulamasının geliştirildiğini bilmek de dudak uçuklatıyor. React ile tasarlanan en popüler, gerçek hayat projelerinden bazıları Facebook, Netflix , Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit ve UberEats'dir.

React ön uç çerçevesinin ana avantajlı özelliği, tek yönlü veri bağlamaya sahip sanal Belge Nesne Modeli'dir (DOM). DOM sayesinde React, geliştiricilere olağanüstü performans sağlar ve geliştiricilerin öğrenebileceği en kolay çerçevelerden biri olarak kabul edilir. Bu ön uç çerçeve hoş bir şekilde kullanıcı dostudur ve kolay bir öğrenme eğrisi sunarak yeni başlayanlar veya daha az deneyimli geliştiriciler için en iyi seçenek haline getirir.

Diğer ön uç çerçevelerin aksine, React çerçevesi bir kitaplıktır ve bazı temel özellikleri korumaz. Bu nedenle, durum yönetimi, yönlendirme ve API ile etkileşim gibi görevler için diğer kitaplıklarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. React'in bileşenleri yeniden kullanılabilir olduğundan, etkileşimli bir arayüzün geliştirilmesinde zaman kazanmak istiyorsanız doğru seçim olarak kabul edilir.

Avantajlar

Hızlı güncellemeler

Facebook tarafından desteklenmektedir

Belgede hızlı işlem için sanal DOM

Birçok JS kitaplığıyla uyumlu

Sınıfsız bileşen yazma

Kod bileşenleri yeniden kullanılabilir

Yeni başlayanlar için uygun

Farklı sürümler arasında geçiş yapmak kolay

sınırlamalar

JSX sözdizimini öğrenmek karmaşık

İyi hazırlanmış dokümantasyon eksikliği

Başvuru

React, sanal DOM özelliğiyle donatıldığından, değişken/ikili durumlardan geçen birçok bloğun (gezinme panelleri, akordeon bölümleri, düğmeler vb.) bulunduğu karmaşık web geliştirme projeleri için en iyi ön uç çerçevelerden biri olarak kabul edilir. aktif/inaktif, genişletilmiş/daraltılmış, aktif/devre dışı vb. React çerçevesini daha da verimli hale getirmek istiyorsanız, Redux gibi diğer kütüphanelerle kullanabilirsiniz.

React, muhtemelen salt JavaScript'te kodlamaya alışkın olmayan geliştiriciler için tüm ön uç çerçeveler arasında en iyi seçenek değildir. JSX sözdizimi, onu öğrenmek için zaman harcamak istemeyen geliştiriciler için ilk engel olabilir.

Vue.js

Geliştiricilerin yüzde 40'ının Vue.js'yi kariyerlerinde en az bir kez denediğini bilmek ilginç. Ayrıca, Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi ve Ride Receipts gibi popüler markalar da dahil olmak üzere, bu ön uç çerçevesinin yardımıyla 700.000'den fazla web uygulaması tasarlandı.

Diğer bazı popüler ön uç çerçevelerin aksine, Vue.js büyük piyasa oyuncuları tarafından desteklenmez. Çerçeve ilk olarak 2014 yılında, bir başka yaygın JS ön uç çerçevesi olan Angular'ın geliştirilmesinin de arkasında olan Evan You tarafından oluşturuldu. Angular'ın özelliklerini daha sonra tartışacağız.

Vue, sanal DOM, bileşen tabanlı mimarisi ve iki yönlü bağlama sayesinde yüksek hızlı performans sunar. Bunlar, gerçek zamanlı güncellemelere ihtiyaç duyan tüm uygulamalar için bir zorunluluk olan ilgili bileşenleri güncellemek ve veri varyasyonlarını izlemek için ön uç çerçevelerin ihtiyaç duyduğu her şeydir. Geliştiriciler, diğer ön uç çerçevelere kıyasla küçük boyutlu Vue'nin keyfini çıkarabilir, çünkü onu içeren sıkıştırılmış dosya yalnızca 18 kilobayt ağırlığındadır.

İyi açıklanmış belgeler ve destekleyici bir toplulukla, Vue ile çalışmak kolaydır ve alışmak için Angular ve diğer birçok ön uç çerçeveden çok daha basittir ve yeni başlayanlar için en kolay çerçevelerden biri olarak bilinir. Eklenti yükleme sistemleri, tarayıcı hata ayıklama araçları, durum yöneticisi, uçtan uca test araçları, sunucu oluşturucu ve diğerleri dahil olmak üzere sayısız araç sunar.

Avantajlar

Hızlı ve küçük boyutlu

Kapsamlı belgeler

Acemi dostu

İki yönlü veri bağlama

Kolay sözdizimi

SEO üzerinde olumlu etkiler

sınırlamalar

Eklenti eksikliği

Yeni ve özel kişiler tarafından geliştirildi

Büyük projelerde sınırlı uygulamalar

Güçlü bir işletme tarafından desteklenmiyor

Başvuru

Vue, muhtemelen sıfırdan tek sayfalık uygulamalar oluşturmak veya küçük bir web geliştirme projesi başlatmak için en iyi ön uç çerçevelerden biridir. Sunucu sayfalarıyla kolayca entegre olabilir ve geliştiricileri ağaç sallama, paketleme, kod bölme ve daha pek çok farklı özellik ile destekleyebilir.

Açısal

Angular 2+ olarak da bilinen Angular, bugünlerde en popüler yazılım geliştirme araçlarından biridir. TypeScript'e dayalı olarak çalışan modern, açık kaynaklı bir ön uç çerçevesidir. Şimdiye kadar, Angular veya Angular 2+ kullanılarak 600.000'den fazla web sitesi geliştirildi. Google tarafından sunulan çoğu hizmeti geliştirmek için kullanılmıştır.

Angular genellikle mobil ve web uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılır. Angular kullanarak tek ve çok sayfalı web uygulamaları oluşturmak kolaydır. Bu nedenle Forbes, LEGO, UPS, BMW ve Autodesk gibi ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok marka Angular veya AngularJS ile tasarlanmıştır.

Google, Angular'ı ilk olarak 2009'da JavaScript ekosisteminin bir parçası olarak tanıttı. O zamandan beri, bu ön uç çerçeve geliştiriciler arasında giderek daha popüler hale geldi. Bu ön uç çerçevesinin mevcut sürümü olan Angular 2+ daha sonra 2016'da geliştirildi. Web geliştiricilerinin yaklaşık yüzde 60'ı, web sitelerini ve uygulamalarını Angular ön uç çerçevesinin yardımıyla oluşturmayı deneyimledi. Geliştiricilerin yarısı, Angular'ın ihtiyaçlarını verimli bir şekilde yerine getirdiğine inanıyor.

Angular aslında daha güçlü bir performansa ve çok sayıda kullanışlı özelliğe sahip AngularJS'nin geliştirilmiş bir sürümüdür. Angular (veya Angular 2+) ve React arasındaki temel fark, Angular ön uç çerçevesinin iki yönlü veri bağlama sunmasıdır. Bununla, model ile Angular'daki görünüm arasındaki gerçek zamanlı senkronizasyondan emin olabilirsiniz. Bu nedenle, görünümdeki tüm değişiklikler modelde görünecek ve Angular kullanılırken bunun tersi de olacaktır.

Geliştiriciler, DOM'nin belirli davranışlarını programlamak ve zengin ve dinamik HTML içeriği oluşturmak için Angular'daki Yönergeler özelliğini kullanabilir. Dahası, Angular, Angular'da kod bileşenlerini yeniden kullanılabilir, test edilebilir ve kontrol edilmesini kolaylaştıran Hiyerarşik bir bağımlılık ekleme işlevi sunar. Bu işlevle geliştiriciler, kod bağımlılıklarını, bileşenleri bağımlılıklarından ayıran harici öğeler olarak tanımlayabilirler.

Avantajlar

İki yönlü veri bağlama

Bileşen tabanlı mimari

Test edilebilir, yeniden kullanılabilir, yönetilebilir uygulamalar

Direktifler özelliği

Bağımlılık enjeksiyon özelliği

Google tarafından desteklenir

Güçlü topluluk

İyi eğitim materyalleri

Gelişmiş sunucu performansı

sınırlamalar

Yeni başlayanlar için öğrenmesi zor

Sınırlı SEO yetenekleri

Şişirilmiş kod ve büyük boyutlu

Başvuru

Angular, kurumsal ölçekte büyük uygulamalar oluşturmak için ideal çerçevelerin sunması gereken tüm özellikleri sunar. Basit bir uygulama geliştirmeyi hedefleyen küçük bir ekibiniz varsa, Angular biraz bunaltıcı ve karmaşık olabilir; bu nedenle, daha kolay başka bir çerçeve seçebilirsiniz. Ayrıca, SEO sizin için çok önemliyse, Angular'a SEO dostu bir alternatif seçebilseydiniz daha iyi olurdu.

ince

Svelte ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve o zamandan beri sürekli olarak daha popüler hale geldi. Ne bir çerçeve ne de bir kütüphanedir; aslına bakarsanız Svelte bir derleyicidir. Şimdi 2022'deki en iyi ön uç çerçevelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ön uç geliştiricilerin yaklaşık yüzde 10 ila 15'i Svelte'den memnun.

Şu anda, The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bu çerçeve ile 3.000'den fazla web sitesi ve uygulama tasarlanmıştır.

Svelte, yalnızca hafif bir geliştirme seçeneği olmakla kalmayıp aynı zamanda piyasadaki en hızlı ön uç çerçevelerinden biri olarak kabul edilen, açık kaynaklı, bileşen tabanlı, TypeScript ile yazılmış bir JavaScript ön uç çerçevesidir. Geliştiricilerin, diğer ön uç çerçevelere kıyasla çok daha az kodlama ile web geliştirme projelerini sonuçlandırmasını sağlar.

Svelte, DOM ile donatılmamıştır ve kodlama sürecinde modülerliği destekler. Kolay geliştirme navigasyonuna sahip olmak için değişkenlere doğrudan işaretlemeden erişebileceksiniz. Bunun nedeni, Svelte'nin modülerlik ilkelerini farklı gruplama bileşenlerine uygulaması ve mantığı, şablonu ve görünümü izole etmesidir.

Svelte, ön uç geliştiricilere standart olmayan kodlama sağlar. Bu şekilde, başlangıçta HTML, CSS ve JavaScript'te bileşenler oluşturabilirsiniz; daha sonra, derleme adımında, derleyici kodunuzu Vanilla JavaScript'te hafif, bağımsız bir modülde işler ve durum değiştiğinde bunu DOM'a titizlikle entegre eder. Bu özellik sayesinde Svelte, React ve Vue ön uç çerçevelerine kıyasla tarayıcınızda yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymaz ve sanal bir DOM oluşturmak için kaynak harcama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Avantajlar

Hızlı tepkiselliğe sahip en hızlı ön uç çerçevelerden biri

Minimum kodlama

Bileşen tabanlı mimari

Hafif ve basit

Mevcut JS kitaplıklarını çalıştırabilir

SEO için optimize edilmiş

Sanal DOM'a gerek yok

sınırlamalar

Sınırlı ekosistem ve araçlar

olgunlaşmamış topluluk

Destekleyici materyallerin eksikliği

Şüpheli ölçeklenebilirlik ve kodlama nüansları

Başvuru

Svelte basit, kolay sözdizimi sunduğundan ve DOM manipülasyonuna veya yüksek tarayıcı işleme yeteneklerine ihtiyaç duymadığından, yeni başlayan ön uç geliştiriciler için en iyi ön uç çerçevelerinden biridir. Ayrıca küçük uygulamalar için ideal çerçevelerden biridir.

Svelte, güçlü araçlar, olgun bir eklenti havuzu ve istikrarlı bir topluluk sunmadığından daha büyük uygulamalar için pek uygun değildir. Halihazırda React veya Vue ön uç çerçeveleri kullanıyorsanız, Svelte'ye geçmek web geliştirme projenizi geliştirmeyecektir.

JQuery

JQuery, piyasadaki en eski açık kaynaklı JavaScript ön uç çerçevelerinden biridir. Buna rağmen, modern gelişim koşulları sunduğu için 2022'de hala en iyi çerçeveler arasında yer alıyor. JQuery, sıkıcı JavaScript kodlamasını en aza indirecek ve size büyük bir topluluktan gelen güçlü desteğe ek olarak basitlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çerçeve, Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda büyük projeyi yürütmek için kullanıldı.

JQuery'nin basitliği, olayları işlemede çok yönlü olmasını sağlar. Örneğin, basit bir fare tıklaması, kullanımı kolay ve uygulamalarınızın JavaScript mantığının herhangi bir rastgele yerine entegre edilmesi kolay küçük kod parçacıklarına kısaltılır.

JQuery, başlangıçta mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmamıştı, ancak çerçevenin en yeni sürümü olan JQuery Mobile, geliştiricilerin bunu yapmasını sağlıyor. JQuery, tarayıcının değiştirilebilirliğini işlerken mükemmel bir çerçevedir, bu nedenle ön uç geliştiriciler, tarayıcılar arası sorunla karşılaşmazlar.

Avantajlar

Acemi dostu

Çalışması rahat

Eklentilerle dolu

Popüler tarayıcılarla uyumlu

Güçlü topluluk

DOM manipülasyonları için çoklu araçlar

SEO için optimize edilmiş

sınırlamalar

büyük boyutta

Biraz düşük hızlı uygulamalar

Yavaş yavaş daha işlevsel tarayıcılara karşı savaşı kaybetmek

Bir veri katmanını özlüyor

Başvuru

JQuery çerçevesi, masaüstü tabanlı JavaScript uygulamaları oluşturmak için mükemmeldir. Çerçeve, optimize edilmiş kod mantığı, çapraz tarayıcı desteği ve dinamik içeriğe kolaylaştırılmış bir yaklaşımla donatılmıştır ve ön uç geliştiricilerin bugün bile kusursuz web sitesi etkileşimi ve aranabilirlik sunmasına olanak tanır.

JQuery, modern çerçevelerin aksine bir veri katmanından yoksundur. Bu, DOM'a doğrudan erişmeniz ve her seferinde onu manipüle etmeniz gerektiğinden, süreci daha karmaşık hale getirir. Bu nedenle, kullanıcı arayüzünüz karmaşıksa, kodunuzu şişirip performansınızı yavaşlatabileceğinden JQuery yerine modern çerçeveleri tercih etmeniz daha iyi olur.

Kor

2011'de tanıtılan, bir MVVM açık kaynaklı JavaScript web çerçevesi olan Ember, geliştiriciler arasında hatırı sayılır bir popülerlik kazandı. Geliştiricilerin neredeyse yüzde 14'ü bu kararlı çerçeveyi uygulamalarında kullandı ve Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine ve PlayStation Now dahil olmak üzere 30.000'den fazla web sitesi geliştirildi.

Ember, sunucu tarafını oluştururken en hızlı ön uç çerçevelerden biridir. Ayrıca, görünümü ve modeli gerçek zamanlı olarak senkronize ederek iki yönlü veri bağlama sağlar. Geliştiricilerin kodlamayı kısaltmalarına yardımcı olmak için gelişmiş şablonlara sahip devasa bir ekosistemle birlikte gelir. Platform, ilk günden itibaren sayısız güçlü özellik sunar, ancak daha fazlasına ihtiyacınız varsa, topluluğun sayısız eklentisini kullanabilirsiniz.

Ember'in arkasındaki topluluğun, orada en motive ve aktif olanlardan biri olduğuna inanılıyor. Ember çerçevesi, geliştiricilerin onu kullanırken izlemesi gereken katı ve özel iş akışları nedeniyle esneklikten yoksun olabilir.

Avantajlar

Sunucu tarafı oluşturma

Test etme ve hata ayıklama araçları

Tutarlı belgeler

Bileşenlere widget tabanlı yaklaşım

URL odaklı yaklaşım

İki yönlü veri bağlama

Motive topluluk

JavaScript ve TypeScript'i Destekleme

sınırlamalar

Yeni başlayanlar için pek uygun değil

Küçük projeler için ideal değil

Ağır boyut

Eksik bileşen yeniden kullanma yetenekleri

Çok az veya hiç özelleştirme

Başvuru

Ember, bileşen mimarisiyle birlikte geldiğinden, hem istemci tarafı hem de mobil uygulamalar için özelliklerle dolu karmaşık tek sayfalık web uygulamaları oluşturmak için ideal çerçevelerden biri olabilir. Ancak küçük uygulamalar için çok büyük olduğunu ve küçük faaliyetler için uygun olmadığını unutmamalısınız. Geliştiriciler yalnızca çerçevenin önceden tanımlanmış özellikleriyle çalışabilirler, bu nedenle daha profesyonel bir alana ihtiyaç duyduğunuzda çok üretken olmayacaktır.

Omurga

Ücretsiz, açık kaynaklı bir JavaScript kitaplığı olan Backbone, ilk olarak 2011 yılında Jeremy Ashkenas tarafından geliştirildi. Geliştiricilerin yaklaşık yüzde 7'si Backbone ile çalışırken olumlu bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Platform, Trello, Tumbler, Pinterest, Uber ve Reddit dahil olmak üzere 600.000 web sitesi tasarlamak için kullanıldı.

Omurga, verilerinizi oluşturulabilen, doğrulanabilen, ortadan kaldırılabilen ve sunucuya kaydedilebilen modeller olarak temsil eden bir MVC/MVP geliştirme konseptini takip eder. Belirli bir kullanıcı arabirimi eylemi, bir modelin özniteliğinde herhangi bir değişiklik yaptığında, model bir değişiklik olayı üretir. Bu değişiklik daha sonra modelin durumunu yansıtan tüm görünümlere aktarılır, böylece tepki verebilir ve kendilerini yeni verilerle yeniden oluşturabilirler.

Model Backbone'da değiştirildiğinde, değişiklikler görünüme otomatik olarak uygulanır, bu nedenle HTML'yi manuel olarak güncellemeniz ve belirli kimliklere sahip öğeleri DOM'da arayan özel kod yazmanız gerekmez. Omurga çerçevesi, istemci tarafı web uygulamalarını, görünümler için bildirime dayalı olay işlemeyi bir araya getirmek için sayılabilir işlevlerden oluşan zengin bir API sunar ve çerçeveyi bir JSON arabirimi aracılığıyla mevcut API'nize bağlamayı kolaylaştırır.

Avantajlar

100'den fazla uzantı

Yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay

Küçük boy

HTTP'ye daha az istek

İyi organize edilmiş öğreticiler

Verileri DOM yerine modellerde saklama

sınırlamalar

İki yönlü veri bağlama yok

Bazı durumlarda belirsiz mimari

Yavaş yavaş eskiyor

Yazmak için daha fazla kod ihtiyacı

Başvuru

Omurga, tek sayfalık, küçük, basit web sayfaları tasarlamak için mükemmel olan çerçevelerden biridir. Bununla birlikte, uygulama mantığını kullanıcı arayüzünden ayrı tuttuğu, spagetti kod modelinden kaçındığı ve daha az kodlama ile daha iyi bir tasarımın korunmasına yardımcı olduğu için daha büyük uygulamalar için de kullanılabilir. Çerçeve eskisinden biraz daha az popüler hale gelse de, hala ilgili, esnek, güçlü bir araçtır, deneyimli ön uç geliştiriciler kullanmayı sever.

anlamsal kullanıcı arayüzü

LESS ve JQuery tarafından desteklenen Semantic UI, ön uç çerçeveler pazarında oldukça yenidir. Organik dil sözdizimine dayalı olarak tasarlanmış bir CSS çerçevesidir. Semantic UI 2014 yılında tanıtıldı ve şu anda GitHub'daki en iyi JavaScript çerçevelerinden biridir. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea ve Kmong, Semantic UI kullanan ünlü markalar arasındadır.

Semantic UI'nin arkasındaki topluluk oldukça küçük olmasına rağmen, çok sadık ve aktif. Kullanıcı arayüzü için binlerce tema ve çok sayıda bileşen oluşturdular ve GitHub'a binlerce taahhüt gönderdiler.

Semantic UI, insan dostu HTML sağlamayı amaçlar; çerçevedeki sınıflar, geliştiricilerin kavramları doğal olarak bağlamasına yardımcı olan organik isim/değiştirici ilişkileri, kelime sırası ve popülerlik ile insan dillerinden sözdizimi benimseyebilir. Çerçevenin kullanıcı arayüzü tasarımı akıcı, düz ve pürüzsüzdür. Semantic, geliştiricilerin temaları ve CSS'yi, JavaScript'i, yazı tipi dosyalarını ve bir devralma sistemini yapılandırmasına yardımcı olur, böylece kodları oluşturduktan sonra diğer uygulamalarla paylaşabilirsiniz.

Avantajlar

Zengin ve duyarlı UI bileşenleri

Kendinden açıklamalı organik kod

Geniş bir tema seçeneği sunar

Angular, React, Meteor ve Ember ile sorunsuz entegrasyon

sınırlamalar

Küçük topluluk

Yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay değil

Birkaç son güncelleme

Özel konfigürasyonlar geliştirmede uzmanlık gerekiyor

Başvuru

Semantic UI, UI tasarımcılarının kullanıcı arayüzlerini zarif bir şekilde tasarlamalarına olanak tanır. Buna rağmen, deneyimsiz geliştiriciler ve UI tasarımcıları birlikte çalışmayı kolay bulmayabilir. Hazırlanan fonksiyonları kullanmadan uygulamalarda özelleştirmeler geliştirebilmek için nitelikli-yeterli bir geliştirici olmanız gerekir. Bu nedenle Semantic UI muhtemelen yeni başlayan geliştiriciler tarafından istenmemektedir.

Son sözler

Her biri farklı avantajlar ve sınırlamalar sağladığından, 2022'de yukarıda belirtilen ön uç çerçevelerden birini en iyisi olarak seçmek kolay değil. Ayrıca çoğu, en yeni özellikleri sunmak için düzenli olarak güncellenir ve bu da karşılaştırma sürecini daha da karmaşık hale getirir. Dahası, makalede hepsini ele alamasak da, piyasada başka harika çerçeveler de var.

Bu makaleyi okuduktan sonra, projeniz için hangi front-end çerçeve teknolojisinin en iyisi olacağından hala emin değilseniz, bu alanda uzman kişilerden yardım alabilirsiniz. İş ihtiyaçlarınızı formüle edebilir ve sizin için doğru teknolojiyi seçebilirler. Öncelikli olarak, gereksinimlerinize en uygun olanı görmek için onları çerçevelerin temel özellikleriyle uyumlu hale getirebilmek için beklentilerinizi kapsamlı ve canlı bir şekilde bilmeniz gerekir. Kodsuz platform AppMaster bu konuda size yardımcı olabilir. Bu platform, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır ve elbette, var olan en güçlü arka uç kodsuz olan bir arka uç vardır. Herhangi bir kodlama becerisi olmadan, görsel kodlama yöntemiyle AppMaster kullanarak benzersiz uygulama ekosistemleri oluşturabileceksiniz.