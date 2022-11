Hầu hết thời gian, các nhà phát triển giao diện người dùng cần sử dụng một bộ ngôn ngữ kết hợp để xây dựng các ứng dụng web giao diện người dùng của họ. HTML chịu trách nhiệm về bố cục cơ bản trong trang web, CSS quản lý cấu trúc và định dạng trực quan, còn JavaScript được sử dụng để duy trì tính tương tác và chức năng. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ biết các khuôn khổ giao diện người dùng tốt nhất mở đường cho các nhà phát triển web giao diện người dùng khi viết mã cho các ứng dụng giao diện người dùng của họ.

Các khung giao diện người dùng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các nhà phát triển web bằng cách cung cấp cho họ các mô-đun mã có thể tái sử dụng, các công nghệ giao diện người dùng được tiêu chuẩn hóa và các khối giao diện làm sẵn giúp dễ dàng phát triển các ứng dụng và giao diện người dùng mà không cần phải viết mã mọi chức năng hoặc đối tượng từ đầu.

Các khung giao diện người dùng này đi kèm với nhiều công cụ phát triển khác nhau, bao gồm lưới giúp đơn giản hóa việc đặt và định vị các thành phần thiết kế giao diện người dùng, cài đặt phông chữ được xác định trước và kho xây dựng tiêu chuẩn trang web như bảng điều khiển trang web, nút, thanh điều hướng, v.v.

Hiện nay có nhiều khung giao diện người dùng trên thị trường, hầu hết trong số đó chạy trên JavaScript. Các nhà phát triển front-end luôn tranh cãi về các framework tốt nhất mà họ lựa chọn, đó là lý do tại sao bạn cần biết về các tính năng của chúng để có thể chọn một framework phù hợp với mong muốn của bạn để phát triển các ứng dụng web của mình. Với mục đích này, có một so sánh chi tiết về các khung giao diện người dùng hiệu quả, nổi bật và dễ sử dụng nhất vào năm 2022 dưới đây.

một khuôn khổ là gì?

Nếu bạn chỉ nhìn vào một số ứng dụng web, bạn có thể thấy rằng chúng có đầy đủ các tính năng và phần giống nhau và trùng lặp. Ví dụ: hầu hết các ứng dụng web đều có xác thực người dùng, hiển thị trang, kết nối với cơ sở dữ liệu , cấu hình bạn có thể xem, nguồn cấp thông tin cách điệu, v.v. Các nhà phát triển giao diện người dùng có thể cần phải viết tất cả logic đằng sau các tính năng này mỗi khi họ xây dựng một ứng dụng; tuy nhiên, các khung giao diện người dùng có thể thực hiện công việc cho chúng trong nháy mắt.

Vì hầu hết các ứng dụng web cung cấp các cấu trúc rất giống nhau – hoặc đôi khi giống hệt nhau – nên các khung giao diện người dùng đã được phát triển để cung cấp một cấu trúc chung, vì vậy các nhà phát triển không phải viết mọi thứ từ đầu. Điều này cho phép họ sử dụng lại mã, đơn giản hóa phần lớn công việc và tiết kiệm rất nhiều thời gian trong dự án phát triển của họ. Nói cách khác, không cần phải phát minh lại bánh xe.

Hơn nữa, các nhà phát triển giao diện người dùng quan tâm đến việc mã của họ có thể đọc được bởi những người khác có xu hướng sử dụng mã trong các dự án phát triển của họ. Đó là lý do tại sao các nhà phát triển muốn mã hóa của họ hiệu quả và dễ hiểu nhất có thể. Sự thật là một đoạn mã được đọc nhiều lần hơn so với lần đầu tiên nó được viết. Do đó, các nhà phát triển front-end phải giúp những người khác biết mã cho một số tác vụ nhất định tồn tại ở đâu trong dự án của họ, để họ có thể sử dụng mã đó cho chính họ.

Các khung web giúp các nhà phát triển giao diện người dùng đạt được cấu trúc trong các ứng dụng trang web của họ và thêm các tính năng bổ sung mà không gặp nhiều rắc rối. Các khuôn khổ giao diện người dùng đẩy nhanh việc bắt đầu một dự án phát triển và khiến các nhà phát triển tập trung vào các tính năng thay vì các chi tiết cấu hình. Họ cũng có các quy ước về cách mã được viết và cấu trúc, có thể chuẩn hóa cách thức diễn ra quá trình phát triển.

Khung giao diện người dùng so với khung phụ trợ

Như bạn có thể đã nghe nói, các khung thường được phân loại thành hai bộ phận: Khung giao diện người dùng và khung kết thúc . Giao diện người dùng của các ứng dụng trang web là các phần mà bạn có thể xem và tương tác. Nó liên quan đến thiết kế web và các công cụ tương tác trong một ứng dụng trang web. Giao diện người dùng của một trang web hầu như luôn được thiết kế bằng ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript. Các khung giao diện người dùng chủ yếu được sử dụng để tổ chức phát triển, chức năng cũng như tính tương tác của các ứng dụng trang web.

Mặt khác, back-end của các ứng dụng trang web bao gồm máy chủ, cơ sở dữ liệu và mã tương tác với chúng. Bạn không thể nhìn thấy mặt sau của các ứng dụng trang web khi truy cập chúng trên trình duyệt của mình. Mã ở phần cuối của trang web cung cấp dữ liệu động cho phần đầu trang để bạn có thể nhìn thấy nó. Phần cuối của một trang web có thể được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python, Ruby và Node JavaScript cùng với nhiều ngôn ngữ khác.

Các framework front-end tốt nhất năm 2022

Với tất cả những tiến bộ công nghệ, một số khung giao diện người dùng đã được thiết kế để mang lại hiệu quả cao nhất mà các nhà phát triển có thể đạt được. Tất cả các khung đều có các tính năng độc đáo của chúng, khiến các nhà phát triển khó chọn một. Vì mọi doanh nghiệp đều có nhu cầu và mục tiêu khác nhau, nên việc phát triển trang web và ứng dụng của doanh nghiệp cũng phải được quản lý tương ứng với nhu cầu và ước mơ của doanh nghiệp.

Biết front-end framework nào là tốt nhất trên thị trường luôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, các nghiên cứu và khảo sát gần đây cho thấy rằng hiện tại, các front-end framework phổ biến nhất là React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation và Preact. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét từng cái để xác định các tính năng và hạn chế của chúng để cuối cùng chọn một cái cho dự án của chúng tôi.

Phản ứng

React chắc chắn là một trong những front-end framework nổi tiếng nhất trên thị trường, được Facebook phát triển lần đầu vào năm 2011. Nói một cách ngắn gọn, React là một thư viện dựa trên thành phần JavaScript có cú pháp JSX. Nó đã trở thành một thư viện mã nguồn mở vào năm 2013, quá trình phát triển đã làm cho React hơi khác một chút so với định nghĩa cổ điển về các framework giao diện người dùng.

Hơn 3 triệu người dùng tích cực tận dụng lợi thế của React. Có một cộng đồng lớn đằng sau khuôn khổ hỗ trợ nó. Gần 80 phần trăm các nhà phát triển có năng lực đã có trải nghiệm tích cực và dễ dàng với React ít nhất một lần trong các dự án phát triển của họ. Thật ngạc nhiên khi biết rằng hơn 1,5 triệu ứng dụng web đã được phát triển với sự trợ giúp của React. Một số dự án thực tế, phổ biến nhất đã được thiết kế bằng React bao gồm Facebook, Netflix , Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit và UberEats.

Tính năng thuận lợi chính của khung giao diện người dùng React là Mô hình đối tượng tài liệu ảo (DOM) với liên kết dữ liệu một chiều. Nhờ có DOM, React cung cấp cho các nhà phát triển hiệu suất vượt trội và được coi là một trong những framework đơn giản nhất mà các nhà phát triển có thể học. Khung giao diện người dùng này thân thiện với người dùng và cung cấp một đường cong học tập dễ dàng, làm cho nó trở thành lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu hoặc nhà phát triển ít kinh nghiệm.

Không giống như các khung giao diện người dùng khác, khung React là một thư viện và không duy trì một số tính năng thiết yếu. Do đó, nó đã được thiết kế để hoạt động với các thư viện khác cho các tác vụ như quản lý trạng thái, định tuyến và tương tác với API . Vì các thành phần của React có thể tái sử dụng nên nó được coi là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian phát triển giao diện tương tác.

Thuận lợi

Cập nhật nhanh

Được hỗ trợ bởi Facebook

DOM ảo để thao tác nhanh trong tài liệu

Tương thích với nhiều thư viện JS

Viết các thành phần không có lớp

Các thành phần mã có thể được sử dụng lại

thân thiện với người mới bắt đầu

Dễ dàng di chuyển giữa các phiên bản khác nhau

Hạn chế

Phức tạp để học cú pháp JSX

Thiếu tài liệu xây dựng tốt

Đăng kí

Vì React được trang bị khả năng DOM ảo nên nó được coi là một trong những khung giao diện người dùng tốt nhất cho các dự án phát triển web phức tạp có nhiều khối (bảng điều hướng, phần đàn accordion, nút, v.v.) trải qua các trạng thái biến/nhị phân, chẳng hạn như hoạt động/không hoạt động, mở rộng/thu gọn, hoạt động/bị vô hiệu hóa, v.v. Nếu bạn muốn làm cho khung React hiệu quả hơn nữa, bạn có thể sử dụng nó với các thư viện khác như Redux.

React có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất trong số tất cả các khung giao diện người dùng dành cho các nhà phát triển không quen viết mã bằng JavaScript thuần túy. Cú pháp JSX có thể là trở ngại ban đầu đối với những nhà phát triển không muốn dành thời gian học nó.

Vue.js

Thật thú vị khi biết rằng 40 phần trăm các nhà phát triển đã thử Vue.js ít nhất một lần trong sự nghiệp của họ. Ngoài ra, hơn 700.000 ứng dụng web đã được thiết kế với sự trợ giúp của khung giao diện người dùng này, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi và Ride Receipts.

Không giống như một số khung giao diện người dùng phổ biến khác, Vue.js không được hỗ trợ bởi những người chơi trên thị trường lớn. Khung được tạo lần đầu tiên vào năm 2014 bởi Evan You, người cũng đứng sau sự phát triển của Angular, một khung giao diện người dùng JS phổ biến khác. Chúng ta sẽ thảo luận về các tính năng của Angular sau.

Vue cung cấp hiệu suất tốc độ cao nhờ DOM ảo, kiến trúc dựa trên thành phần và liên kết hai chiều. Đây là tất cả mọi thứ mà các khung giao diện người dùng cần để cập nhật các thành phần liên quan và theo dõi các biến thể dữ liệu, đây là điều bắt buộc đối với tất cả các ứng dụng cần cập nhật theo thời gian thực. Các nhà phát triển cũng có thể tận hưởng kích thước nhỏ của Vue so với các framework giao diện người dùng khác, vì tệp nén chứa nó chỉ nặng 18 kilobyte.

Với tài liệu được giải thích rõ ràng và một cộng đồng hỗ trợ, Vue dễ làm việc và đơn giản hơn nhiều so với Angular và nhiều framework front-end khác để làm quen, và nó được biết đến như một trong những framework thân thiện nhất cho người mới bắt đầu. Nó cung cấp vô số công cụ, bao gồm hệ thống cài đặt plugin, công cụ sửa lỗi trình duyệt, trình quản lý trạng thái, công cụ kiểm tra đầu cuối, trình kết xuất máy chủ và nhiều công cụ khác.

Thuận lợi

Nhanh và kích thước nhỏ

tài liệu toàn diện

thân thiện với người mới bắt đầu

Liên kết dữ liệu hai chiều

Cú pháp dễ dàng

Tác động tích cực đến SEO

Hạn chế

Thiếu plugin

Mới và được phát triển bởi các cá nhân tư nhân

Ứng dụng hạn chế trong các dự án lớn

Không được hỗ trợ bởi một doanh nghiệp mạnh mẽ

Đăng kí

Vue có thể là một trong những khung giao diện người dùng tốt nhất để xây dựng các ứng dụng một trang từ đầu hoặc khởi chạy một dự án phát triển web nhỏ. Nó có thể đơn giản tích hợp với các trang máy chủ và hỗ trợ các nhà phát triển với các tính năng đa dạng như rung cây, đóng gói, tách mã, v.v.

góc cạnh

Angular, còn được gọi là Angular 2+, là một trong những công cụ phát triển phần mềm phổ biến nhất hiện nay. Đó là một khuôn khổ giao diện người dùng mã nguồn mở, hiện đại, hoạt động dựa trên TypeScript. Cho đến nay, hơn 600.000 trang web đã được phát triển bằng cách sử dụng Angular hoặc Angular 2+. Nó đã được sử dụng để phát triển hầu hết các dịch vụ do Google cung cấp.

Angular thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng di động và web. Thật dễ dàng để xây dựng các ứng dụng web đơn và nhiều trang bằng Angular. Đó là lý do tại sao nhiều thương hiệu đã được thiết kế với Angular hoặc AngularJS, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Forbes, LEGO, UPS, BMW và Autodesk.

Google lần đầu tiên giới thiệu Angular vào năm 2009 như một phần của hệ sinh thái JavaScript. Kể từ đó, khung giao diện người dùng này ngày càng trở nên phổ biến đối với các nhà phát triển. Phiên bản hiện tại của khung giao diện người dùng này, Angular 2+, sau đó được phát triển vào năm 2016. Khoảng 60% nhà phát triển web đã có kinh nghiệm xây dựng trang web và ứng dụng của họ với sự trợ giúp của khung giao diện người dùng Angular. Một nửa số nhà phát triển tin rằng Angular đã đáp ứng nhu cầu của họ một cách hiệu quả.

Angular thực chất là một phiên bản nâng cao của AngularJS với hiệu suất mạnh mẽ hơn và vô số tính năng hữu ích. Sự khác biệt chính giữa Angular (hoặc Angular 2+) và React là khung giao diện người dùng Angular cung cấp liên kết dữ liệu hai chiều. Với điều này, bạn có thể chắc chắn về sự đồng bộ hóa thời gian thực giữa mô hình và chế độ xem trong Angular. Do đó, tất cả các thay đổi trong khung nhìn sẽ xuất hiện trong mô hình và ngược lại khi sử dụng Angular.

Các nhà phát triển có thể sử dụng tính năng Chỉ thị trong Angular để lập trình các hành vi cụ thể của DOM và tạo nội dung HTML phong phú và năng động. Hơn nữa, Angular cung cấp chức năng tiêm phụ thuộc phân cấp giúp các thành phần mã có thể tái sử dụng, có thể kiểm tra và dễ kiểm soát trong Angular. Với chức năng này, các nhà phát triển có thể xác định các phụ thuộc mã như các phần tử bên ngoài tách các thành phần khỏi các phụ thuộc của chúng.

Thuận lợi

Liên kết dữ liệu hai chiều

Kiến trúc dựa trên thành phần

Các ứng dụng có thể kiểm tra, tái sử dụng, có thể quản lý

tính năng chỉ thị

Tính năng tiêm phụ thuộc

Được hỗ trợ bởi Google

Cộng đồng mạnh mẽ

Tài liệu đào tạo tốt

Hiệu suất máy chủ nâng cao

Hạn chế

Khó học cho người mới bắt đầu

Khả năng SEO hạn chế

Mã cồng kềnh và kích thước lớn

Đăng kí

Angular cung cấp tất cả các tính năng mà khung lý tưởng nên cung cấp để tạo các ứng dụng lớn ở quy mô doanh nghiệp. Nếu bạn có một nhóm nhỏ muốn xây dựng một ứng dụng đơn giản, thì Angular có thể hơi quá sức và phức tạp; do đó, bạn có thể chọn một khuôn khổ khác dễ dàng hơn. Ngoài ra, nếu SEO quá quan trọng đối với bạn, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể chọn một giải pháp thay thế thân thiện với SEO hơn cho Angular.

mảnh dẻ

Svelte ban đầu được giới thiệu vào năm 2016 và đã liên tục trở nên phổ biến hơn kể từ đó. Nó không phải là một khuôn khổ cũng không phải là một thư viện; trên thực tế, Svelte là một trình biên dịch. Nó hiện được coi là một trong những khung giao diện người dùng tốt nhất vào năm 2022. Gần 10 đến 15 phần trăm các nhà phát triển giao diện người dùng hài lòng với Svelte.

Hiện tại, hơn 3.000 trang web và ứng dụng đã được thiết kế với khung này, bao gồm The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay, v.v.

Svelte là một khung giao diện người dùng JavaScript được viết bằng TypeScript, dựa trên thành phần, mã nguồn mở, không chỉ là một tùy chọn phát triển nhẹ mà còn được coi là một trong những khung giao diện người dùng nhanh nhất trên thị trường. Nó cho phép các nhà phát triển hoàn thiện các dự án phát triển web của họ với ít mã hóa hơn nhiều so với các khung giao diện người dùng khác.

Svelte không được trang bị DOM và thúc đẩy tính mô đun hóa trong quá trình viết mã. Bạn sẽ có thể truy cập các biến trực tiếp từ đánh dấu để dễ dàng điều hướng phát triển. Đó là bởi vì Svelte áp dụng các nguyên tắc mô-đun cho các thành phần nhóm khác nhau và cô lập logic, mẫu và chế độ xem.

Svelte cung cấp cho các nhà phát triển giao diện người dùng mã hóa không cần soạn sẵn. Bằng cách này, ban đầu bạn có thể tạo các thành phần bằng HTML, CSS và JavaScript; sau đó, ở bước xây dựng, trình biên dịch sẽ xử lý mã của bạn thành một mô-đun nhẹ, độc lập bằng vanilla JavaScript và tích hợp tỉ mỉ mã đó vào DOM sau khi trạng thái thay đổi. Nhờ tính năng này, Svelte không cần sức mạnh xử lý cao trong trình duyệt của bạn so với các khung giao diện người dùng React và Vue, loại bỏ nhu cầu sử dụng tài nguyên để xây dựng một DOM ảo.

Thuận lợi

Một trong những khung giao diện người dùng nhanh nhất với khả năng phản ứng nhanh

Mã hóa tối thiểu

Kiến trúc dựa trên thành phần

Nhẹ và đơn giản

Có thể chạy các thư viện JS hiện tại

tối ưu hóa SEO

Không cần DOM ảo

Hạn chế

Hệ sinh thái và công cụ hạn chế

cộng đồng chưa trưởng thành

Thiếu nguyên liệu hỗ trợ

Khả năng mở rộng đáng ngờ và các sắc thái mã hóa

Đăng kí

Vì Svelte cung cấp cú pháp đơn giản, dễ dàng và không cần thao tác DOM hoặc khả năng xử lý trình duyệt cao, nên nó là một trong những khung giao diện người dùng tốt nhất cho các nhà phát triển giao diện người dùng mới bắt đầu. Nó cũng là một trong những framework lý tưởng cho các ứng dụng nhỏ.

Svelte không thích hợp lắm cho các ứng dụng lớn hơn vì nó không cung cấp công cụ mạnh mẽ, nhóm plugin trưởng thành cũng như cộng đồng ổn định. Việc chuyển sang Svelte có thể sẽ không cải thiện dự án phát triển web của bạn nếu bạn hiện đang sử dụng các khung giao diện người dùng React hoặc Vue.

JQuery

JQuery là một trong những khung giao diện người dùng JavaScript mã nguồn mở lâu đời nhất trên thị trường. Mặc dù vậy, nó vẫn là một trong những framework tốt nhất vào năm 2022 vì nó cung cấp các điều kiện phát triển hiện đại. JQuery đã được thiết kế để giảm thiểu việc viết mã JavaScript tẻ nhạt và cung cấp cho bạn sự đơn giản bên cạnh sự hỗ trợ mạnh mẽ từ một cộng đồng lớn. Khung này đã được sử dụng để chạy nhiều dự án lớn, bao gồm Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey và nhiều dự án khác.

Sự đơn giản của JQuery làm cho nó trở nên linh hoạt trong việc xử lý các sự kiện. Ví dụ: một lần nhấp chuột đơn giản được rút ngắn thành các đoạn mã nhỏ dễ xử lý và tích hợp vào bất kỳ vị trí ngẫu nhiên nào trong logic JavaScript của ứng dụng của bạn.

JQuery ban đầu không được thiết kế để xây dựng các ứng dụng di động, nhưng phiên bản mới nhất của khung này – JQuery Mobile – cho phép các nhà phát triển làm như vậy. JQuery là một khung hoàn hảo khi xử lý khả năng thay thế lẫn nhau của trình duyệt, vì vậy các nhà phát triển giao diện người dùng sẽ không gặp phải sự cố giữa các trình duyệt.

Thuận lợi

thân thiện với người mới bắt đầu

Thoải mái khi làm việc

Hoàn thiện với các plugin

Tương thích với các trình duyệt phổ biến

Cộng đồng hùng mạnh

Nhiều công cụ để thao tác DOM

tối ưu hóa SEO

Hạn chế

Kích thước khổng lồ

Các ứng dụng tốc độ hơi thấp

Dần dần thua trận trước các trình duyệt chức năng hơn

Bỏ lỡ một lớp dữ liệu

Đăng kí

Khung JQuery hoàn hảo để tạo các ứng dụng JavaScript dựa trên máy tính để bàn. Khung này được trang bị logic mã được tối ưu hóa, hỗ trợ nhiều trình duyệt và cách tiếp cận dễ dàng đối với nội dung động, cho phép các nhà phát triển giao diện người dùng cung cấp tính tương tác và khả năng tìm kiếm của trang web hoàn hảo ngay cả ngày nay.

JQuery thiếu một lớp dữ liệu, không giống như các khung hiện đại. Điều này làm cho quy trình trở nên phức tạp hơn khi bạn phải truy cập trực tiếp vào DOM và thao tác với nó mỗi lần. Do đó, nếu giao diện người dùng của bạn phức tạp, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể chọn các khung hiện đại thay vì JQuery, vì nó có thể làm cho mã của bạn cồng kềnh và làm chậm hiệu suất của bạn.

than hồng

Được giới thiệu vào năm 2011, Ember, một khung web JavaScript mã nguồn mở MVVM, đã trở nên phổ biến đáng kể đối với các nhà phát triển. Gần 14 phần trăm các nhà phát triển đã sử dụng khuôn khổ ổn định này trong thực tế của họ, với hơn 30.000 trang web được phát triển, bao gồm Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine và PlayStation Now.

Ember là một trong những khung giao diện người dùng nhanh nhất khi hiển thị phía máy chủ. Nó cũng cung cấp liên kết dữ liệu hai chiều, đồng bộ hóa chế độ xem và mô hình trong thời gian thực. Nó đi kèm với một hệ sinh thái khổng lồ với các mẫu nâng cao để giúp các nhà phát triển rút ngắn thời gian mã hóa. Nền tảng này cung cấp vô số tính năng mạnh mẽ ngay từ ngày đầu tiên, nhưng nếu bạn cần nhiều hơn nữa, bạn có thể sử dụng vô số plugin của cộng đồng.

Cộng đồng đằng sau Ember được cho là một trong những cộng đồng năng động và tích cực nhất hiện có. Khung Ember có thể thiếu tính linh hoạt do quy trình công việc cụ thể và nghiêm ngặt mà các nhà phát triển phải tuân theo khi sử dụng.

Thuận lợi

Kết xuất phía máy chủ

Công cụ kiểm tra và sửa lỗi

Tài liệu nhất quán

Cách tiếp cận dựa trên widget đối với các thành phần

phương pháp tập trung vào URL

Liên kết dữ liệu hai chiều

cộng đồng có động lực

Hỗ trợ JavaScript và TypeScript

Hạn chế

Không thân thiện với người mới bắt đầu lắm

Không lý tưởng cho các dự án nhỏ

kích thước nặng

Thiếu khả năng tái sử dụng thành phần

Ít hoặc không có tùy chỉnh

Đăng kí

Vì Ember đi kèm với kiến trúc thành phần nên nó có thể là một trong những khung lý tưởng để tạo các ứng dụng web một trang phức tạp có đầy đủ các tính năng, cho cả ứng dụng phía máy khách và ứng dụng di động. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng nó quá lớn đối với các ứng dụng nhỏ và không phù hợp với các hoạt động nhỏ. Các nhà phát triển chỉ có thể làm việc với các tính năng được xác định trước của khung, vì vậy sẽ không hiệu quả lắm khi bạn cần không gian chuyên nghiệp hơn.

Xương sống

Là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, miễn phí, Backbone ban đầu được phát triển bởi Jeremy Ashkenas vào năm 2011. Khoảng 7% nhà phát triển đã cho biết trải nghiệm tích cực khi làm việc với Backbone. Nền tảng này đã được sử dụng để thiết kế 600.000 trang web, bao gồm Trello, Tumbler, Pinterest, Uber và Reddit.

Xương sống tuân theo khái niệm phát triển MVC/MVP, biểu thị dữ liệu của bạn dưới dạng các mô hình có thể được tạo, xác thực, loại bỏ và lưu vào máy chủ. Mỗi khi một hành động giao diện người dùng cụ thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với một thuộc tính của mô hình, mô hình sẽ tạo ra một sự kiện thay đổi. Sau đó, thay đổi này được chuyển đến tất cả các chế độ xem phản ánh trạng thái của mô hình, để chúng có thể phản ứng và hiển thị lại với dữ liệu mới.

Khi mô hình được thay đổi trong Backbone, các thay đổi sẽ tự động được áp dụng cho dạng xem, vì vậy bạn không phải cập nhật HTML theo cách thủ công và viết mã đặc biệt để tìm kiếm các phần tử có ID nhất định trong DOM. Khung xương sống cung cấp một API phong phú gồm vô số chức năng để tập hợp các ứng dụng web phía máy khách, xử lý sự kiện khai báo cho các chế độ xem và giúp dễ dàng kết nối khung với API hiện tại của bạn thông qua giao diện JSON.

Thuận lợi

Hơn 100 tiện ích mở rộng

Dễ học cho người mới bắt đầu

Kích thước nhỏ

Ít yêu cầu hơn đối với HTTP

Hướng dẫn được tổ chức tốt

Lưu trữ dữ liệu trong các mô hình thay vì trong DOM

Hạn chế

Không ràng buộc dữ liệu hai chiều

Kiến trúc không rõ ràng trong một số trường hợp

Dần trở nên lạc hậu

Cần thêm mã để viết

Đăng kí

Backbone là một trong những framework hoàn hảo để thiết kế các trang web đơn, nhỏ, đơn giản. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng lớn hơn vì nó tách logic ứng dụng khỏi giao diện người dùng, tránh mô hình mã spaghetti và giúp duy trì một thiết kế tốt hơn với ít mã hóa hơn . Mặc dù framework đang trở nên ít phổ biến hơn trước một chút, nhưng nó vẫn là một công cụ phù hợp, linh hoạt, mạnh mẽ mà các nhà phát triển front-end có kinh nghiệm yêu thích sử dụng.

Giao diện người dùng ngữ nghĩa

Được hỗ trợ bởi LESS và JQuery, Semantic UI còn khá mới trên thị trường khung giao diện người dùng. Nó là một khung cho CSS, được thiết kế dựa trên cú pháp ngôn ngữ hữu cơ. Semantic UI được giới thiệu vào năm 2014 và hiện là một trong những khung JavaScript hàng đầu trên GitHub. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea và Kmong là một trong những thương hiệu nổi tiếng sử dụng Semantic UI.

Mặc dù cộng đồng đằng sau Semantic UI khá nhỏ, nhưng nó rất trung thành và tích cực. Họ đã tạo hàng nghìn chủ đề và nhiều thành phần cho giao diện người dùng và gửi hàng nghìn cam kết tới GitHub.

Giao diện người dùng ngữ nghĩa nhằm mục đích cung cấp HTML thân thiện với con người; các lớp trong khung có thể áp dụng cú pháp từ ngôn ngữ của con người với các mối quan hệ danh từ/từ bổ nghĩa hữu cơ, trật tự từ và mức độ phổ biến giúp các nhà phát triển liên kết các khái niệm một cách tự nhiên. Thiết kế giao diện người dùng của khung được sắp xếp hợp lý, phẳng và mượt mà. Semantic giúp các nhà phát triển định cấu hình chủ đề và CSS, JavaScript, tệp phông chữ và hệ thống kế thừa để bạn có thể chia sẻ mã với các ứng dụng khác sau khi tạo chúng.

Thuận lợi

Các thành phần giao diện người dùng phong phú và đáp ứng

Mã hữu cơ tự giải thích

Cung cấp nhiều lựa chọn chủ đề

Tích hợp liền mạch với Angular, React, Meteor và Ember

Hạn chế

Cộng đồng nhỏ

Không dễ học cho người mới bắt đầu

Vài cập nhật gần đây

Cần thành thạo trong việc phát triển các cấu hình tùy chỉnh

Đăng kí

Giao diện người dùng ngữ nghĩa cho phép các nhà thiết kế giao diện người dùng thiết kế giao diện người dùng của họ một cách trang nhã. Mặc dù vậy, các nhà phát triển và nhà thiết kế giao diện người dùng thiếu kinh nghiệm có thể không dễ dàng làm việc với nó. Bạn cần phải là một nhà phát triển đủ trình độ để có thể phát triển các tùy chỉnh trong ứng dụng mà không cần sử dụng các chức năng đã chuẩn bị sẵn. Đó là lý do tại sao giao diện người dùng ngữ nghĩa có thể không được các nhà phát triển mới bắt đầu mong muốn.

Từ cuối cùng

Không dễ để chọn một trong những framework front-end được đề cập ở trên là tốt nhất vào năm 2022 vì mỗi framework đều cung cấp những ưu điểm và hạn chế khác nhau. Ngoài ra, hầu hết chúng đều được cập nhật thường xuyên để cung cấp các tính năng mới nhất, khiến quá trình so sánh trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, còn có các framework tuyệt vời khác trên thị trường, mặc dù chúng tôi không thể trình bày tất cả chúng trong bài viết.

Sau khi đọc bài viết này, nếu bạn vẫn không chắc chắn công nghệ framework front-end nào sẽ là tốt nhất cho dự án của mình, bạn có thể nhận trợ giúp từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ có thể xây dựng nhu cầu kinh doanh của bạn và chọn công nghệ phù hợp với bạn. Điều quan trọng nhất là bạn biết rõ ràng và rõ ràng những kỳ vọng của mình để có thể điều chỉnh chúng với các tính năng chính của khung để xem cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.