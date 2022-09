La mayoría de las veces, los desarrolladores front-end necesitan usar un conjunto combinado de lenguajes para crear sus aplicaciones web front-end. HTML es responsable de los diseños básicos en una página web, CSS administra el formato y la estructura visual, y JavaScript se usa para mantener la interactividad y la funcionalidad. En esta publicación, conoceremos los mejores marcos front-end que allanan el camino para los desarrolladores web front-end al escribir el código para sus aplicaciones front-end.

Los marcos front-end facilitan el trabajo de los desarrolladores web al proporcionarles módulos de código reutilizables, tecnologías front-end estandarizadas y bloques de interfaz listos para usar que facilitan el desarrollo de aplicaciones e interfaces de usuario sin la necesidad de codificar cada función u objeto desde cero.

Estos marcos front-end vienen con varios instrumentos de desarrollo, incluida una cuadrícula que simplifica la colocación y el posicionamiento de los componentes de diseño de la interfaz de usuario, la configuración de fuente predefinida y los recursos de construcción estándar del sitio web, como paneles de sitios web, botones, barras de navegación, etc.

Muchos marcos front-end están en el mercado hoy en día, la mayoría de los cuales se ejecutan en JavaScript. Los desarrolladores front-end siempre están discutiendo sobre los mejores marcos de su elección, por lo que necesita conocer sus características para poder elegir uno que se ajuste a sus deseos para el desarrollo de sus aplicaciones web. Para este propósito, hay una comparación detallada de los marcos front-end más eficientes, destacados y fáciles de usar en 2022 a continuación.

¿Qué es un marco?

Si simplemente mira algunas aplicaciones web, puede ver que están repletas de características y secciones duplicadas y similares. Por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones web tienen autenticación de usuario, representación de páginas, conexión a bases de datos , perfiles que puede ver, fuentes de información estilizadas y mucho más. Los desarrolladores front-end podrían necesitar escribir toda la lógica detrás de estas funciones cada vez que crean una aplicación; sin embargo, los marcos front-end pueden hacer el trabajo por ellos en un instante.

Como la mayoría de las aplicaciones web ofrecen estructuras muy similares, o a veces idénticas, se han desarrollado marcos front-end para proporcionar una estructura común, de modo que los desarrolladores no tengan que escribir todo desde cero. Esto les permite reutilizar el código, simplificando gran parte del trabajo y ahorrando una gran cantidad de tiempo durante su proyecto de desarrollo. En otras palabras, no hay necesidad de reinventar la rueda.

Además, los desarrolladores front-end se preocupan de que su código sea legible por otras personas que tienden a usar el código en sus proyectos de desarrollo. Es por eso que a los desarrolladores les gusta hacer que su codificación sea lo más eficiente y fácil de entender posible. Lo cierto es que un código se lee muchas más veces de las que se escribe inicialmente. Por lo tanto, los desarrolladores front-end deben ayudar a otros a saber dónde existe el código para ciertas tareas en su proyecto, para que puedan usarlo por sí mismos.

Los marcos web ayudan a los desarrolladores front-end a lograr una estructura en las aplicaciones de su sitio web y agregar características adicionales sin mucha molestia. Los marcos front-end aceleran el inicio de un proyecto de desarrollo y hacen que los desarrolladores se concentren en las funciones en lugar de en los detalles de configuración. También tienen convenciones sobre cómo se escribe y estructura el código, lo que puede estandarizar cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo.

Frameworks de front-end vs frameworks de back-end

Como probablemente haya escuchado, los marcos generalmente se clasifican en dos divisiones: marcos front-end y marcos back-end . El front-end de las aplicaciones del sitio web son las secciones que puede ver e interactuar. Se trata de diseño web y herramientas de interacción en una aplicación de sitio web. El front-end de un sitio web casi siempre se diseña utilizando lenguajes HTML, CSS y JavaScript. Los marcos front-end se utilizan principalmente para organizar el desarrollo, la funcionalidad y la interactividad de las aplicaciones de sitios web.

Por otro lado, el back-end de las aplicaciones de sitios web consiste en el servidor, la base de datos y el código que interactúa con ellos. No puede ver el back-end de las aplicaciones del sitio web cuando las visita en su navegador. El código en el back-end de un sitio web entrega datos dinámicos a la sección de front-end para que pueda verlos. El back-end de un sitio web se puede escribir en la mayoría de los lenguajes de programación, incluidos Python, Ruby y Node JavaScript, además de muchos otros.

Los mejores marcos front-end en 2022

Con todos los avances tecnológicos, se han diseñado varios marcos front-end para obtener la mayor eficiencia que pueden obtener los desarrolladores. Todos los marcos vienen con sus características únicas, lo que dificulta que los desarrolladores elijan uno. Como cada empresa tiene diferentes necesidades y objetivos, el desarrollo de su sitio web y aplicación también debe gestionarse en correspondencia con sus necesidades y sueños.

Saber qué framework front-end es el mejor del mercado siempre ha sido controvertido. Sin embargo, estudios y encuestas recientes muestran que actualmente, los marcos front-end más populares son React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation y Preact. A continuación, revisaremos cada uno para determinar sus características y limitaciones para finalmente elegir uno para nuestro proyecto.

Reaccionar

React es, sin duda, uno de los marcos front-end más conocidos del mercado, que fue desarrollado inicialmente por Facebook en 2011. En pocas palabras, React es una biblioteca basada en componentes de JavaScript que presenta sintaxis JSX. Se convirtió en una biblioteca de código abierto en 2013, el proceso de desarrollo que hizo que React fuera un poco diferente de la definición clásica de marcos front-end.

Más de 3 millones de usuarios activos aprovechan React. Hay una gran comunidad detrás del marco que lo respalda. Casi el 80 por ciento de los desarrolladores competentes han tenido una experiencia positiva y sencilla con React al menos una vez en sus proyectos de desarrollo. También es asombroso saber que se han desarrollado más de 1,5 millones de aplicaciones web con la ayuda de React. Algunos de los proyectos de la vida real más populares que se han diseñado con React incluyen Facebook, Netflix , Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit y UberEats.

La principal característica ventajosa del marco front-end de React es el modelo de objeto de documento (DOM) virtual con enlace de datos unidireccional. Gracias a DOM, React brinda a los desarrolladores un rendimiento excepcional y se considera uno de los marcos más fáciles de aprender para los desarrolladores. Este marco frontal es agradablemente fácil de usar y ofrece una curva de aprendizaje fácil, lo que lo convierte en la mejor opción para principiantes o desarrolladores con menos experiencia.

A diferencia de otros marcos front-end, el marco React es una biblioteca y no mantiene algunas características esenciales. Por lo tanto, ha sido diseñado para trabajar con otras bibliotecas para tareas como administración de estado, enrutamiento e interacción con API . Dado que los componentes de React son reutilizables, se considera la opción correcta si desea ahorrar tiempo en el desarrollo de una interfaz interactiva.

Ventajas

Actualizaciones rápidas

Con el apoyo de Facebook

DOM virtual para una operación rápida en el documento

Compatible con muchas bibliotecas JS

Escribir componentes sin clases

Los componentes del código se pueden reutilizar

Apto para principiantes

Fácil de migrar entre diferentes versiones

Limitaciones

Complicado para aprender la sintaxis JSX

Falta de documentación bien elaborada.

Solicitud

Dado que React está equipado con la capacidad de DOM virtual, se considera uno de los mejores marcos front-end para proyectos de desarrollo web complicados que tienen muchos bloques (paneles de navegación, secciones de acordeón, botones, etc.) que pasan por estados variables/binarios, como activo/inactivo, expandido/contraído, activo/deshabilitado, etc. Si desea que el marco React sea aún más eficiente, puede usarlo con otras bibliotecas como Redux.

React probablemente no sea la mejor opción entre todos los marcos front-end para desarrolladores que no están acostumbrados a codificar en JavaScript puro. La sintaxis JSX puede ser un obstáculo inicial para aquellos desarrolladores que prefieren no dedicar tiempo a aprenderla.

Vue.js

Es interesante saber que el 40 por ciento de los desarrolladores han probado Vue.js al menos una vez en sus carreras. Además, se han diseñado más de 700 000 aplicaciones web con la ayuda de este marco de front-end, incluidas marcas populares como Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi y Ride Receipts.

A diferencia de otros marcos front-end populares, Vue.js no es compatible con los grandes actores del mercado. El marco fue creado por primera vez en 2014 por Evan You, quien también está detrás del desarrollo de Angular, que es otro marco de front-end de JS predominante. Discutiremos las características de Angular más adelante.

Vue ofrece un rendimiento de alta velocidad gracias a su DOM virtual, arquitectura basada en componentes y enlace bidireccional. Estos son todo lo que los marcos front-end necesitan para actualizar componentes relacionados y rastrear variaciones de datos, lo cual es imprescindible para todas las aplicaciones que necesitan actualizaciones en tiempo real. Los desarrolladores también pueden disfrutar del pequeño tamaño de Vue en comparación con otros marcos front-end, ya que el archivo comprimido que lo contiene pesa solo 18 kilobytes.

Con documentación bien explicada y una comunidad de apoyo, es fácil trabajar con Vue y mucho más simple que Angular y muchos otros marcos front-end para acostumbrarse, y es conocido como uno de los marcos más amigables para principiantes. Ofrece innumerables herramientas, incluidos sistemas de instalación de complementos, herramientas de depuración del navegador, administrador de estado, herramientas de prueba de extremo a extremo, renderizador de servidor y muchos otros.

Ventajas

Rápido y de pequeño tamaño

Documentación completa

Apto para principiantes

Enlace de datos bidireccional

Sintaxis fácil

Efectos positivos en el SEO

Limitaciones

Falta de complementos

Nuevos y desarrollados por particulares

Aplicaciones limitadas en grandes proyectos.

No respaldado por un negocio poderoso

Solicitud

Vue es posiblemente uno de los mejores marcos front-end para crear aplicaciones de una sola página desde cero o lanzar un pequeño proyecto de desarrollo web. Simplemente puede integrarse con las páginas del servidor y admitir a los desarrolladores con diversas funciones, como la sacudida de árboles, la agrupación, la división de códigos y muchas más.

Angular

Angular, también conocido como Angular 2+, es una de las herramientas de desarrollo de software más populares en la actualidad. Es un marco front-end moderno y de código abierto que funciona en base a TypeScript. Hasta el momento, se han desarrollado más de 600 000 sitios web utilizando Angular o Angular 2+. Se ha utilizado para desarrollar la mayoría de los servicios ofrecidos por Google.

Angular se suele utilizar para el desarrollo de aplicaciones móviles y web. Es fácil crear aplicaciones web de una o varias páginas con Angular. Es por eso que muchas marcas se han diseñado con Angular o AngularJS, incluidos nombres famosos como Forbes, LEGO, UPS, BMW y Autodesk.

Google introdujo Angular por primera vez en 2009 como parte del ecosistema de JavaScript. Desde entonces, este marco front-end se ha vuelto cada vez más popular entre los desarrolladores. La versión actual de este marco de front-end, Angular 2+, se desarrolló en 2016. Alrededor del 60 por ciento de los desarrolladores web han experimentado la creación de sus sitios web y aplicaciones con la ayuda del marco de front-end de Angular. La mitad de los desarrolladores creen que Angular ha satisfecho sus necesidades de manera eficiente.

Angular es en realidad una versión mejorada de AngularJS con un rendimiento más potente y una multitud de funciones útiles. La principal diferencia entre Angular (o Angular 2+) y React es que el marco frontal de Angular ofrece enlace de datos bidireccional. Con esto, puede estar seguro de la sincronización en tiempo real entre el modelo y la vista en Angular. Por lo tanto, todos los cambios en la vista aparecerán en el modelo y viceversa al usar Angular.

Los desarrolladores pueden hacer uso de la función Directivas en Angular para programar comportamientos específicos de DOM y crear contenido HTML rico y dinámico. Además, Angular ofrece una función de inyección de dependencia jerárquica que hace que los componentes del código sean reutilizables, comprobables y fáciles de controlar en Angular. Con esta función, los desarrolladores pueden definir dependencias de código como elementos externos que desacoplan componentes de sus dependencias.

Ventajas

Enlace de datos bidireccional

Arquitectura basada en componentes

Aplicaciones comprobables, reutilizables y gestionables

Función de directivas

Función de inyección de dependencia

Con el apoyo de Google

Comunidad fuerte

Buenos materiales de entrenamiento.

Rendimiento mejorado del servidor

Limitaciones

Difícil de aprender para principiantes.

Capacidades limitadas de SEO

Código inflado y de gran tamaño.

Solicitud

Angular ofrece todas las características que deberían ofrecer los marcos ideales para crear aplicaciones grandes a escala empresarial. Si tiene un equipo pequeño que tiene como objetivo crear una aplicación simple, Angular puede ser un poco abrumador y complicado; por lo tanto, puede elegir otro marco más fácil. Además, si el SEO es demasiado importante para ti, sería mejor si pudieras elegir una alternativa a Angular más amigable con el SEO.

Esbelto

Svelte se introdujo originalmente en 2016 y se ha vuelto cada vez más popular desde entonces. No es ni un marco ni una biblioteca; de hecho, Svelte es un compilador. Ahora se considera uno de los mejores marcos front-end en 2022. Casi entre el 10 y el 15 por ciento de los desarrolladores front-end están satisfechos con Svelte.

Actualmente, se han diseñado más de 3000 sitios web y aplicaciones con este marco, incluidos The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay y muchos más.

Svelte es un marco de front-end JavaScript escrito en TypeScript, basado en componentes y de código abierto que no solo es una opción de desarrollo liviana, sino que también se considera uno de los marcos de front-end más rápidos del mercado. Permite a los desarrolladores finalizar sus proyectos de desarrollo web con mucha menos codificación en comparación con otros marcos front-end.

Svelte no está equipado con DOM y promueve la modularidad en el proceso de codificación. Podrá acceder a las variables directamente desde el marcado para tener una navegación de desarrollo sencilla. Esto se debe a que Svelte aplica principios de modularidad a diferentes componentes de agrupación y aísla la lógica, la plantilla y la vista.

Svelte proporciona a los desarrolladores front-end una codificación sin repeticiones. De esta forma, inicialmente puede crear componentes en HTML, CSS y JavaScript; luego, en el paso de compilación, el compilador procesa su código en un módulo liviano e independiente en JavaScript estándar y lo integra meticulosamente en el DOM una vez que cambia el estado. Gracias a esta función, Svelte no necesita una gran potencia de procesamiento en su navegador en comparación con los marcos front-end de React y Vue, lo que elimina la necesidad de gastar recursos en la creación de un DOM virtual.

Ventajas

Uno de los marcos front-end más rápidos con reactividad rápida

Codificación mínima

Arquitectura basada en componentes

Ligero y sencillo

Capaz de ejecutar bibliotecas JS actuales

optimizado para SEO

No hay necesidad de un DOM virtual

Limitaciones

Ecosistema y herramientas limitados

comunidad inmadura

Falta de materiales de apoyo.

Escalabilidad dudosa y matices de codificación.

Solicitud

Dado que Svelte ofrece una sintaxis simple y fácil y no necesita la manipulación de DOM o altas capacidades de procesamiento del navegador, es uno de los mejores marcos de trabajo para desarrolladores front-end principiantes. También es uno de los marcos ideales para pequeñas aplicaciones.

Svelte no es muy apropiado para aplicaciones más grandes, ya que no ofrece herramientas poderosas, un grupo maduro de complementos y una comunidad estable. Es posible que cambiar a Svelte no mejore su proyecto de desarrollo web si actualmente está utilizando marcos front-end React o Vue.

JQuery

JQuery es uno de los marcos front-end de JavaScript de código abierto más antiguos del mercado. A pesar de eso, todavía se encuentra entre los mejores marcos en 2022, ya que ofrece condiciones de desarrollo modernas. JQuery ha sido diseñado para minimizar la tediosa codificación de JavaScript y brindarle simplicidad además de un poderoso soporte de una gran comunidad. El marco se ha utilizado para ejecutar numerosos proyectos grandes, incluidos Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey y muchos otros.

La simplicidad de JQuery lo hace versátil en el manejo de eventos. Por ejemplo, un simple clic del mouse se reduce a pequeños fragmentos de código que son fáciles de manejar e integrar en cualquier lugar aleatorio de la lógica de JavaScript de sus aplicaciones.

JQuery no se diseñó inicialmente para crear aplicaciones móviles, pero la versión más reciente del marco, JQuery Mobile, permite a los desarrolladores hacerlo. JQuery es un marco perfecto cuando maneja la intercambiabilidad del navegador, por lo que los desarrolladores front-end no enfrentarán problemas entre navegadores.

Ventajas

Apto para principiantes

Cómodo para trabajar

Repleto de complementos

Compatible con navegadores populares

Comunidad poderosa

Múltiples herramientas para manipulaciones DOM

optimizado para SEO

Limitaciones

enorme en tamaño

Aplicaciones de velocidad ligeramente baja

Poco a poco perdiendo la batalla a los navegadores más funcionales

Falta una capa de datos

Solicitud

El marco JQuery es perfecto para crear aplicaciones JavaScript basadas en escritorio. El marco está equipado con una lógica de código optimizada, compatibilidad con varios navegadores y un enfoque facilitado para el contenido dinámico, lo que permite a los desarrolladores front-end ofrecer una interactividad y capacidad de búsqueda impecables en el sitio web incluso hoy.

JQuery carece de una capa de datos, a diferencia de los marcos modernos. Esto hace que el proceso sea más complejo, ya que debe acceder directamente al DOM y manipularlo cada vez. Por lo tanto, si su interfaz de usuario es compleja, sería mejor si pudiera optar por marcos modernos en lugar de JQuery, ya que puede inflar su código y ralentizar su rendimiento.

Ascua

Introducido en 2011, Ember, un marco web JavaScript de código abierto de MVVM, ha ganado una popularidad considerable entre los desarrolladores. Casi el 14 por ciento de los desarrolladores han utilizado este marco estable en su práctica, con más de 30 000 sitios web desarrollados, incluidos Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine y PlayStation Now.

Ember es uno de los marcos front-end más rápidos cuando se renderiza el lado del servidor. También proporciona enlace de datos bidireccional, sincronizando la vista y el modelo en tiempo real. Viene con un enorme ecosistema con plantillas avanzadas para ayudar a los desarrolladores a acortar la codificación. La plataforma ofrece innumerables funciones potentes desde el primer día, pero si necesita más, puede usar los innumerables complementos de la comunidad.

Se cree que la comunidad detrás de Ember es una de las más motivadas y activas que existen. Ember framework puede carecer de flexibilidad debido a sus flujos de trabajo estrictos y específicos que los desarrolladores deben seguir mientras lo usan.

Ventajas

Representación del lado del servidor

Herramientas de prueba y depuración

Documentación consistente

Enfoque basado en widgets para los componentes

Enfoque centrado en URL

Enlace de datos bidireccional

comunidad motivada

Compatibilidad con JavaScript y TypeScript

Limitaciones

No muy amigable para principiantes

No es ideal para proyectos pequeños.

tamaño pesado

Falta de capacidades de reutilización de componentes

Poca o ninguna personalización

Solicitud

Como Ember viene con arquitectura de componentes, puede ser uno de los marcos ideales para crear aplicaciones web complicadas de una sola página que están llenas de funciones, tanto para aplicaciones móviles como del lado del cliente. Sin embargo, debe tener en cuenta que es demasiado grande para aplicaciones pequeñas e inadecuado para actividades menores. Los desarrolladores solo pueden trabajar con las funciones predefinidas del marco, por lo que no será muy productivo cuando necesite un espacio más profesional.

Columna vertebral

Como biblioteca de JavaScript gratuita y de código abierto, Backbone fue desarrollada inicialmente por Jeremy Ashkenas en 2011. Alrededor del 7 por ciento de los desarrolladores han declarado una experiencia positiva al trabajar con Backbone. La plataforma se ha utilizado para diseñar 600 000 sitios web, incluidos Trello, Tumbler, Pinterest, Uber y Reddit.

Backbone sigue un concepto de desarrollo MVC/MVP, que representa sus datos como modelos que se pueden crear, validar, eliminar y guardar en el servidor. Cada vez que una acción específica de la interfaz de usuario realiza cambios en un atributo de un modelo, el modelo produce un evento de cambio. Este cambio luego se transfiere a todas las vistas que reflejan el estado del modelo, para que puedan reaccionar y renderizarse nuevamente con los nuevos datos.

Cuando se cambia el modelo en Backbone, los cambios se aplican automáticamente a la vista, por lo que no tiene que actualizar manualmente el HTML y escribir un código especial que busca en el DOM elementos con ciertas ID. Backbone Framework ofrece una rica API de funciones enumerables para ensamblar las aplicaciones web del lado del cliente, el manejo de eventos declarativos para las vistas y facilita la conexión del marco con su API actual a través de una interfaz JSON.

Ventajas

Más de 100 extensiones

Fácil de aprender para principiantes.

Talla pequeña

Menos solicitudes a HTTP

Tutoriales bien organizados

Almacenamiento de datos en modelos en lugar de en DOM

Limitaciones

Sin enlace de datos bidireccional

Arquitectura poco clara en algunas ocasiones.

Poco a poco se vuelve obsoleto

La necesidad de más código para escribir

Solicitud

Backbone es uno de esos marcos que son perfectos para diseñar páginas web pequeñas, simples y de una sola página. Sin embargo, también se puede usar para aplicaciones más grandes, ya que mantiene la lógica de la aplicación separada de la interfaz de usuario, evita el modelo de código espagueti y ayuda a mantener un mejor diseño con menos codificación . Aunque el marco se está volviendo un poco menos popular que antes, sigue siendo una herramienta relevante, flexible y poderosa que a los desarrolladores front-end experimentados les encanta usar.

IU semántica

Desarrollado por LESS y JQuery, la interfaz de usuario semántica es bastante nueva en el mercado de marcos front-end. Es un marco para CSS, diseñado en base a la sintaxis de lenguaje orgánico. La interfaz de usuario semántica se introdujo en 2014 y actualmente es uno de los mejores marcos de JavaScript en GitHub. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea y Kmong se encuentran entre las marcas famosas que utilizan la interfaz de usuario semántica.

Aunque la comunidad detrás de Semantic UI es bastante pequeña, es muy leal y activa. Han creado miles de temas y numerosos componentes para la interfaz de usuario y han enviado miles de confirmaciones a GitHub.

La interfaz de usuario semántica tiene como objetivo proporcionar HTML amigable para los humanos; Las clases en el marco pueden adoptar la sintaxis de los lenguajes humanos con relaciones orgánicas de sustantivo/modificador, orden de palabras y popularidad que ayuda a los desarrolladores a vincular conceptos de forma natural. El diseño de la interfaz de usuario del marco es optimizado, plano y fluido. Semantic ayuda a los desarrolladores a configurar temas y CSS, JavaScript, archivos de fuentes y un sistema de herencia para que pueda compartir los códigos con otras aplicaciones una vez que los haya creado.

Ventajas

Componentes de interfaz de usuario enriquecidos y receptivos

Código orgánico autoexplicativo

Ofreciendo una gran variedad de temas

Perfecta integración con Angular, React, Meteor y Ember

Limitaciones

pequeña comunidad

No es fácil de aprender para principiantes.

Pocas actualizaciones recientes

Necesita competencia en el desarrollo de configuraciones personalizadas

Solicitud

La interfaz de usuario semántica permite a los diseñadores de interfaz de usuario diseñar sus interfaces de usuario con elegancia. A pesar de eso, es posible que a los desarrolladores y diseñadores de interfaz de usuario sin experiencia no les resulte fácil trabajar con ellos. Debe ser un desarrollador lo suficientemente calificado para poder desarrollar personalizaciones en las aplicaciones sin usar las funciones preparadas. Es por eso que los desarrolladores principiantes probablemente no deseen la interfaz de usuario semántica.

Ultimas palabras

No es fácil elegir uno de los marcos front-end mencionados anteriormente como el mejor en 2022, ya que cada uno de ellos ofrece diversas ventajas y limitaciones. Además, la mayoría de ellos se actualizan periódicamente para ofrecer las funciones más nuevas, lo que complica aún más el proceso de comparación. Además, también hay otros grandes marcos en el mercado, aunque no podemos cubrirlos todos en el artículo.

Después de leer este artículo, si aún no está seguro de qué tecnología de marco frontal será la mejor para su proyecto, puede obtener ayuda de expertos en este campo. Pueden formular las necesidades de su negocio y elegir la tecnología adecuada para usted. Lo primero es que conozca sus expectativas a fondo y vívidamente para poder alinearlas con las características clave de los marcos para ver cuál se adapta mejor a sus necesidades. La plataforma sin código AppMaster puede ayudarlo en este sentido. Esta plataforma se especializa en la creación de aplicaciones web y aplicaciones móviles y, por supuesto, hay un back-end que es el back-end sin código más potente que existe. Sin ninguna habilidad de codificación, podrá crear ecosistemas de aplicaciones únicos utilizando AppMaster mediante el método de codificación visual .