Meestal moeten front-end ontwikkelaars een combinatie van talen gebruiken om hun front-end webapplicaties te bouwen. HTML is verantwoordelijk voor de basislay-outs in een webpagina, CSS beheert de visuele opmaak en structuur, en JavaScript wordt gebruikt om de interactiviteit en functionaliteit te behouden. In deze post gaan we de beste front-end frameworks leren kennen die de weg vrijmaken voor front-end webontwikkelaars bij het schrijven van de code voor hun front-end applicaties.

Front-end frameworks vergemakkelijken het werk van webontwikkelaars door hen te voorzien van herbruikbare code modules, gestandaardiseerde front-end technologieën en kant-en-klare interface blokken die de ontwikkeling van toepassingen en gebruikersinterfaces vergemakkelijken zonder de noodzaak om elke functie of elk object vanaf nul te coderen.

Deze front-end frameworks worden geleverd met verschillende ontwikkelingsinstrumenten, waaronder een raster dat het plaatsen en positioneren van de ontwerpcomponenten van de gebruikersinterface vereenvoudigt, voorgedefinieerde lettertype-instellingen, en standaard bouwvoorraden voor websites zoals websitepanelen, knoppen, navigatiebalken, enz.

Er zijn tegenwoordig veel front-end frameworks op de markt, waarvan de meeste draaien op JavaScript. Front-end ontwikkelaars ruziën altijd over de beste frameworks van hun keuze, en daarom moet je hun eigenschappen kennen om er een te kunnen kiezen die past bij je wensen voor de ontwikkeling van je webapplicaties. Voor dit doel volgt hieronder een gedetailleerde vergelijking van de meest efficiënte, prominente en gebruiksvriendelijke front-end frameworks in 2022.

Wat is een framework?

Als je simpelweg naar sommige webapplicaties kijkt, zie je dat ze vol zitten met dubbele en vergelijkbare functies en onderdelen. De meeste webapplicaties hebben bijvoorbeeld gebruikersauthenticatie, renderende pagina's, verbinding met databases, profielen die je kunt bekijken, gestileerde feeds van informatie, en nog veel meer. Front-end ontwikkelaars zouden elke keer dat ze een applicatie bouwen alle logica achter deze functies moeten schrijven; front-end frameworks kunnen dit werk echter in een handomdraai voor hen doen.

Aangezien de meeste webapplicaties zeer vergelijkbare - of soms identieke - structuren hebben, zijn front-end frameworks ontwikkeld om een gemeenschappelijke structuur te bieden, zodat ontwikkelaars niet alles vanaf nul hoeven te schrijven. Zo kunnen ze de code hergebruiken, wat veel werk vereenvoudigt en veel tijd bespaart tijdens hun ontwikkelingsproject. Met andere woorden, ze hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Bovendien vinden front-end ontwikkelaars het belangrijk dat hun code leesbaar is voor anderen, die de code meestal gebruiken in hun ontwikkelingsprojecten. Daarom maken ontwikkelaars hun codering graag zo efficiënt en begrijpelijk mogelijk. De waarheid is dat een code veel vaker wordt gelezen dan dat hij in eerste instantie is geschreven. Daarom moeten front-end ontwikkelaars anderen laten weten waar de code voor bepaalde taken in hun project staat, zodat ze die zelf kunnen gebruiken.

Webframeworks helpen front-end ontwikkelaars structuur aan te brengen in hun websiteapplicaties en zonder veel gedoe extra functies toe te voegen. Front-end frameworks versnellen het begin van een ontwikkelingsproject en leggen de focus van de ontwikkelaars op functies in plaats van op configuratiedetails. Ze hebben ook conventies voor hoe de code wordt geschreven en gestructureerd, wat het ontwikkelingsproces kan standaardiseren.

Front-end frameworks vs back-end frameworks

Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord, worden frameworks over het algemeen in twee divisies ingedeeld: Front-end frameworks en back-end frameworks. De front-end van websitetoepassingen is het gedeelte dat u kunt zien en waarmee u kunt interageren. Het gaat om webdesign en interactietools in een websitetoepassing. Front-end van een website wordt bijna altijd ontworpen met behulp van HTML, CSS en JavaScript talen. Front-end frameworks worden voornamelijk gebruikt voor het organiseren van de ontwikkeling, functionaliteit en interactiviteit van website applicaties.

Aan de andere kant bestaat de back-end van websitetoepassingen uit de server, de database en de code die ermee interageert. U kunt de back-end van website-applicaties niet zien wanneer u ze in uw browser bezoekt. De code in de back-end van een website levert dynamische gegevens aan het front-end gedeelte, zodat u die kunt zien. De back-end van een website kan worden geschreven in de meeste programmeertalen, waaronder Python, Ruby en Node JavaScript naast vele andere.

De beste front-end frameworks in 2022

Met alle technologische vooruitgang zijn verschillende front-end frameworks ontworpen voor de hoogste efficiëntie die ontwikkelaars kunnen krijgen. Alle frameworks komen met hun unieke functies, waardoor het moeilijk is voor ontwikkelaars om er een te kiezen. Aangezien elk bedrijf verschillende behoeften en doelen heeft, moet de ontwikkeling van zijn website en applicatie ook worden beheerd in overeenstemming met zijn behoeften en dromen.

Weten welk front-end framework het beste is op de markt is altijd controversieel geweest. Recente studies en onderzoeken tonen echter aan dat de populairste front-end frameworks momenteel React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation en Preact zijn. Hieronder zullen we ze elk bekijken om hun kenmerken en beperkingen te bepalen om er uiteindelijk een te kiezen voor ons project.

React

React is ongetwijfeld een van de meest bekende front-end frameworks op de markt, dat oorspronkelijk in 2011 werd ontwikkeld door Facebook. Kort gezegd is React een op JavaScript-componenten gebaseerde bibliotheek met JSX-syntaxis. Het werd een open-source bibliotheek in 2013, het ontwikkelingsproces dat React een beetje anders maakte dan de klassieke definitie van front-end frameworks.

Meer dan 3 miljoen actieve gebruikers maken gebruik van React. Er is een enorme gemeenschap achter het framework die het ondersteunt. Bijna 80 procent van de competente ontwikkelaars heeft ten minste eenmaal een positieve en gemakkelijke ervaring gehad met React in hun ontwikkelingsprojecten. Het is ook verbazingwekkend om te weten dat er meer dan 1,5 miljoen webapplicaties zijn ontwikkeld met behulp van React. Enkele van de meest populaire, echte projecten die zijn ontworpen met React zijn Facebook, Netflix, Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit en UberEats.

Het belangrijkste voordeel van het React front-end framework is het virtuele Document Object Model (DOM) met one-way data binding. Dankzij het DOM biedt React ontwikkelaars uitstekende prestaties en wordt het beschouwd als een van de gemakkelijkste frameworks die ontwikkelaars kunnen leren. Dit front-end framework is aangenaam gebruiksvriendelijk en biedt een gemakkelijke leercurve, waardoor het de beste optie is voor beginners of ontwikkelaars die minder ervaren zijn.

In tegenstelling tot andere front-end frameworks is het React framework een bibliotheek en onderhoudt het sommige essentiële functies niet. Daarom is het ontworpen om samen te werken met andere bibliotheken voor taken als state management, routing en interactie met API. Aangezien de componenten van React herbruikbaar zijn, wordt het beschouwd als de juiste keuze als u tijd wilt besparen op de ontwikkeling van een interactieve interface.

Voordelen

Snelle updates

Ondersteund door Facebook

Virtuele DOM voor snelle werking in het document

Compatibel met vele JS-bibliotheken

Componenten schrijven zonder klassen

Code componenten kunnen worden hergebruikt

Beginnersvriendelijk

Gemakkelijk te migreren tussen verschillende versies

Beperkingen

Ingewikkeld om JSX syntax te leren

Gebrek aan goed uitgewerkte documentatie

Toepassing

Aangezien React is uitgerust met virtuele DOM-mogelijkheden, wordt het beschouwd als een van de beste front-end frameworks voor gecompliceerde webontwikkelingsprojecten met veel blokken (navigatiepanelen, accordeonsecties, knoppen, enz.) die variabele/binaire toestanden doorlopen, zoals actief/inactief, uitgebreid/ingeklapt, actief/uitgeschakeld, enz. Als je het React-framework nog efficiënter wilt maken, kun je het gebruiken met andere bibliotheken zoals Redux.

React is waarschijnlijk niet de beste optie onder alle front-end frameworks voor ontwikkelaars die niet gewend zijn om in pure JavaScript te coderen. JSX-syntaxis kan een eerste obstakel zijn voor die ontwikkelaars die liever geen tijd besteden aan het leren ervan.

Vue.js

Het is interessant om te weten dat 40 procent van de ontwikkelaars naar verluidt Vue.js ten minste eenmaal in hun carrière hebben geprobeerd. Ook zijn er meer dan 700.000 webapplicaties ontworpen met behulp van dit front-end framework, waaronder populaire merken als Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi en Ride Receipts.

In tegenstelling tot sommige andere populaire front-end frameworks wordt Vue.js niet ondersteund door grote marktpartijen. Het framework werd voor het eerst gemaakt in 2014 door Evan You, die ook achter de ontwikkeling van Angular zit, een ander veelvoorkomend JS front-end framework. We zullen de kenmerken van Angular later bespreken.

Vue biedt snelle prestaties dankzij zijn virtuele DOM, op componenten gebaseerde architectuur en tweewegbinding. Dit is alles wat front-end frameworks nodig hebben voor het bijwerken van gerelateerde componenten en het bijhouden van gegevensvariaties, wat een must is voor alle toepassingen die real-time updates nodig hebben. Ontwikkelaars kunnen ook genieten van de kleine omvang van Vue in vergelijking met andere front-end frameworks, aangezien het gecomprimeerde bestand dat het bevat slechts 18 kilobytes weegt.

Met goed toegelichte documentatie en een ondersteunende gemeenschap is Vue gemakkelijk om mee te werken en veel eenvoudiger dan Angular en vele andere front-end frameworks om aan te wennen, en het staat bekend als een van de vriendelijkste frameworks voor beginners. Het biedt talloze tools, waaronder plugin-installatiesystemen, browser debugging tools, state manager, end-to-end testing tools, server renderer, en vele andere.

Voordelen

Snel en klein

Uitgebreide documentatie

Beginner-vriendelijke

Tweezijdige gegevensbinding

Gemakkelijke syntaxis

Positieve effecten op SEO

Beperkingen

Gebrek aan plugins

Nieuw en ontwikkeld door particulieren

Beperkte toepassingen in grote projecten

Niet ondersteund door een krachtig bedrijf

Toepassing

Vue is mogelijk een van de beste front-end frameworks voor het bouwen van single-page applicaties vanaf nul of het starten van een klein webontwikkelingsproject. Het kan eenvoudig integreren met serverpagina's en ondersteunt ontwikkelaars met diverse functies zoals tree-shaking, bundeling, code-splitsing en nog veel meer.

Angular

Angular, ook bekend als Angular 2+, is een van de populairste software-ontwikkeltools van dit moment. Het is een modern, open-source front-end framework dat werkt op basis van TypeScript. Tot nu toe zijn meer dan 600.000 websites ontwikkeld met Angular of Angular 2+. Het is gebruikt om de meeste diensten van Google te ontwikkelen.

Angular wordt meestal gebruikt voor de ontwikkeling van mobiele en webapplicaties. Het is eenvoudig om webapplicaties met één of meerdere pagina's te bouwen met Angular. Daarom zijn veel merken ontworpen met Angular of AngularJS, waaronder bekende namen als Forbes, LEGO, UPS, BMW en Autodesk.

Google introduceerde Angular voor het eerst in 2009 als onderdeel van het JavaScript-ecosysteem. Sindsdien is dit front-end framework steeds populairder geworden onder ontwikkelaars. De huidige versie van dit front-end framework, Angular 2+, werd vervolgens in 2016 ontwikkeld. Ongeveer 60 procent van de webontwikkelaars heeft ervaring met het bouwen van hun websites en applicaties met behulp van het Angular front-end framework. De helft van de ontwikkelaars is van mening dat Angular efficiënt aan hun behoeften heeft voldaan.

Angular is eigenlijk een verbeterde versie van AngularJS met krachtigere prestaties en een veelheid aan nuttige functies. Het belangrijkste verschil tussen Angular (of Angular 2+) en React is dat het Angular front-end framework tweeweg databinding biedt. Hiermee bent u zeker van de real-time synchronisatie tussen het model en de view in Angular. Daarom zullen alle wijzigingen in de view verschijnen in het model en vice versa bij het gebruik van Angular.

Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de Directives-functie in Angular om specifiek gedrag van DOM te programmeren en rijke en dynamische HTML-inhoud te creëren. Bovendien biedt Angular een functie voor hiërarchische afhankelijkheidsinjectie die codecomponenten in Angular herbruikbaar, testbaar en gemakkelijk controleerbaar maakt. Met deze functie kunnen ontwikkelaars code-afhankelijkheden definiëren als externe elementen die componenten loskoppelen van hun afhankelijkheden.

Voordelen

Dubbele gegevensbinding

Op componenten gebaseerde architectuur

Testbare, herbruikbare, beheersbare toepassingen

Functie Directives

Functie afhankelijkheidsinjectie

Ondersteund door Google

Sterke gemeenschap

Goed trainingsmateriaal

Verbeterde server prestaties

Beperkingen

Moeilijk te leren voor beginners

Beperkte SEO mogelijkheden

Opgeblazen code en grote omvang

Toepassing

Angular biedt alle functies die ideale frameworks zouden moeten bieden voor het maken van grote applicaties op bedrijfsschaal. Als u een klein team hebt dat een eenvoudige applicatie wil bouwen, kan Angular een beetje overweldigend en ingewikkeld zijn; daarom kunt u een ander eenvoudiger framework kiezen. En als SEO te belangrijk voor u is, kunt u beter een SEO-vriendelijker alternatief voor Angular kiezen.

Svelte

Svelte werd oorspronkelijk geïntroduceerd in 2016 en werd sindsdien steeds populairder. Het is noch een framework noch een bibliotheek; in feite is Svelte een compiler. Het wordt nu beschouwd als een van de beste front-end frameworks in 2022. Bijna 10 tot 15 procent van de front-end ontwikkelaars is tevreden met Svelte.

Momenteel zijn meer dan 3.000 websites en applicaties ontworpen met dit framework, waaronder The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay, en nog veel meer.

Svelte is een open-source, op componenten gebaseerd, TypeScript-geschreven JavaScript front-end framework dat niet alleen een lichtgewicht ontwikkelingsoptie is, maar ook wordt beschouwd als een van de snelste front-end frameworks op de markt. Het stelt ontwikkelaars in staat om hun webontwikkelingsprojecten af te ronden met veel minder codering in vergelijking met andere front-end frameworks.

Svelte is niet uitgerust met DOM en bevordert modulariteit bij het coderen. U krijgt rechtstreeks vanuit de markup toegang tot variabelen om gemakkelijk door de ontwikkeling te kunnen navigeren. Dat komt omdat Svelte modulariteitsprincipes toepast op verschillende groeperingscomponenten en de logica, template en view isoleert.

Svelte biedt front-end ontwikkelaars boilerplate-vrije codering. Zo kunt u aanvankelijk componenten maken in HTML, CSS en JavaScript; vervolgens verwerkt de compiler tijdens de build-stap uw code tot een lichtgewicht, zelfstandige module in vanilla JavaScript en integreert deze nauwgezet in het DOM zodra de toestand verandert. Dankzij deze functie heeft Svelte in vergelijking met React en Vue front-end frameworks geen hoge verwerkingskracht in uw browser nodig, zodat u geen middelen hoeft te besteden aan het bouwen van een virtuele DOM.

Voordelen

Een van de snelste front-end frameworks met snelle reactiviteit

Minimale codering

Op componenten gebaseerde architectuur

Lichtgewicht en eenvoudig

In staat om huidige JS bibliotheken te draaien

SEO-geoptimaliseerd

Geen virtuele DOM nodig

Beperkingen

Beperkt ecosysteem en tooling

Onvolwassen gemeenschap

Gebrek aan ondersteunend materiaal

Twijfelachtige schaalbaarheid en coderingsnuances

Toepassing

Omdat Svelte eenvoudige, gemakkelijke syntaxis biedt en geen DOM-manipulatie of hoge browserverwerkingscapaciteiten nodig heeft, is het een van de beste front-end frameworks voor beginnende front-end ontwikkelaars. Het is ook een van de ideale frameworks voor kleine toepassingen.

Svelte is niet zo geschikt voor grotere toepassingen, omdat het geen krachtige tooling, een volwassen pool van plugins en een stabiele gemeenschap biedt. Overschakelen naar Svelte zal uw webontwikkelingsproject mogelijk niet verbeteren als u momenteel React of Vue front-end frameworks gebruikt.

JQuery

JQuery is een van de oudste open-source JavaScript front-end frameworks op de markt. Ondanks dat behoort het nog steeds tot de beste frameworks in 2022 omdat het moderne ontwikkelingsvoorwaarden biedt. JQuery is ontworpen om het vervelende JavaScript coderen te minimaliseren en u te voorzien van eenvoud naast krachtige ondersteuning van een enorme gemeenschap. Het framework is gebruikt om talloze grote projecten uit te voeren, waaronder Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey, en vele anderen.

De eenvoud van JQuery maakt het veelzijdig in het afhandelen van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, een eenvoudige muisklik wordt ingekort tot kleine stukjes code die gemakkelijk kunnen worden verwerkt en geïntegreerd in een willekeurige plaats van de JavaScript-logica van uw toepassingen.

JQuery was oorspronkelijk niet ontworpen om mobiele toepassingen te bouwen, maar met de nieuwste versie van het framework - JQuery Mobile - kunnen ontwikkelaars dat wel. JQuery is een perfect framework voor de uitwisselbaarheid van browsers, zodat front-end ontwikkelaars geen cross-browser problemen ondervinden.

Voordelen

Beginner-vriendelijk

Comfortabel om mee te werken

Vol met plugins

Compatibel met populaire browsers

Krachtige gemeenschap

Meerdere tools voor DOM manipulatie

SEO-geoptimaliseerd

Beperkingen

Enorm groot

Enigszins trage toepassingen

Verliest geleidelijk de strijd van meer functionele browsers

Mist een datalaag

Toepassing

JQuery framework is perfect voor het maken van desktop-gebaseerde JavaScript-toepassingen. Het framework is uitgerust met geoptimaliseerde code logica, cross-browser ondersteuning, en een gefaciliteerde benadering van dynamische inhoud, waardoor front-end ontwikkelaars zelfs vandaag de dag vlekkeloze website interactiviteit en doorzoekbaarheid kunnen leveren.

JQuery mist een datalaag, in tegenstelling tot moderne frameworks. Dit maakt het proces complexer, omdat u het DOM rechtstreeks moet benaderen en telkens moet manipuleren. Als uw gebruikersinterface complex is, kunt u daarom beter kiezen voor moderne frameworks in plaats van JQuery, omdat het uw code opgeblazen kan maken en uw prestaties kan vertragen.

Ember

Geïntroduceerd in 2011, heeft Ember, een MVVM open-source JavaScript web framework, aanzienlijke populariteit verworven onder ontwikkelaars. Bijna 14 procent van de ontwikkelaars heeft dit stabiele framework in hun praktijk gebruikt, met meer dan 30.000 ontwikkelde websites, waaronder Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine en PlayStation Now.

Ember is een van de snelste front-end frameworks bij het renderen van de serverkant. Het biedt ook tweeweg databinding, waarbij de weergave en het model in realtime worden gesynchroniseerd. Het wordt geleverd met een enorm ecosysteem met geavanceerde sjablonen om ontwikkelaars te helpen de codering te verkorten. Het platform biedt vanaf dag één talloze krachtige functies, maar als je meer nodig hebt, kun je de talloze plugins van de community gebruiken.

De gemeenschap achter Ember wordt beschouwd als een van de meest gemotiveerde, actieve die er zijn. Het Ember framework mist misschien flexibiliteit vanwege de strikte en specifieke workflows die ontwikkelaars moeten volgen bij het gebruik ervan.

Voordelen

Server-side rendering

Tools voor testen en debuggen

Consistente documentatie

Widget-gebaseerde benadering van componenten

URL-gerichte benadering

Dubbele gegevensbinding

Gemotiveerde gemeenschap

Ondersteuning van JavaScript en TypeScript

Beperkingen

Niet erg beginnersvriendelijk

Niet ideaal voor kleine projecten

Zware omvang

Geen mogelijkheden tot hergebruik van componenten

Weinig of geen maatwerk

Toepassing

Omdat Ember wordt geleverd met componentarchitectuur, kan het een van de ideale frameworks zijn voor het maken van ingewikkelde webapplicaties met één pagina, vol functies, zowel voor client-side als voor mobiele toepassingen. U moet echter in gedachten houden dat het te groot is voor kleine toepassingen en ongeschikt voor kleine activiteiten. Ontwikkelaars kunnen alleen werken met de voorgedefinieerde functies van het framework, dus het zal niet veel productief zijn als je meer professionele ruimte nodig hebt.

Backbone

Als een gratis, open-source JavaScript-bibliotheek werd Backbone in eerste instantie ontwikkeld door Jeremy Ashkenas in 2011. Ongeveer 7 procent van de ontwikkelaars heeft aangegeven een positieve ervaring te hebben met het werken met Backbone. Het platform is gebruikt om 600.000 websites te ontwerpen, waaronder Trello, Tumbler, Pinterest, Uber en Reddit.

Backbone volgt een MVC/MVP ontwikkelingsconcept, waarbij uw gegevens worden voorgesteld als modellen die kunnen worden aangemaakt, gevalideerd, geëlimineerd en opgeslagen op de server. Telkens wanneer een specifieke actie van de gebruikersinterface wijzigingen aanbrengt in een attribuut van een model, produceert het model een change event. Deze verandering wordt dan doorgegeven aan alle views die de toestand van het model weergeven, zodat ze kunnen reageren en zichzelf opnieuw kunnen renderen met de nieuwe gegevens.

Wanneer het model wordt gewijzigd in Backbone, worden de wijzigingen automatisch toegepast op de view, dus je hoeft niet handmatig de HTML bij te werken en speciale code te schrijven die de DOM doorzoekt naar elementen met bepaalde ID's. Backbone framework biedt een rijke API van op te sommen functies om de client-side webapplicaties samen te stellen, declaratieve event handling voor views, en maakt het eenvoudig om het framework te verbinden met uw huidige API via een JSON interface.

Voordelen

Meer dan 100 uitbreidingen

Gemakkelijk te leren voor beginners

Klein formaat

Minder verzoeken aan HTTP

Goed georganiseerde tutorials

Opslaan van gegevens in modellen in plaats van in DOM

Beperkingen

Geen bidirectionele gegevensbinding

Soms onduidelijke architectuur

Wordt geleidelijk verouderd

De noodzaak om meer code te schrijven

Toepassing

Backbone is een van die frameworks die perfect zijn voor het ontwerpen van kleine, eenvoudige webpagina's met één pagina. Het kan echter ook worden gebruikt voor grotere toepassingen, omdat het de toepassingslogica gescheiden houdt van de gebruikersinterface, het spaghetti-code model vermijdt, en helpt een beter ontwerp te behouden met minder codering. Hoewel het framework iets minder populair wordt dan voorheen, is het nog steeds een relevant, flexibel, krachtig hulpmiddel dat ervaren front-end ontwikkelaars graag gebruiken.

Semantische UI

Aangedreven door LESS en JQuery, is Semantic UI vrij nieuw op de markt van front-end frameworks. Het is een framework voor CSS, ontworpen op basis van organische taalsyntaxis. Semantic UI werd geïntroduceerd in 2014 en is momenteel een van de top JavaScript-frameworks op GitHub. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea en Kmong behoren tot de bekende merken die Semantic UI gebruiken.

Hoewel de gemeenschap achter Semantic UI vrij klein is, is deze zeer loyaal en actief. Ze hebben duizenden thema's en talrijke componenten voor de UI gemaakt en duizenden commits ingediend bij GitHub.

Semantic UI wil mensvriendelijke HTML bieden; klassen in het raamwerk kunnen syntaxis van menselijke talen overnemen met organische zelfstandig naamwoord/voegwoord relaties, woordvolgorde en populariteit die ontwikkelaars helpt concepten op natuurlijke wijze met elkaar te verbinden. Het UI-ontwerp van het framework is gestroomlijnd, plat en vloeiend. Semantic helpt ontwikkelaars bij het configureren van thema's en CSS, JavaScript, lettertypebestanden en een overervingssysteem, zodat u de codes kunt delen met andere toepassingen zodra u ze hebt gemaakt.

Voordelen

Rijke en responsieve UI-componenten

Zelfverklarende organische code

Aanbieden van een grote keuze aan thema's

Naadloze integratie met Angular, React, Meteor en Ember

Beperkingen

Kleine gemeenschap

Niet gemakkelijk te leren voor beginners

Weinig recente updates

Vereist vaardigheid in het ontwikkelen van aangepaste configuraties

Toepassing

Met Semantic UI kunnen UI-ontwerpers hun gebruikersinterfaces elegant ontwerpen. Desondanks is het voor onervaren ontwikkelaars en UI-ontwerpers misschien niet gemakkelijk om ermee te werken. Je moet een voldoende gekwalificeerde ontwikkelaar zijn om aanpassingen in de applicaties te kunnen ontwikkelen zonder gebruik te maken van de voorbereide functies. Daarom is Semantic UI waarschijnlijk niet gewenst door beginnende ontwikkelaars.

Laatste woorden

Het is niet eenvoudig om een van de bovengenoemde front-end frameworks te kiezen als het beste in 2022, omdat elk van hen verschillende voordelen en beperkingen biedt. Bovendien worden de meeste regelmatig bijgewerkt met de nieuwste functies, waardoor het vergelijkingsproces nog ingewikkelder wordt. Bovendien zijn er ook andere geweldige frameworks op de markt, hoewel we ze niet allemaal in het artikel konden behandelen.

Als u na het lezen van dit artikel nog steeds niet zeker weet welk front-end framework technologie het beste zal zijn voor uw project, kunt u hulp krijgen van experts op dit gebied. Zij kunnen uw zakelijke behoeften formuleren en de juiste technologie voor u kiezen. Wat voorop staat is dat u uw verwachtingen goed en levendig kent om ze te kunnen afstemmen op de belangrijkste kenmerken van de frameworks om te zien welke het beste bij uw behoeften past. No-code platform AppMaster kan u hierbij helpen. Dit platform is gespecialiseerd in het creëren van webapplicaties en mobiele toepassingen, en natuurlijk is er een back-end die de krachtigste no-code is die er bestaat. Zonder coderingsvaardigheden kunt u met AppMaster unieke app-ecosystemen creëren via de visuele coderingsmethode.