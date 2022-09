Meistens müssen Front-End- Entwickler einen kombinierten Satz von Sprachen verwenden, um ihre Front-End-Webanwendungen zu erstellen. HTML ist für das grundlegende Layout einer Webseite verantwortlich, CSS verwaltet die visuelle Formatierung und Struktur, und JavaScript wird verwendet, um die Interaktivität und Funktionalität aufrechtzuerhalten. In diesem Beitrag werden wir die besten Front-End-Frameworks kennenlernen, die Front-End-Webentwicklern den Weg ebnen, wenn sie den Code für ihre Front-End-Anwendungen schreiben.

Front-End-Frameworks erleichtern die Arbeit von Webentwicklern, indem sie ihnen wiederverwendbare Codemodule, standardisierte Front-End-Technologien und vorgefertigte Schnittstellenblöcke zur Verfügung stellen, die die Entwicklung von Anwendungen und Benutzeroberflächen erleichtern, ohne dass jede Funktion oder jedes Objekt von Grund auf neu codiert werden muss.

Diese Frontend-Frameworks verfügen über verschiedene Entwicklungsinstrumente, darunter ein Raster, das das Platzieren und Positionieren der Designkomponenten der Benutzeroberfläche vereinfacht, vordefinierte Schriftarteinstellungen und Website-Standardbaubestände wie Website-Panels, Schaltflächen, Navigationsleisten usw.

Heutzutage sind viele Frontend-Frameworks auf dem Markt, von denen die meisten auf JavaScript laufen. Frontend-Entwickler streiten sich immer über die besten Frameworks ihrer Wahl, weshalb Sie ihre Funktionen kennen müssen, um eines auswählen zu können, das Ihren Wünschen für die Entwicklung Ihrer Webanwendungen entspricht. Dazu gibt es nachfolgend einen detaillierten Vergleich der effizientesten, prominentesten und am einfachsten zu bedienenden Frontend-Frameworks 2022.

Was ist ein Rahmen?

Wenn Sie sich einfach einige Webanwendungen ansehen, können Sie feststellen, dass sie voll von duplizierten und ähnlichen Funktionen und Abschnitten sind. Beispielsweise verfügen die meisten Webanwendungen über eine Benutzerauthentifizierung, das Rendern von Seiten, eine Verbindung zu Datenbanken , einsehbare Profile, stilisierte Informations-Feeds und vieles mehr. Front-End-Entwickler müssen möglicherweise jedes Mal, wenn sie eine Anwendung erstellen, die gesamte Logik hinter diesen Funktionen schreiben. Front-End-Frameworks können die Arbeit jedoch im Handumdrehen erledigen.

Da die meisten Webanwendungen sehr ähnliche – oder manchmal identische – Strukturen bieten, wurden Frontend-Frameworks entwickelt, um eine gemeinsame Struktur bereitzustellen, sodass Entwickler nicht alles von Grund auf neu schreiben müssen. Dadurch können sie den Code wiederverwenden, was einen Großteil der Arbeit vereinfacht und viel Zeit während ihres Entwicklungsprojekts spart. Mit anderen Worten: Das Rad muss nicht neu erfunden werden.

Darüber hinaus kümmern sich Front-End-Entwickler darum, dass ihr Code von anderen gelesen werden kann, die den Code in ihren Entwicklungsprojekten verwenden. Aus diesem Grund möchten Entwickler ihre Codierung so effizient und leicht verständlich wie möglich gestalten. Die Wahrheit ist, dass ein Code viel öfter gelesen als ursprünglich geschrieben wird. Daher müssen Frontend-Entwickler anderen helfen, zu wissen, wo sich der Code für bestimmte Aufgaben in ihrem Projekt befindet, damit sie ihn für sich selbst verwenden können.

Web-Frameworks helfen Front-End-Entwicklern, eine Struktur in ihren Website-Anwendungen zu erreichen und zusätzliche Funktionen ohne großen Aufwand hinzuzufügen. Front-End-Frameworks beschleunigen die Initiierung eines Entwicklungsprojekts und lenken den Fokus der Entwickler auf Features statt auf Konfigurationsdetails. Sie haben auch Konventionen dafür, wie der Code geschrieben und strukturiert ist, wodurch der Entwicklungsprozess standardisiert werden kann.

Front-End-Frameworks vs. Back-End-Frameworks

Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, werden Frameworks im Allgemeinen in zwei Bereiche eingeteilt: Front-End-Frameworks und Back-End-Frameworks . Das Front-End von Website-Anwendungen sind die Abschnitte, die Sie sehen und mit denen Sie interagieren können. Es handelt sich um Webdesign- und Interaktionstools in einer Website-Anwendung. Das Front-End einer Website wird fast immer mit den Sprachen HTML, CSS und JavaScript entworfen. Front-End-Frameworks werden hauptsächlich verwendet, um die Entwicklung, Funktionalität sowie Interaktivität von Website-Anwendungen zu organisieren.

Andererseits besteht das Back-End von Website-Anwendungen aus dem Server, der Datenbank und dem Code, der mit ihnen interagiert. Sie können das Back-End von Website-Anwendungen nicht sehen, wenn Sie sie in Ihrem Browser besuchen. Der Code im Back-End einer Website liefert dynamische Daten an den Front-End-Bereich, damit Sie sie sehen können. Das Backend einer Website kann in den meisten Programmiersprachen geschrieben werden, einschließlich Python, Ruby und Node JavaScript sowie vielen anderen.

Die besten Frontend-Frameworks im Jahr 2022

Mit all den technologischen Fortschritten wurden mehrere Front-End-Frameworks für die höchste Effizienz entwickelt, die Entwickler erreichen können. Alle Frameworks verfügen über einzigartige Funktionen, die es Entwicklern schwer machen, sich für eines zu entscheiden. Da jedes Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele hat, sollte auch die Entwicklung seiner Website und Anwendung seinen Bedürfnissen und Träumen entsprechen.

Zu wissen, welches Frontend-Framework das beste auf dem Markt ist, war schon immer umstritten. Jüngste Studien und Umfragen zeigen jedoch, dass die derzeit beliebtesten Frontend-Frameworks React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation und Preact sind. Im Folgenden werden wir jeden überprüfen, um seine Merkmale und Einschränkungen zu bestimmen, um letztendlich einen für unser Projekt auszuwählen.

Reagieren

React ist zweifellos eines der bekanntesten Frontend-Frameworks auf dem Markt, das ursprünglich von Facebook im Jahr 2011 entwickelt wurde. Kurz gesagt, React ist eine auf JavaScript-Komponenten basierende Bibliothek mit JSX-Syntax. Es wurde 2013 in eine Open-Source-Bibliothek umgewandelt, der Entwicklungsprozess, der React ein wenig von der klassischen Definition von Front-End-Frameworks abwich.

Über 3 Millionen aktive Benutzer nutzen React. Hinter dem Framework, das es unterstützt, steht eine riesige Community. Fast 80 Prozent der kompetenten Entwickler haben in ihren Entwicklungsprojekten mindestens einmal positive und einfache Erfahrungen mit React gemacht. Es ist auch umwerfend zu wissen, dass über 1,5 Millionen Webanwendungen mit Hilfe von React entwickelt wurden. Zu den beliebtesten realen Projekten, die mit React entwickelt wurden, gehören Facebook, Netflix , Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit und UberEats.

Das wichtigste vorteilhafte Merkmal des React-Frontend-Frameworks ist das virtuelle Document Object Model (DOM) mit unidirektionaler Datenbindung. Dank DOM bietet React Entwicklern eine hervorragende Leistung und gilt als eines der am einfachsten zu erlernenden Frameworks. Dieses Frontend-Framework ist angenehm benutzerfreundlich und bietet eine leichte Lernkurve, was es zur besten Option für Anfänger oder weniger erfahrene Entwickler macht.

Im Gegensatz zu anderen Front-End-Frameworks ist das React-Framework eine Bibliothek und enthält einige wesentliche Funktionen nicht. Daher wurde es so konzipiert, dass es mit anderen Bibliotheken für Aufgaben wie Zustandsverwaltung, Routing und Interaktion mit API zusammenarbeitet. Da die Komponenten von React wiederverwendbar sind, gilt es als die richtige Wahl, wenn Sie bei der Entwicklung einer interaktiven Oberfläche Zeit sparen möchten.

Vorteile

Schnelle Updates

Unterstützt von Facebook

Virtuelles DOM für schnelles Arbeiten im Dokument

Kompatibel mit vielen JS-Bibliotheken

Komponenten ohne Klassen schreiben

Codekomponenten können wiederverwendet werden

Anfängerfreundlich

Einfache Migration zwischen verschiedenen Versionen

Einschränkungen

Kompliziert, die JSX-Syntax zu lernen

Fehlende gut ausgearbeitete Dokumentation

Anwendung

Da React mit virtuellen DOM-Funktionen ausgestattet ist, gilt es als eines der besten Front-End-Frameworks für komplizierte Webentwicklungsprojekte, die viele Blöcke (Navigationsfelder, Akkordeonabschnitte, Schaltflächen usw.) haben, die variable/binäre Zustände durchlaufen, wie z aktiv/inaktiv, erweitert/reduziert, aktiv/deaktiviert usw. Wenn Sie das React-Framework noch effizienter machen möchten, können Sie es mit anderen Bibliotheken wie Redux verwenden.

React ist wahrscheinlich nicht die beste Option unter allen Frontend-Frameworks für Entwickler, die es nicht gewohnt sind, in reinem JavaScript zu programmieren. Die JSX-Syntax könnte ein anfängliches Hindernis für diejenigen Entwickler sein, die es vorziehen, keine Zeit damit zu verbringen, sie zu lernen.

Vue.js

Es ist interessant zu wissen, dass Berichten zufolge 40 Prozent der Entwickler Vue.js mindestens einmal in ihrer Karriere ausprobiert haben. Außerdem wurden mit Hilfe dieses Frontend-Frameworks über 700.000 Webanwendungen entworfen, darunter beliebte Marken wie Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi und Ride Receipts.

Im Gegensatz zu einigen anderen beliebten Frontend-Frameworks wird Vue.js nicht von großen Marktteilnehmern unterstützt. Das Framework wurde erstmals 2014 von Evan You erstellt, der auch hinter der Entwicklung von Angular steht, einem weiteren weit verbreiteten JS-Front-End-Framework. Wir werden die Funktionen von Angular später besprechen.

Vue bietet dank seines virtuellen DOM, der komponentenbasierten Architektur und der bidirektionalen Bindung eine Hochgeschwindigkeitsleistung. Dies ist alles, was Front-End-Frameworks zum Aktualisieren verwandter Komponenten und zum Verfolgen von Datenvariationen benötigen, was ein Muss für alle Anwendungen ist, die Echtzeit-Updates benötigen. Entwickler können sich auch über die geringe Größe von Vue im Vergleich zu anderen Frontend-Frameworks freuen, da die komprimierte Datei, die es enthält, nur 18 Kilobyte wiegt.

Mit einer gut erklärten Dokumentation und einer unterstützenden Community ist Vue einfach zu handhaben und viel einfacher als Angular und viele andere Front-End-Frameworks zu gewöhnen, und es ist als eines der freundlichsten Frameworks für Anfänger bekannt. Es bietet unzählige Tools, darunter Plugin-Installationssysteme, Browser-Debugging-Tools, Statusmanager, End-to-End-Testtools, Server-Renderer und viele andere.

Vorteile

Schnell und klein

Umfassende Dokumentation

Anfängerfreundlich

Zwei-Wege-Datenbindung

Einfache Syntax

Positive Auswirkungen auf SEO

Einschränkungen

Fehlende Plugins

Neu und entwickelt von Privatpersonen

Begrenzte Anwendungen in großen Projekten

Nicht von einem mächtigen Unternehmen unterstützt

Anwendung

Vue ist möglicherweise eines der besten Frontend-Frameworks, um Single-Page-Anwendungen von Grund auf neu zu erstellen oder ein kleines Webentwicklungsprojekt zu starten. Es kann einfach in Serverseiten integriert werden und Entwickler mit verschiedenen Funktionen wie Tree-Shaking, Bündelung, Code-Splitting und vielem mehr unterstützen.

Eckig

Angular, auch bekannt als Angular 2+, ist heutzutage eines der beliebtesten Softwareentwicklungstools. Es ist ein modernes Open-Source-Frontend-Framework, das auf TypeScript-Basis arbeitet. Bisher wurden über 600.000 Websites mit Angular oder Angular 2+ entwickelt. Es wurde verwendet, um die meisten von Google angebotenen Dienste zu entwickeln.

Angular wird normalerweise für die Entwicklung von Mobil- und Webanwendungen verwendet. Es ist einfach, mit Angular ein- und mehrseitige Webanwendungen zu erstellen. Aus diesem Grund wurden viele Marken mit Angular oder AngularJS entworfen, darunter berühmte Namen wie Forbes, LEGO, UPS, BMW und Autodesk.

Google hat Angular erstmals 2009 als Teil des JavaScript-Ökosystems eingeführt. Seitdem ist dieses Frontend-Framework bei Entwicklern immer beliebter geworden. Die aktuelle Version dieses Frontend-Frameworks, Angular 2+, wurde dann im Jahr 2016 entwickelt. Rund 60 Prozent der Webentwickler haben Erfahrung damit, ihre Websites und Anwendungen mit Hilfe des Angular-Frontend-Frameworks zu erstellen. Die Hälfte der Entwickler glaubt, dass Angular ihre Anforderungen effizient erfüllt hat.

Angular ist eigentlich eine erweiterte Version von AngularJS mit einer stärkeren Leistung und einer Vielzahl nützlicher Funktionen. Der Hauptunterschied zwischen Angular (oder Angular 2+) und React besteht darin, dass das Frontend-Framework von Angular eine bidirektionale Datenbindung bietet. Damit können Sie sich auf die Echtzeit-Synchronisation zwischen dem Modell und der Ansicht in Angular verlassen. Daher werden alle Änderungen in der Ansicht im Modell angezeigt und umgekehrt, wenn Sie Angular verwenden.

Entwickler können die Direktivenfunktion in Angular nutzen, um bestimmte Verhaltensweisen von DOM zu programmieren und reichhaltige und dynamische HTML-Inhalte zu erstellen. Darüber hinaus bietet Angular eine hierarchische Abhängigkeitsinjektionsfunktion, die Codekomponenten wiederverwendbar, testbar und einfach in Angular steuerbar macht. Mit dieser Funktion können Entwickler Code-Abhängigkeiten als externe Elemente definieren, die Komponenten von ihren Abhängigkeiten entkoppeln.

Vorteile

Zwei-Wege-Datenbindung

Komponentenbasierte Architektur

Testbare, wiederverwendbare, verwaltbare Anwendungen

Direktivenfunktion

Abhängigkeitsinjektionsfunktion

Unterstützt von Google

Starke Gemeinschaft

Gute Trainingsmaterialien

Verbesserte Serverleistung

Einschränkungen

Für Anfänger schwer zu erlernen

Begrenzte SEO-Fähigkeiten

Aufgeblähter Code und groß

Anwendung

Angular bietet alle Funktionen, die ideale Frameworks bieten sollten, um große Anwendungen im Unternehmensmaßstab zu erstellen. Wenn Sie ein kleines Team haben, das eine einfache Anwendung erstellen möchte, ist Angular möglicherweise etwas überwältigend und kompliziert. Daher können Sie ein anderes einfacheres Framework auswählen. Auch wenn SEO für Sie zu wichtig ist, wäre es besser, wenn Sie eine SEO-freundlichere Alternative zu Angular wählen könnten.

Schlank

Svelte wurde ursprünglich im Jahr 2016 eingeführt und wurde seitdem immer beliebter. Es ist weder ein Framework noch eine Bibliothek; Tatsächlich ist Svelte ein Compiler. Es gilt mittlerweile als eines der besten Frontend-Frameworks 2022. Knapp 10 bis 15 Prozent der Frontend-Entwickler sind mit Svelte zufrieden.

Derzeit wurden über 3.000 Websites und Anwendungen mit diesem Framework entwickelt, darunter The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay und viele mehr.

Svelte ist ein quelloffenes, komponentenbasiertes, in TypeScript geschriebenes JavaScript-Frontend-Framework, das nicht nur eine leichtgewichtige Entwicklungsoption darstellt, sondern auch als eines der schnellsten Frontend-Frameworks auf dem Markt gilt. Es ermöglicht Entwicklern, ihre Webentwicklungsprojekte mit viel weniger Codierung im Vergleich zu anderen Front-End-Frameworks abzuschließen.

Svelte ist nicht mit DOM ausgestattet und fördert die Modularität im Codierungsprozess. Sie können direkt aus dem Markup auf Variablen zugreifen, um eine einfache Entwicklungsnavigation zu haben. Das liegt daran, dass Svelte Modularitätsprinzipien auf verschiedene Gruppierungskomponenten anwendet und Logik, Vorlage und Ansicht isoliert.

Svelte bietet Front-End-Entwicklern eine Boilerplate-freie Codierung. Auf diese Weise können Sie zunächst Komponenten in HTML, CSS und JavaScript erstellen; Beim Build-Schritt verarbeitet der Compiler Ihren Code dann in ein einfaches, eigenständiges Modul in Vanilla-JavaScript und integriert es akribisch in das DOM, sobald sich der Status ändert. Dank dieser Funktion benötigt Svelte im Vergleich zu React- und Vue-Front-End-Frameworks keine hohe Rechenleistung in Ihrem Browser, sodass keine Ressourcen für den Aufbau eines virtuellen DOM aufgewendet werden müssen.

Vorteile

Eines der schnellsten Front-End-Frameworks mit schneller Reaktionsfähigkeit

Minimale Codierung

Komponentenbasierte Architektur

Leicht und einfach

Kann aktuelle JS-Bibliotheken ausführen

SEO-optimiert

Kein virtuelles DOM erforderlich

Einschränkungen

Begrenztes Ökosystem und Werkzeuge

Unreife Gemeinschaft

Mangel an unterstützenden Materialien

Zweifelhafte Skalierbarkeit und Codierungsnuancen

Anwendung

Da Svelte eine einfache, einfache Syntax bietet und keine DOM-Manipulation oder hohe Browser-Verarbeitungsfähigkeiten benötigt, ist es eines der besten Front-End-Frameworks für Anfänger-Front-End-Entwickler. Es ist auch eines der idealen Frameworks für kleine Anwendungen.

Svelte ist für größere Anwendungen nicht sehr geeignet, da es keine leistungsstarken Tools, einen ausgereiften Pool von Plugins sowie eine stabile Community bietet. Der Wechsel zu Svelte wird Ihr Webentwicklungsprojekt möglicherweise nicht verbessern, wenn Sie derzeit React- oder Vue-Frontend-Frameworks verwenden.

JQuery

JQuery ist eines der ältesten Open-Source-JavaScript-Frontend-Frameworks auf dem Markt. Trotzdem gehört es auch 2022 zu den besten Frameworks, da es moderne Entwicklungsbedingungen bietet. JQuery wurde entwickelt, um die mühsame JavaScript-Codierung zu minimieren und Ihnen neben der leistungsstarken Unterstützung einer riesigen Community auch Einfachheit zu bieten. Das Framework wurde verwendet, um zahlreiche große Projekte durchzuführen, darunter Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey und viele andere.

Die Einfachheit von JQuery macht es vielseitig bei der Behandlung von Ereignissen. So wird beispielsweise ein einfacher Mausklick zu kleinen Codeschnipseln gekürzt, die einfach zu handhaben sind und sich an jeder beliebigen Stelle der JavaScript-Logik Ihrer Anwendungen integrieren lassen.

JQuery wurde ursprünglich nicht zum Erstellen mobiler Anwendungen entwickelt, aber die neueste Version des Frameworks – JQuery Mobile – ermöglicht es Entwicklern, dies zu tun. JQuery ist ein perfektes Framework, wenn es um die Austauschbarkeit von Browsern geht, sodass Front-End-Entwickler keine browserübergreifenden Probleme haben.

Vorteile

Anfängerfreundlich

Bequem zu arbeiten

Vollgestopft mit Plugins

Kompatibel mit gängigen Browsern

Starke Gemeinschaft

Mehrere Tools für DOM-Manipulationen

SEO-optimiert

Einschränkungen

Riesig groß

Etwas langsamere Anwendungen

Allmählich den Kampf gegen funktionalere Browser verlieren

Fehlt eine Datenschicht

Anwendung

Das JQuery-Framework eignet sich perfekt zum Erstellen von Desktop-basierten JavaScript-Anwendungen. Das Framework ist mit optimierter Codelogik, Cross-Browser-Unterstützung und einem vereinfachten Ansatz für dynamische Inhalte ausgestattet, sodass Frontend-Entwickler bereits heute eine einwandfreie Website-Interaktivität und Durchsuchbarkeit bereitstellen können.

Im Gegensatz zu modernen Frameworks fehlt JQuery eine Datenschicht. Dies macht den Prozess komplexer, da Sie jedes Mal direkt auf das DOM zugreifen und es manipulieren müssen. Wenn Ihre Benutzeroberfläche komplex ist, wäre es daher besser, wenn Sie sich für moderne Frameworks anstelle von JQuery entscheiden könnten, da dies Ihren Code aufblähen und Ihre Leistung verlangsamen könnte.

Glut

Ember, ein MVVM-Open-Source-JavaScript-Webframework, wurde 2011 eingeführt und erfreut sich bei Entwicklern großer Beliebtheit. Fast 14 Prozent der Entwickler haben dieses stabile Framework in ihrer Praxis verwendet, mit über 30.000 entwickelten Websites, darunter Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine und PlayStation Now.

Ember ist eines der schnellsten Frontend-Frameworks beim serverseitigen Rendern. Es bietet auch eine bidirektionale Datenbindung, wodurch die Ansicht und das Modell in Echtzeit synchronisiert werden. Es verfügt über ein riesiges Ökosystem mit erweiterten Vorlagen, die Entwicklern helfen, die Codierung zu verkürzen. Die Plattform bietet vom ersten Tag an unzählige leistungsstarke Funktionen, aber wenn Sie mehr benötigen, können Sie die unzähligen Plugins der Community verwenden.

Die Community hinter Ember gilt als eine der motiviertesten und aktivsten da draußen. Das Ember-Framework kann aufgrund seiner strengen und spezifischen Arbeitsabläufe , die Entwickler bei der Verwendung befolgen müssen, möglicherweise nicht flexibel genug sein.

Vorteile

Serverseitiges Rendern

Test- und Debugging-Tools

Einheitliche Dokumentation

Widget-basierter Ansatz für Komponenten

URL-fokussierter Ansatz

Zwei-Wege-Datenbindung

Motivierte Gemeinschaft

Unterstützung von JavaScript und TypeScript

Einschränkungen

Nicht sehr anfängerfreundlich

Nicht ideal für kleine Projekte

Schwere Größe

Fehlende Funktionen zur Wiederverwendung von Komponenten

Wenig oder keine Anpassung

Anwendung

Da Ember mit einer Komponentenarchitektur ausgestattet ist, kann es eines der idealen Frameworks für die Erstellung komplizierter Single-Page-Webanwendungen sein, die voller Funktionen sind, sowohl für clientseitige als auch für mobile Anwendungen. Allerdings sollte man bedenken, dass es für kleine Anwendungen zu groß und für kleinere Tätigkeiten ungeeignet ist. Entwickler können nur mit den vordefinierten Funktionen des Frameworks arbeiten, daher ist es nicht sehr produktiv, wenn Sie mehr professionellen Raum benötigen.

Rückgrat

Als kostenlose Open-Source-JavaScript-Bibliothek wurde Backbone ursprünglich 2011 von Jeremy Ashkenas entwickelt. Rund 7 Prozent der Entwickler haben positive Erfahrungen mit der Arbeit mit Backbone gemacht. Die Plattform wurde verwendet, um 600.000 Websites zu entwerfen, darunter Trello, Tumbler, Pinterest, Uber und Reddit.

Backbone folgt einem MVC/MVP-Entwicklungskonzept, das Ihre Daten als Modelle darstellt, die erstellt, validiert, eliminiert und auf dem Server gespeichert werden können. Jedes Mal, wenn eine bestimmte Aktion der Benutzeroberfläche Änderungen an einem Attribut eines Modells vornimmt, erzeugt das Modell ein Änderungsereignis. Diese Änderung wird dann auf alle Ansichten übertragen, die den Zustand des Modells widerspiegeln, damit sie reagieren und sich mit den neuen Daten erneut rendern können.

Wenn das Modell in Backbone geändert wird, werden die Änderungen automatisch auf die Ansicht angewendet, sodass Sie den HTML-Code nicht manuell aktualisieren und keinen speziellen Code schreiben müssen, der das DOM nach Elementen mit bestimmten IDs durchsucht. Das Backbone-Framework bietet eine reichhaltige API mit aufzählbaren Funktionen zum Zusammenstellen der clientseitigen Webanwendungen, deklarative Ereignisbehandlung für Ansichten und erleichtert die Verbindung des Frameworks mit Ihrer aktuellen API über eine JSON-Schnittstelle.

Vorteile

Über 100 Erweiterungen

Für Anfänger leicht zu erlernen

Kleine Größe

Weniger Anfragen an HTTP

Gut organisierte Tutorials

Speichern von Daten in Modellen statt in DOM

Einschränkungen

Keine bidirektionale Datenbindung

Gelegentlich unklare Architektur

Allmählich obsolet

Die Notwendigkeit, mehr Code zu schreiben

Anwendung

Backbone ist eines dieser Frameworks, die sich perfekt zum Entwerfen von einseitigen, kleinen, einfachen Webseiten eignen. Es kann jedoch auch für größere Anwendungen verwendet werden, da es die Anwendungslogik von der Benutzeroberfläche trennt, das Spaghetti-Code-Modell vermeidet und dazu beiträgt, ein besseres Design mit weniger Codierung beizubehalten. Obwohl das Framework etwas weniger beliebt ist als zuvor, ist es immer noch ein relevantes, flexibles und leistungsstarkes Tool, das erfahrene Frontend-Entwickler gerne verwenden.

Semantische Benutzeroberfläche

Angetrieben von LESS und JQuery ist Semantic UI ziemlich neu auf dem Markt der Front-End-Frameworks. Es ist ein Framework für CSS, das auf der Grundlage der organischen Sprachsyntax entwickelt wurde. Semantic UI wurde 2014 eingeführt und ist derzeit eines der Top-JavaScript-Frameworks auf GitHub. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea und Kmong gehören zu den bekannten Marken, die Semantic UI verwenden.

Obwohl die Community hinter Semantic UI ziemlich klein ist, ist sie sehr loyal und aktiv. Sie haben Tausende von Designs und zahlreiche Komponenten für die Benutzeroberfläche erstellt und Tausende von Commits bei GitHub eingereicht.

Semantic UI zielt darauf ab, menschenfreundliches HTML bereitzustellen; Klassen im Framework können die Syntax menschlicher Sprachen mit organischen Substantiv/Modifikator-Beziehungen, Wortreihenfolge und Popularität übernehmen, was Entwicklern hilft, Konzepte auf natürliche Weise zu verknüpfen. Das UI-Design des Frameworks ist gestrafft, flach und glatt. Semantic hilft Entwicklern bei der Konfiguration von Designs und CSS, JavaScript, Schriftartdateien und einem Vererbungssystem, sodass Sie die Codes mit anderen Anwendungen teilen können, sobald Sie sie erstellt haben.

Vorteile

Reichhaltige und reaktionsschnelle UI-Komponenten

Selbsterklärender organischer Code

Bietet eine große Auswahl an Themen

Nahtlose Integration mit Angular, React, Meteor und Ember

Einschränkungen

Kleine Gemeinde

Für Anfänger nicht leicht zu erlernen

Einige aktuelle Updates

Benötigt Kenntnisse in der Entwicklung benutzerdefinierter Konfigurationen

Anwendung

Semantic UI ermöglicht es UI-Designern, ihre Benutzeroberflächen elegant zu gestalten. Trotzdem finden es unerfahrene Entwickler und UI-Designer möglicherweise nicht einfach, damit zu arbeiten. Sie müssen ein ausreichend qualifizierter Entwickler sein, um Anpassungen in den Anwendungen zu entwickeln, ohne die vorbereiteten Funktionen zu verwenden. Aus diesem Grund wird Semantic UI von Anfängerentwicklern wahrscheinlich nicht gewünscht.

Letzte Worte

Es ist nicht einfach, eines der oben genannten Frontend-Frameworks als das beste im Jahr 2022 auszuwählen, da jedes von ihnen verschiedene Vorteile und Einschränkungen bietet. Darüber hinaus werden die meisten von ihnen regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Funktionen bereitzustellen, was den Vergleichsprozess noch komplizierter macht. Darüber hinaus gibt es auch andere großartige Frameworks auf dem Markt, obwohl wir sie in diesem Artikel nicht alle behandeln konnten.

Wenn Sie sich nach dem Lesen dieses Artikels immer noch nicht sicher sind, welche Frontend-Framework-Technologie die beste für Ihr Projekt ist, können Sie sich von Experten auf diesem Gebiet beraten lassen. Sie können Ihre Geschäftsanforderungen formulieren und die richtige Technologie für Sie auswählen. Was zuerst kommt, ist, dass Sie Ihre Erwartungen gründlich und genau kennen, um sie mit den Schlüsselfunktionen der Frameworks in Einklang bringen zu können, um zu sehen, welches Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die No-Code-Plattform AppMaster kann Ihnen dabei helfen. Diese Plattform ist auf die Erstellung von Webanwendungen und mobilen Anwendungen spezialisiert, und natürlich gibt es ein Back-End, das das leistungsfähigste Back-End ohne Code ist, das es gibt. Ohne Programmierkenntnisse können Sie einzigartige App-Ökosysteme mit AppMaster durch die visuelle Codierungsmethode erstellen.