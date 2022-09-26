في معظم الأحيان ، يحتاج مطورو الواجهة الأمامية إلى استخدام مجموعة مدمجة من اللغات لبناء تطبيقات الويب الأمامية الخاصة بهم. HTML هي المسؤولة عن التخطيطات الأساسية في صفحة الويب ، وتدير CSS التنسيق والبنية المرئية ، وتستخدم JavaScript للحفاظ على التفاعل والوظائف. في هذا المنشور ، سوف نتعرف على أفضل الأطر الأمامية التي تمهد الطريق لمطوري الويب للواجهة الأمامية عند كتابة التعليمات البرمجية لتطبيقاتهم الأمامية.

تعمل أطر الواجهة الأمامية على تسهيل وظائف مطوري الويب من خلال تزويدهم بوحدات التعليمات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام ، وتقنيات الواجهة الأمامية الموحدة ، وكتل الواجهة الجاهزة التي تسهل تطوير التطبيقات وواجهات المستخدم دون الحاجة إلى ترميز كل وظيفة أو كائن من البداية.

تأتي أطر العمل الأمامية هذه مع أدوات تطوير متنوعة ، بما في ذلك الشبكة التي تبسط وضع مكونات تصميم واجهة المستخدم وتحديد موضعها ، وإعدادات الخط المحددة مسبقًا ، ومخزونات بناء مواقع الويب القياسية مثل لوحات مواقع الويب ، والأزرار ، وأشرطة التنقل ، إلخ.

توجد العديد من أطر العمل للواجهة الأمامية في السوق اليوم ، ويعمل معظمها على JavaScript. يتجادل مطورو الواجهة الأمامية دائمًا حول أفضل الأطر التي يختارونها ، ولهذا السبب تحتاج إلى معرفة ميزاتهم حتى تتمكن من اختيار واحدة تناسب رغباتك في تطوير تطبيقات الويب الخاصة بك. لهذا الغرض ، هناك مقارنة تفصيلية لأطر الواجهة الأمامية الأكثر كفاءة وظهورًا وسهولة في الاستخدام في عام 2022 أدناه.

ما هو الإطار؟

إذا نظرت ببساطة إلى بعض تطبيقات الويب ، يمكنك أن ترى أنها مليئة بالميزات والأقسام المكررة والمتشابهة. على سبيل المثال ، تحتوي معظم تطبيقات الويب على مصادقة المستخدم ، وعرض الصفحات ، والاتصال بقواعد البيانات ، والملفات الشخصية التي يمكنك الاطلاع عليها ، وموجزات المعلومات المبسطة ، وغير ذلك الكثير. قد يحتاج مطورو الواجهة الأمامية إلى كتابة كل المنطق الكامن وراء هذه الميزات في كل مرة يقومون فيها بإنشاء تطبيق ؛ ومع ذلك ، يمكن لأطر الواجهة الأمامية القيام بهذه المهمة في لمح البصر.

نظرًا لأن معظم تطبيقات الويب تقدم هياكل متشابهة جدًا - أو متطابقة في بعض الأحيان - فقد تم تطوير الأطر الأمامية لتوفير بنية مشتركة ، لذلك لا يتعين على المطورين كتابة كل شيء من البداية. وهذا يمكنهم من إعادة استخدام الكود ، وتبسيط الكثير من العمل وتوفير قدر كبير من الوقت أثناء مشروع التطوير الخاص بهم. بمعنى آخر ، ليست هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة.

علاوة على ذلك ، يهتم مطورو الواجهة الأمامية بأن تكون التعليمات البرمجية الخاصة بهم قابلة للقراءة من قبل الآخرين الذين يميلون إلى استخدام الكود في مشاريع التطوير الخاصة بهم. هذا هو السبب في أن المطورين يحبون جعل الترميز الخاص بهم فعالاً وسهل الفهم قدر الإمكان. الحقيقة هي أن الكود يُقرأ مرات أكثر مما هو مكتوب في البداية. لذلك ، يجب على مطوري الواجهة الأمامية مساعدة الآخرين في معرفة مكان وجود رمز مهام معينة في مشروعهم ، حتى يتمكنوا من استخدامه لأنفسهم.

تساعد أطر عمل الويب مطوري الواجهة الأمامية على تحقيق بنية في تطبيقات مواقع الويب الخاصة بهم وإضافة ميزات إضافية دون الكثير من المتاعب. تعمل أطر العمل الأمامية على تسريع بدء مشروع تطوير وتضع تركيز المطورين على الميزات بدلاً من تفاصيل التكوين. لديهم أيضًا اصطلاحات حول كيفية كتابة التعليمات البرمجية وهيكلها ، والتي يمكن أن تحدد كيفية حدوث عملية التطوير.

أطر الواجهة الأمامية مقابل أطر الواجهة الخلفية

كما سمعت على الأرجح ، يتم تصنيف الأطر عمومًا إلى قسمين: أطر عمل أمامية وأطر خلفية . الواجهة الأمامية لتطبيقات مواقع الويب هي الأقسام التي يمكنك رؤيتها والتفاعل معها. يتضمن تصميم الويب وأدوات التفاعل في تطبيق موقع الويب. يتم دائمًا تصميم الواجهة الأمامية لموقع الويب باستخدام لغات HTML و CSS وجافا سكريبت. تُستخدم الأطر الأمامية بشكل أساسي لتنظيم التطوير والوظائف والتفاعل لتطبيقات مواقع الويب.

من ناحية أخرى ، تتكون النهاية الخلفية لتطبيقات موقع الويب من الخادم وقاعدة البيانات والرمز الذي يتفاعل معها. لا يمكنك رؤية الواجهة الخلفية لتطبيقات مواقع الويب عندما تقوم بزيارتها على متصفحك. يقدم الكود الموجود في النهاية الخلفية لموقع ويب بيانات ديناميكية إلى قسم الواجهة الأمامية حتى تتمكن من رؤيتها. يمكن كتابة النهاية الخلفية لموقع الويب بمعظم لغات البرمجة ، بما في ذلك Python و Ruby و Node JavaScript بالإضافة إلى العديد من اللغات الأخرى.

أفضل الأطر الأمامية في عام 2022

مع كل التطورات التكنولوجية ، تم تصميم العديد من الأطر الأمامية لأعلى كفاءة يمكن للمطورين الحصول عليها. تأتي جميع أطر العمل مع ميزاتها الفريدة ، مما يجعل من الصعب على المطورين اختيار واحدة. نظرًا لأن كل عمل له احتياجات وأهداف مختلفة ، يجب إدارة تطوير موقعه على الويب وتطبيقه بما يتوافق مع احتياجاته وأحلامه أيضًا.

لطالما كانت معرفة إطار العمل الأمامي الأفضل في السوق أمرًا مثيرًا للجدل. ومع ذلك ، تظهر الدراسات والاستطلاعات الحديثة أن الأطر الأمامية الأكثر شيوعًا حاليًا هي React و Vue و Angular و Svelte و JQuery و Ember و Backbone و Semantic UI و Foundation و Preact. أدناه ، سنراجع كل واحد لتحديد ميزاته وقيوده لاختيار واحد لمشروعنا في النهاية.

تتفاعل

تعتبر React بلا شك واحدة من أكثر أطر الواجهة الأمامية شهرة في السوق ، والتي تم تطويرها في البداية بواسطة Facebook في عام 2011. باختصار ، React هي مكتبة تعتمد على مكونات JavaScript وتتميز ببنية JSX. تم تحويلها إلى مكتبة مفتوحة المصدر في عام 2013 ، وهي عملية التطوير التي جعلت React مختلفًا قليلاً عن التعريف الكلاسيكي لأطر الواجهة الأمامية.

يستفيد أكثر من 3 ملايين مستخدم نشط من React. هناك مجتمع ضخم وراء إطار العمل الذي يدعمه. ما يقرب من 80 في المائة من المطورين الأكفاء لديهم تجربة إيجابية وسهلة مع React مرة واحدة على الأقل في مشاريعهم التنموية. من المذهل أيضًا معرفة أنه تم تطوير أكثر من 1.5 مليون تطبيق ويب بمساعدة React. بعض المشاريع الواقعية الأكثر شهرة والتي تم تصميمها باستخدام React تشمل Facebook و Netflix و Vivaldi Browser و Khan Academy و BBC و Airbnb و Pinterest و Asana و Reddit و UberEats.

الميزة الرئيسية لإطار عمل الواجهة الأمامية لـ React هي نموذج كائن المستند الافتراضي (DOM) مع ربط البيانات أحادي الاتجاه. بفضل DOM ، توفر React للمطورين أداءً متميزًا وتعتبر واحدة من أسهل أطر العمل التي يمكن للمطورين تعلمها. يعد إطار الواجهة الأمامية هذا سهل الاستخدام ويوفر منحنى تعليميًا سهلاً ، مما يجعله الخيار الأفضل للمبتدئين أو المطورين الأقل خبرة.

على عكس الأطر الأمامية الأخرى ، فإن إطار عمل React عبارة عن مكتبة ولا يحتفظ ببعض الميزات الأساسية. لذلك ، فقد تم تصميمه للعمل مع المكتبات الأخرى لمهام مثل إدارة الحالة والتوجيه والتفاعل مع API . نظرًا لأن مكونات React قابلة لإعادة الاستخدام ، فإنه يعتبر الخيار الصحيح إذا كنت تريد توفير الوقت في تطوير واجهة تفاعلية.

مزايا

تحديثات سريعة

بدعم من Facebook

DOM الظاهري للتشغيل السريع في المستند

متوافق مع العديد من مكتبات JS

كتابة المكونات بدون فصول

يمكن إعادة استخدام مكونات الكود

المبتدئين ودية

سهولة الترحيل بين الإصدارات المختلفة

محددات

معقد لتعلم بناء جملة JSX

عدم وجود وثائق جيدة التفصيل

طلب

نظرًا لأن React مجهزة بقدرة DOM افتراضية ، فإنها تُعتبر واحدة من أفضل الأطر الأمامية لمشاريع تطوير الويب المعقدة التي تحتوي على العديد من الكتل (لوحات التنقل ، وأقسام الأكورديون ، والأزرار ، وما إلى ذلك) تمر عبر حالات متغيرة / ثنائية ، مثل نشط / غير نشط ، موسع / مطوي ، نشط / معطل ، إلخ. إذا كنت تريد جعل إطار عمل React أكثر كفاءة ، فيمكنك استخدامه مع مكتبات أخرى مثل Redux.

ربما لا يكون React هو الخيار الأفضل بين جميع أطر العمل الأمامية للمطورين الذين لم يعتادوا على البرمجة بلغة JavaScript خالصة. قد يكون بناء جملة JSX عقبة أولية للمطورين الذين يفضلون عدم قضاء الوقت في تعلمها.

Vue.js

من المثير للاهتمام معرفة أن 40 بالمائة من المطورين قد جربوا Vue.js مرة واحدة على الأقل في حياتهم المهنية. أيضًا ، تم تصميم أكثر من 700000 تطبيق ويب بمساعدة إطار الواجهة الأمامية هذا ، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة مثل Alibaba و Reuters و 9gag و Xiaomi و Ride Receipts.

على عكس بعض أطر العمل الأمامية الشائعة الأخرى ، فإن Vue.js غير مدعوم من قبل اللاعبين الكبار في السوق. تم إنشاء إطار العمل لأول مرة في عام 2014 بواسطة Evan You ، الذي يقف أيضًا وراء تطوير Angular ، وهو إطار أمامي سائد آخر لـ JS. سنناقش ميزات Angular لاحقًا.

تقدم Vue أداء عالي السرعة بفضل DOM الافتراضي ، والبنية القائمة على المكونات ، والربط ثنائي الاتجاه. هذه هي كل ما تحتاجه أطر العمل الأمامية لتحديث المكونات ذات الصلة وتتبع تباينات البيانات ، وهو أمر لا بد منه لجميع التطبيقات التي تحتاج إلى تحديثات في الوقت الفعلي. يمكن للمطورين الاستمتاع بالحجم الصغير لـ Vue مقارنة بأطر الواجهة الأمامية الأخرى أيضًا ، حيث أن الملف المضغوط الذي يحتوي عليه لا يزن سوى 18 كيلو بايت.

من خلال التوثيق الموضح جيدًا والمجتمع الداعم ، من السهل العمل مع Vue وأبسط بكثير من Angular والعديد من أطر العمل الأمامية الأخرى للتعود عليها ، ويُعرف بأنه أحد أكثر الأطر ودية للمبتدئين. إنه يوفر أدوات لا حصر لها ، بما في ذلك أنظمة تثبيت المكونات الإضافية ، وأدوات تصحيح أخطاء المتصفح ، ومدير الحالة ، وأدوات الاختبار الشاملة ، وعارض الخادم ، وغيرها الكثير.

مزايا

سريع وصغير الحجم

وثائق شاملة

صديقة للمبتدئين

ربط البيانات ثنائي الاتجاه

تركيب سهل

تأثيرات إيجابية على تحسين محركات البحث

محددات

عدم وجود الإضافات

جديد ومطور من قبل الأفراد

تطبيقات محدودة في المشاريع الكبيرة

غير مدعوم من قبل شركة قوية

طلب

ربما يكون Vue أحد أفضل الأطر الأمامية لإنشاء تطبيقات ذات صفحة واحدة من البداية أو إطلاق مشروع تطوير ويب صغير. يمكن أن يتكامل ببساطة مع صفحات الخادم ويدعم المطورين بميزات متنوعة مثل اهتزاز الشجرة والتجميع وتقسيم الشفرة وغير ذلك الكثير.

الزاوي

Angular ، المعروفة أيضًا باسم Angular 2+ ، هي واحدة من أكثر أدوات تطوير البرامج شيوعًا هذه الأيام. إنه إطار حديث مفتوح المصدر للواجهة الأمامية يعمل على أساس TypeScript. حتى الآن ، تم تطوير أكثر من 600000 موقع باستخدام Angular أو Angular 2+. تم استخدامه لتطوير معظم الخدمات التي تقدمها Google.

يستخدم Angular عادة لتطوير تطبيقات الجوال والويب. من السهل إنشاء تطبيقات ويب فردية ومتعددة الصفحات باستخدام Angular. لهذا السبب تم تصميم العديد من العلامات التجارية باستخدام Angular أو AngularJS ، بما في ذلك الأسماء الشهيرة مثل Forbes و LEGO و UPS و BMW و Autodesk.

قدمت Google لأول مرة Angular في عام 2009 كجزء من نظام JavaScript البيئي. منذ ذلك الحين ، أصبح إطار الواجهة الأمامية هذا شائعًا بشكل متزايد بين المطورين. تم تطوير الإصدار الحالي من إطار عمل الواجهة الأمامية ، Angular 2+ ، في عام 2016. وقد اختبر حوالي 60 بالمائة من مطوري الويب بناء مواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم بمساعدة إطار Angular للواجهة الأمامية. يعتقد نصف المطورين أن Angular قد أوفت باحتياجاتهم بكفاءة.

Angular هو في الواقع نسخة محسنة من AngularJS بأداء أكثر قوة والعديد من الميزات المفيدة. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين Angular (أو Angular 2+) و React في أن إطار Angular الأمامي يوفر ربطًا ثنائي الاتجاه للبيانات. باستخدام هذا ، يمكنك التأكد من التزامن في الوقت الفعلي بين النموذج والعرض في Angular. لذلك ، ستظهر جميع التغييرات في العرض في النموذج والعكس صحيح عند استخدام Angular.

يمكن للمطورين الاستفادة من ميزة التوجيهات في Angular لبرمجة سلوكيات معينة لـ DOM وإنشاء محتوى HTML غني وديناميكي. علاوة على ذلك ، توفر Angular وظيفة حقن التبعية الهرمية التي تجعل مكونات الكود قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للاختبار ويسهل التحكم فيها في Angular. باستخدام هذه الوظيفة ، يمكن للمطورين تحديد تبعيات الكود كعناصر خارجية تفصل المكونات عن تبعياتها.

مزايا

ربط البيانات ثنائي الاتجاه

العمارة القائمة على المكونات

تطبيقات قابلة للاختبار وقابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للإدارة

ميزة التوجيهات

ميزة حقن التبعية

بدعم من جوجل

مجتمع قوي

مواد تدريبية جيدة

أداء خادم محسن

محددات

صعبة التعلم للمبتدئين

قدرات محدودة لتحسين محركات البحث

كود منتفخ وكبير الحجم

طلب

يقدم Angular جميع الميزات التي يجب أن توفرها أطر العمل المثالية لإنشاء تطبيقات كبيرة على نطاق المؤسسة. إذا كان لديك فريق صغير يهدف إلى إنشاء تطبيق بسيط ، فقد يكون Angular مربكًا ومعقدًا بعض الشيء ؛ لذلك ، يمكنك اختيار إطار عمل أسهل آخر. أيضًا ، إذا كانت مُحسّنات محرّكات البحث مهمة جدًا بالنسبة لك ، فسيكون من الأفضل إذا كان بإمكانك اختيار بديل أكثر ملاءمة لتحسين محركات البحث لـ Angular.

ممشوق

تم تقديم Svelte في الأصل في عام 2016 واستمر في الازدياد شهرة منذ ذلك الحين. إنها ليست إطار عمل ولا مكتبة. في الواقع ، Svelte مترجم. يعتبر الآن أحد أفضل أطر عمل الواجهة الأمامية في عام 2022. ما يقرب من 10 إلى 15 بالمائة من مطوري الواجهة الأمامية راضون عن Svelte.

حاليًا ، تم تصميم أكثر من 3000 موقع وتطبيق مع هذا الإطار ، بما في ذلك The New York Times و 1Password و Philips BlueHive و Chess و Absolute Web و Godday و Cashfree و Rakuten و HealthTree و Razorpay وغيرها الكثير.

Svelte هو إطار عمل جافا سكريبت مفتوح المصدر وقائم على المكونات ومكتوب من النوع TypeScript وهو ليس خيار تطوير خفيف الوزن فحسب ، بل يعتبر أيضًا أحد أسرع أطر العمل الأمامية في السوق. إنه يمكّن المطورين من إنهاء مشاريع تطوير الويب الخاصة بهم بترميز أقل بكثير مقارنة بأطر العمل الأمامية الأخرى.

Svelte غير مجهز بـ DOM ويعزز نمطية في عملية الترميز. ستكون قادرًا على الوصول إلى المتغيرات مباشرة من الترميز لتتمكّن من التنقل في التطوير بسهولة. وذلك لأن Svelte يطبق مبادئ نمطية على مكونات تجميع مختلفة ويعزل المنطق والقالب والعرض.

يوفر Svelte لمطوري الواجهة الأمامية ترميزًا خالٍ من النماذج المعيارية. بهذه الطريقة ، يمكنك في البداية إنشاء مكونات في HTML و CSS و JavaScript ؛ ثم ، في خطوة البناء ، يعالج المترجم الكود الخاص بك في وحدة نمطية خفيفة الوزن ومستقلة في Vanilla JavaScript ويدمجها بدقة في DOM بمجرد تغيير الحالة. بفضل هذه الميزة ، لا تحتاج Svelte إلى قوة معالجة عالية في متصفحك مقارنةً بإطارات العمل للواجهة الأمامية لـ React و Vue ، مما يلغي الحاجة إلى إنفاق الموارد على بناء DOM افتراضي.

مزايا

أحد أسرع الأطر الأمامية مع تفاعل سريع

الحد الأدنى من الترميز

العمارة القائمة على المكونات

خفيف الوزن وبسيط

قادرة على تشغيل مكتبات JS الحالية

مُحسَّن لكبار المسئولين الاقتصاديين

لا حاجة إلى DOM الظاهري

محددات

النظام البيئي والأدوات المحدودة

مجتمع غير ناضج

نقص المواد الداعمة

قابلية التوسع المشكوك فيها وفروق الترميز الدقيقة

طلب

نظرًا لأن Svelte يوفر بنية بسيطة وسهلة ولا يحتاج إلى معالجة DOM أو قدرات معالجة عالية للمتصفح ، فهو أحد أفضل أطر عمل الواجهة الأمامية لمطوري الواجهة الأمامية المبتدئين. إنه أيضًا أحد الأطر المثالية للتطبيقات الصغيرة.

Svelte ليس مناسبًا كثيرًا للتطبيقات الأكبر لأنه لا يوفر أدوات قوية ، ومجموعة ناضجة من المكونات الإضافية ، فضلاً عن مجتمع مستقر. قد لا يؤدي التبديل إلى Svelte إلى تحسين مشروع تطوير الويب الخاص بك إذا كنت تستخدم حاليًا إطار عمل React أو Vue للواجهة الأمامية.

مسج

يعد JQuery أحد أقدم أطر عمل JavaScript الأمامية مفتوحة المصدر في السوق. على الرغم من ذلك ، فإنه لا يزال من بين أفضل الأطر في عام 2022 حيث يوفر ظروف تطوير حديثة. تم تصميم JQuery لتقليل ترميز JavaScript المملة وتزويدك بالبساطة بالإضافة إلى الدعم القوي من مجتمع ضخم. تم استخدام إطار العمل لتشغيل العديد من المشاريع الكبيرة ، بما في ذلك Twitter و Microsoft و Uber و Kickstarter و Pandora و SurveyMonkey وغيرها الكثير.

إن بساطة JQuery تجعله متعدد الاستخدامات في التعامل مع الأحداث. على سبيل المثال ، يتم اختصار نقرة الماوس البسيطة إلى أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية يسهل التعامل معها ودمجها في أي مكان عشوائي لمنطق JavaScript لتطبيقاتك.

لم يتم تصميم JQuery في البداية لبناء تطبيقات الهاتف المحمول ، ولكن الإصدار الأحدث من إطار العمل - JQuery Mobile - يتيح للمطورين القيام بذلك. يعد JQuery إطار عمل مثاليًا عند التعامل مع قابلية التبادل في المتصفح ، لذلك لن يواجه مطورو الواجهة الأمامية أي مشكلات عبر المستعرضات.

مزايا

صديقة للمبتدئين

مريح للعمل

مليئة بالإضافات

متوافق مع المتصفحات الشعبية

مجتمع قوي

أدوات متعددة للتلاعب في DOM

مُحسَّن لكبار المسئولين الاقتصاديين

محددات

ضخم الحجم

تطبيقات منخفضة السرعة قليلاً

تدريجيًا يخسر المعركة أمام متصفحات أكثر فاعلية

يفتقد طبقة البيانات

طلب

يعد إطار عمل JQuery مثاليًا لإنشاء تطبيقات JavaScript قائمة على سطح المكتب. تم تجهيز إطار العمل بمنطق كود محسّن ، ودعم عبر المستعرضات ، ونهج سهل للمحتوى الديناميكي ، مما يمكّن مطوري الواجهة الأمامية من تقديم تفاعل وإمكانية بحث لا تشوبهما شائبة حتى اليوم.

يفتقر JQuery إلى طبقة بيانات ، على عكس الأطر الحديثة. هذا يجعل العملية أكثر تعقيدًا حيث يتعين عليك الوصول إلى DOM مباشرة ومعالجتها في كل مرة. لذلك ، إذا كانت واجهة المستخدم الخاصة بك معقدة ، فمن الأفضل أن تختار الأطر الحديثة بدلاً من JQuery ، لأنها قد تجعل شفرتك منتفخة وتبطئ من أدائك.

إمبر

تم طرح Ember في عام 2011 ، وهو إطار عمل ويب JavaScript مفتوح المصدر MVVM ، وقد اكتسب شعبية كبيرة بين المطورين. استخدم ما يقرب من 14 في المائة من المطورين هذا الإطار المستقر في ممارساتهم ، مع تطوير أكثر من 30 ألف موقع إلكتروني ، بما في ذلك Tinder و Netflix و Apple Music و Chipotle و Nordstrom و Yahoo و Blue Apron و LinkedIn و Vine و PlayStation Now.

يعد Ember أحد أسرع أطر عمل الواجهة الأمامية عند عرض جانب الخادم. كما يوفر أيضًا ربطًا ثنائي الاتجاه للبيانات ، ومزامنة العرض والنموذج في الوقت الفعلي. يأتي مع نظام بيئي ضخم مع قوالب متقدمة لمساعدة المطورين على تقصير الترميز. يوفر النظام الأساسي عددًا لا يحصى من الميزات القوية منذ اليوم الأول ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد ، فيمكنك استخدام المكونات الإضافية التي لا تعد ولا تحصى في المجتمع.

يُعتقد أن المجتمع الذي يقف وراء Ember هو أحد أكثر المجتمعات نشاطًا ونشاطًا. قد يفتقر إطار عمل Ember إلى المرونة بسبب عمليات سير العمل الصارمة والمحددة التي يتعين على المطورين اتباعها أثناء استخدامه.

مزايا

التقديم من جانب الخادم

أدوات الاختبار والتصحيح

وثائق متسقة

النهج القائم على القطعة للمكونات

نهج يركز على URL

ربط البيانات ثنائي الاتجاه

مجتمع متحمس

دعم JavaScript و TypeScript

محددات

ليست صديقة للمبتدئين كثيرًا

ليست مثالية للمشاريع الصغيرة

حجم ثقيل

عدم وجود عنصر إعادة استخدام القدرات

تخصيص قليل أو معدوم

طلب

نظرًا لأن Ember يأتي مع بنية مكونة ، يمكن أن يكون أحد الأطر المثالية لإنشاء تطبيقات ويب معقدة من صفحة واحدة مليئة بالميزات ، لكل من جانب العميل وتطبيقات الهاتف المحمول. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أنه كبير جدًا بالنسبة للتطبيقات الصغيرة وغير مناسب للأنشطة الصغيرة. يمكن للمطورين العمل فقط مع الميزات المحددة مسبقًا لإطار العمل ، لذلك لن يكون مثمرًا عندما تحتاج إلى مساحة احترافية أكبر.

العمود الفقري

كمكتبة جافا سكريبت مجانية ومفتوحة المصدر ، تم تطوير Backbone في البداية بواسطة Jeremy Ashkenas في عام 2011. صرح حوالي 7 بالمائة من المطورين بتجربة إيجابية في العمل مع Backbone. تم استخدام النظام الأساسي لتصميم 600000 موقع ويب ، بما في ذلك Trello و Tumbler و Pinterest و Uber و Reddit.

يتبع Backbone مفهوم تطوير MVC / MVP ، ويمثل بياناتك كنماذج يمكن إنشاؤها والتحقق منها وإزالتها وحفظها على الخادم. في كل مرة يقوم إجراء محدد لواجهة المستخدم بإجراء أي تغييرات على سمة من سمات النموذج ، ينتج عن النموذج حدث تغيير. ثم يتم نقل هذا التغيير إلى جميع العروض التي تعكس حالة النموذج ، حتى يتمكنوا من التفاعل وتقديم أنفسهم مرة أخرى مع البيانات الجديدة.

عندما يتم تغيير النموذج في Backbone ، يتم تطبيق التغييرات تلقائيًا على العرض ، لذلك لا يتعين عليك تحديث HTML يدويًا وكتابة رمز خاص يبحث في DOM عن عناصر ذات معرفات معينة. يوفر إطار عمل Backbone واجهة برمجة تطبيقات غنية من الوظائف القابلة للعد لتجميع تطبيقات الويب من جانب العميل ، ومعالجة الأحداث التعريفية للمشاهدات ، ويسهل توصيل إطار العمل بواجهة برمجة التطبيقات الحالية عبر واجهة JSON.

مزايا

أكثر من 100 امتداد

سهل التعلم للمبتدئين

حجم صغير

طلبات أقل إلى HTTP

دروس جيدة التنظيم

تخزين البيانات في النماذج بدلاً من DOM

محددات

لا يوجد ربط ثنائي الاتجاه للبيانات

بنية غير واضحة في بعض المناسبات

تدريجيا تصبح قديمة

الحاجة إلى المزيد من التعليمات البرمجية للكتابة

طلب

يعد Backbone أحد تلك الأطر المثالية لتصميم صفحات ويب أحادية الصفحة وصغيرة وبسيطة. ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا للتطبيقات الأكبر نظرًا لأنه يحافظ على فصل منطق التطبيق عن واجهة المستخدم ، ويتجنب نموذج رمز السباغيتي ، ويساعد في الحفاظ على تصميم أفضل بترميز أقل . على الرغم من أن إطار العمل أصبح أقل شيوعًا من ذي قبل ، إلا أنه لا يزال أداة ذات صلة ومرنة وقوية يحب مطورو الواجهة الأمامية ذوي الخبرة استخدامها.

واجهة المستخدم الدلالية

مدعوم من LESS و JQuery ، يعد Semantic UI جديدًا جدًا في سوق الإطارات الأمامية. إنه إطار عمل لـ CSS ، تم تصميمه بناءً على بنية اللغة العضوية. تم تقديم واجهة المستخدم الدلالية في عام 2014 وهي حاليًا واحدة من أفضل أطر عمل جافا سكريبت على جيثب. Snapchat و Accenture و Digital Services و Ovrsea و Kmong هي من بين العلامات التجارية الشهيرة التي تستخدم Semantic UI.

على الرغم من أن المجتمع الذي يقف وراء واجهة المستخدم الدلالية صغير جدًا ، إلا أنه مخلص ونشط للغاية. لقد أنشأوا الآلاف من السمات والمكونات العديدة لواجهة المستخدم وقدموا آلاف الالتزامات إلى GitHub.

تهدف واجهة المستخدم الدلالية إلى توفير HTML صديق للإنسان ؛ يمكن للفصول في إطار العمل اعتماد بناء جملة من اللغات البشرية مع علاقات اسم / معدل عضوي وترتيب الكلمات والشهرة التي تساعد المطورين على ربط المفاهيم بشكل طبيعي. تصميم واجهة المستخدم لإطار العمل مبسط ومسطح وسلس. يساعد Semantic المطورين على تكوين السمات و CSS و JavaScript وملفات الخطوط ونظام الوراثة حتى تتمكن من مشاركة الرموز مع التطبيقات الأخرى بمجرد إنشائها.

مزايا

مكونات واجهة المستخدم الغنية والمتجاوبة

كود عضوي واضح

تقدم مجموعة كبيرة من الموضوعات

تكامل سلس مع Angular و React و Meteor و Ember

محددات

مجتمع صغير

ليس من السهل التعلم للمبتدئين

قليل من التحديثات الأخيرة

يحتاج إلى إتقان في تطوير التكوينات المخصصة

طلب

تسمح واجهة المستخدم الدلالية لمصممي واجهة المستخدم بتصميم واجهات المستخدم الخاصة بهم بأناقة. على الرغم من ذلك ، قد لا يجد المطورين ومصممي واجهة المستخدم غير المتمرسين سهولة في العمل معهم. يجب أن تكون مطورًا مؤهلًا بدرجة كافية لتتمكن من تطوير التخصيصات في التطبيقات دون استخدام الوظائف المعدة. هذا هو السبب في أن واجهة المستخدم الدلالية قد لا تكون مرغوبة من قبل المطورين المبتدئين.

الكلمات الأخيرة

ليس من السهل اختيار أحد أطر العمل الأمامية المذكورة أعلاه باعتباره الأفضل في عام 2022 حيث يوفر كل منها مزايا وقيود متنوعة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تحديث معظمها بانتظام لتقديم أحدث الميزات ، مما يجعل عملية المقارنة أكثر تعقيدًا. علاوة على ذلك ، هناك أطر عمل رائعة أخرى في السوق أيضًا ، على الرغم من أننا لم نتمكن من تغطيتها جميعًا في المقالة.

بعد قراءة هذه المقالة ، إذا كنت لا تزال غير متأكد من تقنية إطار الواجهة الأمامية التي ستكون الأفضل لمشروعك ، فيمكنك الحصول على المساعدة من الخبراء في هذا المجال. يمكنهم صياغة احتياجات عملك واختيار التكنولوجيا المناسبة لك. ما يأتي أولاً هو أنك تعرف توقعاتك بدقة ووضوح لتتمكن من مواءمتها مع الميزات الرئيسية لأطر العمل لمعرفة أيها يناسب احتياجاتك أكثر. منصة لا تحتوي على كود يمكن أن يساعدك AppMaster في هذا الصدد. تتخصص هذه المنصة في إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، وبالطبع ، هناك نهاية خلفية هي أقوى كود لا يوجد للواجهة الخلفية. بدون أي مهارات ترميز ، ستتمكن من إنشاء أنظمة بيئية فريدة للتطبيقات باستخدام AppMaster من خلال طريقة الترميز المرئي .