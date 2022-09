La plupart du temps, les développeurs frontaux doivent utiliser un ensemble combiné de langages pour créer leurs applications Web frontales. HTML est responsable des mises en page de base d'une page Web, CSS gère le formatage visuel et la structure, et JavaScript est utilisé pour maintenir l'interactivité et la fonctionnalité. Dans cet article, nous allons connaître les meilleurs frameworks frontaux qui ouvrent la voie aux développeurs Web frontaux lors de l'écriture du code de leurs applications frontales.

Les frameworks frontaux facilitent le travail des développeurs Web en leur fournissant des modules de code réutilisables, des technologies frontales standardisées et des blocs d'interface prêts à l'emploi qui facilitent le développement d'applications et d'interfaces utilisateur sans qu'il soit nécessaire de coder chaque fonction ou objet à partir de zéro.

Ces frameworks frontaux sont livrés avec divers instruments de développement, y compris une grille qui simplifie le placement et le positionnement des composants de conception de l'interface utilisateur, des paramètres de police prédéfinis et des stocks de construction standard de site Web tels que des panneaux de site Web, des boutons, des barres de navigation, etc.

De nombreux frameworks frontaux sont aujourd'hui sur le marché, dont la plupart s'exécutent sur JavaScript. Les développeurs front-end se disputent toujours sur les meilleurs frameworks de leur choix, c'est pourquoi vous devez connaître leurs fonctionnalités pour pouvoir en choisir un qui correspond à vos envies pour le développement de vos applications web. À cette fin, vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée des frameworks frontaux les plus efficaces, les plus importants et les plus faciles à utiliser en 2022.

Qu'est-ce qu'un cadre ?

Si vous regardez simplement certaines applications Web, vous pouvez voir qu'elles regorgent de fonctionnalités et de sections dupliquées et similaires. Par exemple, la plupart des applications Web ont une authentification utilisateur, des pages de rendu, une connexion à des bases de données , des profils que vous pouvez consulter, des flux d'informations stylisés, etc. Les développeurs frontaux pourraient avoir besoin d'écrire toute la logique derrière ces fonctionnalités chaque fois qu'ils créent une application ; cependant, les frameworks frontaux peuvent faire le travail pour eux en un clin d'œil.

Comme la plupart des applications Web offrent des structures très similaires - ou parfois identiques -, des frameworks frontaux ont été développés pour fournir une structure commune, afin que les développeurs n'aient pas à tout écrire à partir de zéro. Cela leur permet de réutiliser le code, ce qui simplifie une grande partie du travail et fait gagner beaucoup de temps au cours de leur projet de développement. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue.

De plus, les développeurs front-end se soucient de la lisibilité de leur code par d'autres qui ont tendance à l'utiliser dans leurs projets de développement. C'est pourquoi les développeurs aiment rendre leur codage aussi efficace et facile à comprendre que possible. La vérité est qu'un code est lu beaucoup plus de fois qu'il n'est initialement écrit. Par conséquent, les développeurs frontaux doivent aider les autres à savoir où se trouve le code de certaines tâches dans leur projet, afin qu'ils puissent l'utiliser pour eux-mêmes.

Les frameworks Web aident les développeurs frontaux à structurer leurs applications Web et à ajouter des fonctionnalités supplémentaires sans trop de tracas. Les frameworks frontaux accélèrent le lancement d'un projet de développement et mettent l'accent des développeurs sur les fonctionnalités plutôt que sur les détails de configuration. Ils ont également des conventions sur la façon dont le code est écrit et structuré, ce qui peut normaliser le déroulement du processus de développement.

Frameworks front-end vs frameworks back-end

Comme vous l'avez probablement entendu, les frameworks sont généralement classés en deux catégories : les frameworks front-end et les frameworks back-end . Le front-end des applications de site Web est constitué des sections que vous pouvez voir et avec lesquelles vous pouvez interagir. Il s'agit d'outils de conception et d'interaction Web dans une application de site Web. Le front-end d'un site Web est presque toujours conçu à l'aide des langages HTML, CSS et JavaScript. Les frameworks front-end sont principalement utilisés pour organiser le développement, la fonctionnalité, ainsi que l'interactivité des applications de site Web.

D'autre part, le back-end des applications de site Web se compose du serveur, de la base de données et du code qui interagit avec eux. Vous ne pouvez pas voir le back-end des applications du site Web lorsque vous les visitez sur votre navigateur. Le code dans le back-end d'un site Web fournit des données dynamiques à la section frontale afin que vous puissiez les voir. Le back-end d'un site Web peut être écrit dans la plupart des langages de programmation, y compris Python, Ruby et Node JavaScript, en plus de bien d'autres.

Les meilleurs frameworks frontaux en 2022

Avec toutes les avancées technologiques, plusieurs frameworks frontaux ont été conçus pour que les développeurs puissent obtenir la plus grande efficacité possible. Tous les frameworks sont livrés avec leurs fonctionnalités uniques, ce qui rend difficile pour les développeurs d'en choisir un. Comme chaque entreprise a des besoins et des objectifs différents, le développement de son site Web et de son application doit également être géré en fonction de ses besoins et de ses rêves.

Savoir quel framework frontal est le meilleur du marché a toujours été controversé. Cependant, des études et des enquêtes récentes montrent qu'actuellement, les frameworks frontaux les plus populaires sont React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation et Preact. Ci-dessous, nous examinerons chacun d'entre eux pour déterminer leurs caractéristiques et leurs limites afin d'en choisir un pour notre projet en fin de compte.

Réagir

React est sans aucun doute l'un des frameworks frontaux les plus connus du marché, qui a été initialement développé par Facebook en 2011. En bref, React est une bibliothèque basée sur des composants JavaScript qui présente la syntaxe JSX. Il a été transformé en une bibliothèque open-source en 2013, le processus de développement qui a rendu React un peu différent de la définition classique des frameworks front-end.

Plus de 3 millions d'utilisateurs actifs profitent de React. Il y a une énorme communauté derrière le cadre qui le soutient. Près de 80 % des développeurs compétents ont eu une expérience positive et facile avec React au moins une fois dans leurs projets de développement. Il est également stupéfiant de savoir que plus de 1,5 million d'applications Web ont été développées avec l'aide de React. Certains des projets réels les plus populaires qui ont été conçus avec React incluent Facebook, Netflix , Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit et UberEats.

La principale caractéristique avantageuse du framework frontal React est le modèle d'objet de document (DOM) virtuel avec une liaison de données unidirectionnelle. Grâce à DOM, React offre aux développeurs des performances exceptionnelles et est considéré comme l'un des frameworks les plus faciles à apprendre pour les développeurs. Ce framework frontal est agréablement convivial et offre une courbe d'apprentissage facile, ce qui en fait la meilleure option pour les débutants ou les développeurs moins expérimentés.

Contrairement à d'autres frameworks frontaux, le framework React est une bibliothèque et ne conserve pas certaines fonctionnalités essentielles. Par conséquent, il a été conçu pour fonctionner avec d'autres bibliothèques pour des tâches telles que la gestion d'état, le routage et l'interaction avec API . Les composants de React étant réutilisables, il est considéré comme le bon choix si vous souhaitez gagner du temps sur le développement d'une interface interactive.

Avantages

Mises à jour rapides

Soutenu par Facebook

DOM virtuel pour un fonctionnement rapide dans le document

Compatible avec de nombreuses bibliothèques JS

Écrire des composants sans classes

Les composants du code peuvent être réutilisés

Adapté aux débutants

Facile à migrer entre différentes versions

Limites

Compliqué pour apprendre la syntaxe JSX

Manque de documentation bien élaborée

Application

Étant donné que React est équipé d'une capacité DOM virtuelle, il est considéré comme l'un des meilleurs frameworks frontaux pour les projets de développement Web complexes comportant de nombreux blocs (panneaux de navigation, sections accordéon, boutons, etc.) passant par des états variables/binaires, tels que actif/inactif, développé/réduit, actif/désactivé, etc. Si vous souhaitez rendre le framework React encore plus efficace, vous pouvez l'utiliser avec d'autres bibliothèques telles que Redux.

React n'est probablement pas la meilleure option parmi tous les frameworks frontaux pour les développeurs qui ne sont pas habitués à coder en JavaScript pur. La syntaxe JSX peut être un obstacle initial pour les développeurs qui préfèrent ne pas perdre de temps à l'apprendre.

Vue.js

Il est intéressant de savoir que 40 % des développeurs auraient essayé Vue.js au moins une fois dans leur carrière. De plus, plus de 700 000 applications Web ont été conçues à l'aide de ce framework frontal, y compris des marques populaires telles qu'Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi et Ride Receipts.

Contrairement à certains autres frameworks frontaux populaires, Vue.js n'est pas pris en charge par les grands acteurs du marché. Le framework a été créé pour la première fois en 2014 par Evan You, qui est également à l'origine du développement d'Angular, qui est un autre framework frontal JS répandu. Nous discuterons des fonctionnalités d'Angular plus tard.

Vue offre des performances à grande vitesse grâce à son DOM virtuel, son architecture basée sur des composants et sa liaison bidirectionnelle. Ce sont tout ce dont les frameworks frontaux ont besoin pour mettre à jour les composants associés et suivre les variations de données, ce qui est indispensable pour toutes les applications nécessitant des mises à jour en temps réel. Les développeurs peuvent également profiter de la petite taille de Vue par rapport à d'autres frameworks frontaux, car le fichier compressé le contenant ne pèse que 18 kilo-octets.

Avec une documentation bien expliquée et une communauté de soutien, Vue est facile à utiliser et beaucoup plus simple que Angular et de nombreux autres frameworks frontaux auxquels s'habituer, et il est connu comme l'un des frameworks les plus conviviaux pour les débutants. Il offre d'innombrables outils, notamment des systèmes d'installation de plug-ins, des outils de débogage de navigateur, un gestionnaire d'état, des outils de test de bout en bout, un moteur de rendu de serveur et bien d'autres.

Avantages

Rapide et de petite taille

Documentation complète

Adapté aux débutants

Liaison de données bidirectionnelle

Syntaxe facile

Effets positifs sur le SEO

Limites

Manque de plugins

Nouveau et développé par des particuliers

Applications limitées dans les grands projets

Non soutenu par une entreprise puissante

Application

Vue est probablement l'un des meilleurs frameworks frontaux pour créer des applications d'une seule page à partir de zéro ou lancer un petit projet de développement Web. Il peut simplement s'intégrer aux pages du serveur et prendre en charge les développeurs avec diverses fonctionnalités telles que l'arborescence, le regroupement, le fractionnement de code et bien d'autres.

Angulaire

Angular, également connu sous le nom d'Angular 2+, est l'un des outils de développement logiciel les plus populaires de nos jours. Il s'agit d'un framework frontal moderne et open source qui fonctionne sur la base de TypeScript. Jusqu'à présent, plus de 600 000 sites Web ont été développés avec Angular ou Angular 2+. Il a été utilisé pour développer la plupart des services proposés par Google.

Angular est généralement utilisé pour le développement d'applications mobiles et web. Il est facile de créer des applications Web à une ou plusieurs pages à l'aide d'Angular. C'est pourquoi de nombreuses marques ont été conçues avec Angular ou AngularJS, y compris des noms célèbres tels que Forbes, LEGO, UPS, BMW et Autodesk.

Google a introduit Angular pour la première fois en 2009 dans le cadre de l'écosystème JavaScript. Depuis lors, ce framework frontal est devenu de plus en plus populaire parmi les développeurs. La version actuelle de ce framework frontal, Angular 2+, a ensuite été développée en 2016. Environ 60 % des développeurs Web ont expérimenté la création de leurs sites Web et applications à l'aide du framework frontal Angular. La moitié des développeurs pensent qu'Angular a répondu efficacement à leurs besoins.

Angular est en fait une version améliorée d'AngularJS avec des performances plus puissantes et une multitude de fonctionnalités utiles. La principale différence entre Angular (ou Angular 2+) et React est que le framework frontal Angular offre une liaison de données bidirectionnelle. Avec cela, vous pouvez être sûr de la synchronisation en temps réel entre le modèle et la vue dans Angular. Par conséquent, toutes les modifications apportées à la vue apparaîtront dans le modèle et vice versa lors de l'utilisation d'Angular.

Les développeurs peuvent utiliser la fonctionnalité Directives d'Angular pour programmer des comportements spécifiques de DOM et créer un contenu HTML riche et dynamique. De plus, Angular offre une fonction d'injection de dépendance hiérarchique qui rend les composants de code réutilisables, testables et faciles à contrôler dans Angular. Avec cette fonction, les développeurs peuvent définir des dépendances de code comme des éléments externes découplant les composants de leurs dépendances.

Avantages

Liaison de données bidirectionnelle

Architecture à base de composants

Applications testables, réutilisables et gérables

Fonction Directives

Fonction d'injection de dépendance

Pris en charge par Google

Communauté forte

Bon matériel de formation

Amélioration des performances du serveur

Limites

Difficile à apprendre pour les débutants

Capacités de référencement limitées

Code gonflé et de grande taille

Application

Angular offre toutes les fonctionnalités que les frameworks idéaux devraient offrir pour créer de grandes applications à l'échelle de l'entreprise. Si vous avez une petite équipe visant à créer une application simple, Angular peut être un peu écrasant et compliqué ; par conséquent, vous pouvez choisir un autre cadre plus simple. De plus, si le référencement est trop important pour vous, il serait préférable que vous puissiez choisir une alternative plus conviviale pour le référencement à Angular.

Svelte

Svelte a été initialement introduit en 2016 et n'a cessé de gagner en popularité depuis lors. Ce n'est ni un framework ni une bibliothèque ; en fait, Svelte est un compilateur. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs frameworks frontaux en 2022. Près de 10 à 15 % des développeurs frontaux sont satisfaits de Svelte.

Actuellement, plus de 3 000 sites Web et applications ont été conçus avec ce cadre, notamment The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay et bien d'autres.

Svelte est un framework frontal JavaScript open-source, basé sur des composants et écrit en TypeScript qui n'est pas seulement une option de développement légère, mais est également considéré comme l'un des frameworks frontaux les plus rapides du marché. Il permet aux développeurs de finaliser leurs projets de développement Web avec beaucoup moins de codage par rapport aux autres frameworks frontaux.

Svelte n'est pas équipé de DOM et favorise la modularité dans le processus de codage. Vous pourrez accéder aux variables directement à partir du balisage pour avoir une navigation de développement facile. En effet, Svelte applique les principes de modularité à différents composants de regroupement et isole la logique, le modèle et la vue.

Svelte fournit aux développeurs frontaux un codage sans passe-partout. De cette façon, vous pouvez initialement créer des composants en HTML, CSS et JavaScript ; puis, à l'étape de construction, le compilateur traite votre code dans un module léger et autonome en JavaScript vanille et l'intègre méticuleusement dans le DOM une fois que l'état change. Grâce à cette fonctionnalité, Svelte n'a pas besoin d'une puissance de traitement élevée dans votre navigateur par rapport aux frameworks frontaux React et Vue, éliminant ainsi le besoin de dépenser des ressources pour créer un DOM virtuel.

Avantages

L'un des frameworks frontaux les plus rapides avec une réactivité rapide

Codage minimal

Architecture à base de composants

Léger et simple

Capable d'exécuter les bibliothèques JS actuelles

Optimisé pour le référencement

Pas besoin d'un DOM virtuel

Limites

Écosystème et outillage limités

Communauté immature

Manque de matériel de soutien

Évolutivité douteuse et nuances de codage

Application

Étant donné que Svelte offre une syntaxe simple et facile et ne nécessite pas de manipulation DOM ni de capacités de traitement de navigateur élevées, il s'agit de l'un des meilleurs frameworks frontaux pour les développeurs frontaux débutants. C'est aussi l'un des frameworks idéaux pour les petites applications.

Svelte n'est pas très approprié pour les applications plus grandes car il n'offre pas d'outils puissants, un pool mature de plugins, ainsi qu'une communauté stable. Passer à Svelte n'améliorera peut-être pas votre projet de développement Web si vous utilisez actuellement les frameworks frontaux React ou Vue.

JQueryName

JQuery est l'un des plus anciens frameworks frontaux JavaScript open source du marché. Malgré cela, il fait toujours partie des meilleurs frameworks en 2022 car il offre des conditions de développement modernes. JQuery a été conçu pour minimiser le fastidieux codage JavaScript et vous offrir la simplicité en plus du support puissant d'une immense communauté. Le framework a été utilisé pour exécuter de nombreux grands projets, notamment Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey et bien d'autres.

La simplicité de JQuery le rend polyvalent dans la gestion des événements. Par exemple, un simple clic de souris est raccourci en petits extraits de code faciles à manipuler et à intégrer à n'importe quel endroit aléatoire de la logique JavaScript de vos applications.

JQuery n'a pas été initialement conçu pour créer des applications mobiles, mais la dernière version du framework - JQuery Mobile - permet aux développeurs de le faire. JQuery est un cadre parfait pour gérer l'interchangeabilité des navigateurs, de sorte que les développeurs frontaux ne rencontreront aucun problème entre navigateurs.

Avantages

Adapté aux débutants

Agréable à travailler

Rempli de plugins

Compatible avec les navigateurs populaires

Communauté puissante

Plusieurs outils pour les manipulations DOM

Optimisé pour le référencement

Limites

De taille énorme

Applications légèrement lentes

Perdre progressivement la bataille au profit de navigateurs plus fonctionnels

Manque une couche de données

Application

Le framework JQuery est parfait pour créer des applications JavaScript basées sur le bureau. Le cadre est équipé d'une logique de code optimisée, d'une prise en charge multi-navigateurs et d'une approche facilitée du contenu dynamique, permettant aux développeurs frontaux de fournir une interactivité et une capacité de recherche de site Web sans faille, même aujourd'hui.

JQuery n'a pas de couche de données, contrairement aux frameworks modernes. Cela rend le processus plus complexe car vous devez accéder directement au DOM et le manipuler à chaque fois. Par conséquent, si votre interface utilisateur est complexe, il serait préférable d'opter pour des frameworks modernes au lieu de JQuery, car cela pourrait gonfler votre code et ralentir vos performances.

braise

Introduit en 2011, Ember, un framework Web JavaScript open source MVVM, a acquis une popularité considérable parmi les développeurs. Près de 14 % des développeurs ont utilisé ce cadre stable dans leur pratique, avec plus de 30 000 sites Web développés, dont Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine et PlayStation Now.

Ember est l'un des frameworks frontaux les plus rapides lors du rendu côté serveur. Il fournit également une liaison de données bidirectionnelle, synchronisant la vue et le modèle en temps réel. Il est livré avec un énorme écosystème avec des modèles avancés pour aider les développeurs à raccourcir le codage. La plate-forme offre une myriade de fonctionnalités puissantes dès le premier jour, mais si vous en avez besoin de plus, vous pouvez utiliser les innombrables plugins de la communauté.

La communauté derrière Ember est considérée comme l'une des plus motivées et des plus actives. Le framework Ember peut manquer de flexibilité en raison de ses flux de travail stricts et spécifiques que les développeurs doivent suivre lors de son utilisation.

Avantages

Rendu côté serveur

Outils de test et de débogage

Documentation cohérente

Approche des composants basée sur les widgets

Approche axée sur l'URL

Liaison de données bidirectionnelle

Communauté motivée

Prise en charge de JavaScript et de TypeScript

Limites

Pas très adapté aux débutants

Pas idéal pour les petits projets

Taille lourde

Manque de capacités de réutilisation des composants

Peu ou pas de personnalisation

Application

Comme Ember est livré avec une architecture de composants, il peut être l'un des cadres idéaux pour créer des applications Web complexes d'une seule page qui regorgent de fonctionnalités, à la fois pour les applications côté client et mobiles. Cependant, vous devez garder à l'esprit qu'il est trop grand pour de petites applications et inadapté à des activités mineures. Les développeurs ne peuvent travailler qu'avec les fonctionnalités prédéfinies du framework, il ne sera donc pas très productif lorsque vous aurez besoin de plus d'espace professionnel.

Colonne vertébrale

En tant que bibliothèque JavaScript gratuite et open source, Backbone a été initialement développée par Jeremy Ashkenas en 2011. Environ 7 % des développeurs ont déclaré une expérience positive de travail avec Backbone. La plate-forme a été utilisée pour concevoir 600 000 sites Web, dont Trello, Tumbler, Pinterest, Uber et Reddit.

Backbone suit un concept de développement MVC/MVP, représentant vos données sous forme de modèles pouvant être créés, validés, éliminés et enregistrés sur le serveur. Chaque fois qu'une action d'interface utilisateur spécifique apporte des modifications à un attribut d'un modèle, le modèle produit un événement de modification. Cette modification est ensuite transférée à toutes les vues qui reflètent l'état du modèle, afin qu'elles puissent réagir et s'afficher à nouveau avec les nouvelles données.

Lorsque le modèle est modifié dans Backbone, les modifications sont automatiquement appliquées à la vue, vous n'avez donc pas besoin de mettre à jour manuellement le code HTML et d'écrire un code spécial qui recherche dans le DOM des éléments avec certains ID. Le framework Backbone offre une API riche de fonctions énumérables pour assembler les applications Web côté client, la gestion déclarative des événements pour les vues, et facilite la connexion du framework à votre API actuelle via une interface JSON.

Avantages

Plus de 100 extensions

Facile à apprendre pour les débutants

Petite taille

Moins de requêtes vers HTTP

Tutoriels bien organisés

Stocker des données dans des modèles plutôt que dans DOM

Limites

Pas de liaison de données bidirectionnelle

Architecture peu claire à certaines occasions

Devenir progressivement obsolète

Le besoin de plus de code à écrire

Application

Backbone est l'un de ces frameworks parfaits pour concevoir des pages Web simples, petites et d'une seule page. Cependant, il peut également être utilisé pour des applications plus importantes car il maintient la logique d'application séparée de l'interface utilisateur, évite le modèle de code spaghetti et aide à maintenir une meilleure conception avec moins de codage . Bien que le framework devienne un peu moins populaire qu'auparavant, il reste un outil pertinent, flexible et puissant que les développeurs front-end expérimentés adorent utiliser.

Interface utilisateur sémantique

Propulsé par LESS et JQuery, Semantic UI est assez nouveau sur le marché des frameworks front-end. C'est un cadre pour CSS, conçu sur la base de la syntaxe du langage organique. L'interface utilisateur sémantique a été introduite en 2014 et est actuellement l'un des meilleurs frameworks JavaScript sur GitHub. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea et Kmong font partie des marques célèbres utilisant Semantic UI.

Bien que la communauté derrière Semantic UI soit assez petite, elle est très fidèle et active. Ils ont créé des milliers de thèmes et de nombreux composants pour l'interface utilisateur et soumis des milliers de commits à GitHub.

L'interface utilisateur sémantique vise à fournir un code HTML convivial ; les classes du framework peuvent adopter la syntaxe des langages humains avec des relations organiques nom/modificateur, un ordre des mots et une popularité qui aident les développeurs à lier naturellement les concepts. La conception de l'interface utilisateur du cadre est rationalisée, plate et lisse. Semantic aide les développeurs à configurer les thèmes et CSS, JavaScript, les fichiers de polices et un système d'héritage afin que vous puissiez partager les codes avec d'autres applications une fois que vous les avez créés.

Avantages

Composants d'interface utilisateur riches et réactifs

Code organique explicite

Offrant un grand choix de thèmes

Intégration transparente avec Angular, React, Meteor et Ember

Limites

Petite communauté

Pas facile à apprendre pour les débutants

Quelques mises à jour récentes

Nécessite des compétences dans le développement de configurations personnalisées

Application

L'interface utilisateur sémantique permet aux concepteurs d'interface utilisateur de concevoir leurs interfaces utilisateur avec élégance. Malgré cela, les développeurs inexpérimentés et les concepteurs d'interface utilisateur peuvent ne pas trouver facile de travailler avec. Vous devez être un développeur suffisamment qualifié pour pouvoir développer des personnalisations dans les applications sans utiliser les fonctions préparées. C'est pourquoi l'interface utilisateur sémantique n'est probablement pas souhaitée par les développeurs débutants.

Derniers mots

Il n'est pas facile de choisir l'un des frameworks frontaux mentionnés ci-dessus comme le meilleur en 2022 car chacun d'eux offre divers avantages et limites. De plus, la plupart d'entre eux sont régulièrement mis à jour pour offrir les dernières fonctionnalités, ce qui rend le processus de comparaison encore plus compliqué. De plus, il existe également d'autres excellents frameworks sur le marché, bien que nous ne puissions pas tous les couvrir dans l'article.

Après avoir lu cet article, si vous ne savez toujours pas quelle technologie de framework frontal sera la meilleure pour votre projet, vous pouvez vous faire aider par des experts dans ce domaine. Ils peuvent formuler les besoins de votre entreprise et choisir la technologie qui vous convient. Ce qui compte avant tout, c'est que vous connaissiez parfaitement vos attentes pour pouvoir les aligner sur les fonctionnalités clés des frameworks afin de déterminer celle qui correspond le mieux à vos besoins. La plate-forme sans code AppMaster peut vous aider à cet égard. Cette plate-forme est spécialisée dans la création d'applications Web et d'applications mobiles, et bien sûr, il existe un back-end qui est le no-code back-end le plus puissant qui existe. Sans aucune compétence en codage, vous pourrez créer des écosystèmes d'applications uniques à l'aide d'AppMaster par la méthode de codage visuel .