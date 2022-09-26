大多数时候， 前端开发人员需要使用一组组合的语言来构建他们的前端 Web 应用程序。 HTML 负责网页中的基本布局，CSS 管理视觉格式和结构，JavaScript 用于维护交互性和功能。在这篇文章中，我们将了解最好的前端框架，这些框架为前端 Web 开发人员在为他们的前端应用程序编写代码时铺平了道路。

前端框架通过为 Web 开发人员提供可重用的代码模块、标准化的前端技术和现成的界面块来简化应用程序和用户界面的开发，从而简化他们的工作，而无需从头开始编写每个功能或对象的代码。

这些前端框架带有各种开发工具，包括简化放置和定位用户界面设计组件的网格、预定义的字体设置和网站标准构建库，如网站面板、按钮、导航栏等。

当今市场上有许多前端框架，其中大部分运行在 JavaScript 上。前端开发人员总是在争论他们选择的最佳框架，这就是为什么您需要了解它们的功能才能选择适合您开发 Web 应用程序需求的框架。为此，下面对2022年最高效、最突出、最易用的前端框架进行了详细对比。

什么是框架？

如果您只看一些 Web 应用程序，您会发现它们充满了重复和相似的功能和部分。例如，大多数 Web 应用程序都具有用户身份验证、呈现页面、与数据库的连接、您可以查看的配置文件、风格化的信息提要等等。前端开发人员可能需要在每次构建应用程序时编写这些功能背后的所有逻辑；然而，前端框架可以在一瞬间为他们完成这项工作。

由于大多数 Web 应用程序提供非常相似（或有时相同）的结构，因此开发了前端框架以提供通用结构，因此开发人员不必从头开始编写所有内容。这使他们能够重用代码，简化大部分工作并在开发项目期间节省大量时间。换句话说，没有必要重新发明轮子。

此外，前端开发人员关心他们的代码是否可以被其他倾向于在他们的开发项目中使用代码的人阅读。这就是为什么开发人员喜欢使他们的编码尽可能高效和易于理解。事实是，代码的读取次数比最初编写的次数多得多。因此，前端开发人员必须帮助其他人知道某些任务的代码在他们的项目中存在于哪里，以便他们自己使用。

Web 框架可帮助前端开发人员在其网站应用程序中实现结构并轻松添加附加功能。前端框架加快了开发项目的启动，并将开发人员的注意力放在功能而不是配置细节上。他们还对代码的编写和结构有约定，这可以标准化开发过程的发生方式。

前端框架与后端框架

您可能听说过，框架通常分为两个部分： 前端框架和后端框架。网站应用程序的前端是您可以看到并与之交互的部分。它涉及网站应用程序中的网页设计和交互工具。网站的前端几乎总是使用 HTML、CSS 和 JavaScript 语言设计。前端框架主要用于组织网站应用程序的开发、功能以及交互性。

另一方面，网站应用程序的后端由服务器、数据库以及与它们交互的代码组成。当您在浏览器上访问网站应用程序时，您无法看到它们的后端。网站后端的代码将动态数据传递到前端部分，以便您查看。网站的后端可以用大多数编程语言编写，包括 Python、Ruby 和 Node JavaScript 以及许多其他语言。

2022年最好的前端框架

随着所有技术的进步，已经设计了几个前端框架，以实现开发人员可以获得的最高效率。所有框架都有其独特的功能，让开发人员很难选择一个。由于每个企业都有不同的需求和目标，因此其网站和应用程序的开发也应根据其需求和梦想进行管理。

知道哪个前端框架是市场上最好的一直是有争议的。然而，最近的研究和调查表明，目前最流行的前端框架是 React、Vue、Angular、Svelte、JQuery、Ember、Backbone、Semantic UI、Foundation 和 Preact。下面，我们将审查每一个，以确定它们的特性和限制，最终为我们的项目选择一个。

反应

React 无疑是市场上最知名的前端框架之一，最初由 Facebook 于 2011 年开发。简单来说，React 是一个基于 JavaScript 组件的库，具有 JSX 语法。它在 2013 年变成了一个开源库，这个开发过程让 React 与前端框架的经典定义有些不同。

超过 300 万活跃用户使用 React。支持它的框架背后有一个庞大的社区。几乎 80% 的合格开发人员在他们的开发项目中至少有一次使用 React 的积极而轻松的体验。得知在 React 的帮助下开发了超过 150 万个 Web 应用程序，这也令人瞠目结舌。使用 React 设计的一些最受欢迎的现实生活项目包括 Facebook、 Netflix 、Vivaldi Browser、Khan Academy、BBC、Airbnb、Pinterest、Asana、Reddit 和 UberEats。

React 前端框架的主要优势特性是具有单向数据绑定的虚拟文档对象模型 (DOM)。由于 DOM，React 为开发人员提供了出色的性能，被认为是开发人员可以学习的最简单的框架之一。这个前端框架非常易于使用，并且提供了简单的学习曲线，使其成为经验不足的初学者或开发人员的最佳选择。

与其他前端框架不同，React 框架是一个库，不维护一些基本特性。因此，它被设计为与其他库一起用于状态管理、路由和与API交互等任务。由于 React 的组件是可重用的，如果您想节省开发交互式界面的时间，它被认为是正确的选择。

优点

快速更新

脸书支持

用于在文档中快速操作的虚拟 DOM

兼容很多 JS 库

编写没有类的组件

代码组件可以重用

适合初学者

易于在不同版本之间迁移

限制

学习 JSX 语法很复杂

缺乏详尽的文件

应用

由于 React 配备了虚拟 DOM 功能，因此它被认为是复杂 Web 开发项目的最佳前端框架之一，这些项目有许多块（导航面板、手风琴部分、按钮等）通过可变/二进制状态，例如active/inactive、expanded/collapsed、active/disabled 等。如果你想让 React 框架更加高效，你可以将它与 Redux 等其他库一起使用。

对于不习惯使用纯 JavaScript 编码的开发人员来说，React 可能不是所有前端框架中的最佳选择。 JSX 语法对于那些不想花时间学习它的开发人员来说可能是最初的障碍。

Vue.js

有趣的是，据报道 40% 的开发人员在其职业生涯中至少尝试过一次 Vue.js。此外，在这个前端框架的帮助下，已经设计了超过 700,000 个 Web 应用程序，包括阿里巴巴、路透社、9gag、小米和 Ride Receipts 等流行品牌。

与其他一些流行的前端框架不同，Vue.js 不受大型市场参与者的支持。该框架由 Evan You 于 2014 年首次创建，他也是另一个流行的 JS 前端框架 Angular 的开发者。稍后我们将讨论 Angular 的特性。

Vue 凭借其虚拟 DOM、基于组件的架构和双向绑定提供了高速性能。这些是前端框架更新相关组件和跟踪数据变化所需的一切，这对于所有需要实时更新的应用程序来说都是必须的。与其他前端框架相比，开发人员也可以享受 Vue 的小体积，因为包含它的压缩文件仅重 18 KB。

Vue 具有解释清楚的文档和支持性的社区，易于使用并且比 Angular 和许多其他前端框架更容易习惯，它被称为对初学者最友好的框架之一。它提供了无数的工具，包括插件安装系统、浏览器调试工具、状态管理器、端到端测试工具、服务器渲染器等等。

优点

快速且体积小

综合文档

适合初学者

双向数据绑定

简单的语法

对 SEO 的积极影响

限制

缺少插件

由私人新建和开发

大型项目中的有限应用

没有强大的业务支持

应用

Vue 可能是从头开始构建单页应用程序或启动小型 Web 开发项目的最佳前端框架之一。它可以简单地与服务器页面集成，并支持具有多种功能的开发人员，例如摇树、捆绑、代码拆分等。

角

Angular，也称为 Angular 2+，是当今最流行的软件开发工具之一。它是一个基于 TypeScript 的现代开源前端框架。到目前为止，已经使用 Angular 或 Angular 2+ 开发了超过 600,000 个网站。它已被用于开发 Google 提供的大多数服务。

Angular 通常用于开发移动和 Web 应用程序。使用 Angular 构建单页和多页 Web 应用程序很容易。这就是为什么许多品牌都使用 Angular 或 AngularJS 设计的原因，包括 Forbes、LEGO、UPS、BMW 和 Autodesk 等知名品牌。

Google 于 2009 年首次引入 Angular 作为 JavaScript 生态系统的一部分。从那时起，这个前端框架越来越受到开发者的欢迎。这个前端框架的当前版本 Angular 2+ 是在 2016 年开发的。大约 60% 的 Web 开发人员曾在 Angular 前端框架的帮助下构建过他们的网站和应用程序。一半的开发人员认为 Angular 已经有效地满足了他们的需求。

Angular 实际上是 AngularJS 的增强版本，具有更强大的性能和许多有用的功能。 Angular（或 Angular 2+）和 React 之间的主要区别在于 Angular 前端框架提供了双向数据绑定。有了这个，您可以确定模型和 Angular 中的视图之间的实时同步。因此，在使用 Angular 时，视图中的所有更改都会出现在模型中，反之亦然。

开发人员可以利用 Angular 中的 Directives 功能来编写 DOM 的特定行为并创建丰富且动态的 HTML 内容。更重要的是，Angular 提供了分层依赖注入功能，使代码组件在 Angular 中可重用、可测试和易于控制。使用此功能，开发人员可以将代码依赖项定义为将组件与其依赖项解耦的外部元素。

优点

双向数据绑定

基于组件的架构

可测试、可重用、可管理的应用程序

指令功能

依赖注入功能

由谷歌支持

强大的社区

很好的培训材料

增强的服务器性能

限制

初学者很难学

有限的 SEO 能力

代码臃肿且体积庞大

应用

Angular 提供了理想框架应提供的所有功能，用于在企业范围内创建大型应用程序。如果你有一个小团队的目标是构建一个简单的应用程序，Angular 可能会有点压倒性和复杂性；因此，您可以选择另一个更简单的框架。此外，如果 SEO 对您来说太重要了，那么您最好选择一个对 SEO 更友好的 Angular 替代品。

苗条

Svelte 最初于 2016 年推出，自那时以来一直越来越受欢迎。它既不是框架也不是库；事实上，Svelte 是一个编译器。它现在被认为是 2022 年最好的前端框架之一。几乎 10% 到 15% 的前端开发人员对 Svelte 感到满意。

目前，已经有超过 3,000 个网站和应用程序使用此框架设计，包括纽约时报、1Password、Philips BlueHive、Chess、Absolute Web、Godday、Cashfree、Rakuten、HealthTree、Razorpay 等等。

Svelte 是一个开源的、基于组件的、由 TypeScript 编写的 JavaScript 前端框架，它不仅是一个轻量级的开发选项，而且被认为是市场上最快的前端框架之一。与其他前端框架相比，它使开发人员能够以更少的编码完成他们的 Web 开发项目。

Svelte 没有配备 DOM，并在编码过程中促进模块化。您将能够直接从标记访问变量，以便轻松进行开发导航。这是因为 Svelte 将模块化原则应用于不同的分组组件，并隔离了逻辑、模板和视图。

Svelte 为前端开发人员提供无样板代码。通过这种方式，您可以最初使用 HTML、CSS 和 JavaScript 创建组件；然后，在构建步骤中，编译器将您的代码处理为原生 JavaScript 中的轻量级独立模块，并在状态发生变化时将其精心集成到 DOM 中。由于这个特性，与 React 和 Vue 前端框架相比，Svelte 在浏览器中不需要高处理能力，从而无需花费资源构建虚拟 DOM。

优点

反应速度最快的前端框架之一

最少的编码

基于组件的架构

轻巧简单

能够运行当前的 JS 库

SEO优化

不需要虚拟 DOM

限制

有限的生态系统和工具

不成熟的社区

缺乏支持材料

令人怀疑的可扩展性和编码细微差别

应用

由于 Svelte 提供简单易用的语法，并且不需要 DOM 操作或高浏览器处理能力，因此它是初学者前端开发人员最好的前端框架之一。它也是小型应用程序的理想框架之一。

Svelte 不太适合大型应用程序，因为它不提供强大的工具、成熟的插件池以及稳定的社区。如果您当前使用 React 或 Vue 前端框架，切换到 Svelte 可能不会增强您的 Web 开发项目。

jQuery

JQuery 是市场上最古老的开源 JavaScript 前端框架之一。尽管如此，它仍然是 2022 年最好的框架之一，因为它提供了现代发展条件。 JQuery 旨在最大程度地减少繁琐的 JavaScript 编码，并为您提供简单性以及来自庞大社区的强大支持。该框架已被用于运行许多大型项目，包括 Twitter、Microsoft、Uber、Kickstarter、Pandora、SurveyMonkey 等。

JQuery 的简单性使其在处理事件方面具有通用性。例如，一个简单的鼠标点击被缩短为易于处理和集成到应用程序 JavaScript 逻辑的任何随机位置的小代码片段。

JQuery 最初不是为构建移动应用程序而设计的，但最新版本的框架——JQuery Mobile——使开发人员能够这样做。在处理浏览器互换性时，jQuery 是一个完美的框架，因此前端开发人员不会面临跨浏览器的问题。

优点

适合初学者

工作舒适

充满插件

兼容流行的浏览器

强大的社区

用于 DOM 操作的多种工具

SEO优化

限制

体型巨大

稍微低速的应用

逐渐输给功能更强大的浏览器

缺少数据层

应用

JQuery 框架非常适合创建基于桌面的 JavaScript 应用程序。该框架配备了优化的代码逻辑、跨浏览器支持和动态内容的便利方法，使前端开发人员即使在今天也能提供完美的网站交互性和可搜索性。

与现代框架不同，JQuery 缺少数据层。这使得该过程更加复杂，因为您必须每次都直接访问 DOM 并对其进行操作。因此，如果您的用户界面很复杂，最好选择现代框架而不是 JQuery，因为这可能会使您的代码臃肿并降低性能。

余烬

Ember 是一个 MVVM 开源 JavaScript Web 框架，于 2011 年推出，在开发人员中广受欢迎。几乎 14% 的开发人员在他们的实践中使用了这个稳定的框架，开发了超过 30,000 个网站，包括 Tinder、Netflix、Apple Music、Chipotle、Nordstrom、Yahoo、Blue Apron、LinkedIn、Vine 和 PlayStation Now。

Ember 是渲染服务器端时速度最快的前端框架之一。它还提供双向数据绑定，实时同步视图和模型。它带有一个带有高级模板的庞大生态系统，可帮助开发人员缩短编码时间。该平台从一开始就提供了无数强大的功能，但如果您需要更多功能，您可以使用社区的无数插件。

Ember 背后的社区被认为是最积极、最活跃的社区之一。 Ember 框架可能缺乏灵活性，因为开发人员在使用它时必须遵循其严格和特定的工作流程。

优点

服务器端渲染

测试和调试工具

一致的文档

基于小部件的组件方法

以 URL 为中心的方法

双向数据绑定

有动力的社区

支持 JavaScript 和 TypeScript

限制

对初学者不太友好

不适合小型项目

重型尺寸

缺乏组件重用能力

很少或没有定制

应用

由于 Ember 带有组件架构，它可以成为创建具有丰富功能的复杂单页 Web 应用程序的理想框架之一，适用于客户端和移动应用程序。但是，您应该记住，它对于小型应用程序来说太大了，不适合小型活动。开发人员只能使用框架的预定义功能，因此当您需要更多专业空间时，它的工作效率不会很高。

骨干

作为一个免费的开源 JavaScript 库，Backbone 最初由 Jeremy Ashkenas 于 2011 年开发。大约 7% 的开发人员表示使用 Backbone 有过积极的体验。该平台已被用于设计 600,000 个网站，包括 Trello、Tumbler、Pinterest、Uber 和 Reddit。

Backbone 遵循 MVC/MVP 开发概念，将您的数据表示为可以创建、验证、消除和保存到服务器的模型。每次特定的用户界面操作对模型的属性进行任何更改时，模型都会产生一个更改事件。然后，此更改将传输到反映模型状态的所有视图，因此它们可以使用新数据做出反应并再次呈现自己。

在 Backbone 中更改模型时，更改会自动应用于视图，因此您不必手动更新 HTML 并编写特殊代码来搜索 DOM 以查找具有特定 ID 的元素。 Backbone 框架提供了丰富的可枚举函数 API，用于组装客户端 Web 应用程序、视图的声明式事件处理，并通过 JSON 接口轻松地将框架与当前 API 连接起来。

优点

超过 100 个扩展

易于初学者学习

小尺寸

更少的 HTTP 请求

精心组织的教程

将数据存储在模型中而不是 DOM 中

限制

没有双向数据绑定

某些场合的架构不清楚

逐渐被淘汰

需要编写更多代码

应用

Backbone 是非常适合设计单页、小型、简单网页的框架之一。但是，它也可以用于更大的应用程序，因为它将应用程序逻辑与用户界面分开，避免意大利面条式代码模型，并有助于以更少的代码维护更好的设计。尽管该框架的受欢迎程度不如以前，但它仍然是经验丰富的前端开发人员喜欢使用的相关、灵活、强大的工具。

语义用户界面

由 LESS 和 JQuery 提供支持，语义 UI 在前端框架市场上是相当新的。它是基于有机语言语法设计的 CSS 框架。 Semantic UI 于 2014 年推出，目前是 GitHub 上的顶级 JavaScript 框架之一。 Snapchat、埃森哲、数字服务、Ovrsea 和 Kmong 是使用语义 UI 的知名品牌之一。

尽管 Semantic UI 背后的社区很小，但它非常忠诚和活跃。他们为 UI 创建了数千个主题和众多组件，并向 GitHub 提交了数千个提交。

Semantic UI 旨在提供人性化的 HTML；框架中的类可以采用人类语言的语法，具有有机的名词/修饰关系、词序和流行度，帮助开发人员自然地链接概念。框架的UI设计流线型、扁平化、流畅。 Semantic 可帮助开发人员配置主题和 CSS、JavaScript、字体文件和继承系统，以便您在创建代码后与其他应用程序共享代码。

优点

丰富且响应迅速的 UI 组件

不言自明的有机代码

提供大量主题选择

与 Angular、React、Meteor 和 Ember 无缝集成

限制

小社区

初学者不容易学

最近的更新很少

需要熟练开发自定义配置

应用

语义 UI 允许 UI 设计师优雅地设计他们的用户界面。尽管如此，没有经验的开发人员和 UI 设计师可能会觉得使用起来并不容易。您需要成为一名合格的开发人员，才能在不使用准备好的功能的情况下开发应用程序中的自定义项。这就是初学者开发人员可能不想要语义 UI 的原因。

最后的话

选择上述前端框架之一作为 2022 年的最佳前端框架并不容易，因为它们中的每一个都具有不同的优势和局限性。此外，它们中的大多数都会定期更新以提供最新功能，这使得比较过程更加复杂。更重要的是，市场上还有其他很棒的框架，尽管我们无法在文章中介绍它们。

看完这篇文章，如果你仍然不确定哪种前端框架技术最适合你的项目，可以向该领域的专家寻求帮助。他们可以制定您的业务需求并为您选择合适的技术。首先是您彻底而生动地了解您的期望，以便能够将它们与框架的关键功能保持一致，从而确定最适合您的需求。无代码平台AppMaster 可以在这方面为您提供帮助。该平台专门用于创建 Web 应用程序和移动应用程序，当然，还有一个后端是现有最强大的后端无代码。无需任何编码技能，您将能够通过可视化编码方法使用 AppMaster 创建独特的应用生态系统。