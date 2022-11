W większości przypadków programiści front-end muszą używać połączonego zestawu języków do budowy swoich aplikacji internetowych. HTML jest odpowiedzialny za podstawowe układy na stronie internetowej, CSS zarządza wizualnym formatowaniem i strukturą, a JavaScript jest używany do utrzymania interaktywności i funkcjonalności. W tym poście zamierzamy poznać najlepsze frameworki front-endowe, które torują drogę programistom internetowym podczas pisania kodu dla ich aplikacji front-endowych.

Front-end frameworki ułatwiają pracę web developerów poprzez zapewnienie im modułów kodu wielokrotnego użytku, standardowych technologii front-end i gotowych bloków interfejsu, które ułatwiają rozwój aplikacji i interfejsów użytkownika bez konieczności kodowania każdej funkcji lub obiektu od podstaw.

Te frameworki front-end pochodzą z różnych instrumentów rozwoju, w tym siatki, która upraszcza umieszczanie i pozycjonowanie elementów projektu interfejsu użytkownika, predefiniowanych ustawień czcionek i standardowych zasobów budowlanych strony internetowej, takich jak panele internetowe, przyciski, paski nawigacyjne itp.

Na rynku jest dziś wiele frameworków front-endowych, z których większość działa na JavaScript. Programiści front-end zawsze spierają się o najlepsze frameworki z ich wyboru, dlatego musisz wiedzieć o ich cechach, aby móc wybrać taki, który pasuje do Twoich pragnień w rozwoju aplikacji internetowych. W tym celu poniżej znajduje się szczegółowe porównanie najbardziej wydajnych, wybitnych i łatwych w użyciu frameworków front-endowych w 2022 roku.

Czym jest framework?

Jeśli po prostu spojrzeć na niektóre aplikacje internetowe, można zauważyć, że są one pełne powielonych i podobnych funkcji i sekcji. Na przykład większość aplikacji internetowych ma uwierzytelnianie użytkownika, renderowanie stron, połączenie z bazami danych, profile, na które można spojrzeć, stylizowane kanały informacji i wiele innych. Programiści front-end mogliby potrzebować napisać całą logikę stojącą za tymi funkcjami za każdym razem, gdy budują aplikację; jednak frameworki front-end mogą wykonać tę pracę za nich w mgnieniu oka.

Ponieważ większość aplikacji internetowych oferuje bardzo podobne - lub czasami identyczne - struktury, frameworki front-end zostały opracowane w celu zapewnienia wspólnej struktury, więc programiści nie muszą pisać wszystkiego od podstaw. Pozwala im to na ponowne wykorzystanie kodu, upraszczając znaczną część pracy i oszczędzając dużą ilość czasu podczas projektu deweloperskiego. Innymi słowy, nie ma potrzeby ponownego wymyślania koła.

Co więcej, programiści front-end dbają o to, aby ich kod był czytelny dla innych, którzy mają tendencję do używania kodu w swoich projektach rozwojowych. Dlatego programiści lubią, aby ich kodowanie było jak najbardziej wydajne i łatwe do zrozumienia. Prawda jest taka, że kod jest czytany o wiele więcej razy niż jest początkowo napisany. Dlatego też programiści front-end muszą pomóc innym wiedzieć, gdzie w ich projekcie znajduje się kod do określonych zadań, aby mogli go wykorzystać dla siebie.

Szkielety internetowe pomagają programistom front-end osiągnąć strukturę w ich aplikacjach internetowych i dodać dodatkowe funkcje bez większego kłopotu. Frameworki przyspieszają rozpoczęcie projektu i sprawiają, że programiści skupiają się na funkcjach, a nie na szczegółach konfiguracji. Posiadają one również konwencje dotyczące sposobu pisania i strukturyzacji kodu, co pozwala na standaryzację procesu rozwoju.

Frameworki front-endowe vs back-endowe

Jak zapewne słyszałeś, frameworki są ogólnie skategoryzowane na dwa podziały: Front-end frameworki i back-end frameworki. Front-end aplikacji internetowych to sekcje, które użytkownik widzi i z którymi wchodzi w interakcję. Obejmuje on projektowanie stron internetowych i narzędzia interakcji w aplikacji internetowej. Front-end strony internetowej jest prawie zawsze zaprojektowany przy użyciu języków HTML, CSS i JavaScript. Frameworki front-end są głównie używane do organizowania rozwoju, funkcjonalności, jak również interaktywności aplikacji internetowych.

Z drugiej strony, back-end aplikacji internetowych składa się z serwera, bazy danych i kodu, który z nimi współdziała. Nie widać back-endu aplikacji internetowych, gdy odwiedza się je w przeglądarce. Kod w back-endzie witryny dostarcza dynamiczne dane do części front-endowej, dzięki czemu użytkownik może je zobaczyć. Back-end strony internetowej może być napisany w większości języków programowania, w tym Python, Ruby i Node JavaScript oprócz wielu innych.

Najlepsze frameworki front-endowe w 2022 r.

Z całym postępem technologicznym, kilka frameworków front-end zostało zaprojektowanych dla najwyższej wydajności, jaką mogą uzyskać deweloperzy. Wszystkie frameworki pochodzą z ich unikalnych funkcji, co czyni go trudnym dla deweloperów, aby wybrać jeden. Jak każda firma ma inne potrzeby i cele, rozwój swojej strony internetowej i aplikacji powinny być zarządzane w korespondencji z jego potrzeb i marzeń też.

Wiedza o tym, który front-end framework jest najlepszy na rynku zawsze była kontrowersyjna. Jednak ostatnie badania i ankiety pokazują, że obecnie najpopularniejsze frameworki front-endowe to React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation i Preact. Poniżej przejrzymy każdy z nich, aby określić ich cechy i ograniczenia, aby ostatecznie wybrać jeden dla naszego projektu.

React

React jest niewątpliwie jednym z najbardziej znanych frameworków front-endowych na rynku, który został pierwotnie opracowany przez Facebooka jeszcze w 2011 roku. Krótko mówiąc, React to biblioteka oparta na komponentach JavaScript, która posiada składnię JSX. Został przekształcony w bibliotekę open-source w 2013 roku, proces rozwoju, który uczynił React nieco innym od klasycznej definicji frameworków front-end.

Z Reacta korzysta ponad 3 miliony aktywnych użytkowników. Za wspierającym go frameworkiem stoi ogromna społeczność. Prawie 80 procent kompetentnych programistów miało pozytywne i łatwe doświadczenie z Reactem przynajmniej raz w swoich projektach programistycznych. Opada również szczęka na wieść, że ponad 1,5 miliona aplikacji internetowych zostało opracowanych z pomocą React. Niektóre z najbardziej popularnych, rzeczywistych projektów, które zostały zaprojektowane przy użyciu React, obejmują Facebook, Netflix, Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit i UberEats.

Główną zaletą frameworka React front-end jest wirtualny model obiektowy dokumentu (DOM) z jednokierunkowym wiązaniem danych. Dzięki DOM, React zapewnia deweloperom wyjątkową wydajność i jest uważany za jeden z najłatwiejszych frameworków, jakich mogą się nauczyć. Ten front-end framework jest przyjemnie przyjazny dla użytkownika i oferuje łatwą krzywą uczenia się, co czyni go najlepszą opcją dla początkujących lub mniej doświadczonych programistów.

W przeciwieństwie do innych frameworków front-end, framework React jest biblioteką i nie utrzymuje niektórych istotnych funkcji. Dlatego został zaprojektowany do pracy z innymi bibliotekami do zadań takich jak zarządzanie stanem, routing i interakcja z API. Ponieważ komponenty React są wielokrotnego użytku, uważa się, że jest to właściwy wybór, jeśli chcesz zaoszczędzić czas na rozwoju interaktywnego interfejsu.

Zalety

Szybkie aktualizacje

Wspierany przez Facebooka

Wirtualny DOM do szybkiego działania w dokumencie

Kompatybilność z wieloma bibliotekami JS

Pisanie komponentów bez klas

Komponenty kodu mogą być ponownie wykorzystane

Przyjazny dla początkujących

Łatwa migracja pomiędzy różnymi wersjami

Ograniczenia

Skomplikowana nauka składni JSX

Brak dobrze opracowanej dokumentacji

Aplikacja

Ponieważ React jest wyposażony w możliwości wirtualnego DOM, jest uważany za jeden z najlepszych frameworków front-endowych dla skomplikowanych projektów tworzenia stron internetowych, które mają wiele bloków (panele nawigacyjne, sekcje akordeonowe, przyciski itp.) przechodzących przez zmienne / binarne stany, takie jak aktywny / nieaktywny, rozszerzony / zwinięty, aktywny / wyłączony itp. Jeśli chcesz, aby framework React był jeszcze bardziej wydajny, możesz go użyć z innymi bibliotekami, takimi jak Redux.

React prawdopodobnie nie jest najlepszą opcją wśród wszystkich frameworków front-end dla programistów, którzy nie są przyzwyczajeni do kodowania w czystym JavaScript. Składnia JSX może być początkową przeszkodą dla tych programistów, którzy wolą nie poświęcać czasu na jej naukę.

Vue.js

Interesujące jest to, że 40 procent programistów podobno próbowało Vue.js przynajmniej raz w swojej karierze. Również ponad 700 000 aplikacji internetowych zostało zaprojektowanych z pomocą tego frameworka front-end, w tym popularne marki, takie jak Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi i Ride Receipts.

W przeciwieństwie do niektórych innych popularnych frameworków front-end, Vue.js nie jest wspierany przez dużych graczy rynkowych. Framework został po raz pierwszy stworzony w 2014 roku przez Evana You, który stoi również za rozwojem Angulara, który jest kolejnym dominującym frameworkiem front-end JS. Omówimy cechy Angulara później.

Vue oferuje dużą szybkość działania dzięki wirtualnemu DOM, architekturze opartej na komponentach i dwukierunkowemu wiązaniu. To wszystko, czego potrzebują frameworki front-end do aktualizacji powiązanych komponentów i śledzenia zmian danych, co jest koniecznością dla wszystkich aplikacji potrzebujących aktualizacji w czasie rzeczywistym. Programiści mogą cieszyć się również niewielkim rozmiarem Vue w porównaniu z innymi frameworkami front-endowymi, ponieważ skompresowany plik zawierający go waży tylko 18 kilobajtów.

Z dobrze wyjaśnioną dokumentacją i wspierającą społecznością, Vue jest łatwy w pracy i znacznie prostszy niż Angular i wiele innych frameworków front-end do przyzwyczajenia się, i jest znany jako jeden z najbardziej przyjaznych frameworków dla początkujących. Oferuje niezliczone narzędzia, w tym systemy instalacji wtyczek, narzędzia do debugowania przeglądarki, menedżer stanu, narzędzia do testowania end-to-end, renderer serwera i wiele innych.

Zalety

Szybki i niewielki rozmiar

Obszerna dokumentacja

Przyjazny dla początkujących

Dwukierunkowe wiązanie danych

Łatwa składnia

Pozytywny wpływ na SEO

Ograniczenia

Brak wtyczek

Nowy i rozwijany przez osoby prywatne

Ograniczone zastosowania w dużych projektach

Nie wspierane przez potężny biznes

Aplikacja

Vue jest prawdopodobnie jednym z najlepszych frameworków front-endowych do budowania aplikacji jednostronicowych od podstaw lub uruchamiania małego projektu tworzenia stron internetowych. Może po prostu zintegrować się ze stronami serwera i wspierać programistów za pomocą różnorodnych funkcji, takich jak tree-shaking, bundling, code-splitting i wiele innych.

Angular

Angular, znany również jako Angular 2+, jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia oprogramowania w dzisiejszych czasach. Jest to nowoczesny, open-source'owy framework front-endowy, który działa w oparciu o TypeScript. Do tej pory ponad 600 000 stron internetowych zostało opracowanych przy użyciu Angulara lub Angulara 2+. Został on wykorzystany do rozwoju większości usług oferowanych przez Google.

Angular jest zwykle używany do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Łatwo jest budować jedno- i wielostronicowe aplikacje internetowe przy użyciu Angular. Dlatego wiele marek zostało zaprojektowanych z Angular lub AngularJS, w tym znane nazwy, takie jak Forbes, LEGO, UPS, BMW i Autodesk.

Google po raz pierwszy przedstawił Angular w 2009 roku jako część ekosystemu JavaScript. Od tego czasu ten front-endowy framework staje się coraz bardziej popularny wśród deweloperów. Obecna wersja tego frameworka front-end, Angular 2+, została następnie opracowana w 2016 roku. Około 60 procent programistów internetowych doświadczyło budowania swoich stron internetowych i aplikacji za pomocą frameworka front-end Angular. Połowa deweloperów uważa, że Angular skutecznie spełnił ich potrzeby.

Angular jest w rzeczywistości ulepszoną wersją AngularJS z większą wydajnością i mnóstwem przydatnych funkcji. Główną różnicą między Angular (lub Angular 2+) a React jest to, że framework front-endowy Angular oferuje dwukierunkowe wiązanie danych. Dzięki temu możesz być pewien synchronizacji w czasie rzeczywistym między modelem a widokiem w Angular. Dlatego wszystkie zmiany w widoku pojawią się w modelu i odwrotnie podczas korzystania z Angular.

Deweloperzy mogą wykorzystać funkcję Directives w Angular, aby zaprogramować określone zachowania DOM i stworzyć bogatą i dynamiczną zawartość HTML. Co więcej, Angular oferuje funkcję Hierarchical dependency injection, która sprawia, że komponenty kodu są wielokrotnego użytku, testowalne i łatwe do kontrolowania w Angular. Dzięki tej funkcji programiści mogą zdefiniować zależności kodu jako zewnętrzne elementy oddzielające komponenty od ich zależności.

Zalety

Dwukierunkowe wiązanie danych

Architektura oparta na komponentach

Testowalne, wielokrotnego użytku, zarządzalne aplikacje

Funkcja dyrektyw

Funkcja wstrzykiwania zależności

Wspierany przez Google

Silna społeczność

Dobre materiały szkoleniowe

Zwiększona wydajność serwera

Ograniczenia

Trudny do nauczenia dla początkujących

Ograniczone możliwości SEO

Rozdęty kod i duży rozmiar

Aplikacja

Angular oferuje wszystkie funkcje, które powinny oferować idealne frameworki do tworzenia dużych aplikacji na skalę przedsiębiorstwa. Jeśli masz mały zespół mający na celu zbudowanie prostej aplikacji, Angular może być nieco przytłaczający i skomplikowany; dlatego możesz wybrać inny łatwiejszy framework. Ponadto, jeśli SEO jest dla Ciebie zbyt ważne, byłoby lepiej, gdybyś mógł wybrać przyjazną dla SEO alternatywę dla Angulara.

Svelte

Svelte został pierwotnie wprowadzony w 2016 roku i od tego czasu stale zyskiwał na popularności. Nie jest to ani framework, ani biblioteka; w rzeczywistości Svelte jest kompilatorem. Obecnie jest uważany za jeden z najlepszych frameworków front-endowych w 2022 roku. Prawie 10 do 15 procent programistów front-end jest zadowolonych z Svelte.

Obecnie ponad 3000 stron internetowych i aplikacji zostało zaprojektowanych za pomocą tego frameworka, w tym The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay i wiele innych.

Svelte to open-source'owy, oparty na komponentach, napisany w TypeScript framework front-endowy JavaScript, który jest nie tylko lekką opcją rozwoju, ale jest również uważany za jeden z najszybszych frameworków front-endowych na rynku. Umożliwia programistom sfinalizowanie ich projektów tworzenia stron internetowych przy znacznie mniejszej ilości kodu w porównaniu do innych frameworków front-end.

Svelte nie jest wyposażony w DOM i promuje modularność w procesie kodowania. Będziesz mógł uzyskać dostęp do zmiennych bezpośrednio z narzutu, aby mieć łatwą nawigację rozwoju. To dlatego, że Svelte stosuje zasady modularności do różnych komponentów grupujących i izoluje logikę, szablon i widok.

Svelte zapewnia programistom front-end kodowanie bez szablonów. W ten sposób możesz początkowo tworzyć komponenty w HTML, CSS i JavaScript; następnie, na etapie budowania, kompilator przetwarza Twój kod w lekki, samodzielny moduł w vanilla JavaScript i skrupulatnie integruje go z DOM po zmianie stanu. Dzięki tej funkcji, Svelte nie wymaga dużej mocy przetwarzania w przeglądarce w porównaniu do frameworków front-endowych React i Vue, eliminując potrzebę wydawania zasobów na budowanie wirtualnego DOM.

Zalety

Jeden z najszybszych frameworków front-end z szybką reaktywnością

Minimalne kodowanie

Architektura oparta na komponentach

Lekki i prosty

Zdolny do uruchamiania aktualnych bibliotek JS

Zoptymalizowana pod kątem SEO strona

Brak konieczności stosowania wirtualnego DOM

Ograniczenia

Ograniczony ekosystem i narzędzia

Niedojrzała społeczność

Brak materiałów pomocniczych

Wątpliwa skalowalność i niuanse kodowania

Aplikacja

Ponieważ Svelte oferuje prostą, łatwą składnię i nie wymaga manipulacji DOM lub wysokich zdolności przetwarzania przeglądarki, jest to jeden z najlepszych frameworków dla początkujących programistów front-end. Jest to również jeden z idealnych frameworków dla małych aplikacji.

Svelte nie jest zbyt odpowiedni dla większych aplikacji, ponieważ nie oferuje potężnych narzędzi, dojrzałej puli wtyczek, jak również stabilnej społeczności. Przejście na Svelte prawdopodobnie nie poprawi Twojego projektu, jeśli obecnie używasz frameworków front-endowych React lub Vue.

JQuery

JQuery jest jednym z najstarszych open-source'owych frameworków frontendowych JavaScript na rynku. Pomimo tego, nadal jest wśród najlepszych frameworków w 2022 roku, ponieważ oferuje nowoczesne warunki rozwoju. JQuery został zaprojektowany, aby zminimalizować żmudne kodowanie JavaScript i zapewnić Ci prostotę oprócz potężnego wsparcia ze strony ogromnej społeczności. Ramy zostały wykorzystane do uruchomienia wielu dużych projektów, w tym Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey i wiele innych.

Prostota JQuery sprawia, że jest on wszechstronny w obsłudze zdarzeń. Na przykład, proste kliknięcie myszką jest skrócone do małych wycinków kodu, które są łatwe do obsługi i integracji w dowolnym losowym miejscu logiki JavaScript twoich aplikacji.

JQuery nie został początkowo zaprojektowany do budowania aplikacji mobilnych, ale najnowsza wersja frameworka - JQuery Mobile - umożliwia to programistom. JQuery jest doskonałym frameworkiem podczas obsługi wymienności przeglądarek, więc programiści front-end nie napotkają żadnych problemów związanych z cross-browserami.

Zalety

Przyjazny dla początkujących

Wygodna praca

Bogate wyposażenie we wtyczki

Kompatybilny z popularnymi przeglądarkami

Potężna społeczność

Wiele narzędzi do manipulacji DOM

Zoptymalizowana pod kątem SEO strona

Ograniczenia

Ogromny rozmiar

Nieco niska prędkość aplikacji

Stopniowo przegrywa walkę z bardziej funkcjonalnymi przeglądarkami

Brak warstwy danych

Aplikacja

Framework JQuery doskonale nadaje się do tworzenia desktopowych aplikacji JavaScript. Framework jest wyposażony w zoptymalizowaną logikę kodu, wsparcie dla przeglądarek krzyżowych i ułatwione podejście do dynamicznej zawartości, umożliwiając programistom front-end dostarczanie nieskazitelnej interaktywności stron internetowych i możliwości wyszukiwania nawet dzisiaj.

JQuery nie posiada warstwy danych, w przeciwieństwie do nowoczesnych frameworków. To czyni proces bardziej złożonym, ponieważ musisz uzyskać bezpośredni dostęp do DOM i manipulować nim za każdym razem. Dlatego, jeśli twój interfejs użytkownika jest złożony, lepiej byłoby, gdybyś mógł zdecydować się na nowoczesne frameworki zamiast JQuery, ponieważ może to sprawić, że twój kod będzie rozdęty i spowolni wydajność.

Ember

Wprowadzony w 2011 roku, Ember, MVVM open-source JavaScript web framework, zyskał znaczną popularność wśród deweloperów. Prawie 14 procent deweloperów wykorzystało ten stabilny framework w swojej praktyce, z ponad 30 000 stworzonych stron internetowych, w tym Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine i PlayStation Now.

Ember jest jednym z najszybszych frameworków front-endowych podczas renderowania strony serwera. Zapewnia również dwukierunkowe wiązanie danych, synchronizując widok i model w czasie rzeczywistym. Pochodzi z ogromnego ekosystemu z zaawansowanymi szablonami, aby pomóc programistom skrócić kodowanie. Platforma oferuje niezliczone potężne funkcje od pierwszego dnia, ale jeśli potrzebujesz więcej, możesz użyć niezliczonych wtyczek społeczności.

Społeczność stojąca za Emberem jest uważana za jedną z najbardziej zmotywowanych i aktywnych. Szkieletowi Ember może brakować elastyczności ze względu na ścisłe i specyficzne przepływy pracy, których programiści muszą przestrzegać podczas korzystania z niego.

Zalety

Renderowanie po stronie serwera

Narzędzia do testowania i debugowania

Spójna dokumentacja

Podejście do komponentów oparte na widżetach

Podejście skoncentrowane na adresach URL

Dwukierunkowe wiązanie danych

Zmotywowana społeczność

Wsparcie dla JavaScript i TypeScript

Ograniczenia

Mało przyjazny dla początkujących

Nie jest idealny dla małych projektów

Duży rozmiar

Brak możliwości ponownego wykorzystania komponentów

Niewielkie lub żadne możliwości dostosowywania

Aplikacja

Ponieważ Ember pochodzi z architekturą komponentów, może być jednym z idealnych frameworków do tworzenia skomplikowanych, jednostronicowych aplikacji internetowych, które są pełne funkcji, zarówno dla aplikacji po stronie klienta, jak i aplikacji mobilnych. Należy jednak pamiętać, że jest on zbyt duży dla małych aplikacji i nie nadaje się do drobnych działań. Programiści mogą pracować tylko z predefiniowanymi funkcjami frameworka, więc nie będzie on zbyt produktywny, gdy będziesz potrzebował bardziej profesjonalnej przestrzeni.

Backbone

Jako darmowa, open-source'owa biblioteka JavaScript, Backbone została początkowo opracowana przez Jeremy'ego Ashkenasa w 2011 roku. Około 7 procent programistów stwierdziło pozytywne doświadczenia w pracy z Backbone. Platforma została wykorzystana do zaprojektowania 600 000 stron internetowych, w tym Trello, Tumbler, Pinterest, Uber i Reddit.

Backbone stosuje koncepcję rozwoju MVC/MVP, reprezentując dane jako modele, które mogą być tworzone, zatwierdzane, eliminowane i zapisywane na serwerze. Za każdym razem, gdy określona akcja interfejsu użytkownika wprowadza jakiekolwiek zmiany w atrybucie modelu, model wytwarza zdarzenie zmiany. Zmiana ta jest następnie przekazywana do wszystkich widoków, które odzwierciedlają stan modelu, dzięki czemu mogą one reagować i renderować się ponownie z nowymi danymi.

Kiedy model jest zmieniany w Backbone, zmiany są automatycznie stosowane do widoku, więc nie trzeba ręcznie aktualizować HTML i pisać specjalnego kodu, który przeszukuje DOM w poszukiwaniu elementów o określonych ID. Backbone framework oferuje bogate API enumeratywnych funkcji do składania aplikacji internetowych po stronie klienta, deklaratywną obsługę zdarzeń dla widoków i ułatwia połączenie frameworka z Twoim obecnym API za pomocą interfejsu JSON.

Zalety

Ponad 100 rozszerzeń

Łatwy do nauki dla początkujących

Mały rozmiar

Mniej zapytań do HTTP

Dobrze zorganizowane tutoriale

Przechowywanie danych w modelach zamiast w DOM

Ograniczenia

Brak dwukierunkowego wiązania danych

Niejasna architektura w niektórych przypadkach

Stopniowo staje się przestarzały

Potrzeba napisania większej ilości kodu

Aplikacja

Backbone jest jednym z tych frameworków, które doskonale nadają się do projektowania pojedynczych stron, małych, prostych stron internetowych. Jednak może być również używany do większych aplikacji, ponieważ utrzymuje logikę aplikacji oddzieloną od interfejsu użytkownika, unika modelu kodu spaghetti i pomaga utrzymać lepszy projekt przy mniejszej ilości kodowania. Chociaż framework staje się nieco mniej popularny niż wcześniej, nadal jest to istotne, elastyczne, potężne narzędzie, którego doświadczeni deweloperzy front-end uwielbiają używać.

Semantyczne UI

Zasilany przez LESS i JQuery, Semantic UI jest dość nowy na rynku frameworków front-end. Jest to framework dla CSS, zaprojektowany w oparciu o składnię języka organicznego. Semantic UI został wprowadzony w 2014 roku i jest obecnie jednym z najlepszych frameworków JavaScript na GitHubie. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea i Kmong są wśród znanych marek używających Semantic UI.

Chociaż społeczność stojąca za Semantic UI jest dość mała, jest bardzo lojalna i aktywna. Stworzyli tysiące tematów i liczne komponenty dla UI i złożyli tysiące commitów na GitHub.

Semantic UI ma na celu zapewnienie przyjaznego dla człowieka HTML; klasy w ramach mogą przyjąć składnię z ludzkich języków z organicznymi relacjami rzeczownik/modyfikator, kolejnością słów i popularnością, która pomaga programistom łączyć koncepcje w sposób naturalny. Projekt UI frameworka jest opływowy, płaski i gładki. Semantic pomaga programistom skonfigurować motywy i CSS, JavaScript, pliki czcionek i system dziedziczenia, dzięki czemu można dzielić się kodami z innymi aplikacjami po ich utworzeniu.

Zalety

Bogate i responsywne komponenty UI

Samoobjaśniający się kod organiczny

Oferowanie dużego wyboru motywów

Bezproblemowa integracja z Angular, React, Meteor i Ember

Ograniczenia

Mała społeczność

Niełatwy do nauki dla początkujących

Niewiele ostatnich aktualizacji

Wymaga biegłości w tworzeniu niestandardowych konfiguracji

Aplikacja

Semantic UI pozwala projektantom UI na eleganckie projektowanie interfejsów użytkownika. Mimo to niedoświadczeni programiści i projektanci UI mogą nie uznać go za łatwy do pracy. Musisz być wykwalifikowanym programistą, aby móc opracować dostosowania w aplikacjach bez użycia przygotowanych funkcji. Dlatego Semantic UI prawdopodobnie nie jest pożądane przez początkujących programistów.

Słowa końcowe

Nie jest łatwo wybrać jeden z wymienionych powyżej frameworków front-endowych jako najlepszy w 2022 roku, ponieważ każdy z nich zapewnia zróżnicowane zalety i ograniczenia. Dodatkowo, większość z nich jest regularnie aktualizowana w celu dostarczenia najnowszych funkcji, co czyni proces porównania jeszcze bardziej skomplikowanym. Co więcej, na rynku istnieją również inne świetne frameworki, choć nie mogliśmy objąć ich wszystkich w tym artykule.

Po przeczytaniu tego artykułu, jeśli nadal nie jesteś pewien, która technologia front-end framework będzie najlepsza dla Twojego projektu, możesz uzyskać pomoc od ekspertów w tej dziedzinie. Mogą oni sformułować Twoje potrzeby biznesowe i wybrać odpowiednią technologię dla Ciebie. Najważniejsze jest to, że znasz swoje oczekiwania dokładnie i żywo, aby móc je wyrównać z kluczowymi cechami frameworków, aby zobaczyć, który najbardziej pasuje do Twoich potrzeb.