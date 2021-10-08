В большинстве случаев интерфейсным разработчикам необходимо использовать комбинированный набор языков для создания интерфейсных веб-приложений. HTML отвечает за основные макеты на веб-странице, CSS управляет визуальным форматированием и структурой, а JavaScript используется для обеспечения интерактивности и функциональности. В этом посте мы познакомимся с лучшими интерфейсными фреймворками, которые прокладывают путь веб-разработчикам интерфейсов при написании кода для их интерфейсных приложений.

Фронтенд-фреймворки облегчают работу веб-разработчиков, предоставляя им повторно используемые модули кода, стандартизированные интерфейсные технологии и готовые интерфейсные блоки, которые упрощают разработку приложений и пользовательских интерфейсов без необходимости кодировать каждую функцию или объект с нуля.

Эти интерфейсные фреймворки поставляются с различными инструментами разработки, в том числе сеткой, которая упрощает размещение и позиционирование компонентов дизайна пользовательского интерфейса, предопределенными настройками шрифтов и стандартными элементами веб-сайта, такими как панели веб-сайта, кнопки, панели навигации и т. д.

Сегодня на рынке представлено множество интерфейсных фреймворков, большинство из которых работают на JavaScript. Front-end разработчики всегда спорят о лучших фреймворках по своему выбору, поэтому вам нужно знать об их особенностях, чтобы иметь возможность выбрать тот, который соответствует вашим желаниям для разработки ваших веб-приложений. Для этого ниже представлено подробное сравнение наиболее эффективных, заметных и простых в использовании интерфейсных фреймворков в 2022 году.

Что такое фреймворк?

Если вы просто посмотрите на некоторые веб-приложения, то увидите, что они изобилуют повторяющимися и похожими функциями и разделами. Например, большинство веб-приложений имеют аутентификацию пользователя, отображение страниц, подключение к базам данных , профили, которые вы можете просматривать, стилизованные потоки информации и многое другое. Front-end разработчикам может понадобиться писать всю логику этих функций каждый раз, когда они создают приложение; однако интерфейсные фреймворки могут сделать всю работу за них в мгновение ока.

Поскольку большинство веб-приложений имеют очень похожую, а иногда и идентичную структуру, интерфейсные фреймворки были разработаны для обеспечения общей структуры, поэтому разработчикам не нужно писать все с нуля. Это позволяет им повторно использовать код, упрощая большую часть работы и экономя большое количество времени при разработке проекта. Другими словами, нет необходимости изобретать велосипед.

Более того, фронтенд-разработчики заботятся о том, чтобы их код был удобочитаемым для тех, кто склонен использовать этот код в своих проектах разработки. Вот почему разработчики стремятся сделать свой код максимально эффективным и простым для понимания. Правда в том, что код читается намного больше раз, чем изначально пишется. Поэтому фронтенд-разработчики должны помогать другим узнать, где в их проекте находится код для определенных задач, чтобы они могли использовать его для себя.

Веб-фреймворки помогают разработчикам интерфейса создавать структуру своих веб-приложений и добавлять дополнительные функции без особых хлопот. Фронтенд-фреймворки ускоряют инициирование проекта разработки и фокусируют внимание разработчиков на функциях, а не на деталях конфигурации. У них также есть соглашения о написании и структуре кода, которые могут стандартизировать процесс разработки.

Фронтенд-фреймворки против бэкенд-фреймворков

Как вы, наверное, слышали, фреймворки обычно делятся на две категории: интерфейсные фреймворки и внутренние фреймворки . Внешний интерфейс веб-приложений — это разделы, которые вы можете видеть и с которыми можете взаимодействовать. Он включает инструменты веб-дизайна и взаимодействия в веб-приложении. Внешний интерфейс веб-сайта почти всегда разрабатывается с использованием языков HTML, CSS и JavaScript. Front-end фреймворки в основном используются для организации разработки, функциональности, а также интерактивности веб-приложений.

С другой стороны, серверная часть веб-приложений состоит из сервера, базы данных и кода, который с ними взаимодействует. Вы не можете видеть внутреннюю часть приложений веб-сайта, когда посещаете их в своем браузере. Код в серверной части веб-сайта передает динамические данные во внешний раздел, чтобы вы могли их увидеть. Серверная часть веб-сайта может быть написана на большинстве языков программирования, включая Python, Ruby и Node JavaScript, а также на многих других.

Лучшие интерфейсные фреймворки 2022 года

Со всеми технологическими достижениями несколько интерфейсных фреймворков были разработаны для максимальной эффективности, которую могут получить разработчики. Все фреймворки обладают своими уникальными функциями, поэтому разработчикам сложно выбрать один. Поскольку у каждого бизнеса разные потребности и цели, разработка его веб-сайта и приложения также должна управляться в соответствии с его потребностями и мечтами.

Вопрос о том, какой интерфейсный фреймворк является лучшим на рынке, всегда вызывал споры. Однако недавние исследования и опросы показывают, что в настоящее время наиболее популярными интерфейсными фреймворками являются React, Vue, Angular, Svelte, JQuery, Ember, Backbone, Semantic UI, Foundation и Preact. Ниже мы рассмотрим каждый из них, чтобы определить их особенности и ограничения, чтобы в конечном итоге выбрать один для нашего проекта.

Реагировать

React, несомненно, является одним из самых известных интерфейсных фреймворков на рынке, который был первоначально разработан Facebook еще в 2011 году. Вкратце, React — это библиотека на основе компонентов JavaScript с синтаксисом JSX. В 2013 году она была превращена в библиотеку с открытым исходным кодом, и процесс разработки сделал React немного отличным от классического определения интерфейсных фреймворков.

React используют более 3 миллионов активных пользователей. За фреймворком, поддерживающим его, стоит огромное сообщество. Почти 80 % компетентных разработчиков хотя бы раз имели положительный опыт работы с React в своих проектах разработки. Также приятно узнать, что с помощью React было разработано более 1,5 миллиона веб-приложений. Некоторые из самых популярных реальных проектов, разработанных с помощью React, включают Facebook, Netflix , Vivaldi Browser, Khan Academy, BBC, Airbnb, Pinterest, Asana, Reddit и UberEats.

Главной полезной особенностью фронтенд-фреймворка React является виртуальная объектная модель документа (DOM) с односторонней привязкой данных. Благодаря DOM React обеспечивает разработчикам выдающуюся производительность и считается одной из самых простых сред, которые разработчики могут изучить. Этот интерфейсный фреймворк приятно удобен для пользователя и предлагает легкую кривую обучения, что делает его лучшим вариантом для начинающих или менее опытных разработчиков.

В отличие от других интерфейсных фреймворков, фреймворк React представляет собой библиотеку и не поддерживает некоторые важные функции. Поэтому он был разработан для работы с другими библиотеками для таких задач, как управление состоянием, маршрутизация и взаимодействие с API . Поскольку компоненты React можно использовать повторно, это считается правильным выбором, если вы хотите сэкономить время на разработке интерактивного интерфейса.

Преимущества

Быстрые обновления

Поддерживается Facebook

Виртуальный DOM для быстрой работы в документе

Совместим со многими библиотеками JS.

Написание компонентов без классов

Компоненты кода можно использовать повторно

Подходит для начинающих

Легко мигрировать между разными версиями

Ограничения

Сложный для изучения синтаксис JSX

Отсутствие хорошо проработанной документации

Заявление

Поскольку React оснащен возможностью виртуального DOM, он считается одной из лучших интерфейсных сред для сложных проектов веб-разработки, в которых множество блоков (панели навигации, разделы аккордеона, кнопки и т. д.) проходят через переменные/двоичные состояния, такие как активный/неактивный, развернутый/свернутый, активный/отключенный и т. д. Если вы хотите сделать фреймворк React еще более эффективным, вы можете использовать его с другими библиотеками, такими как Redux.

React, вероятно, не лучший вариант среди всех интерфейсных фреймворков для разработчиков, не привыкших писать код на чистом JavaScript. Синтаксис JSX может стать первоначальным препятствием для тех разработчиков, которые предпочитают не тратить время на его изучение.

Vue.js

Интересно знать, что 40% разработчиков, как сообщается, пробовали Vue.js хотя бы раз в своей карьере. Кроме того, с помощью этого внешнего интерфейса было разработано более 700 000 веб-приложений, включая популярные бренды, такие как Alibaba, Reuters, 9gag, Xiaomi и Ride Receipts.

В отличие от некоторых других популярных интерфейсных фреймворков, Vue.js не поддерживается крупными игроками рынка. Фреймворк был впервые создан в 2014 году Эваном Ю, который также стоит за разработкой Angular, еще одного распространенного интерфейса JS. Мы обсудим особенности Angular позже.

Vue предлагает высокую производительность благодаря виртуальному DOM, архитектуре на основе компонентов и двусторонней привязке. Это все, что нужно интерфейсным платформам для обновления связанных компонентов и отслеживания изменений данных, что является обязательным для всех приложений, нуждающихся в обновлениях в реальном времени. Разработчики также могут наслаждаться небольшим размером Vue по сравнению с другими интерфейсными фреймворками, поскольку содержащий его сжатый файл весит всего 18 килобайт.

Благодаря хорошо разъясненной документации и поддерживающему сообществу, с Vue легко работать, и к нему намного проще привыкнуть, чем к Angular и многим другим интерфейсным фреймворкам, и он известен как один из самых дружелюбных фреймворков для начинающих. Он предлагает бесчисленное количество инструментов, включая системы установки плагинов, инструменты отладки браузера, менеджер состояний, инструменты сквозного тестирования, серверный рендерер и многие другие.

Преимущества

Быстрый и малогабаритный

Полная документация

Подходит для начинающих

Двусторонняя привязка данных

Простой синтаксис

Положительное влияние на SEO

Ограничения

Отсутствие плагинов

Новые и разработанные частными лицами

Ограниченное количество приложений в больших проектах

Не поддерживается мощным бизнесом

Заявление

Vue, возможно, является одной из лучших интерфейсных сред для создания одностраничных приложений с нуля или запуска небольшого проекта веб-разработки. Он может легко интегрироваться со страницами сервера и поддерживать разработчиков с помощью различных функций, таких как встряхивание дерева, связывание, разделение кода и многие другие.

Угловой

Angular, также известный как Angular 2+, в наши дни является одним из самых популярных инструментов разработки программного обеспечения. Это современный интерфейсный фреймворк с открытым исходным кодом, который работает на основе TypeScript. На сегодняшний день с использованием Angular или Angular 2+ было разработано более 600 000 веб-сайтов. Он использовался для разработки большинства услуг, предлагаемых Google.

Angular обычно используется для разработки мобильных и веб-приложений. С помощью Angular легко создавать одностраничные и многостраничные веб-приложения. Вот почему многие бренды были разработаны с использованием Angular или AngularJS, включая такие известные имена, как Forbes, LEGO, UPS, BMW и Autodesk.

Google впервые представил Angular в 2009 году как часть экосистемы JavaScript. С тех пор этот интерфейсный фреймворк становится все более популярным среди разработчиков. Текущая версия этого внешнего интерфейса, Angular 2+, была разработана в 2016 году. Около 60 процентов веб-разработчиков имели опыт создания своих веб-сайтов и приложений с помощью внешнего интерфейса Angular. Половина разработчиков считают, что Angular эффективно удовлетворил их потребности.

Angular на самом деле является расширенной версией AngularJS с более мощной производительностью и множеством полезных функций. Основное различие между Angular (или Angular 2+) и React заключается в том, что интерфейсная среда Angular предлагает двустороннюю привязку данных. При этом вы можете быть уверены в синхронизации в реальном времени между моделью и представлением в Angular. Поэтому все изменения в представлении будут отображаться в модели и наоборот при использовании Angular.

Разработчики могут использовать функцию Directives в Angular для программирования определенного поведения DOM и создания богатого и динамичного HTML-контента. Более того, Angular предлагает функцию внедрения иерархических зависимостей, которая делает компоненты кода повторно используемыми, тестируемыми и простыми в управлении в Angular. С помощью этой функции разработчики могут определять зависимости кода как внешние элементы, отделяющие компоненты от их зависимостей.

Преимущества

Двусторонняя привязка данных

Компонентная архитектура

Тестируемые, многоразовые, управляемые приложения

Функция директив

Функция внедрения зависимостей

Поддерживается Google

Сильное сообщество

Хорошие учебные материалы

Улучшенная производительность сервера

Ограничения

Сложный в освоении для новичков

Ограниченные возможности SEO

Раздутый код и большой размер

Заявление

Angular предлагает все функции, которые идеальные фреймворки должны предлагать для создания больших приложений в масштабе предприятия. Если у вас есть небольшая команда, стремящаяся создать простое приложение, Angular может оказаться немного громоздким и сложным; поэтому вы можете выбрать другой более простой фреймворк. Кроме того, если SEO слишком важно для вас, было бы лучше, если бы вы могли выбрать более дружественную к SEO альтернативу Angular.

Стройный

Svelte был первоначально представлен в 2016 году и с тех пор становится все более популярным. Это не фреймворк и не библиотека; по сути, Svelte — это компилятор. В настоящее время он считается одним из лучших интерфейсных фреймворков в 2022 году. Почти от 10 до 15 процентов разработчиков интерфейсов довольны Svelte.

В настоящее время с помощью этой платформы было разработано более 3000 веб-сайтов и приложений, включая The New York Times, 1Password, Philips BlueHive, Chess, Absolute Web, Godday, Cashfree, Rakuten, HealthTree, Razorpay и многие другие.

Svelte — это основанная на компонентах, написанная на TypeScript интерфейсная среда JavaScript с открытым исходным кодом, которая не только представляет собой облегченный вариант разработки, но и считается одной из самых быстрых интерфейсных сред на рынке. Это позволяет разработчикам завершать свои проекты веб-разработки с гораздо меньшим количеством кода по сравнению с другими интерфейсными фреймворками.

Svelte не оснащен DOM и способствует модульности в процессе кодирования. Вы сможете получить доступ к переменным непосредственно из разметки, чтобы упростить навигацию по разработке. Это связано с тем, что Svelte применяет принципы модульности к различным компонентам группировки и изолирует логику, шаблон и представление.

Svelte предоставляет интерфейсным разработчикам кодирование без шаблонов. Таким образом, вы можете изначально создавать компоненты в HTML, CSS и JavaScript; затем, на этапе сборки, компилятор преобразует ваш код в легкий автономный модуль на ванильном JavaScript и тщательно интегрирует его в DOM после изменения состояния. Благодаря этой функции Svelte не требует высокой вычислительной мощности в вашем браузере по сравнению с внешними средами React и Vue, что устраняет необходимость тратить ресурсы на создание виртуального DOM.

Преимущества

Один из самых быстрых интерфейсных фреймворков с быстрой реакцией

Минимальное кодирование

Компонентная архитектура

Легкий и простой

Возможность запуска текущих библиотек JS

SEO-оптимизированный

Нет необходимости в виртуальном DOM

Ограничения

Ограниченная экосистема и инструменты

Незрелое сообщество

Отсутствие вспомогательных материалов

Сомнительная масштабируемость и нюансы кодирования

Заявление

Поскольку Svelte предлагает простой и легкий синтаксис и не требует манипуляций с DOM или высокой производительности браузера, это одна из лучших интерфейсных сред для начинающих разработчиков интерфейсов. Это также одна из идеальных платформ для небольших приложений.

Svelte не очень подходит для больших приложений, так как не предлагает мощных инструментов, зрелого пула плагинов, а также стабильного сообщества. Переход на Svelte, возможно, не улучшит ваш проект веб-разработки, если вы в настоящее время используете интерфейсные фреймворки React или Vue.

JQuery

JQuery — одна из старейших интерфейсных сред JavaScript с открытым исходным кодом на рынке. Несмотря на это, он по-прежнему остается одним из лучших фреймворков 2022 года, поскольку предлагает современные условия разработки. JQuery был разработан, чтобы свести к минимуму утомительное кодирование JavaScript и предоставить вам простоту в дополнение к мощной поддержке со стороны огромного сообщества. Фреймворк использовался для запуска множества крупных проектов, включая Twitter, Microsoft, Uber, Kickstarter, Pandora, SurveyMonkey и многих других.

Простота JQuery делает его универсальным в обработке событий. Например, простой щелчок мыши сокращается до небольших фрагментов кода, которые легко обрабатывать и интегрировать в любое случайное место логики JavaScript ваших приложений.

JQuery изначально не предназначался для создания мобильных приложений, но новейшая версия платформы — JQuery Mobile — позволяет разработчикам делать это. JQuery — идеальная платформа для обеспечения взаимозаменяемости браузеров, поэтому разработчики интерфейсов не сталкиваются с проблемами, связанными с разными браузерами.

Преимущества

Подходит для начинающих

Удобно работать

Укомплектован плагинами

Совместимость с популярными браузерами

Мощное сообщество

Несколько инструментов для манипуляций с DOM

SEO-оптимизированный

Ограничения

Огромный размер

Слегка низкоскоростные приложения

Постепенно проигрывая битву более функциональным браузерам

Пропускает слой данных

Заявление

Фреймворк JQuery идеально подходит для создания настольных приложений JavaScript. Фреймворк оснащен оптимизированной логикой кода, кросс-браузерной поддержкой и упрощенным подходом к динамическому контенту, что позволяет разработчикам переднего плана обеспечивать безупречную интерактивность веб-сайта и возможность поиска даже сегодня.

JQuery не имеет уровня данных, в отличие от современных фреймворков. Это усложняет процесс, поскольку вам приходится обращаться к DOM напрямую и каждый раз манипулировать им. Поэтому, если ваш пользовательский интерфейс сложный, было бы лучше, если бы вы могли выбрать современные фреймворки вместо JQuery, так как это может сделать ваш код раздутым и замедлить вашу производительность.

Эмбер

Представленный в 2011 году Ember, веб-фреймворк JavaScript с открытым исходным кодом MVVM, завоевал значительную популярность среди разработчиков. Почти 14% разработчиков использовали этот стабильный фреймворк в своей практике, разработав более 30 000 веб-сайтов, включая Tinder, Netflix, Apple Music, Chipotle, Nordstrom, Yahoo, Blue Apron, LinkedIn, Vine и PlayStation Now.

Ember — один из самых быстрых интерфейсных фреймворков при рендеринге на стороне сервера. Он также обеспечивает двустороннюю привязку данных, синхронизируя представление и модель в режиме реального времени. Он поставляется с огромной экосистемой с расширенными шаблонами, которые помогают разработчикам сократить кодирование. Платформа предлагает множество мощных функций с первого дня, но если вам нужно больше, вы можете использовать бесчисленные плагины сообщества.

Сообщество разработчиков Ember считается одним из самых мотивированных и активных. Платформе Ember может не хватать гибкости из-за ее строгих и специфических рабочих процессов , которым разработчики должны следовать при ее использовании.

Преимущества

Рендеринг на стороне сервера

Инструменты тестирования и отладки

Согласованная документация

Подход к компонентам на основе виджетов

URL-ориентированный подход

Двусторонняя привязка данных

Мотивированное сообщество

Поддержка JavaScript и TypeScript

Ограничения

Не очень удобен для начинающих

Не подходит для небольших проектов

Тяжелый размер

Отсутствие возможности повторного использования компонентов

Мало или нет настройки

Заявление

Поскольку Ember поставляется с компонентной архитектурой, он может быть одной из идеальных сред для создания сложных одностраничных веб-приложений, полных функций, как для клиентских, так и для мобильных приложений. Однако вы должны иметь в виду, что он слишком велик для небольших приложений и не подходит для второстепенных действий. Разработчики могут работать только с предопределенными функциями фреймворка, поэтому это не будет очень продуктивно, когда вам нужно больше профессионального пространства.

Магистраль

Как бесплатная библиотека JavaScript с открытым исходным кодом, Backbone была первоначально разработана Джереми Ашкенасом в 2011 году. Около 7 процентов разработчиков заявили о положительном опыте работы с Backbone. Платформа использовалась для разработки 600 000 веб-сайтов, включая Trello, Tumbler, Pinterest, Uber и Reddit.

Backbone следует концепции разработки MVC/MVP, представляя ваши данные в виде моделей, которые можно создавать, проверять, исключать и сохранять на сервере. Каждый раз, когда определенное действие пользовательского интерфейса вносит какие-либо изменения в атрибут модели, модель создает событие изменения. Затем это изменение передается всем представлениям, отражающим состояние модели, чтобы они могли отреагировать и снова отобразить себя с новыми данными.

При изменении модели в Backbone изменения автоматически применяются к представлению, поэтому вам не нужно вручную обновлять HTML и писать специальный код, который ищет в DOM элементы с определенными идентификаторами. Платформа Backbone предлагает богатый API с перечисляемыми функциями для сборки веб-приложений на стороне клиента, декларативную обработку событий для представлений и упрощает подключение платформы к вашему текущему API через интерфейс JSON.

Преимущества

Более 100 расширений

Легко учиться для начинающих

Маленький размер

Меньше запросов к HTTP

Хорошо организованные учебные пособия

Хранение данных в моделях, а не в DOM

Ограничения

Нет двусторонней привязки данных

Непонятная архитектура в некоторых случаях

Постепенно устаревает

Потребность в большем количестве кода для написания

Заявление

Backbone — одна из тех платформ, которые идеально подходят для разработки одностраничных, небольших и простых веб-страниц. Однако его также можно использовать для более крупных приложений, поскольку он отделяет логику приложения от пользовательского интерфейса, избегает модели спагетти-кода и помогает поддерживать лучший дизайн с меньшим количеством кода . Хотя фреймворк становится немного менее популярным, чем раньше, он по-прежнему остается актуальным, гибким и мощным инструментом, который любят использовать опытные фронтенд-разработчики.

Семантический интерфейс

Semantic UI, основанный на LESS и JQuery, довольно новинка на рынке интерфейсных фреймворков. Это фреймворк для CSS, разработанный на основе синтаксиса органического языка. Semantic UI был представлен в 2014 году и в настоящее время является одним из лучших фреймворков JavaScript на GitHub. Snapchat, Accenture, Digital Services, Ovrsea и Kmong входят в число известных брендов, использующих Semantic UI.

Хотя сообщество Semantic UI довольно маленькое, оно очень лояльно и активно. Они создали тысячи тем и множество компонентов для пользовательского интерфейса и отправили тысячи коммитов на GitHub.

Семантический пользовательский интерфейс направлен на предоставление удобного для человека HTML; классы в фреймворке могут перенимать синтаксис из человеческих языков с естественными отношениями существительного/модификатора, порядком слов и популярностью, что помогает разработчикам естественным образом связывать концепции. Дизайн пользовательского интерфейса фреймворка обтекаемый, плоский и гладкий. Semantic помогает разработчикам настраивать темы и CSS, JavaScript, файлы шрифтов и систему наследования, чтобы вы могли делиться кодами с другими приложениями после их создания.

Преимущества

Богатые и отзывчивые компоненты пользовательского интерфейса

Не требующий пояснений органический код

Предлагая большой выбор тем

Полная интеграция с Angular, React, Meteor и Ember

Ограничения

Небольшое сообщество

Нелегко учиться новичкам

Несколько последних обновлений

Требуются навыки разработки пользовательских конфигураций

Заявление

Семантический пользовательский интерфейс позволяет дизайнерам пользовательского интерфейса элегантно проектировать свои пользовательские интерфейсы. Несмотря на это, неопытным разработчикам и дизайнерам пользовательского интерфейса может быть нелегко работать. Вы должны быть достаточно квалифицированным разработчиком, чтобы иметь возможность разрабатывать настройки в приложениях без использования готовых функций. Вот почему семантический пользовательский интерфейс, вероятно, не нужен начинающим разработчикам.

Заключительные слова

Нелегко выбрать один из упомянутых выше интерфейсных фреймворков как лучший в 2022 году, поскольку каждый из них имеет различные преимущества и ограничения. Кроме того, большинство из них регулярно обновляются для предоставления новейших функций, что еще больше усложняет процесс сравнения. Более того, на рынке есть и другие замечательные фреймворки, хотя мы не смогли охватить их все в этой статье.

После прочтения этой статьи, если вы все еще не уверены, какая технология front-end framework будет лучшей для вашего проекта, вы можете получить помощь от экспертов в этой области. Они могут сформулировать потребности вашего бизнеса и подобрать для вас подходящую технологию. На первом месте стоит то, что вы четко и ясно знаете свои ожидания, чтобы иметь возможность согласовать их с ключевыми функциями фреймворков, чтобы увидеть, какие из них больше всего соответствуют вашим потребностям. Платформа без кода AppMaster может помочь вам в этом. Эта платформа специализируется на создании веб-приложений и мобильных приложений, и, конечно же, есть серверная часть, которая является самой мощной из существующих без кода. Без каких-либо навыков кодирования вы сможете создавать уникальные экосистемы приложений с помощью AppMaster методом визуального кодирования .