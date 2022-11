製品やサービスを市場に投入する際、考慮すべき点がいくつかあります。あらゆる分野で競争が激化する中、適切なマーケティングから始めなければ、あなたの製品が際立つことは難しいかもしれません。マーケティングはもちろんのこと、ユーザーがその製品にどう反応するかも、製品開発から発売まで考えなければならないことです。

この開発プロセスで重要な役割を果たすのが「Time to Market」です。製品の発売をどの時期に実施するかは、人々がどのように反応するかという点で非常に重要です。もし、あなたの製品がその種の製品の中で最初に市場に投入されれば、その製品の市場シェアの70%近くを獲得することができます。また、獲得できるユーザー数も多くなる可能性が高くなります。もし、そのような製品がすでに市場に存在していれば、期待される市場シェアは20%近くまで下がる可能性があります。

ここでは、市場投入までの時間を短縮し、ライバルに対して競争優位に立つための最良の方法について説明しました。

市場投入時間(TTM)とは?

製品が発明されてから市場に流通するまでの期間は、Time to Market(TTM)と呼ばれます。また、Time to Marketは、チームが製品に取り組み始めてから、その製品の初版が販売されるまでの時間とも表現されます。Time to Marketは、製品開発の重要なKPI(Key Performance Indicator)または指標の1つである。これまで見てきたように、新規市場参入者は、市場シェア、収入、売上増加など、多くの利益を享受している。いち早く市場に投入することは、ほとんどの製品開発戦略において重要な要素です。サービスや製品の市場投入までの時間が短いことは、理想的と考えられています。

製品の市場投入までの時間には、質的にも量的にも影響する要素があります。最初に製品を発売した競合他社が多くの競争優位性を享受していたとしても、開発チームが製品を微調整するためにもっと時間が必要な場合もあります。適切なタイミングで製品を市場に投入するには、忍耐力と素早い学習能力、そして適応力が必要です。これらの資質は、ビジネスが競争優位を獲得するために必要なものです。

市場投入までの時間を短縮することで、ライバルに対する競争優位を獲得し、生産テンポに対する理解も深まります。効率的な時間管理と開発の全フェーズをコントロールすることで、ビジネス戦略は即座に改善されます。迅速かつ計画的なTime to Marketは、他社との差別化を図ることができます。

さらに、スタッフは、いつ何をすべきかについて、より良い情報を得ることができます。彼らは、より良いパフォーマンスを発揮し、不必要な行動を排除し、重要な目標に集中することができます。迅速かつ計画的なワークフローにより、発売が遅れる可能性は低くなり、利益率も向上します。

製品開発の市場投入までの時間。なぜそれが重要なのか?

新しいテクノロジー、ダイナミックな情報、その他の重要な市場側面が、頻繁に業界のトレンドを動かしています。企業はそのような動きに適応していかなければなりません。市場投入までの時間は、最新技術に対する顧客の要求、会社の成長目標の達成、ライフフェーズの短縮、トップマネジメントの要求などにも影響されます。例えば、モバイル機器の進歩が著しいため、多くの顧客は毎年絶え間なくより良い機能が提供されることを期待している。

また、市場投入までの期間が短くなると、経済的な損失が生じます。市場投入が6ヶ月 以上遅れたプロジェクトは、5年間で33%の収益 減となる。しかし、予算が50%近く超過しても、期限内にリリースされれば、収益は4%程度しか減少しない。これらの数字は、市場投入までの時間の重要性を明確に示しています。

消費者からの強い期待と市場からのプレッシャーが、技術系企業やモバイル機器メーカーの成長を後押しすることが多い。IT企業の中には、スピードを最重要視する企業もあります。同時に、直接のライバルからのプレッシャーから、市場投入までの時間を重視する企業もある。

B2Cのソフトウェア分野では、技術系企業がMVP(Minimum Viable Product)というアイデアを頻繁に採用し、成功を収めています。この戦略では、必要なコンポーネントだけを集めたエディションをリリースすることで、消費者の満足度に多少の犠牲を払ってでも、チームは迅速に行動し、市場投入までの時間を短縮することができるのです。また、MVPは顧客からのフィードバックを評価し、製品の改善点を確認する良い方法です。

市場投入までの時間の種類

開発をスピードアップし、市場投入までの時間を短縮するために、いくつかの方法をとることができます。あなたが選ぶ正確なアプローチは、あなたの製品とその仕様に依存することができます。スケジュールを厳守し、従うべき明確なルールを考え出す必要があります。これらのステップに優先順位をつけることで、プロジェクトを正しい軌道に乗せることができます。市場投入までの時間には、検討すべきさまざまなタイプがあります。これらの戦略にはそれぞれ長所があり、ビジネス目標に基づいて選択することができます。

市場投入までの時間のプロセスの種類は、以下の通りです。

フルスピード開発

ソフトウェア・アプリケーションやその他のオンライン・サービスの立ち上げには、それほど時間はかからないはずです。フルスピード開発では、各フェーズを可能な限り迅速に進めることを決定します。新興企業は、最終製品のMVPやモデルプロトタイプを作成することで、この市場投入までの時間戦略を達成し、顧客からのフィードバックを収集し、製品を迅速に修正することができます。ここではスピードが優先され、製品の発売を実現可能な限り早く市場に投入することが目標となります。

アジリティの向上

この戦略を使ってソフトウェア開発中に調整を行い、適応性を高めることで、最終的な製品発売を遅らせることなく、市場投入までの時間を短縮することができます。このTime-to-Market戦略を用いることで、事業者は一般の人々と明確にコミュニケーションをとり、意見が寄せられるとすぐに製品を調整することができます。この戦略は、最小実行可能製品とは対照的に、あらゆる産業で有効である。

確実なスケジューリング

多くの場合、市場投入までの時間の長さは、いかに戦略に忠実であるかよりも重要ではありません。例えば、ある特定の日に、多くの製品の発売が予定されていることがあります。これは、一定期間に予定されているマーケティング施策にメリットをもたらすかもしれません。このようなタイムトゥマーケットの戦術は、緊張やエラーを防ぐのに役立ちます。あるいは、明確なルーチンを作成し、それを遵守することもできます。この戦略の焦点は、スケジュールとそれを何としても維持することです。製品アイデア出しの最初に作成したスケジュールも、慎重に定義する必要があります。現実的でありながら、採算の取れるものでなければなりません。最終的な製品の市場投入はできるだけ早く行うべきですが、スケジュール通りに行うことほど重要ではありません。

リソース重視の方法論

このTime-to-Market戦術は、主に協力と生産の効果に関係するものです。個々のプロフェッショナルと一緒に仕事をするという選択肢もあります。この場合、次のフェーズに進む前に、各自が自分のタスクを完了させなければなりません。もう一つの選択肢は、専門家のグループと一緒に仕事をすることです。このTime-to-Market方式では、どのような状況であっても、企業の製品開発プロセスの各ステップが実施されることが保証されています。あるタスクに従事するチームは、コンセンサスを得て、複数のタスクを同時に処理する準備が整っている。

経営者によると、プロジェクトの構想から完成までの時間が短縮されれば、使用する資産が少なくなるため、当然ながらプロジェクトのコストは減少する。組織は、人を多く雇うことで市場投入までのコストを最小化するが、実際には、人材の採用は高価な資源であるため、この戦略はかえってコストが高くつくこともある。プロジェクトのニーズに応じて、個人かチームかを決めるとよいでしょう。

市場投入までの時間を短縮するためのヒント

上記のどの市場投入までの時間を短縮する戦略を選んだとしても、市場投入までの時間を短縮することが最良の方法です。製品の特定の分野に集中することや、適切なスケジュールを立てることは、市場投入までの時間を短縮するためのいくつかの方法です。それでは、製品の性能を高めるために役立つ、市場投入までの時間を改善するためのヒントをいくつか見てみましょう。

自動化と統合

市場投入までの時間短縮に貢献する要因のひとつに、自動化があります。人為的なミスで問題が発生する可能性がある状況において、テクノロジーは救世主として登場しました。プロジェクトスタッフの負担を軽減し、時間を浪費してしまうような問題の解決策を見出すことができるのです。オートメーションは、繰り返し行われる作業に有効なツールです。製品開発プロセスの基本的なフェーズをコントロールするのに役立ちます。

市場投入までの時間を改善するもう一つの戦略は、統合化です。開発の初期段階では、たとえ小規模なプロジェクトであっても、膨大なデータセットがどんどん増えていく可能性があります。チーム内の混乱や頻繁な検証を防ぐために、統合する場所を1つに定め、常に最新の状態に保つ。

MVPで製品の実現可能性を検証する

市場投入までの時間を短縮し、ターゲットオーディエンスの要求を調査する方法のひとつに、MVPを使用することがあります。デジタル製品を作成することは、あなたのアイデアが実現可能かどうか、流通の準備が整っているかどうかを判断する最も効率的な方法です。MVPは、最も基本的な機能だけを備えたプロジェクトの最初のイテレーションです。正式な製品発表の前に、ターゲットとなるユーザーに渡し、彼らの意見を記録します。

MVPはできるだけ早くローンチする必要があります。そうすることで、製品に手を加えたり、必要であれば完全に変更したりすることができます。思いつく限りの機能を追加して、MVPを完璧なものにしようと努力しないでください。後続の製品も同じ基盤で構築されるため、後で完成させる時間が残されています。

アジャイルな方法論

迅速かつ軽量で信頼性の高い製品開発プロセスを活用することで、市場投入までの時間を短縮・改善することができます。システムから非効率な部分を排除するために、 チームを評価しましょう。顧客からのフィードバック、設計、テストの手順などを定期的に見直し、改善することが必要です。そうすることで、 ワークフローをリアルタイムで確認し、 ボトルネックを特定することができます。

成功したビジネスの多くは、ユーザーからのフィードバックや消費者の実質的な参加に応じて、プロジェクトチームが何度も修正を行うことに依存するアジャイル手法を使用しています。アジャイルの原則をすべての共同作業に取り入れることで、市場投入までの時間を短縮し、改善することができます。これは本質的に、ウォーターフォール方式とアジャイル方式の利点を組み合わせたものです。

no-code ソリューションを検討する

優秀なソフトウェア人材を見つけるには、しばしばチーム全体を立ち上げる必要があります。その上、トレーニングが必要かもしれませんし、チームに溶け込まなければならないでしょう。ツールを使うことで no-codeツールを使えば、企業の製品開発プロセスをスピードアップすることができます。学習曲線がはるかに短くなり、時間の節約などの利点が得られます。

no-code を利用することで、ソフトウェアソリューションの作成は、一般個人にとってますます身近なものとなってきています。インターネット上で利用できるno-code ツールの豊富さは、この技術の優れた点の1つです。その一つが、AppMaster 、ゼロから完全にアプリを作成することができる最先端の新しいno-code プラットフォームです。あなたのコードはあなたのものなので、所有権について心配する必要はありません。

AppMaster を使ってno-code アプリケーションを作成したい場合、コーディングの知識は必要ありません。AppMaster を使ってno-code のソフトウェアプロジェクトを完成させると、完全なソフトウェアチームを雇うよりも早く、より良く、より安価に完成させることができます。no-code ウェブアプリ、モバイルアプリ、バックエンドなど、さまざまなアプリケーションをAppMaster で構築できます。

AppMaster 市場投入までの時間を10倍短縮

AppMaster これは、ソフトウェア開発で使用されるほとんどのものが、すでにアプリケーションにデフォルトで組み込まれているためです。ユーザーが新しい プロジェクトを作成すると同時に、自動的に標準的なバックエンドを作成します。このバックエンドには、データベースを操作するための最低限のセット、完全に既製のユーザーグループ認証、エンドポイントなどがすでに含まれています。これには、開発者が通常作成する基本的なものがすべて含まれており、開発者にとっては5日から2週間ほどで完成します。 の場合、すべてがすでにプロジェクトに組み込まれています。つまり、プロジェクト開始後15秒後には、これら全てに加え、ベストプラクティスから得た様々な便利なものが既に用意されています。例えば、 の優れた は、既に我々のプラットフォームに完全に統合されています。そして、このために、何も追加で行う必要はありません。一方、従来の開発プロジェクトでは、 を接続するのに1週間かかることもありました。私たちは、すでにすべてをプレインストールしています。AppMaster AppMaster Uber Zap logger Zap logger

例えば、エンドポイントの作成、ビジネスロジックの作成、新しいデータモデルの作成など、ソフトウェア開発中に行う必要がある典型的な操作はすべて、完全にグラフィカルな形で行われます。つまり、誰もコードを書く必要がないのです。すべての補助的なもの、すべてのラッパー、すべてのタイプの定義が私たちのプラットフォームによって自動的に記述されるので、通常、10倍、時には100倍も速くなるのです。

例えば、すでにエンドポイントやビジネスロジック、データモデルを完全に作成し、最後にフロントエンドやウェブアプリケーション、モバイルアプリケーションの作成に踏み切った状況を考えてみましょう。私たちのプラットフォームは、エンドポイントを利用するためのブロックを自動的に用意します。このために、あなたは何も書く必要はなく、ただ単純に、エンドポイントを利用するためのブロックを作成するだけです。 drag-and-dropエンドポイントを作成するのに30分もかかるようなことはありません。

さらに、変更する際の時間も大幅に短縮されます。何らかの理由でデータモデルを変更する必要がある場合を想像してみてください。このデータモデルは、バックエンドとフロントエンドのあらゆる場所ですでに登録されています。つまり、プロジェクト全体において、突然何かを変更する必要が生じた場合、数週間、時には数ヶ月かかることもあるのです。これは、データモデルがプロジェクト全体に浸透しているからです。エンドポイントにあるのです。ビジネスロジックやフロントエンド(Webやモバイルアプリケーション)でも参照されます。AppMaster では、これは可能な限りシンプルに行われます。必要なものを変更して保存ボタンを押すと、数秒後にプラットフォームが自動的にプロジェクト全体、つまりエンドポイント、ビジネスロジック、UI要素に変更を加えるのです。言い換えれば、すべての変更が即座に適用されたのです。このように、数週間ではなく数分で済むので、節約効果は明らかです。

まとめ

デジタル時代には、優れた製品のアイデアやソフトウェアを持っているだけでは十分ではありません。企業は、ターゲットユーザーを夢中にさせるために、市場投入までの時間などの側面を意識する必要があります。潜在顧客とそのニーズを理解することは、ビジネスを成功させるための最良の方法です。このように、あらゆる場所で競争が激化する中、企業は競争優位性を確保するための計画を立てる必要があります。市場投入までの時間の重要性を理解することで、それを短縮する方法を見出すことができます。上記のヒントは、あなたの製品を良いものから素晴らしいものにするために役立ちます。次のプロジェクトでこれらのヒントを採用することで、市場で成功することができます。