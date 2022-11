Bei der Markteinführung eines Produkts oder einer Dienstleistung sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Bei so viel Wettbewerb in allen Bereichen kann es für Ihr Produkt schwierig sein, sich von der Masse abzuheben, wenn Sie es nicht zunächst richtig vermarkten. Das Marketing und die Reaktion der Nutzer auf Ihr Produkt sollten Sie von der Entwicklung bis zur Markteinführung Ihres Produkts im Auge behalten.

Die Zeit bis zur Markteinführung spielt in diesem Entwicklungsprozess eine wichtige Rolle. Der Zeitpunkt der Markteinführung Ihres Produkts ist entscheidend dafür, wie die Menschen darauf reagieren werden. Wenn Ihr Produkt das erste seiner Art ist, das auf den Markt gebracht wird, kann es fast 70 % des Marktanteils für dieses Produkt erreichen. Auch die Zahl der Nutzer, die Sie erreichen werden, ist wahrscheinlich höher. Wenn ein solches Produkt bereits auf dem Markt ist, kann der erwartete Marktanteil auf fast 20 % sinken.

Wir haben hier einige der besten Methoden erörtert, mit denen Sie die Markteinführungszeit verkürzen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Konkurrenten erzielen können.

Was ist die Markteinführungszeit (TTM)?

Der Zeitraum zwischen der Erfindung eines Produkts von der Idee bis zur Markteinführung wird als Markteinführungszeit oder TTM bezeichnet. Die Zeit bis zur Markteinführung wird auch als die Zeit zwischen dem Beginn der Arbeit des Teams an dem Produkt und dem Zeitpunkt, an dem die erste Auflage des Produkts verkauft wird, bezeichnet. Die Zeit bis zur Markteinführung ist einer der wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators) oder Metriken für die Produktentwicklung. Wie wir bereits gesehen haben, genießen neue Marktteilnehmer zahlreiche Vorteile in Form von Marktanteilen, Einkommen und Umsatzsteigerungen. Als Erster auf dem Markt zu sein, ist eine Schlüsselkomponente der meisten Produktentwicklungsstrategien. Eine schnelle Markteinführung einer Dienstleistung oder eines Produkts wird als ideal angesehen.

Die Zeit bis zur Markteinführung eines Produkts wird sowohl von qualitativen als auch von quantitativen Faktoren beeinflusst. Auch wenn der erste Wettbewerber bei der Produkteinführung viele Wettbewerbsvorteile genießt, kann es sein, dass Ihr Entwicklungsteam mehr Zeit für die Feinabstimmung Ihres Produkts benötigt. Es erfordert Ausdauer, schnelles Lernen und Anpassungsfähigkeit, um ein Produkt zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt zu bringen. Diese Eigenschaften braucht ein Unternehmen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die Verkürzung der Markteinführungszeit verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Konkurrenten und verbessert Ihr Verständnis für das Produktionstempo. Die Unternehmensstrategie wird durch ein effizientes Zeitmanagement und die Kontrolle aller Entwicklungsphasen unmittelbar verbessert. Eine schnelle und gut geplante Markteinführung kann den Unterschied ausmachen.

Außerdem sind Ihre Mitarbeiter besser darüber informiert, was sie wann zu tun haben. Sie werden besser arbeiten, unnötige Aktionen vermeiden und sich auf wichtige Ziele konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit einer verzögerten Markteinführung wird verringert, und die Rentabilität der Gewinnspanne wird durch einen schnellen und geplanten Arbeitsablauf erhöht.

Produktentwicklungszeit bis zur Markteinführung: Warum ist sie so wichtig?

Neue Technologien, dynamische Informationen und andere wichtige Marktaspekte bestimmen häufig die Branchentrends. Die Unternehmen müssen sich an diese Entwicklungen anpassen. Die Markteinführungszeit wird auch durch die Kundennachfrage nach den neuesten Technologien, das Erreichen der Wachstumsziele des Unternehmens, verkürzte Lebensphasen und die Anforderungen des Top-Managements beeinflusst. Beispielsweise erwarten viele Kunden aufgrund der rasanten Entwicklung mobiler Geräte jedes Jahr immer bessere Funktionen.

Wenn Unternehmen ihre Time-to-Market-Ziele verfehlen, erleiden sie auch wirtschaftliche Verluste. Ein Projekt, das mit sechs Monaten oder mehr Verspätung auf den Markt kommt, bringt über fünf Jahre 33 % weniger Einnahmen . Aber selbst wenn ein Projekt das Budget um fast 50 % überschreitet, aber dennoch rechtzeitig freigegeben wird, verringert sich der Ertrag nur um etwa 4 %. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie wichtig die Zeit bis zur Markteinführung ist.

Die hohen Erwartungen der Verbraucher und der Druck des Marktes treiben das Wachstum von Technologieunternehmen und Herstellern mobiler Geräte häufig voran. Für einige IT-Unternehmen hat Geschwindigkeit oberste Priorität. Andere wiederum konzentrieren sich auf die Markteinführungszeit, weil sie unter dem Druck ihrer direkten Konkurrenten stehen.

Technologieunternehmen verwenden häufig die Idee eines MVP oder eines Minimum Viable Product im B2C-Softwarebereich und sind damit erfolgreich. Diese Strategie ermöglicht es dem Team, schnell zu handeln und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, auch wenn dies auf Kosten der Kundenzufriedenheit geht, indem eine Version mit nur den wichtigsten Komponenten herausgegeben wird. MVPs sind auch eine gute Möglichkeit, das Kundenfeedback zu bewerten und festzustellen, wo Ihr Produkt verbessert werden kann.

Arten der Markteinführungszeit

Sie können verschiedene Maßnahmen ergreifen, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Welchen Ansatz Sie genau wählen, hängt von Ihrem Produkt und seinen Spezifikationen ab. Sie müssen sich an einen Zeitplan halten und eindeutige Regeln aufstellen, die Sie befolgen. Wenn Sie diese Schritte nach Prioritäten ordnen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Projekt auf dem richtigen Weg ist. Es gibt verschiedene Arten von Markteinführungszeiten, die Sie in Betracht ziehen sollten. Jede dieser Strategien hat ihre eigenen Vorzüge, und Sie können je nach Ihren Unternehmenszielen die gewünschte Strategie wählen.

Die verschiedenen Arten von Time-to-Market-Prozessen sind:

Entwicklung mit voller Geschwindigkeit

Es sollte nicht lange dauern, bis Softwareanwendungen und andere Online-Dienste auf den Markt kommen. Beim Time-to-Market-Prozess mit voller Entwicklungsgeschwindigkeit wird beschlossen, jede Phase so schnell wie möglich zu durchlaufen. Startups erreichen diese Time-to-Market-Strategie, indem sie einen MVP oder einen Modellprototyp des Endprodukts erstellen, der es ihnen ermöglicht, Kundenfeedback zu sammeln und das Produkt schnell zu ändern. Hier steht die Geschwindigkeit im Vordergrund, und das Ziel ist, das Produkt so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

Steigerung der Agilität

Mit dieser Strategie können Sie während der Softwareentwicklung Anpassungen vornehmen und anpassungsfähig sein, um die Markteinführungszeit zu verkürzen, ohne die endgültige Produkteinführung zu verzögern. Mit dieser Time-to-Market-Strategie kann das Unternehmen klar mit der Öffentlichkeit kommunizieren und die Produkte anpassen, sobald es Input erhält. Diese Strategie funktioniert im Gegensatz zu einem Minimum Viable Product in jeder Branche.

Bestimmte Zeitplanung

Oftmals ist die Dauer der Markteinführung weniger wichtig als die genaue Einhaltung der Strategie. So können beispielsweise an einem bestimmten Tag viele Produkte auf den Markt kommen. Dies kann für Marketinginitiativen, die für einen bestimmten Zeitraum geplant sind, von Vorteil sein. Eine solche Time-to-Market-Taktik hilft, Spannungen und Fehler zu vermeiden. Alternativ können Sie auch eine klare Routine erstellen und einhalten. Der Schwerpunkt dieser Strategie liegt auf dem Zeitplan und dessen Einhaltung um jeden Preis. Der zu Beginn der Produktidee erstellte Zeitplan sollte ebenfalls sorgfältig definiert werden. Er sollte realistisch, aber rentabel sein. Die endgültige Produkteinführung auf dem Markt sollte so schnell wie möglich erfolgen, ist aber nicht so wichtig wie die Einhaltung des Zeitplans.

Ressourcenfokussierte Methoden

Bei dieser Time-to-Market-Taktik geht es in erster Linie um die Effizienz der Zusammenarbeit und der Produktion. Sie haben die Möglichkeit, mit einzelnen Fachleuten zu arbeiten. In diesem Fall muss jeder von ihnen seine Aufgabe abschließen, bevor er zur nächsten Phase übergehen kann. Die Alternative ist die Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Fachleuten. Diese Time-to-Market-Methode garantiert, dass jeder Schritt des Produktentwicklungsprozesses des Unternehmens unabhängig von der jeweiligen Situation durchgeführt wird. Ein Team, das sich mit einer Aufgabe beschäftigt, ist bereit, einen Konsens zu erzielen und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.

Wenn die Zeit zwischen der Konzeption und der Fertigstellung eines Projekts verkürzt wird, sinken nach Ansicht von Managern natürlich auch die Projektkosten, da weniger Mittel eingesetzt werden. Unternehmen minimieren die Time-to-Market-Kosten, indem sie mehr Mitarbeiter einstellen, aber in Wirklichkeit kann diese Strategie am Ende mehr kosten, da die Einstellung von Personal eine teure Ressource ist. Es wäre hilfreich, wenn Sie sich je nach Projektbedarf für Einzelpersonen oder ein Team entscheiden würden.

Tipps zur Verbesserung der Markteinführungszeit

Unabhängig davon, für welche der oben genannten Markteinführungsstrategien Sie sich entscheiden, ist die Verkürzung der Markteinführungszeit der beste Weg nach vorn. Die Konzentration auf bestimmte Bereiche Ihres Produkts und ein guter Zeitplan sind einige Methoden, mit denen Sie die Markteinführungszeit verkürzen können. Sehen wir uns nun einige nützliche Tipps zur Verkürzung der Markteinführungszeit an, die Ihrem Produkt zu einer besseren Leistung verhelfen können.

Automatisierung und Integration

Ein Faktor, der zu einer kürzeren Markteinführungszeit beiträgt, ist die Automatisierung. Technologie hat sich als Lebensretter in Situationen erwiesen, in denen menschliche Fehler zu Problemen führen können. Sie entlastet die Projektmitarbeiter und findet Lösungen für Probleme, die sonst Zeit kosten würden. Die Automatisierung ist ein nützliches Instrument für sich wiederholende Aufgaben. Sie hilft bei der Kontrolle der grundlegenden Phasen des Produktentwicklungsprozesses.

Eine weitere Strategie zur Verbesserung der Markteinführungszeit ist die Integration. In den frühen Stadien der Entwicklung kann selbst ein bescheidenes Projekt riesige Datensätze aufweisen, die ständig wachsen. Um Verwirrung zu vermeiden und häufige Validierungen innerhalb des Teams zu vermeiden, sollten Sie einen zentralen Ort für die Integration einrichten und ihn auf dem neuesten Stand halten.

Überprüfen Sie die Lebensfähigkeit des Produkts mit einem MVP

Eine Methode zur Verbesserung der Markteinführungszeit und zur Erforschung der Anforderungen Ihrer Zielgruppe ist die Verwendung eines MVP. Die Erstellung eines digitalen Produkts ist der effizienteste Weg, um festzustellen, ob Ihre Idee realisierbar und für den Vertrieb geeignet ist. Ein MVP ist die erste Iteration Ihres Projekts, die nur über die grundlegendsten Funktionen verfügt. Vor der offiziellen Markteinführung des Produkts wird es einer Zielgruppe vorgestellt, und deren Anregungen werden aufgezeichnet.

Der MVP sollte so bald wie möglich eingeführt werden. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Produkt zu optimieren oder, falls erforderlich, ganz zu ändern. Streben Sie nicht danach, Ihr MVP perfekt zu machen, indem Sie jede nur erdenkliche Funktion hinzufügen. Da die nachfolgenden Ausgaben des Produkts auf der gleichen Grundlage aufgebaut werden, haben Sie später noch Zeit, es zu vervollständigen.

Agile Methodik

Die Verwendung eines schnellen, schlanken und zuverlässigen Produktentwicklungsprozesses kann Ihnen helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und zu verbessern. Um Ineffizienzen in Ihrem System zu beseitigen, sollten Sie Ihr Team bewerten. Kundenfeedback, Design- und Testverfahren sollten regelmäßig überprüft und verbessert werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeitsabläufe in Echtzeit verfolgen und eventuelle Engpässe erkennen.

Viele erfolgreiche Unternehmen verwenden eine agile Methodik, die auf zahlreichen Überarbeitungen durch das Projektteam als Reaktion auf das Benutzerfeedback und eine umfangreiche Beteiligung der Verbraucher beruht. Sie können agile Prinzipien in alle kollaborativen Aufgaben einbeziehen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und zu verbessern. Auf diese Weise werden die Vorteile der Wasserfallmethode und der agilen Methode kombiniert.

Berücksichtigen Sie no-code Lösungen

Um gute Software-Talente zu finden, müssen Sie oft ganze Teams zusammenstellen. Hinzu kommt, dass sie möglicherweise geschult und in das Team integriert werden müssen. Der Einsatz eines no-code Werkzeugs kann der Produktentwicklungsprozess eines Unternehmens beschleunigt werden. Die Lernkurve ist viel kürzer, und das kann Vorteile wie Zeitersparnis bringen.

Mit Hilfe von no-code wird die Erstellung von Softwarelösungen auch für den Normalbürger immer leichter zugänglich. Die Fülle der no-code Tools, die Sie im Internet nutzen können, ist eines der besten Dinge an dieser Technologie. Eines davon ist AppMaster, eine hochmoderne neue no-code Plattform, die es Ihnen ermöglicht, eine App komplett von Grund auf zu erstellen. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Eigentumsverhältnisse zu machen, denn Ihr Code gehört Ihnen!

Wenn Sie AppMaster nutzen möchten, um eine no-code Anwendung zu erstellen, benötigen Sie keine Programmierkenntnisse. Sie können Ihre no-code Software-Projekte mit AppMaster schneller, besser und kostengünstiger abschließen, als wenn Sie ein komplettes Software-Team einstellen würden. Sie können no-code Webanwendungen, mobile Anwendungen, Backends und vieles mehr mit AppMaster erstellen.

AppMaster verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung um das Zehnfache

AppMaster Der Grund dafür ist, dass die meisten Dinge, die bei der Softwareentwicklung verwendet werden, bereits standardmäßig in die Anwendung integriert sind. Sobald der Benutzer ein neues AppMaster Projekt anlegt, erstellen wir automatisch ein Standard-Backend für ihn, das bereits ein Minimalset für die Arbeit mit der Datenbank, eine komplett fertige Benutzergruppenberechtigung und Endpunkte enthält. Dies beinhaltet alle grundlegenden Dinge, die Entwickler normalerweise erstellen, und es dauert zwischen 5 Tagen und zwei Wochen für Entwickler. Im Fall von AppMaster ist alles bereits in das Projekt integriert. Das heißt, 15 Sekunden nach dem Start Ihres Projekts haben Sie bereits all dies plus alle möglichen nützlichen Dinge aus den Best Practices - zum Beispiel ist ein gutes Zap logger von Uber bereits vollständig in unsere Plattform integriert. Und dafür muss nichts weiter getan werden. Bei herkömmlichen Entwicklungsprojekten hingegen kann die Anbindung von Zap logger eine Woche dauern. Bei uns ist bereits alles vorinstalliert.

Alle typischen Operationen, die während der Softwareentwicklung durchgeführt werden müssen, z. B. das Erstellen von Endpunkten, das Erstellen von Geschäftslogik oder das Erstellen neuer Datenmodelle, werden vollständig in grafischer Form durchgeführt. Das bedeutet, dass niemand mehr Code schreiben muss. In der Regel ist es 10, manchmal 100 Mal schneller, da alle Hilfsmittel, alle Wrapper und alle Arten von Definitionen automatisch von unserer Plattform geschrieben werden.

Stellen Sie sich beispielsweise die Situation vor, dass Sie Ihre Endpunkte, Ihre Geschäftslogik und Ihre Datenmodelle bereits vollständig erstellt haben und nun dazu übergehen, Ihr Frontend, eine Webanwendung oder eine mobile Anwendung zu erstellen. Unsere Plattform wird automatisch Blöcke für Sie vorbereiten, so dass Sie Ihre Endpunkte verwenden können; Sie brauchen dafür nichts zu schreiben, nur eine einfache drag-and-drop statt einer halbstündigen Reise zur Erstellung dieser Endpunkte in Ihrer Webanwendung oder mobilen Anwendung.

Außerdem sparen wir eine Menge Zeit, wenn wir Änderungen vornehmen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen aus irgendeinem Grund das Datenmodell ändern, das bereits überall im Back- und Frontend registriert ist. Das heißt, wenn Sie in Ihrem gesamten Projekt plötzlich etwas ändern müssen, kann das Wochen und manchmal Monate dauern. Das liegt daran, dass die Datenmodelle Ihr gesamtes Projekt durchdringen. Sie befinden sich in Endpunkten. Sie werden in der Geschäftslogik und im Frontend - Web- und mobile Anwendungen - referenziert. In AppMaster wird dies so einfach wie möglich gemacht. Sie kommen rein und ändern, was Sie brauchen, drücken auf die Schaltfläche "Speichern", und nach ein paar Sekunden nimmt die Plattform automatisch Änderungen an Ihrem gesamten Projekt vor, an Endpunkten, Geschäftslogik und UI-Elementen. Mit anderen Worten: Alle Ihre Änderungen werden sofort übernommen. Hier sind die Einsparungen offensichtlich: ein paar Minuten statt Wochen.

Fazit

Eine gute Produktidee oder Software zu haben, reicht in unserem digitalen Zeitalter nicht mehr aus. Unternehmen müssen auch Aspekte wie die Markteinführungszeit berücksichtigen, um ihre Zielgruppe für sich zu gewinnen. Wenn Sie Ihre potenziellen Kunden und deren Bedürfnisse verstehen, ist das der beste Weg, um den Erfolg Ihres Unternehmens sicherzustellen. Angesichts des starken Wettbewerbs müssen Unternehmen planen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Wenn Sie verstehen, wie wichtig die Markteinführungszeit ist, können Sie Wege finden, sie zu verkürzen. Die oben genannten Tipps können Ihnen helfen, Ihr Produkt von gut zu erstaunlich zu machen. Wenn Sie diese Tipps für Ihr nächstes Projekt anwenden, können Sie auf dem Markt erfolgreich sein.