Wanneer u een product of dienst op de markt brengt, moet u met verschillende aspecten rekening houden. Met zoveel concurrentie in alle sectoren kan het moeilijk zijn voor uw product om zich te onderscheiden als u niet begint met de juiste marketing. Marketing, maar ook hoe een gebruiker op uw product reageert, is iets waaraan u moet denken vanaf het begin van uw product tot de lancering ervan.

De Time to Market speelt een belangrijke rol in dit ontwikkelingsproces. Het tijdstip waarop u uw product lanceert is cruciaal voor hoe mensen erop zullen reageren. Als uw product als eerste in zijn soort op de markt komt, kan het bijna 70% van het marktaandeel voor dat product krijgen. Het aantal gebruikers dat u krijgt is ook waarschijnlijker hoger. Als een dergelijk product al op de markt bestaat, kan het verwachte marktaandeel dalen tot bijna 20%.

Hier hebben wij enkele van de beste methoden besproken waarmee u de time to market kunt verkorten en een concurrentievoordeel kunt behalen ten opzichte van uw concurrenten.

Wat is time to market (TTM)?

De periode tussen de uitvinding van een product en de distributie ervan op de markt wordt de time to market of TTM genoemd. Time to market wordt ook omschreven als de tijd tussen het moment waarop het team begint te werken aan het product tot het moment waarop de eerste editie van het product wordt verkocht. Time to market is een van de cruciale KPI's (Key Performance Indicators) of maatstaven voor productontwikkeling. Zoals we eerder hebben gezien, genieten nieuwkomers op de markt talrijke voordelen in termen van marktaandeel, inkomsten en toegenomen verkoop. Als eerste op de markt komen is een belangrijk onderdeel van de meeste strategieën voor productontwikkeling. Een snelle marktintroductietijd voor een dienst of product wordt als ideaal beschouwd.

De time to market van een product heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve factoren die het beïnvloeden. Ook al geniet de eerste concurrent bij de productlancering veel concurrentievoordelen, soms heeft uw ontwikkelingsteam meer tijd nodig om uw product te verfijnen. Het vergt doorzettingsvermogen, snel leren en aanpassingsvermogen om een product op het juiste moment op de markt te brengen. Deze kwaliteiten heeft een bedrijf nodig om een concurrentievoordeel te behalen.

Het verkorten van de time to market geeft u een concurrentievoordeel op rivalen en verbetert uw inzicht in het productietempo. De bedrijfsstrategie wordt onmiddellijk verbeterd door efficiënt tijdbeheer en beheersing van alle ontwikkelingsfasen. Een snelle en goed geplande time to market kan het verschil maken.

Bovendien wordt uw personeel beter geïnformeerd over wat het moet doen en wanneer het dat moet doen. Zij zullen beter presteren, onnodige acties elimineren en zich concentreren op belangrijke doelstellingen. De kans op een vertraagde lancering wordt kleiner, en de winstgevendheid van de marges zal toenemen met een snelle en geplande workflow.

Productontwikkelingstijd tot de markt: Waarom is het belangrijk?

Nieuwe technologie, dynamische informatie en andere belangrijke marktaspecten bepalen vaak de trends in de industrie. Bedrijven moeten zich aan dergelijke ontwikkelingen aanpassen. De time to market wordt ook beïnvloed door de vraag van klanten naar de nieuwste technologie, het bereiken van de groeidoelstellingen van het bedrijf, kortere levensfasen en de vraag van het topmanagement. Veel klanten verwachten nu bijvoorbeeld een constante stroom van betere functies op jaarbasis vanwege de enorme snelheid van vooruitgang in mobiele apparaten.

Als bedrijven hun time-to-market doelstellingen niet halen, lijden ze ook economische verliezen. Een project dat zes maanden of langer te laat op de markt komt, levert 33% minder inkomsten op over een periode van vijf jaar. Maar zelfs als een project bijna 50% over het budget gaat en toch op tijd wordt uitgebracht, daalt het rendement slechts met ongeveer 4%. Deze cijfers geven een duidelijk beeld van het belang van de time-to-market.

De hoge verwachtingen van de consument en de druk van de markt zijn vaak de motor achter de groei van technologiebedrijven en fabrikanten van mobiele apparatuur. Verschillende IT-bedrijven hebben snelheid als topprioriteit. Tegelijkertijd kunnen andere zich concentreren op het time-to-market proces vanwege de druk van directe concurrenten.

Technologiebedrijven passen vaak het idee van een MVP of een Minimum Viable Product in de B2C-softwaresector toe en boeken daar succes mee. Door een editie met alleen de essentiële onderdelen uit te brengen, stelt deze strategie het team in staat snel te handelen en de time-to-market te verkorten, ook al gaat dit ten koste van de tevredenheid van de consument. MVP's zijn ook een goede manier om feedback van klanten te beoordelen en te zien waar uw product kan worden verbeterd.

Soorten time to market

U kunt verschillende dingen doen om uw ontwikkeling te versnellen en de time to market te verkorten. Welke aanpak u precies kiest, kan afhangen van uw product en de specificaties ervan. U moet zich aan een schema blijven houden en definitieve regels opstellen om te volgen. Door deze stappen te prioriteren, kunt u ervoor zorgen dat uw project op het juiste spoor zit. Er zijn verschillende soorten time to market die u moet overwegen. Elk van deze strategieën heeft zijn eigen verdiensten, en u kunt de gewenste strategie kiezen op basis van uw bedrijfsdoelstellingen.

De verschillende soorten time-to-market processen zijn:

Ontwikkeling op volle snelheid

Het mag niet lang duren voordat softwareapplicaties en andere online diensten worden gelanceerd. Bij full-speed development time-to-market wordt besloten elke fase zo snel mogelijk te doorlopen. Startups bereiken deze time-to-market strategie door een MVP of een modelprototype van het eindproduct te maken, waardoor ze feedback van klanten kunnen verzamelen en het product snel kunnen aanpassen. Snelheid is hier een prioriteit, en het doel is het product zo snel mogelijk op de markt te brengen.

Behendigheidsboost

Met deze strategie kunt u tijdens de softwareontwikkeling aanpassingen doorvoeren en flexibel zijn om de time-to-market te verkorten zonder de uiteindelijke productlancering te vertragen. Door deze time-to-market strategie te gebruiken, kan het bedrijf duidelijk communiceren met het publiek en de producten aanpassen zodra input wordt ontvangen. Deze strategie werkt, in tegenstelling tot een minimum viable product, in elke bedrijfstak.

Bepaalde planning

Vaak is de lengte van uw time to market minder belangrijk dan hoe nauw deze aansluit bij de strategie. Bijvoorbeeld, op een bepaalde dag kunnen veel producten gepland zijn voor lancering. Dit kan voordelen opleveren voor marketinginitiatieven die voor een bepaalde periode zijn gepland. Een dergelijke time-to-market tactiek helpt spanning en fouten te voorkomen. U kunt ook een duidelijke routine creëren en naleven. De focus van deze strategie is de planning en het koste wat kost handhaven ervan. De planning die aan het begin van de productideeën wordt gemaakt, moet ook zorgvuldig worden gedefinieerd. Het moet realistisch maar winstgevend zijn. De uiteindelijke productlancering op de markt moet zo snel mogelijk gebeuren, maar dat is niet zo belangrijk als op tijd zijn volgens de planning.

Op middelen gerichte methodologieën

Bij deze time-to-market tactiek gaat het vooral om de effectiviteit van samenwerking en productie. U hebt de mogelijkheid om met individuele professionals te werken. In dat geval moet ieder van hen zijn taak afmaken voordat hij naar de volgende fase gaat. Het alternatief is werken met een groep deskundigen. Deze time-to-market methode garandeert dat elke stap van het productontwikkelingsproces van het bedrijf wordt uitgevoerd, ongeacht de situatie. Een team dat zich met een taak bezighoudt, is bereid een consensus te bereiken en meerdere taken tegelijk af te handelen.

Als de tijd tussen de conceptie en de voltooiing van een project wordt verkort, zullen volgens managers de kosten van het project vanzelf dalen omdat er minder middelen worden gebruikt. Organisaties minimaliseren de time-to-market kosten door meer mensen in te huren, maar in werkelijkheid kan deze strategie uiteindelijk meer kosten omdat het inhuren van personeel een dure resource is. Het zou helpen als u op basis van uw projectbehoeften voor individuen of een team zou kiezen.

Tips om de time-to-market te verbeteren

Ongeacht welke time-to-market strategie u uit het bovenstaande kiest, is het verkorten van deze time-to-market de beste manier. Focussen op bepaalde gebieden van uw product en een goed te volgen schema zijn enkele methoden waarmee u de time-to-market kunt verkorten. Laten we eens kijken naar enkele nuttige tips voor het verbeteren van de time-to-market die uw product kunnen helpen het beter te doen.

Automatisering en integratie

Een factor die bijdraagt tot een kortere time to market is automatisering. Technologie heeft zich ontpopt als een redder in nood in situaties waarin een menselijke fout tot problemen kan leiden. Het verlicht de werklast van de projectmedewerkers en vindt oplossingen voor problemen die anders tijd zouden kosten. Automatisering is een nuttig instrument voor repetitieve taken. Het helpt bij het beheersen van de fundamentele fasen van het productontwikkelingsproces.

Een andere strategie om de time-to-market te verbeteren is integratie. In het beginstadium van de ontwikkeling kan zelfs een bescheiden project enorme datasets hebben die gestaag groeien. Richt één locatie in voor de integratie en houd die bijgewerkt om verwarring en frequente validaties binnen het team te voorkomen.

Controleer de levensvatbaarheid van het product met MVP

Een methode om de time-to-market te verbeteren en de eisen van uw doelgroep te onderzoeken is het gebruik van een MVP. Het maken van een digitaal product is de meest efficiënte manier om te bepalen of uw idee haalbaar is en klaar voor distributie. Een MVP is de eerste iteratie van uw project met alleen de meest elementaire functionaliteit. Voor de formele productlancering wordt het aan een doelgroep gegeven, en hun input wordt vastgelegd.

De MVP moet zo snel mogelijk worden gelanceerd. Zo kun je je product bijstellen of, indien nodig, helemaal veranderen. Streef er niet naar je MVP foutloos te maken door elke functie toe te voegen die je kunt bedenken. Omdat de volgende edities van het product op dezelfde basis worden gebouwd, heb je later nog tijd om het aan te vullen.

Agile methodologie

Het gebruik van een snel, licht en betrouwbaar productontwikkelingsproces kan u helpen de time-to-market te verkorten en te verbeteren. Evalueer uw team om inefficiënties uit uw systeem te verwijderen. Feedback van klanten, ontwerp- en testprocedures moeten regelmatig worden geëvalueerd en verbeterd. Zo kunt u uw workflow in real-time bekijken en eventuele knelpunten opsporen.

Veel succesvolle bedrijven gebruiken een agile methodologie die afhankelijk is van talrijke herzieningen door het projectteam in reactie op feedback van gebruikers en substantiële deelname van consumenten. U kunt agile principes integreren in alle samenwerkingstaken om de time-to-market te verkorten en te verbeteren. Dit combineert in wezen de voordelen van de waterval- en agile-aanpak.

Overweeg no-code oplossingen

Voor het vinden van goed softwaretalent moet u vaak hele teams samenstellen. Daar komt nog bij dat ze misschien training nodig hebben en in het team geïntegreerd moeten worden. Het gebruik van een no-code tool kan het productontwikkelingsproces van een bedrijf versnellen. De leercurve is veel korter, en dat kan voordelen opleveren zoals tijdwinst.

Met behulp van no-code wordt het creëren van softwareoplossingen steeds toegankelijker voor het gewone individu. De overvloed aan no-code tools die u op het internet kunt gebruiken is een van de beste dingen aan deze technologie. Een daarvan is AppMaster, een geavanceerd nieuw no-code platform waarmee u een app helemaal vanaf nul kunt maken. U hoeft zich geen zorgen te maken over het eigendom, want uw code is van u!

Als u AppMaster wilt gebruiken om een no-code toepassing te maken, hebt u geen coderingskennis nodig. U kunt uw no-code software projecten met AppMaster sneller, beter en goedkoper afronden dan wanneer u een volledig software team inhuurt. U kunt no-code web apps, mobiele apps, backends en nog veel meer bouwen met AppMaster.

AppMaster verkort de time to market met tien keer

AppMaster verkort de time to market voor elk product aanzienlijk, en wel omdat de meeste zaken die bij de ontwikkeling van software worden gebruikt al standaard in de applicatie zijn ingebouwd. Zodra de gebruiker een nieuw AppMaster project aanmaakt, maken wij automatisch een standaard backend voor hem aan, die al een minimale set bevat voor het werken met de database, een volledig kant-en-klare gebruikersgroepautorisatie, en eindpunten. Dit omvat alle basisdingen die ontwikkelaars gewoonlijk maken, en het duurt 5 dagen tot twee weken voor ontwikkelaars. In het geval van AppMaster is alles al ingebouwd in het project. Dat wil zeggen, 15 seconden na de start van uw project heeft u dit alles al plus allerlei nuttige zaken uit best practices - bijvoorbeeld een goede Zap logger van Uber is al volledig geïntegreerd in ons platform. En daarvoor hoeft u niets extra's te doen. Bij traditionele ontwikkelingsprojecten daarentegen kan het aansluiten van de Zap logger een week duren. Wij hebben alles al voorgeïnstalleerd.

Alle typische handelingen die tijdens de softwareontwikkeling moeten worden verricht, bijvoorbeeld het aanmaken van eindpunten, het creëren van bedrijfslogica of het creëren van nieuwe datamodellen, worden volledig grafisch uitgevoerd. Dit betekent dat niemand code hoeft te schrijven. Meestal is het 10, soms 100 keer sneller omdat alle hulpzaken, alle wrappers en alle soorten definities automatisch door ons platform worden geschreven.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin u uw endpoints en uw bedrijfslogica en datamodellen al volledig hebt gemaakt en uiteindelijk overgaat tot het maken van uw front-end, een webapplicatie of een mobiele applicatie. Ons platform zal automatisch blokken voor u klaarzetten zodat u uw endpoints kunt gebruiken; u hoeft hiervoor niets te schrijven, alleen een eenvoudige drag-and-drop in plaats van een traject van een half uur om deze eindpunten in uw webapplicatie of mobiele applicatie aan te maken.

En bovendien besparen we enorm veel tijd bij het aanbrengen van wijzigingen. Stel je voor dat je, om wat voor reden dan ook, het datamodel moet veranderen, dat al overal in de back- en front-end is geregistreerd. Dat wil zeggen, in uw hele project, als u plotseling iets moet veranderen, kan het weken en soms maanden duren. Dat komt omdat datamodellen uw hele project doordringen. Ze zitten in eindpunten. Er wordt naar verwezen in de business logica en de front end - web en mobiele applicaties. In AppMaster wordt dit zo eenvoudig mogelijk gedaan. Kom binnen en verander wat je nodig hebt, druk op de bewaarknop, en na een paar seconden brengt het platform automatisch wijzigingen aan in je hele project, in endpoints, business logica en UI-elementen. Met andere woorden, al uw wijzigingen zijn onmiddellijk toegepast. Hier zijn de besparingen duidelijk, een paar minuten in plaats van weken.

Conclusie

Het hebben van een goed productidee of software is niet genoeg in ons digitale tijdperk. Bedrijven moeten zich bewust zijn van aspecten als time to market om hun doelgroep aan zich te binden. Inzicht in uw potentiële klanten en hun behoeften is de beste manier om succes voor uw bedrijf te verzekeren. Met zoveel concurrentie overal, moeten bedrijven plannen maken om een concurrentievoordeel te garanderen. Inzicht in het belang van de time-to-market kan u helpen manieren te vinden om deze te verkorten. De bovenstaande tips kunnen u helpen uw product van goed naar geweldig te brengen. Als u deze tips voor uw volgende project toepast, kunt u succes boeken op de markt.