Il y a plusieurs aspects à prendre en compte lorsqu'on lance un produit ou un service sur le marché. Avec une telle concurrence dans tous les secteurs, il peut être difficile pour votre produit de se démarquer si vous ne commencez pas par le commercialiser correctement. Le marketing, ainsi que la façon dont un utilisateur réagit à votre produit, est une chose à laquelle vous devez penser dès la conception de votre produit jusqu'à son lancement.

Le délai de mise sur le marché joue un rôle important dans ce processus de développement. Le moment où vous lancez votre produit est crucial pour la réaction des gens. Si votre produit est le premier de son genre à être lancé sur le marché, il peut obtenir près de 70 % de la part de marché de ce produit. Le nombre d'utilisateurs que vous obtiendrez a également plus de chances d'être plus élevé. Si un tel produit existe déjà sur le marché, la part de marché attendue peut descendre à près de 20%.

Nous avons examiné ici quelques-unes des meilleures méthodes permettant de réduire le délai de mise sur le marché et d'obtenir un avantage concurrentiel sur ses rivaux.

Qu'est-ce que le délai de commercialisation (TTM) ?

La période qui s'écoule entre l'invention d'un produit, de son idéation à sa distribution sur le marché, est connue sous le nom de délai de commercialisation ou TTM. Le délai de commercialisation est également décrit comme le temps écoulé entre le moment où l'équipe commence à travailler sur le produit et celui où la première édition du produit est vendue. Le délai de mise sur le marché est l'un des indicateurs clés de performance (ICP) ou paramètres cruciaux du développement de produits. Comme nous l'avons vu précédemment, les nouveaux arrivants sur le marché bénéficient de nombreux avantages en termes de parts de marché, de revenus et d'augmentation des ventes. Être le premier sur le marché est un élément clé de la plupart des stratégies de développement de produits. Une mise sur le marché rapide d'un service ou d'un produit est considérée comme idéale.

Le délai de commercialisation d'un produit est influencé par des facteurs qualitatifs et quantitatifs. Même si le premier concurrent à lancer un produit peut bénéficier de nombreux avantages concurrentiels, votre équipe de développement peut parfois avoir besoin de plus de temps pour peaufiner votre produit. Il faut de la persévérance, un apprentissage rapide et une capacité d'adaptation pour lancer un produit au bon moment sur le marché. Ces qualités sont nécessaires à une entreprise pour obtenir un avantage concurrentiel.

Réduire le délai de mise sur le marché vous donne un avantage concurrentiel sur vos rivaux et améliore votre compréhension du rythme de production. La stratégie commerciale est immédiatement améliorée par une gestion efficace du temps et le contrôle de toutes les phases du développement. Un délai de mise sur le marché rapide et bien planifié peut faire la différence.

En outre, votre personnel sera mieux informé sur ce qu'il doit faire et quand le faire. Ils seront plus performants, élimineront les actions inutiles et se concentreront sur les objectifs importants. La probabilité d'un lancement retardé sera réduite, et la rentabilité des marges augmentera grâce à un flux de travail rapide et planifié.

Délai de mise sur le marché des produits : Pourquoi est-ce important ?

Les nouvelles technologies, les informations dynamiques et d'autres aspects importants du marché déterminent fréquemment les tendances du secteur. Les entreprises doivent s'adapter à ces évolutions. Le délai de mise sur le marché est également influencé par la demande des clients pour les dernières technologies, la réalisation des objectifs de croissance de l'entreprise, le raccourcissement des phases de vie et la demande de la direction générale. Par exemple, de nombreux clients s'attendent désormais à un flux constant de meilleures fonctionnalités sur une base annuelle, en raison du rythme effréné de l'évolution des appareils mobiles.

Si les entreprises ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de mise sur le marché, elles subissent également des pertes économiques. Un projet dont le lancement sur le marché accuse un retard de six mois ou plus génère 33 % de recettes en moins sur cinq ans. Mais même si un projet dépasse de près de 50 % le budget prévu et qu'il est pourtant lancé à temps, son rendement n'est réduit que d'environ 4 %. Ces chiffres illustrent clairement l'importance des délais de commercialisation.

Les attentes intenses des consommateurs, ainsi que la pression du marché, alimentent souvent la croissance des entreprises technologiques et des fabricants d'appareils mobiles. Plusieurs sociétés informatiques font de la vitesse leur priorité absolue. Dans le même temps, d'autres peuvent se concentrer sur le processus de mise sur le marché en raison de la pression exercée par leurs rivaux directs.

Les entreprises technologiques utilisent fréquemment l'idée d'un MVP (Minimum Viable Product) dans le secteur des logiciels B2C et y trouvent leur compte. En sortant une édition ne comportant que les composants essentiels, cette stratégie permet à l'équipe d'agir rapidement et de raccourcir le délai de mise sur le marché, même si cela entraîne un certain coût pour la satisfaction du consommateur. Les MVPs sont également un bon moyen d'évaluer les réactions des clients et de voir les points que votre produit peut améliorer.

Types de délais de mise sur le marché

Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour accélérer votre développement et réduire le délai de commercialisation. L'approche exacte que vous choisissez peut dépendre de votre produit et de ses spécifications. Vous devez vous tenir à un calendrier et définir des règles définitives à suivre. En hiérarchisant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre projet est sur la bonne voie. Il existe différents types de délais de commercialisation que vous devez envisager. Chacune de ces stratégies a ses propres mérites, et vous pouvez choisir celle que vous voulez en fonction de vos objectifs commerciaux.

Les différents types de délais de mise sur le marché sont les suivants :

Développement à pleine vitesse

Le lancement d'applications logicielles et d'autres services en ligne ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Le processus de mise sur le marché à pleine vitesse implique de décider de passer par chaque phase aussi rapidement que possible. Les startups appliquent cette stratégie de mise sur le marché en créant un MVP ou un prototype du produit final, ce qui leur permet de recueillir les commentaires des clients et de modifier le produit rapidement. La rapidité est ici une priorité, et l'objectif est de lancer le produit sur le marché aussi vite que possible.

Agilité

Cette stratégie vous permet de procéder à des ajustements et d'être adaptable pendant le développement du logiciel afin de réduire le délai de commercialisation sans retarder le lancement du produit final. En utilisant cette stratégie de délai de mise sur le marché, l'entreprise peut communiquer clairement avec le public et ajuster les produits dès qu'elle reçoit des commentaires. Cette stratégie, contrairement à un produit minimum viable, fonctionne dans n'importe quel secteur.

Un calendrier précis

Souvent, la durée de la mise sur le marché est moins importante que le degré de conformité à la stratégie. Par exemple, un jour donné, un grand nombre de produits peuvent être programmés pour être lancés. Cela peut présenter des avantages pour les initiatives de marketing qui sont programmées pour une période donnée. Une telle tactique de mise sur le marché permet d'éviter les tensions et les erreurs. Vous pouvez également créer et respecter une routine claire. Cette stratégie est axée sur le calendrier et son maintien à tout prix. Le calendrier créé au début de l'idéation du produit doit également être défini avec soin. Il doit être réaliste mais rentable. Le lancement final du produit sur le marché doit se faire le plus rapidement possible, mais il n'est pas aussi important que le respect du calendrier.

Méthodes axées sur les ressources

Cette tactique de mise sur le marché est principalement axée sur l'efficacité de la coopération et de la production. Vous avez la possibilité de travailler avec des professionnels individuels. Dans ce cas, chacun d'entre eux doit terminer sa tâche avant de passer à la phase suivante. L'alternative est de travailler avec un groupe d'experts. Cette méthode de mise sur le marché garantit que chaque étape du processus de développement du produit de l'entreprise sera réalisée, quelle que soit la situation. Une équipe engagée dans une tâche est prête à atteindre un consensus et à traiter plusieurs tâches à la fois.

Selon les gestionnaires, si le temps entre la conception et l'achèvement d'un projet est réduit, le coût du projet diminuera naturellement car moins d'actifs sont utilisés. Les organisations minimisent les coûts de mise sur le marché en embauchant davantage de personnel, mais en réalité, cette stratégie peut finir par coûter plus cher, car l'embauche de personnel est une ressource coûteuse. Il serait utile que vous choisissiez des individus ou une équipe en fonction des besoins de votre projet.

Conseils pour améliorer la vitesse de mise sur le marché

Indépendamment de la stratégie de mise sur le marché que vous choisissez parmi les stratégies ci-dessus, la meilleure façon de progresser est de réduire le délai de mise sur le marché. Se concentrer sur certains aspects de votre produit et avoir un bon calendrier à suivre sont des méthodes qui vous permettent de réduire le temps de mise sur le marché. Examinons quelques conseils utiles pour améliorer le délai de mise sur le marché qui peuvent aider votre produit à être plus performant.

Automatisation et intégration

L'un des facteurs qui contribuent à réduire les délais de commercialisation est l'automatisation. La technologie s'est révélée être une bouée de sauvetage dans les situations où une erreur humaine peut entraîner des problèmes. Elle allège la charge de travail de l'équipe de projet et permet de trouver des solutions à des problèmes qui, autrement, pourraient prendre du temps. L'automatisation est un outil utile pour les tâches répétitives. Elle aide à contrôler les phases fondamentales du processus de développement du produit.

Une autre stratégie pour améliorer le délai de commercialisation est l'intégration. Aux premiers stades de son développement, un projet, même modeste, peut comporter d'énormes ensembles de données qui ne cessent de croître. Établissez un emplacement unique pour l'intégration et maintenez-le à jour pour éviter la confusion et les validations fréquentes au sein de l'équipe.

Vérifier la viabilité du produit avec le MVP

L'une des méthodes permettant d'améliorer le délai de mise sur le marché et d'étudier les besoins de votre public cible consiste à utiliser un MVP. Créer un produit numérique est le moyen le plus efficace de déterminer si votre idée est réalisable et prête à être distribuée. Un MVP est la première itération de votre projet qui ne comporte que les fonctionnalités les plus élémentaires. Avant le lancement officiel du produit, il est présenté à un public cible, et ses commentaires sont enregistrés.

Le MVP doit être lancé le plus tôt possible. Il vous permettra d'affiner votre produit ou, si nécessaire, de le modifier entièrement. Ne cherchez pas à rendre votre MVP parfait en ajoutant toutes les fonctions auxquelles vous pouvez penser. Comme les éditions ultérieures du produit seront construites sur les mêmes bases, vous aurez toujours le temps de le compléter ultérieurement.

Méthodologie agile

L'utilisation d'un processus de développement de produit rapide, léger et fiable peut vous aider à réduire et à améliorer les délais de commercialisation. Pour éliminer les inefficacités de votre système, évaluez votre équipe. Les commentaires des clients, la conception et les procédures de test doivent être régulièrement examinés et améliorés. Cela vous permet de voir votre flux de travail en temps réel et d'identifier les éventuels goulets d'étranglement.

De nombreuses entreprises prospères utilisent une méthodologie agile qui repose sur de nombreuses révisions par l'équipe de projet en réponse aux commentaires des utilisateurs et sur une participation substantielle des consommateurs. Vous pouvez intégrer les principes agiles dans toutes les tâches collaboratives pour réduire et améliorer les délais de commercialisation. Cela permet essentiellement de combiner les avantages des approches waterfall et agile.

Envisagez les solutions no-code

Pour trouver de bons talents en matière de logiciels, il faut souvent constituer des équipes entières. En plus de cela, ils peuvent avoir besoin d'une formation et devront être intégrés à l'équipe. L'utilisation d'un no-code outil peut accélérer le processus de développement de produits d'une entreprise. La courbe d'apprentissage est beaucoup plus courte, ce qui peut offrir des avantages tels que le gain de temps.

Avec l'aide de no-code, la création de solutions logicielles devient de plus en plus accessible au commun des mortels. L'abondance d'outils no-code que vous pouvez utiliser sur Internet est l'un des meilleurs atouts de cette technologie. L'un d'eux est AppMaster, une nouvelle plate-forme de pointe no-code qui vous permet de créer une application entièrement à partir de zéro. Vous n'avez pas à vous soucier de la propriété, car votre code vous appartient !

Si vous souhaitez utiliser AppMaster pour créer une application no-code, vous n'aurez besoin d'aucune connaissance en codage. Vous pouvez réaliser vos projets logiciels no-code avec AppMaster plus rapidement, mieux et à moindre coût que si vous engagiez une équipe logicielle complète. Vous pouvez construire des applications web no-code, des applications mobiles, des backends et bien plus encore avec AppMaster.

AppMaster réduit de dix fois les délais de commercialisation

AppMaster réduit considérablement le temps de mise sur le marché de tout produit, car la plupart des éléments utilisés dans le développement de logiciels sont déjà intégrés par défaut dans l'application. Dès que l'utilisateur crée un nouveau projet AppMaster, nous créons automatiquement un backend standard pour lui, qui comprend déjà un ensemble minimal pour travailler avec la base de données, une autorisation de groupe d'utilisateurs entièrement prête, et des points de terminaison. Cela inclut tous les éléments de base que les développeurs créent habituellement, et cela prend de 5 jours à deux semaines pour les développeurs. Dans le cas de AppMaster, tout est déjà intégré au projet. Autrement dit, 15 secondes après le lancement de votre projet, vous disposez déjà de tout cela, plus toutes sortes de choses utiles issues des meilleures pratiques - par exemple, un bon Zap logger de Uber est déjà entièrement intégré à notre plate-forme. Et pour cela, il n'y a rien à faire de plus. En revanche, dans les projets de développement traditionnels, la connexion de Zap logger peut prendre une semaine. Nous avons déjà tout pré-installé.

Toutes les opérations typiques qui doivent être effectuées lors du développement d'un logiciel, par exemple, la création de points d'extrémité, la création d'une logique d'entreprise ou la création de nouveaux modèles de données, sont réalisées entièrement sous forme graphique. Cela signifie que personne n'a besoin d'écrire de code. En général, c'est 10, voire 100 fois plus rapide, car tous les éléments auxiliaires, tous les wrappers et tous les types de définitions sont automatiquement écrits par notre plateforme.

Prenons l'exemple d'une situation où vous avez déjà entièrement créé vos points d'extrémité, votre logique métier et vos modèles de données, et où vous passez enfin à la création de votre front-end, d'une application web ou d'une application mobile. Notre plateforme préparera automatiquement des blocs pour vous afin que vous puissiez utiliser vos points de terminaison ; vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit pour cela, juste un simple bouton de commande. drag-and-drop au lieu d'un parcours d'une demi-heure pour créer ces points d'extrémité dans votre application web ou votre application mobile.

De plus, nous gagnons un temps considérable lors des modifications. Imaginez que, pour une raison quelconque, vous deviez modifier le modèle de données, qui est déjà enregistré partout dans le back-end et le front-end. Autrement dit, dans l'ensemble de votre projet, si vous devez soudainement modifier quelque chose, cela peut prendre des semaines, voire des mois. Cela est dû au fait que les modèles de données imprègnent l'ensemble de votre projet. Ils sont dans les points de terminaison. Ils sont référencés dans la logique métier et le front-end - applications web et mobiles. Dans AppMaster, tout cela est fait aussi simplement que possible. Entrez, modifiez ce dont vous avez besoin, appuyez sur le bouton d'enregistrement et, après quelques secondes, la plate-forme apporte automatiquement des modifications à l'ensemble de votre projet, aux points de terminaison, à la logique métier et aux éléments de l'interface utilisateur. En d'autres termes, toutes vos modifications ont été appliquées instantanément. Ici, les économies sont évidentes, quelques minutes au lieu de semaines.

Conclusion

À l'ère du numérique, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée de produit ou de logiciel. Les entreprises doivent être conscientes d'aspects tels que le délai de mise sur le marché afin d'accrocher leur public cible. Comprendre vos clients potentiels et leurs besoins est le meilleur moyen d'assurer le succès de votre entreprise. La concurrence étant féroce partout, les entreprises doivent planifier pour s'assurer un avantage concurrentiel. Comprendre l'importance du délai de commercialisation peut vous aider à trouver des moyens de le réduire. Les conseils ci-dessus peuvent vous aider à faire passer votre produit de bon à étonnant. L'application de ces conseils à votre prochain projet peut vous aider à prospérer sur le marché.