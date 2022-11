Há vários aspectos a considerar quando se lança um produto ou serviço no mercado. Com tanta concorrência em todos os sectores, poderá ser difícil para o seu produto destacar-se se não começar por comercializá-lo correctamente. O marketing, assim como a forma como um utilizador reage ao seu produto, é algo em que deve pensar desde o início do seu produto até ao seu lançamento.

O Time to Market desempenha um papel significativo neste processo de desenvolvimento. O tempo que conduz o lançamento do seu produto é crucial para a forma como as pessoas irão reagir ao mesmo. Se o seu produto for o primeiro do seu género a ser lançado no mercado, pode obter quase 70% da quota de mercado para esse produto. É também mais provável que o número de utilizadores que irá obter seja mais elevado. Se tal produto já existir no mercado, a quota de mercado esperada pode descer para quase 20%.

Aqui, discutimos alguns dos melhores métodos através dos quais se pode reduzir o tempo de colocação no mercado e obter uma vantagem competitiva sobre os seus rivais.

O que é o time-to-market (TTM)?

O período entre a invenção de um produto desde a sua idealização até à sua distribuição no mercado é conhecido como o "time to market" ou TTM. O Time to market é também descrito como o período entre o momento em que a equipa começa a trabalhar no produto e o momento em que a primeira edição do produto é vendida. O time to market é um dos KPIs (Key Performance Indicators) ou métricas cruciais de desenvolvimento do produto. Como vimos anteriormente, os novos participantes no mercado usufruem de inúmeros benefícios em termos de quota de mercado, rendimentos, e aumento das vendas. Ser o primeiro a entrar no mercado é uma componente chave da maioria das estratégias de desenvolvimento de produtos. Um tempo rápido de colocação no mercado de um serviço ou produto é considerado ideal.

O tempo para comercializar um produto tem tanto factores qualitativos como quantitativos que o afectam. Embora o primeiro concorrente a lançar um produto possa usufruir de muitas vantagens competitivas, por vezes a sua equipa de desenvolvimento pode precisar de mais tempo para afinar o seu produto. É preciso perseverança, aprendizagem rápida, e adaptabilidade ao lançamento do produto no momento correcto para o mercado. Estas qualidades são o que é necessário a uma empresa para obter uma vantagem competitiva.

Diminuir o tempo de colocação no mercado dá-lhe uma vantagem competitiva sobre os seus rivais e melhora a sua compreensão do tempo de produção. A estratégia empresarial é imediatamente melhorada através de uma gestão eficiente do tempo e do controlo de todas as fases de desenvolvimento. Um tempo de colocação no mercado rápido e bem planeado pode fazer a diferença.

Além disso, o seu pessoal será melhor informado sobre o que fazer e quando o fazer. Eles terão um melhor desempenho, eliminarão acções desnecessárias e concentrar-se-ão em objectivos importantes. A probabilidade de um lançamento atrasado será reduzida, e a rentabilidade da margem crescerá com um fluxo de trabalho rápido e planeado.

Tempo de desenvolvimento do produto até ao mercado: Porque é que é importante?

Novas tecnologias, informação dinâmica, e outros aspectos importantes do mercado conduzem frequentemente as tendências da indústria. As empresas devem adaptar-se a tais desenvolvimentos. O tempo de chegada ao mercado é também influenciado pela procura por parte dos clientes da mais recente tecnologia, atingindo os objectivos de crescimento da empresa, encurtando as fases de vida, e a procura por parte da gestão de topo. Por exemplo, muitos clientes antecipam agora um fluxo constante de melhores características numa base anual, devido à tremenda taxa de avanço dos dispositivos móveis.

Se as empresas falham os seus objectivos de time-to-market, também sofrem perdas económicas. Um projecto que se atrasa seis meses ou mais para ser lançado no mercado gera 33% menos receitas ao longo de cinco anos. Mas mesmo que um projecto ultrapasse quase 50% do orçamento mas seja lançado a tempo, os seus rendimentos são apenas reduzidos em cerca de 4%. Estes números pintam uma imagem clara da importância do tempo para o mercado.

As expectativas intensas dos consumidores, bem como a pressão do mercado, alimentam frequentemente o crescimento das empresas de tecnologia e dos fabricantes de dispositivos móveis. Várias empresas de TI têm a velocidade como a sua prioridade máxima. Ao mesmo tempo, outras podem concentrar-se no processo de time-to-market devido à pressão dos seus rivais directos.

As empresas de tecnologia empregam e encontram frequentemente sucesso com a ideia de um MVP ou um Produto Mínimo Viável no sector de software B2C. Ao lançar uma edição apenas com os componentes essenciais, esta estratégia permite à equipa actuar rapidamente e encurtar o tempo de colocação no mercado, mesmo que isso implique algum custo para a satisfação do consumidor. Os MVPs são também uma boa forma de avaliar o feedback do cliente e ver os locais onde o seu produto pode melhorar.

Tipos de tempo para comercializar

Pode fazer várias coisas para acelerar o seu desenvolvimento e reduzir o tempo de colocação no mercado. A abordagem exacta que escolher pode depender do seu produto e das suas especificações. Tem de se manter fiel a um calendário e elaborar regras definitivas a seguir. Ao dar prioridade a estas etapas, pode assegurar-se de que o seu projecto está no caminho certo. Há diferentes tipos de tempo para comercializar que deve considerar. Cada uma destas estratégias tem os seus próprios méritos, e pode escolher a que pretende com base nos seus objectivos comerciais.

Os diferentes tipos de processos de time-to-market são:

Desenvolvimento a toda a velocidade

Não deve demorar muito até que as aplicações de software e outros serviços em linha sejam lançados. O tempo de desenvolvimento a toda a velocidade até ao mercado envolve a decisão de passar por cada fase tão rapidamente quanto possível. As Startups realizam esta estratégia de time-to-market criando um MVP ou um protótipo modelo do produto final, o que lhes permite recolher o feedback do cliente e modificar o produto rapidamente. Aqui a velocidade é priorizada, e o objectivo é trazer o lançamento do produto para o mercado o mais rapidamente possível.

Aumento da agilidade

Pode fazer ajustamentos e ser adaptável durante o desenvolvimento de software utilizando esta estratégia para reduzir o tempo de colocação no mercado sem atrasar o lançamento do produto final. Utilizando esta estratégia de time-to-market, a empresa pode comunicar com o público claramente e ajustar os produtos assim que receber os dados. Esta estratégia, em contraste com um produto mínimo viável, funciona em qualquer indústria.

Determinada programação

Muitas vezes, a duração do seu tempo de comercialização é menos importante do que o grau de aderência à estratégia. Por exemplo, num determinado dia, muitos produtos podem estar agendados para lançamento. Isto pode trazer benefícios para as iniciativas de marketing que estão programadas para um determinado período. Tal táctica de time-to-market ajuda a prevenir tensões e erros. Alternativamente, é possível criar e aderir a uma rotina clara. O foco desta estratégia é a programação e a sua manutenção a todo o custo. O calendário criado no início da ideação do produto também deve ser definido cuidadosamente. Deve ser realista mas rentável. O lançamento final do produto no mercado deve ser feito o mais rapidamente possível, mas não é tão importante como estar dentro do prazo de acordo com o calendário.

Metodologias centradas em recursos

Esta táctica de time-to-market preocupa-se principalmente com a eficácia da cooperação e da produção. Tem a opção de trabalhar com profissionais individuais. Neste caso, cada um deles deve terminar a sua tarefa antes de prosseguir para a fase seguinte. A alternativa é trabalhar com um grupo de peritos. Este método de time-to-market garante que cada passo do processo de desenvolvimento do produto da empresa será levado a cabo, independentemente da situação. Uma equipa envolvida numa tarefa está preparada para chegar a um consenso e tratar de várias tarefas ao mesmo tempo.

De acordo com os gestores, se o tempo entre a concepção e a conclusão de um projecto for encurtado, o custo do projecto diminuirá naturalmente porque estão a ser utilizados menos activos. As organizações minimizam os custos de time-to-market contratando mais pessoas, mas na realidade, esta estratégia pode acabar por custar mais, uma vez que a contratação de pessoal é um recurso dispendioso. Ajudaria se se decidisse por indivíduos ou uma equipa com base nas necessidades do seu projecto.

Dicas para melhorar a velocidade de colocação no mercado

Independentemente da estratégia de time-to-market que escolher de cima, reduzir este time-to-market é o melhor caminho a seguir. Concentrar-se em certas áreas do seu produto e ter um bom calendário a seguir são alguns métodos pelos quais pode reduzir o time-to-market. Vejamos algumas dicas úteis para melhorar o time-to-market que podem ajudar o seu produto a fazer melhor.

Automatização e integração

Um factor que contribui para um tempo mais curto para o mercado é a automatização. A tecnologia tem emergido como um salva-vidas em situações em que um erro humano pode resultar em problemas. Alivia a carga de trabalho do pessoal do projecto e encontra soluções para problemas que de outra forma poderiam consumir tempo. A automatização é uma ferramenta útil para tarefas repetitivas. Assiste no controlo das fases fundamentais do processo de desenvolvimento do produto.

Outra estratégia para melhorar o tempo de chegada ao mercado é a integração. Nas fases iniciais do seu desenvolvimento, mesmo um projecto modesto poderia ter enormes conjuntos de dados em crescimento constante. Estabelecer um local de integração e mantê-lo em condições actualizadas para evitar confusões e validações frequentes dentro da equipa.

Verificar a viabilidade do produto com o MVP

Um método para melhorar o tempo de colocação no mercado e de pesquisa das necessidades do seu público-alvo é a utilização de um MVP. Criar um produto digital é a forma mais eficiente de determinar se a sua ideia é viável e preparada para distribuição. Um MVP é a primeira iteração do seu projecto que tem apenas a funcionalidade mais básica. Antes do lançamento formal do produto, ele é dado a um público-alvo, e a sua contribuição é registada.

O MVP deve ser lançado o mais cedo possível. Ele permitir-lhe-á afinar o seu produto ou, se necessário, alterá-lo inteiramente. Não se esforce por tornar o seu MVP impecável, acrescentando todas as funções de que se possa lembrar. Uma vez que as edições subsequentes do produto serão construídas usando os mesmos alicerces, ainda terá tempo para o completar mais tarde.

Metodologia ágil

A utilização de um processo de desenvolvimento de produto rápido, leve e fiável pode ajudá-lo a reduzir e melhorar o tempo de colocação no mercado. Para eliminar ineficiências do seu sistema, avalie a sua equipa. O feedback dos clientes, a concepção, e os procedimentos de teste devem ser regularmente revistos e melhorados. Isto permite-lhe ver o seu fluxo de trabalho em tempo real e identificar quaisquer estrangulamentos.

Muitas empresas de sucesso utilizam uma metodologia ágil que depende de numerosas revisões pela equipa do projecto em resposta ao feedback dos utilizadores e de uma participação substancial dos consumidores. É possível incorporar princípios ágeis em todas as tarefas de colaboração para reduzir e melhorar o tempo de colocação no mercado. Isto combina essencialmente os benefícios da cascata e abordagens ágeis.

Considere no-code soluções

Encontrar bons talentos de software requer muitas vezes o estabelecimento de equipas inteiras. Além disso, podem precisar de formação e terão de ser integrados na equipa. Usando um no-code pode acelerar o processo de desenvolvimento do produto de uma empresa. A curva de aprendizagem é muito mais curta, e isto pode proporcionar benefícios como a poupança de tempo.

Com a ajuda de no-code, a criação de soluções de software está a tornar-se cada vez mais acessível para o indivíduo comum. A abundância de ferramentas no-code que se pode utilizar na Internet é uma das melhores coisas sobre esta tecnologia. Uma delas é AppMaster, uma nova plataforma de vanguarda no-code que lhe permite criar uma aplicação inteiramente a partir do zero. Não precisa de se preocupar com a propriedade porque o seu código é seu!

Se desejar utilizar AppMaster para criar uma aplicação no-code, não necessitará de qualquer conhecimento de codificação. Pode completar os seus projectos de software no-code com AppMaster mais rápido, melhor e menos dispendioso em comparação com a contratação de uma equipa de software completa. Pode construir no-code aplicações web, aplicações móveis, backends, e muito mais com AppMaster.

AppMaster reduz o tempo de colocação no mercado em dez vezes

AppMaster reduz significativamente o tempo de comercialização de qualquer produto, e isto porque a maioria das coisas que são utilizadas no desenvolvimento de software já estão incorporadas na aplicação por defeito. Assim que o utilizador cria um novo projecto AppMaster, criamos automaticamente um backend padrão para eles, que já inclui um conjunto mínimo para trabalhar com a base de dados, uma autorização de grupo de utilizadores completamente pronta, e pontos finais. Isto inclui todas as coisas básicas que os criadores normalmente criam, e leva de 5 dias a duas semanas para os criadores. No caso de AppMaster, tudo já está incorporado no projecto. Ou seja, 15 segundos após o início do seu projecto, já tem tudo isto mais todo o tipo de coisas úteis das melhores práticas - por exemplo, um bom Zap logger de Uber já está totalmente integrado na nossa plataforma. E para isso, nada mais precisa de ser feito. Por outro lado, em projectos de desenvolvimento tradicionais, ligar o Zap logger pode demorar uma semana. Já o temos todo pré-instalado.

Todas as operações típicas que precisam de ser realizadas durante o desenvolvimento de software, por exemplo, criação de pontos finais, criação de lógica empresarial, ou criação de novos modelos de dados, são realizadas completamente de forma gráfica. Isto significa que ninguém precisa de escrever código. Normalmente, é 10, por vezes 100 vezes mais rápido uma vez que todas as coisas auxiliares, todos os invólucros, e todos os tipos de definições são automaticamente escritos pela nossa plataforma.

Assim, por exemplo, considere a situação em que já criou completamente os seus pontos finais e a sua lógica de negócio e modelos de dados e finalmente deu um passo em frente para criar o seu front end, uma aplicação web, ou uma aplicação móvel. A nossa plataforma irá preparar automaticamente blocos para que possa utilizar os seus endpoints; não precisa de escrever nada para isso, apenas uma simples drag-and-drop em vez de uma viagem de meia hora para criar estes pontos finais na sua aplicação web ou aplicação móvel.

E, além disso, poupamos imenso tempo ao fazer alterações. Imagine se, por alguma razão, precisar de alterar o modelo de dados, que já está registado em todo o lado no verso e no front-end. Isto é, em todo o seu projecto, se precisar de mudar algo de repente, pode levar semanas e por vezes meses. Isto acontece porque os modelos de dados permeiam todo o seu projecto. Eles estão nos pontos finais. Estão referenciados na lógica empresarial e no front end - aplicações web e móveis. Em AppMaster, isto é feito da forma mais simples possível. Entre e altere o que precisa, prima o botão de guardar, e após alguns segundos, a plataforma faz automaticamente alterações a todo o seu projecto, a endpoints, lógica empresarial, e elementos UI. Por outras palavras, todas as suas alterações foram imediatamente aplicadas. Aqui as poupanças são óbvias, alguns minutos em vez de semanas.

Conclusão

Ter uma boa ideia de produto ou software não é suficiente na nossa era digital. As empresas precisam de estar conscientes de aspectos como o tempo de colocação no mercado, para conseguirem viciar o seu público-alvo. Compreender os seus potenciais clientes e as suas necessidades é a melhor forma de garantir o sucesso do seu negócio. Com tanta concorrência em todo o lado, as empresas precisam de planear para assegurar uma vantagem competitiva. Compreender a importância do tempo de colocação no mercado pode ajudá-lo a encontrar formas de o reduzir. As dicas acima referidas podem ajudá-lo a levar o seu produto do bom para o espantoso. A utilização destas dicas para o seu próximo projecto pode ajudá-lo a prosperar no mercado.