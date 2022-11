Istnieje kilka aspektów do rozważenia przy wypuszczaniu produktu lub usługi na rynek. Przy tak dużej konkurencji we wszystkich sektorach, może być trudno, aby twój produkt wyróżniał się, jeśli nie zaczniesz od jego właściwego marketingu. Marketing, a także to, jak użytkownik reaguje na Twój produkt, jest czymś, o czym powinieneś myśleć od momentu powstania produktu do jego uruchomienia.

Time to Market odgrywa znaczącą rolę w tym procesie rozwoju. Czas, w którym przeprowadzisz premierę swojego produktu jest kluczowy dla tego, jak ludzie będą na niego reagować. Jeśli twój produkt jest pierwszym w swoim rodzaju, aby być uruchomiony na rynku, może dostać prawie 70% udziału w rynku dla tego produktu. Większe jest również prawdopodobieństwo, że liczba użytkowników, których zdobędziesz, będzie większa. Jeśli taki produkt już istnieje na rynku, to oczekiwany udział w rynku może spaść do prawie 20%.

Tutaj omówiliśmy kilka najlepszych metod, dzięki którym można skrócić czas wprowadzania produktu na rynek i uzyskać przewagę konkurencyjną nad rywalami.

Co to jest czas do rynku (TTM)?

Okres pomiędzy wynalezieniem produktu od jego ideacji do jego dystrybucji na rynku jest znany jako czas do rynku lub TTM. Time to market jest również opisywany jako czas od momentu rozpoczęcia pracy nad produktem przez zespół do momentu sprzedaży pierwszej edycji produktu. Time to market jest jednym z kluczowych wskaźników KPI (Key Performance Indicators) lub metryk rozwoju produktu. Jak widzieliśmy wcześniej, nowi uczestnicy rynku odnoszą liczne korzyści w postaci udziału w rynku, dochodów i zwiększonej sprzedaży. Bycie pierwszym na rynku jest kluczowym elementem większości strategii rozwoju produktu. Szybki czas wprowadzenia usługi lub produktu na rynek jest uważany za ideał.

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma wpływ zarówno na czynniki jakościowe, jak i ilościowe. Nawet jeśli pierwszy konkurent do wprowadzenia produktu na rynek może cieszyć się wieloma przewagami konkurencyjnymi, czasami Twój zespół rozwojowy może potrzebować więcej czasu na dopracowanie produktu. Aby wprowadzić produkt na rynek w odpowiednim czasie, potrzeba wytrwałości, szybkiego uczenia się i zdolności adaptacyjnych. Te cechy są tym, czego potrzebuje firma, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Zmniejszenie czasu wprowadzania produktu na rynek daje przewagę konkurencyjną nad rywalami i poprawia zrozumienie tempa produkcji. Strategia biznesowa ulega natychmiastowej poprawie dzięki sprawnemu zarządzaniu czasem i kontrolowaniu wszystkich faz rozwoju. Time to market, który jest szybki i dobrze zaplanowany może mieć znaczenie.

Dodatkowo, Twoi pracownicy będą lepiej poinformowani o tym, co i kiedy mają robić. Będą działać lepiej, eliminować niepotrzebne działania i koncentrować się na ważnych celach. Prawdopodobieństwo opóźnienia premiery zostanie zmniejszone, a rentowność marży wzrośnie dzięki szybkiemu i zaplanowanemu przebiegowi pracy.

Czas rozwoju produktu na rynku: Dlaczego jest ważny?

Nowe technologie, dynamiczne informacje i inne ważne aspekty rynkowe często napędzają trendy w branży. Firmy muszą dostosowywać się do takich zmian. Na czas wprowadzania produktów na rynek wpływa również zapotrzebowanie klientów na najnowsze technologie, realizacja celów rozwojowych firmy, skrócenie faz życia produktów oraz wymagania ze strony najwyższego kierownictwa. Na przykład, wielu klientów oczekuje obecnie stałego strumienia lepszych funkcji w skali rocznej ze względu na ogromne tempo rozwoju urządzeń mobilnych.

Jeśli firmy nie osiągają celów związanych z czasem wprowadzania produktów na rynek, ponoszą również straty ekonomiczne. Projekt, który spóźnia się z wprowadzeniem na rynek o sześć lub więcej miesięcy , generuje o 33% mniejsze przychody w ciągu pięciu lat. Ale nawet jeśli projekt przekroczy budżet o prawie 50%, a mimo to zostanie wypuszczony na rynek na czas, jego zyski zmniejszą się tylko o około 4%. Te liczby jasno pokazują, jak ważny jest czas wprowadzania produktu na rynek.

Intensywne oczekiwania konsumentów, jak również presja rynku, często napędzają rozwój firm technologicznych i producentów urządzeń mobilnych. Dla wielu firm IT szybkość jest najważniejszym priorytetem. Jednocześnie inne mogą koncentrować się na procesie time-to-market ze względu na presję ze strony bezpośrednich rywali.

Firmy technologiczne często stosują i znajdują sukcesy z ideą MVP lub Minimum Viable Product w sektorze oprogramowania B2C. Poprzez wypuszczenie edycji zawierającej tylko niezbędne elementy, strategia ta pozwala zespołowi działać szybko i skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, nawet jeśli wiąże się to z pewnym kosztem dla satysfakcji konsumenta. MVP to także dobry sposób na ocenę opinii klientów i dostrzeżenie miejsc, w których Twój produkt może się poprawić.

Rodzaje skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek

Możesz zrobić kilka rzeczy, aby przyspieszyć rozwój i skrócić czas do rynku. Dokładne podejście, które wybierzesz może zależeć od Twojego produktu i jego specyfikacji. Musisz trzymać się harmonogramu i wymyślić ostateczne zasady, których należy przestrzegać. Ustalając priorytety tych kroków, możesz zapewnić, że Twój projekt jest na właściwej drodze. Istnieją różne rodzaje czasu na rynek, które powinieneś rozważyć. Każda z tych strategii ma swoje zalety i możesz wybrać tę, którą chcesz, w oparciu o swoje cele biznesowe.

Różne rodzaje procesów time-to-market to:

Rozwój z pełną prędkością

Uruchomienie aplikacji oprogramowania i innych usług online nie powinno trwać długo. Pełne tempo rozwoju czas na rynek obejmuje decyzję o przejściu przez każdą fazę tak szybko, jak to możliwe. Startupy realizują tę strategię time-to-market poprzez tworzenie MVP lub wzorcowego prototypu produktu końcowego, co umożliwia im zbieranie opinii klientów i szybkie modyfikowanie produktu. Tutaj szybkość jest priorytetem, a celem jest wprowadzenie produktu na rynek tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wzrost zwinności

Można dokonywać korekt i być adaptacyjnym podczas tworzenia oprogramowania przy użyciu tej strategii, aby skrócić czas wprowadzania produktu na rynek bez opóźniania jego ostatecznej premiery. Stosując tę strategię time-to-market, firma może jasno komunikować się ze społeczeństwem i dostosowywać produkty, gdy tylko otrzymamy dane wejściowe. Strategia ta, w przeciwieństwie do minimalnego produktu wykonalnego, działa w każdej branży.

Pewne planowanie

Często długość Twojego time to market jest mniej ważna niż to, jak ściśle trzyma się strategii. Na przykład, w danym dniu, wiele produktów może być zaplanowanych do uruchomienia. Może to zapewnić korzyści dla inicjatyw marketingowych, które są zaplanowane na określony czas. Taka taktyka time-to-market pomaga w zapobieganiu napięć i błędów. Alternatywnie, można stworzyć i przestrzegać jasnej rutyny. W centrum uwagi tej strategii znajduje się harmonogram i utrzymanie go za wszelką cenę. Harmonogram stworzony na początku ideacji produktu również powinien być dokładnie zdefiniowany. Powinien być realistyczny, ale opłacalny. Ostateczne wprowadzenie produktu na rynek powinno odbyć się jak najszybciej, ale nie jest to tak ważne jak bycie na czas zgodnie z harmonogramem.

Metodologia skoncentrowana na zasobach

Ta taktyka time-to-market dotyczy przede wszystkim efektywności współpracy i produkcji. Masz możliwość pracy z poszczególnymi specjalistami. W tym przypadku każdy z nich musi zakończyć swoje zadanie przed przejściem do kolejnej fazy. Alternatywą jest współpraca z grupą ekspertów. Ta metoda time-to-market gwarantuje, że każdy etap procesu rozwoju produktu w firmie zostanie przeprowadzony, niezależnie od sytuacji. Zespół zaangażowany w realizację zadania jest przygotowany do osiągnięcia konsensusu i obsługi kilku zadań jednocześnie.

Zdaniem menedżerów, jeśli skróci się czas od powstania koncepcji do zakończenia projektu, to w naturalny sposób zmniejszy się jego koszt, ponieważ zużywa się mniej aktywów. Organizacje minimalizują koszty związane z czasem wprowadzania produktu na rynek poprzez zatrudnianie większej liczby osób, ale w rzeczywistości strategia ta może skończyć się większymi kosztami, ponieważ zatrudnianie personelu jest drogim zasobem. Pomocne byłoby, gdybyś zdecydował się na pojedyncze osoby lub zespół w oparciu o potrzeby projektu.

Porady dotyczące poprawy szybkości wprowadzania produktów na rynek

Niezależnie od tego, którą strategię time-to-market wybierzesz z powyższych, skrócenie tego czasu jest najlepszym rozwiązaniem. Skupienie się na określonych obszarach swojego produktu i posiadanie dobrego harmonogramu do naśladowania to niektóre metody, dzięki którym można skrócić czas wprowadzania produktu na rynek. Przyjrzyjmy się kilku przydatnym wskazówkom dotyczącym poprawy czasu do wprowadzenia na rynek, które mogą pomóc twojemu produktowi lepiej sobie radzić.

Automatyzacja i integracja

Jednym z czynników, które przyczyniają się do skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek jest automatyzacja. Technologia pojawiła się jako ratunek w sytuacjach, gdy błąd ludzki może spowodować problemy. Odciąża ona personel projektu i znajduje rozwiązania problemów, które w przeciwnym razie mogłyby pochłonąć czas. Automatyzacja jest użytecznym narzędziem w przypadku powtarzalnych czynności. Pomaga w kontrolowaniu podstawowych faz procesu rozwoju produktu.

Inną strategią poprawy czasu wprowadzania produktu na rynek jest integracja. Na wczesnym etapie rozwoju nawet skromny projekt może mieć ogromne zbiory danych, które stale rosną. Ustalenie jednego miejsca do integracji i utrzymywanie go w aktualnym stanie pozwoli uniknąć zamieszania i częstych walidacji wewnątrz zespołu.

Zweryfikuj wykonalność produktu za pomocą MVP

Jedną z metod poprawy czasu wprowadzania produktu na rynek i badania wymagań docelowych odbiorców jest użycie MVP. Stworzenie cyfrowego produktu jest najskuteczniejszym sposobem na określenie, czy Twój pomysł jest wykonalny i przygotowany do dystrybucji. MVP to pierwsza iteracja Twojego projektu, która ma tylko najbardziej podstawową funkcjonalność. Przed formalnym wprowadzeniem produktu na rynek, jest on przekazywany docelowej grupie odbiorców, a ich wkład jest rejestrowany.

MVP powinno być uruchomione tak szybko, jak to możliwe. Dzięki niemu będziesz mógł podrasować swój produkt lub, w razie potrzeby, całkowicie go zmienić. Nie staraj się uczynić MVP bezbłędnym, dodając każdą funkcję, jaka przyjdzie Ci do głowy. Ponieważ kolejne edycje produktu będą budowane w oparciu o ten sam fundament, będziesz miał jeszcze czas na jego późniejsze uzupełnienie.

Metodologia Agile

Wykorzystanie szybkiego, lekkiego i niezawodnego procesu rozwoju produktu może pomóc Ci zmniejszyć i poprawić czas wprowadzania produktu na rynek. Aby wyeliminować nieefektywności ze swojego systemu, oceń swój zespół. Informacje zwrotne od klientów, procedury projektowania i testowania powinny być regularnie przeglądane i ulepszane. Dzięki temu możesz zobaczyć swój przepływ pracy w czasie rzeczywistym i zidentyfikować wszelkie wąskie gardła.

Wiele firm odnoszących sukcesy stosuje metodologię zw inną, która polega na licznych korektach dokonywanych przez zespół projektowy w odpowiedzi na informacje zwrotne od użytkowników i znaczny udział konsumentów. Możesz włączyć zasady agile do wszystkich zadań współpracy, aby zmniejszyć i poprawić czas wprowadzania na rynek. To zasadniczo łączy korzyści z podejścia wodospadowego i zwinnego.

Rozważ rozwiązania no-code

Znalezienie dobrych talentów w dziedzinie oprogramowania często wymaga tworzenia całych zespołów. Na dodatek mogą one potrzebować szkolenia i będą musiały zostać zintegrowane z zespołem. Korzystanie z no-code narzędzia może przyspieszyć proces rozwoju produktu w firmie. Krzywa uczenia się jest znacznie krótsza, a to może przynieść korzyści takie jak oszczędność czasu.

Z pomocą no-code, tworzenie rozwiązań programowych staje się coraz bardziej dostępne dla zwykłych ludzi. Obfitość narzędzi no-code, które można wykorzystać w Internecie, jest jedną z najlepszych rzeczy w tej technologii. Jednym z nich jest AppMaster, najnowocześniejsza nowa no-code platforma, która umożliwia stworzenie aplikacji całkowicie od podstaw. Nie musisz się martwić o własność, ponieważ Twój kod jest Twój!

Jeśli chcesz wykorzystać AppMaster do stworzenia aplikacji no-code, nie będziesz potrzebował żadnej wiedzy z zakresu kodowania. Możesz zrealizować swoje no-code projekty oprogramowania z AppMaster szybciej, lepiej i taniej w porównaniu z zatrudnianiem pełnego zespołu programistów. Możesz zbudować no-code aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, backendy i wiele innych za pomocą AppMaster.

AppMaster dziesięciokrotnie skraca czas wprowadzania na rynek

AppMaster znacznie skraca czas wprowadzania na rynek dowolnego produktu, a to dlatego, że większość rzeczy, które są wykorzystywane przy tworzeniu oprogramowania, jest już domyślnie wbudowana w aplikację. Gdy tylko użytkownik tworzy nowy projekt AppMaster, automatycznie tworzymy dla niego standardowy backend, który zawiera już minimalny zestaw do pracy z bazą danych, całkowicie gotową autoryzację grup użytkowników oraz punkty końcowe. Obejmuje to wszystkie podstawowe rzeczy, które zwykle tworzą programiści i zajmuje im to od 5 dni do dwóch tygodni. W przypadku AppMaster, wszystko jest już wbudowane w projekt. Czyli w 15 sekund po rozpoczęciu projektu masz już to wszystko plus różnego rodzaju przydatne rzeczy z najlepszych praktyk - na przykład dobry Zap logger z Uber jest już w pełni zintegrowany z naszą platformą. I do tego nie trzeba robić nic dodatkowego. Z drugiej strony, w tradycyjnych projektach deweloperskich podłączenie Zap logger może trwać tydzień. My mamy już wszystko preinstalowane.

Wszystkie typowe operacje, które trzeba wykonać podczas tworzenia oprogramowania, na przykład tworzenie punktów końcowych, tworzenie logiki biznesowej czy tworzenie nowych modeli danych, są wykonywane całkowicie w formie graficznej. Oznacza to, że nikt nie musi pisać kodu. Zwykle jest to 10, czasem 100 razy szybsze, ponieważ wszystkie rzeczy pomocnicze, wszystkie wrappery i wszystkie rodzaje definicji są automatycznie pisane przez naszą platformę.

Rozważmy więc na przykład sytuację, w której całkowicie stworzyłeś już swoje punkty końcowe oraz logikę biznesową i modele danych, a na koniec przeszedłeś do tworzenia swojego front-endu, aplikacji internetowej lub mobilnej. Nasza platforma automatycznie przygotuje dla Ciebie bloki, abyś mógł użyć swoich endpointów; nie musisz do tego nic pisać, wystarczy prosta drag-and-drop zamiast półgodzinnej podróży, aby utworzyć te punkty końcowe w swojej aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej.

A co więcej, oszczędzamy ogromną ilość czasu przy wprowadzaniu zmian. Wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu musisz zmienić model danych, który jest już zarejestrowany wszędzie w back- i front-endzie. Czyli w całym Twoim projekcie, jeśli nagle potrzebujesz coś zmienić, może to zająć tygodnie, a czasem miesiące. Dzieje się tak dlatego, że modele danych przenikają cały twój projekt. Znajdują się w punktach końcowych. Odwołują się do nich logika biznesowa i front end - aplikacje internetowe i mobilne. W AppMaster, jest to zrobione tak prosto, jak to tylko możliwe. Wejdź i zmień to, co potrzebujesz, naciśnij przycisk zapisz, a po kilku sekundach platforma automatycznie wprowadza zmiany w całym projekcie, w endpointach, logice biznesowej i elementach UI. Innymi słowy, wszystkie Twoje zmiany zostały natychmiast zastosowane. Tutaj oszczędności są oczywiste, kilka minut zamiast tygodni.

Wniosek

Posiadanie dobrego pomysłu na produkt lub oprogramowanie nie wystarczy w naszej cyfrowej erze. Firmy muszą być świadome takich aspektów jak czas wprowadzania na rynek, aby ich docelowa publiczność została zaczepiona. Zrozumienie potencjalnych klientów i ich potrzeb jest najlepszym sposobem na zapewnienie sukcesu dla Twojej firmy. Przy tak dużej konkurencji wszędzie, firmy muszą planować, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Zrozumienie znaczenia czasu na rynku może pomóc Ci znaleźć sposoby na jego zmniejszenie. Powyższe wskazówki mogą pomóc Ci wziąć swój produkt z dobrego do niesamowitego. Zatrudnianie tych wskazówek dla następnego projektu może pomóc Ci rozwinąć się na rynku.