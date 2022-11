JSON (JavaScript Object Notation) et XML (Extensible Markup Language) sont des formats populaires pour l'échange de données. Toutefois, s'ils présentent de nombreuses similitudes, ils ne sont pas identiques. Cet article vise à définir les principales différences et similitudes entre JSON et XML afin que vous puissiez décider en connaissance de cause du format de données à utiliser lorsque d'autres exportent vos données pour les consommer ou les enregistrent localement dans un fichier sur votre ordinateur.

JSON et XML sont deux façons différentes de stocker des données dans un ordinateur. Les deux sont utiles pour stocker des données, mais chacun présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, JSON est plus facile à lire et à comprendre que XML mais est moins flexible. D'autre part, XML est plus souple que JSON, mais son écriture peut être plus difficile.

Qu'est-ce que XML?



XML est une norme ouverte pour le stockage et l'échange de données. Il s'agit d'un langage de balisage permettant de décrire la structure et le contenu de tout fichier XML, tel que des documents, des pages Web ou des bases de données. Vous pouvez considérer XML comme le langage HTML, mais en mieux : il vous permet de joindre des informations supplémentaires aux nœuds de votre document sans modifier le format sous-jacent.

Le langage de balisage extensible (XML) a été créé au début des années 1990 pour remplacer SGML (langage multimédia graphique siliconé). XML est une norme ouverte qui permet aux auteurs de définir leur langage de balisage et de l'utiliser sur n'importe quel site Web ou application.

XML est devenu très populaire au fil du temps, mais certains secteurs utilisent encore le SGML au lieu de XML parce qu'ils trouvent qu'il est plus facile de travailler avec leurs normes de codage existantes - surtout s'ils utilisent des modèles de type Microsoft Word plutôt que HTML5.

L'utilisation du code XML présente de nombreux avantages. L'un des principaux est qu'il est plus souple que le HTML, ce qui signifie que vous pouvez facilement créer un langage de balisage personnalisé pour votre site Web ou votre application. En outre, cela facilite le formatage des données et leur affichage correct dans n'importe quel navigateur ou appareil.

XML permet également de créer des balises personnalisées qui peuvent être utilisées dans n'importe quelle donnée XML. Ces balises sont souvent utilisées pour définir des données spécifiques XML. Cela facilite la collaboration entre les développeurs et les concepteurs lors de la création de nouveaux projets !

Un document XML ou une donnée XML est un ensemble d'éléments et d'attributs qui peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Les éléments sont entourés de balises d'ouverture et de fermeture, alors que les attributs ne le sont pas. Un élément peut contenir des sous-éléments, des données de caractères et du texte. Notez qu'il n'y a pas d'espace entre les balises ou entre les éléments dans les données du site XML; tout doit être entouré de paires de crochets.

Qu'est-ce que JSON?



JSON est un format d'échange de données. Il est indépendant du langage, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec n'importe quel langage de programmation et que la structure de données sous-jacente est indépendante de la plate-forme. La nature indépendante du langage de JSON le rend idéal pour le développement Web, où vous pouvez avoir besoin d'échanger des données avec d'autres langages de programmation comme Ruby ou JavaScript.

JSON utilise des balises pour baliser les données : "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." Les clés et les valeurs doivent toujours être entourées d'accolades ({) et de crochets ([]), respectivement. En outre, chaque paire clé-valeur doit être entourée d'un nombre égal de guillemets. Par exemple : {"name": "John"} ne serait pas valide car il y a trop peu de guillemets après la balise name.

JSON est léger grâce à l'utilisation d'un codage binaire peu encombrant (une technique que nous explorerons plus en détail par la suite). Il est donc idéal pour les petites quantités d'informations transmises sur le réseau, comme lors de l'envoi de demandes de paiement entre des boutiques en ligne ou des APIWeb qui renvoient les résultats de bases de données.

JSON Les bibliothèques d'analyseurs syntaxiques vous permettent de lire et d'écrire ce format sans avoir besoin de savoir ce que contient chaque champ - il suffit de respecter quelques règles de base :

Les champs doivent avoir des noms cohérents.

Toutes les valeurs doivent être des chaînes de caractères.

Des virgules doivent séparer les valeurs.

JSON est également lisible par l'homme, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir un fichier et voir ce qu'il contient sans avoir à le soumettre à un analyseur syntaxique. Cela rend le débogage des problèmes de votre code plus accessible et aide à documenter les données que vous avez reçues d'autres applications (ce qui est particulièrement utile si elles sont écrites dans un autre langage).

JSON est un format d'échange de données utilisé dans de nombreux contextes différents, du développement web au stockage de données. C'est également un format idéal pour le partage d'informations entre les API et les applications Web, car il s'agit d'un moyen simple de sérialiser des données complexes en une seule chaîne.



JSON vs XML: différences



JSON vs XML: première différence



JSON est l'abréviation de JavaScript Object Notation. Il s'agit d'un format d'échange de données standard ouvert basé sur le texte. JSON est léger et facile à lire mais ne fournit pas d'informations sur les schémas ou les types. Il est idéal pour le partage de données entre plusieurs applications. XML est l'acronyme de langage de balisage extensible. Il s'agit d'un langage de balisage qui définit la structure de tout fichier XML dans une structure arborescente. XML est lisible par les humains mais pas nécessairement par les machines. Il peut être utilisé pour partager des informations structurées entre programmes et documents.

JSON vs XML: deuxième différence



JSON et XML sont des moyens populaires pour stocker des données structurées dans un fichier ou une base de données. Comme mentionné précédemment, JSON est un moyen léger et lisible par l'homme de représenter des structures de données, tandis que le code XML est un moyen plus long de représenter des données structurées.

JSON vs XML: troisième différence



L'une des principales différences entre ces deux formats de données est que JSON peut être utilisé avec des fichiers JavaScript ou en texte clair, alors que XML ne peut être stocké que dans un fichier texte. En outre, JSON utilise moins de mémoire que le logiciel XML lors du traitement des informations. Ces différences essentielles dans l'utilisation de la mémoire font de JSON un format idéal pour traiter rapidement de grandes quantités de données.

JSON vs XML: quatrième différence



Le format JSON est un moyen de stocker les données de manière compacte afin que les programmes puissent les lire. Il est généralement plus facile à écrire et à lire que XML car il utilise moins de caractères. Parallèlement, le format de données XML est une forme spécifique de langage de balisage permettant de stocker des données de manière organisée. Il possède plus de fonctionnalités que JSON, mais il est également plus compliqué car il nécessite plus d'informations sur la structure de votre document avant de pouvoir être lu.

JSON vs XML: cinquième différence



Le format JSON est utilisé pour stocker et transmettre des données, tandis que le format XML est utilisé pour représenter des données de manière lisible par une machine. JSON a gagné en popularité en tant que support de stockage pour les applications Web en raison de sa simplicité. En revanche, XML reste le choix privilégié pour la transmission de données structurées sur le Web.

JSON vs XML: sixième différence



L'une des principales différences entre ces deux formats de données est que JSON est généralement plus compact que XML, ce qui signifie qu'il peut être transmis plus rapidement sur les réseaux. JSON a également moins de restrictions sur sa structure, ce qui aide les programmeurs lorsqu'ils essaient d'analyser de grandes quantités de données. En outre, de nombreux langages de programmation prennent en charge les deux formats, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de passer de l'un à l'autre lorsqu'on travaille avec des plates-formes ou des langages de programmation différents.

JSON vs XML: septième différence



Vous pouvez utiliser JSON dans votre application Web ou mobile sans vous soucier des problèmes de compatibilité car il est largement accepté sur le Web et les applications mobiles. D'un autre côté, XML présente quelques problèmes en matière de compatibilité multiplateforme. Il n'est pas pris en charge par de nombreux langages de programmation (à l'exception d'Actionscript). Les développeurs doivent donc choisir entre l'utilisation d'un outil comme Apache HttpComponents ou Apache axis2 s'ils veulent que leurs applications fonctionnent simultanément sur plusieurs plates-formes.

JSON vs XML: huitième différence



XML nécessitent plus d'espace de stockage que les fichiers JSON (du moins si vous les utilisez avec Node). En général, cependant, ce n'est pas un problème tant que votre serveur web dispose de suffisamment de RAM pour stocker ces fichiers ; sinon, vous devriez envisager de modifier l'architecture de votre application de manière à ce que tout le traitement se fasse côté client plutôt qu'en coulisses, où il occuperait trop d'espace mémoire.

JSON vs XML: neuvième différence

L'une des principales différences entre JSON et XML est que XML a une structure plus rigide que JSON, ce qui rend les manipulations plus difficiles sans casser le document. En outre, la plupart des fichiers XML ne peuvent pas être modifiés à un endroit comme peuvent l'être les documents JSON; par conséquent, si vous souhaitez modifier la valeur d'un élément dans un document JSON, vous pouvez modifier la valeur directement dans l'éditeur de texte, et le tour est joué. Cela signifie qu'un utilisateur malveillant pourrait modifier la valeur d'un élément en éditant simplement le document lui-même et que cela se reflète dans la sortie de votre programme.

JSON vs XML: 10ème différence

Syntaxe de JSON et XML;

JSON La syntaxe est plus compacte que celle de XML .

La syntaxe est plus compacte que celle de . JSON La syntaxe est plus facile à lire et à écrire.

La syntaxe JSON vous permet de définir des objets facilement, contrairement à la manière plus verbeuse de définir des tableaux ou des collections dans la syntaxe XML. Par exemple :

```javascript function myFunction(date) { return { "date" : date } ; } var obj = Object.create(null) ; obj["date"] = new Date() ; ```

Il est également important de se rappeler que la syntaxe de XML est plus compliquée que celle de JSON en raison de la nécessité de références à des entités qui peuvent ne pas être nécessaires dans certains cas (par exemple, si vous créez un service API). XML n'est pas lisible par l'homme. Il est beaucoup plus facile de lire JSON que XML car JSON utilise moins de caractères, ce qui facilite la compréhension de la signification des données. JSON est plus concis. Il utilise moins de caractères pour représenter les mêmes informations que XML .

JSON vs XML: 11ème différence

Dans JSON et XML , le type de données d'une valeur est codé comme un objet ou un élément. Dans JSON , seuls les types de données suivants sont pris en charge : chaîne de caractères, nombre, booléen et null. Par contre, dans les données XML , de nombreux autres types, comme la date et l'heure, peuvent être utilisés pour décrire vos données XML .

et , le type de données d'une valeur est codé comme un objet ou un élément. Dans , seuls les types de données suivants sont pris en charge : chaîne de caractères, nombre, booléen et null. Par contre, dans les données , de nombreux autres types, comme la date et l'heure, peuvent être utilisés pour décrire vos données . Dans la notation d'objet JavaScript, les types de données ne sont codés d'aucune manière. C'est au développeur de décider comment il souhaite représenter ses données sous forme d'objets et de tableaux en utilisant JSON . Par conséquent, il n'existe aucune règle sur ce qui peut être utilisé comme valeur ou comme nom d'attribut dans JSON .

JSON vs XML: similitudes



JSON et XML sont tous deux des formats autodescriptifs.



Les formats autodescriptifs ont été conçus pour être lisibles par l'homme, inscriptibles par l'homme, lisibles par la machine et inscriptibles par la machine. Par exemple :

Lisible par l'homme - Les mêmes données peuvent être présentées de différentes manières (par exemple, sous forme de texte ASCII) afin que l'homme puisse les comprendre facilement sans avoir à apprendre comment fonctionne l'ordinateur ou quelles informations spécifiques sont stockées dans un objet ;

Human Writable - Les humains peuvent modifier le contenu des objets existants en ajoutant ou en supprimant des propriétés ;

Lisible par une machine - Les machines peuvent comprendre ces fichiers car il existe des règles sur la façon dont les nombres doivent être formatés (par exemple, le premier point décimal est toujours sur sa ligne).

JSON et XML offrent tous deux un bon support pour la définition et la validation du contenu.



JSON et XML sont tous deux largement utilisés, ils sont donc pris en charge par de nombreux langages de programmation. Par exemple, JSON est pris en charge par JavaScript, Python, Perl et Ruby. Les données XML sont également prises en charge par de nombreux langages de programmation différents : JavaScript, PHP et C# (qui est la version de C++ de Microsoft). Vous pouvez utiliser une bibliothèque de sérialiseur XML pour transformer votre document JSON en un fichier XML - de la même manière que vous pouvez écrire une page HTML à l'aide de la balise ou créer des images.

Sérialisation des données



JSON et XML peuvent être utilisés pour la sérialisation des données (conversion d'une structure de données en un format de stockage ou de transmission). Cela signifie que vous pouvez les utiliser pour transmettre des informations d'une application ou d'un système à un autre via un canal de communication tel que HTTP ou SOAP (protocole d'accès simple aux objets).

Basé sur le texte



L'une des similitudes les plus apparentes entre ces deux structures de données est que JSON et XML sont basées sur du texte. C'est pourquoi beaucoup pensent que JSON a été créé pour être une alternative plus simple à XML.

Structures hiérarchiques



Troisièmement, les deux formats ont des structures hiérarchiques où chaque champ a son nom et sa valeur séparés par des virgules.

Quand dois-je utiliser JSON?



JSON est souvent utilisé lorsque vous créez des pages Web qui seront consultées par des personnes disposant de différents systèmes d'exploitation ou navigateurs. Il peut également être utilisé pour l'échange de données entre des serveurs ou des périphériques web.

JSON est-il plus rapide que XML?



JSON et XML sont d'excellents moyens de stocker des données dans un serveur Web, mais ils ont des forces et des faiblesses différentes. JSON est plus rapide car :

JSON a un encombrement plus faible que XML . JSON Il possède une syntaxe plus simple pour la modification et la création de nouveaux documents, ce qui facilite le débogage des erreurs dans vos données. JSON est plus flexible que XML - il peut être utilisé dans de nombreux langages de programmation différents, alors que XML ne peut être utilisé que dans un seul langage de programmation simultanément (généralement Java).

JSON sera plus rapide lorsque vous utiliserez les mêmes données dans les deux formats, car le stockage de la même quantité d'informations nécessite moins de mémoire. En effet, JSON n'utilise que des caractères d'un octet pour ses types de données de type chaîne, tandis que XML utilise des caractères de deux octets pour tout le reste.

Cependant, si vous stockez quelque chose comme une feuille de calcul Excel contenant des millions de lignes avec des millions de colonnes et des milliers de valeurs par ligne - ou toute autre chose qui nécessite plus d'espace que ce qu'une simple chaîne de caractères peut contenir - alors XML serait un meilleur choix. La raison en est que XML peut vérifier les erreurs plus efficacement que JSON (ce qui permet d'éviter les bogues dans votre logiciel).

XML est-il plus sûr que JSON?



Selon une étude réalisée par le National Institute of Standards and Technology (NIST), XML est plus sûr que JSON. L'étude a utilisé des ensembles de données à source ouverte et des ensembles de données propriétaires envoyés par des canaux non sécurisés. L'étude a révélé que XML était plus susceptible d'être attaqué que JSON, mais que les deux étaient vulnérables aux attaques.

L'étude du NIST s'est également intéressée à la facilité avec laquelle un attaquant pourrait modifier ou supprimer des données dans l'un ou l'autre format, ainsi qu'à ce qui se passerait si les attaquants étaient en mesure de modifier la structure des données elles-mêmes, par exemple en changeant l'ordre des éléments dans un document XML ou en ajoutant des éléments qui n'étaient pas présents au départ.

JSON vs XML: conclusion



JSON et XML sont d'excellents moyens de représenter des données, mais ils présentent des avantages et des inconvénients. XML existe depuis longtemps et est largement utilisé dans les environnements d'entreprise. JSON est plus récent, mais il gagne en popularité auprès des développeurs qui recherchent une syntaxe simple pour l'échange de données.

Le choix entre JSON et XML dépend de vos besoins : si vous travaillez avec de grandes quantités de données, XML pourrait vous convenir davantage ; si vous devez communiquer avec une autre application à l'aide d'une API ou de SOAP, alors JSON pourrait être plus approprié. Dans tous les cas, la meilleure chose à faire est de rechercher les avantages et les inconvénients de chaque format et de décider ce qui convient le mieux à votre projet !

