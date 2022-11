JSON (JavaScript Object Notation) と (Extensible Markup Language) は、データ交換のための一般的なフォーマットです。しかし、両者には多くの類似点がありますが、同じではありません。この記事では、 と の主な違いと類似点を定義し、他の人が消費用にデータをエクスポートしたり、コンピュータ上のファイルにローカルに保存したりするときに、どちらのデータ形式を使用するかについて、十分な情報を得た上で決定できるようにすることを目的としています。XML JSON XML

JSON と は、コンピュータにデータを保存するための2つの異なる方法です。どちらもデータを保存するのに便利ですが、それぞれに利点と欠点があります。例えば、 は、 よりも読みやすく、理解しやすいですが、柔軟性に欠けます。一方、 は よりも柔軟性がありますが、書くのが難しい場合があります。XML JSON XML XML JSON

XML とは何ですか?



XML は、保存とデータ交換のためのオープンスタンダードです。文書、Webページ、データベースなど、あらゆる ファイルの構造と内容を記述するためのマークアップ言語です。 は HTML と同じように考えることができますが、より優れています。基本的な形式を変更することなく、ドキュメントのノードに追加情報を付加することができます。XML XML

Extensible markup language (XML) は、SGML (silicon graphics multimedia language) に代わるものとして1990年代初頭に作られました。XML は、作者が独自のマークアップ言語を定義し、あらゆるウェブサイトやアプリケーションで使用できるようにするオープンな標準規格です。

XML は時間の経過とともに非常に一般的になりましたが、一部の業界では、既存のコーディング標準との連携が容易なため、いまだに の代わりに SGML を使用しています - 特に、HTML5 ではなく Microsoft Word 風テンプレートを使用している場合は、その傾向が顕著です。XML

XML コードを使用することには多くの利点があります。最大の理由は、HTMLよりも柔軟性が高いことです。つまり、ウェブサイトやアプリケーションのカスタムマークアップ言語を簡単に作成することができるのです。さらに、データを簡単にフォーマットして、どのようなブラウザーやデバイスでも正しく表示できるようになります。

XML は、任意の データで使用できるカスタムタグを作成することもできます。これらのタグは、特定の データを定義するためによく使用されます。これにより、開発者とデザイナーが新しいプロジェクトを作成する際の共同作業が容易になります。XML XML

XML ドキュメントまたはXML データは、要素と属性の集合体であり、互いに入れ子にすることができます。要素は開閉タグで囲まれますが、属性はそうではありません。要素には、サブ要素、文字データ、テキストを含めることができます。なお、XML のデータでは、タグの間や要素の間にスペースを入れることはできません。すべて2つの大括弧で囲む必要があります。

JSON とは何ですか?



JSON は、データ交換フォーマットです。言語非依存であるため、どのようなプログラミング言語でも使用でき、基盤となるデータ構造もプラットフォーム非依存です。 は言語に依存しないので、Ruby やJSON JavaScript などの他のプログラミング言語とのデータ交換が必要な Web 開発に最適です。

JSON は、データのマークアップにタグを使用します。 キーと値はそれぞれ中括弧({)と角括弧([])で囲まなければならない。また、キーと値のペアは同数の引用符で囲む必要があります。例えば、 は name タグの後の引用符が少なすぎるため、有効ではありません。"{"key": value," "otherKey": anotherValue}." {"name": "John"}

JSON は、スペース効率の良いバイナリーエンコーディングを使用しているため、軽量です(この技術については、後で詳しく説明します)。このため、オンラインショップ間の決済要求や、データベースから結果を返すWebAPIなど、ネットワークを介して少量の情報を送信する場合に最適です。

JSON パーサライブラリを使えば、各フィールドに何が入っているかについての知識がなくても、このフォーマットを読み書きすることができます。必要なのは、いくつかの基本的なルールだけです。

フィールドは一貫した名前でなければならない。

すべての値は文字列でなければならない。

値の間はカンマで区切らなければならない。

JSON つまり、パーサーを通さずにファイルを開いて中身を見ることができるのです。このため、コードの問題をデバッグしやすくなり、他のアプリケーションから受け取ったデータを文書化するのに役立ちます(他の言語で書かれている場合は特に便利です)。

JSON データ交換形式は、Web 開発からデータストレージまで、さまざまな場面で使用されています。また、複雑なデータを単一の文字列にシリアライズするシンプルな方法であるため、Web API とアプリケーション間の情報共有に理想的なフォーマットです。



JSON vs : 違いXML



JSON vs : 1つ目の違いXML



JSON は JavaScript Object Notation の略です。テキストベースのオープンスタンダードなデータ交換フォーマットです。 は軽量で読みやすいですが、スキーマや型情報は提供されません。複数のアプリケーション間でデータを共有するのに適しています。 は、拡張可能なマークアップ言語の略です。 ファイルの構造をツリー構造で定義するマークアップ言語です。 は人間が読むことができますが、必ずしも機械が読むことができるわけではありません。プログラム間や文書間で構造化された情報を共有するために使用することができます。JSON XML XML XML

JSON vs : 2つ目の違いXML



JSON と は、構造化されたデータをファイルやデータベースに保存するための一般的な方法です。先に述べたように、 はデータ構造を表現する軽量で人間が読める方法ですが、 コードは構造化データを表現する長大な方法です。XML JSON XML

JSON vs : 3つ目の違いXML



この2つのデータ形式の重要な違いの1つは、JSON が JavaScript やプレーンテキストファイルで使用できるのに対し、XML はテキストファイルとしてしか保存できないことです。また、JSON は情報を処理する際にXML ソフトウェアよりも少ないメモリしか使用しません。このようなメモリ使用量の主な違いから、JSON は大量のデータを素早く処理するのに最適なフォーマットと言えます。

JSON vs : 4つ目の違いXML



JSON フォーマットは、データをコンパクトに保存し、プログラムがそれを読み取ることができるようにする方法です。使用する文字数が少ないので、一般にXML よりも書きやすく、読みやすい。同時に、XML データ形式は、データを組織的に保存するためのマークアップ言語の特定の形式です。JSON よりも多くの機能を備えていますが、読み取る前に文書の構造についてより多くの情報を必要とするため、より複雑なものとなっています。

JSON vs : 第五の違いXML



JSON 形式はデータの保存と伝送に使われ、XML はデータを機械で読めるように表現するために使われます。JSON はそのシンプルさから、Web アプリケーション用のストレージメディアとして人気が出てきました。これに対して、XML は、構造化されたデータをウェブ上で伝送するための手段として、いまだに有力な選択肢となっています。

JSON vs : 第六の違いXML



この2つのデータ形式の主な違いの1つは、JSON がXML よりもコンパクトで、ネットワーク上でより高速に転送できることです。JSON は構造に関する制約が少ないので、プログラマーが大量のデータを解析する際に役に立ちます。さらに、多くのプログラミング言語が両方の形式をサポートしているため、異なるプラットフォームやプログラミング言語で作業する場合でも、形式を切り替える必要がありません。

JSON vs : 第七の違いXML



ウェブやモバイルアプリで広く受け入れられているため、互換性の問題を心配することなく、ウェブアプリケーションやモバイルアプリでJSON を使用することができます。一方、XML は、クロスプラットフォームの互換性に関して、いくつかの問題を抱えています。多くのプログラミング言語(Actionscript を除く)でサポートされていないため、開発者は、アプリを複数のプラットフォームで同時に実行したい場合、Apache HttpComponents や Apache axis2 などのツールを使用するかどうかを選択する必要があるのです。

JSON vs : 8つ目の違いXML



XML ファイルは、 ファイルよりも多くのストレージスペースを必要とします(少なくとも、Node で使用する場合)。そうでない場合は、アプリのアーキテクチャを変更して、すべての処理を裏で行わず、クライアント側で行うようにすると、メモリ容量が大きくなりすぎるため、検討する必要があります。JSON

JSON vs : 第9の違いXML

JSON とXML の重要な違いのひとつは、XML はJSON よりも構造が硬く、ドキュメントを壊さずに操作するのがより困難であることです。また、ほとんどのXML ファイルは、JSON 文書のように、ある場所を編集することができません。したがって、JSON 文書の要素の値を変更したい場合、テキストエディタで直接値を編集すれば完了します。つまり、悪意のあるユーザは、文書自体を編集するだけで要素の値を変更し、それをプログラムの出力に反映させることができるのです。

JSON vs :10番目の違いXML

JSON とXML のシンタックス。

JSON の構文は、 よりもコンパクトです。 XML

の構文は、 よりもコンパクトです。 JSON の構文の方が読みやすく、書きやすい。

JSONの構文では、XML の構文では配列やコレクションを使って冗長になるのに対して、簡単にオブジェクトを定義することができます。例えば

javascript function myFunction(date) { return { "date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ````.

また、 XML の構文は JSON よりも複雑です。これは、場合によっては (たとえば API サービスを作成する場合) 必要ないエンティティ参照が必要なためです。 XML は人間が読めるようなものではありません。 XML よりも JSON のほうが読みやすいのは、 JSON のほうが使っている文字数が少なく、データの意味を理解しやすいからです。 JSON はより簡潔です。 XML と同じ情報を表現するのに、より少ない文字数で表現しています。

JSON vs :11番目の違いXML

JSON と XML では、値のデータ型はオブジェクトまたは要素としてエンコードされます。 JSON では、データ型としてstring, number, boolean, nullのみがサポートされています。一方、 XML データでは、日付や時間など、他の多くの型を使用することができ、 XML データを記述することができます。

と では、値のデータ型はオブジェクトまたは要素としてエンコードされます。 では、データ型としてstring, number, boolean, nullのみがサポートされています。一方、 データでは、日付や時間など、他の多くの型を使用することができ、 データを記述することができます。 JavaScriptのオブジェクト記法では、データ型は一切エンコードされていません。 JSON を使って、データをオブジェクトや配列としてどのように表現するかは、開発者の自由です。その結果、 JSON 、値や属性名として何が使えるかについてのルールはありません。

JSON vs : 類似点XML



JSON とXML はともに自己記述形式である



自己記述形式は、人間が読め、人間が書け、機械が読め、機械が書けるように設計されています。例えば

人間が読める - 同じデータを様々な方法(例:ASCIIテキスト)で表示できるため、コンピュータの動作やオブジェクトの内部に格納されている特定の情報を学ぶ必要がなく、人間が簡単に理解することができる。

人間が書ける - 人間は、プロパティを追加したり削除したりして、既存のオブジェクトの内容を変更することができます。

機械可読性 - 数値の書式に規則があるため、機械がこれらのファイルを理解できる(例:小数点第1位は常にその行にある)。

JSON とXML はどちらもコンテンツ定義と検証のための優れたサポートを持っている



JSON と はどちらも広く使われているため、多くのプログラミング言語でサポートされています。例えば、 は JavaScript、Python、Perl、Ruby でサポートされています。 データも多くの異なるプログラミング言語をサポートしています。JavaScript、PHP、C#(MicrosoftのC++バージョン)。 シリアライザーライブラリを使えば、 の文書を のファイルに変換できます。これは、タグを使って HTML ページを書いたり、画像を作成したりするのと同じ方法です。XML JSON XML XML JSON XML

データシリアライゼーション



JSON と は、データのシリアライズ(データ構造を保存や送信のための形式に変換すること)に使用することができます。つまり、あるアプリケーションやシステムから別のアプリケーションやシステムへ、HTTPやSimple Object Access Protocolなどの通信チャネルを通じて情報を渡すために使用することができるのです。XML SOAP(simple object access protocol)のような通信チャネルを通じて、あるアプリケーションやシステムから別のアプリケーションやシステムに情報を渡すために使用できることを意味します。

テキストベース



この2つのデータ構造の最も明白な類似点の1つは、JSON とXML がテキストベースであることです。そのため、JSON は、XML に代わるよりシンプルなものとして作られたと考える人が多いようです。

階層的な構造



第三に、どちらの形式も階層構造を持ち、各フィールドの名前と値がカンマで区切られている。

JSON はいつ使うべきですか?



JSON は、異なるオペレーティングシステムやブラウザーで閲覧されるウェブページを作成する際によく使用されます。また、ウェブサーバーやデバイス間のデータ交換にも使用されます。

JSON はXML よりも速いですか?



JSON と は、ウェブサーバーにデータを保存する優れた方法ですが、それぞれ長所と短所があります。 が高速である理由は、次のとおりです。XML JSON

JSON 形式は、 よりも小さなフットプリントです。 XML JSON は、編集や新しいドキュメントの作成において、よりわかりやすい構文を持っているため、データのエラーのデバッグがより容易になります。 JSON XML が1つのプログラミング言語(通常はJava)でしか使用できないのに対して、 はさまざまなプログラミング言語で使用することができます。 XML

JSON 同じデータを両方のフォーマットで使用する場合、同じ量の情報を保存するために必要なメモリが少なくなるため、より高速になります。これは、 が文字列データ型に1バイト文字だけを使用し、 はそれ以外のものに2バイト文字を使用するためです。JSON XML

しかし、数百万行の列と1行あたり数千の値を含むExcelスプレッドシートのようなもの、あるいは単純な文字列が保持できる以上のスペースを必要とするものを保存する場合は、XML の方が良い選択でしょう。その理由は、XML はJSON よりも効率的にエラーをチェックできるからです(これはソフトウェアのバグを防ぐのに役立ちます)。

XML はJSON よりも安全か?



米国国立標準技術研究所 (NIST) の研究によると、XML はJSON よりも安全です。この研究では、オープンソースのデータセットと、安全でないチャネルで送信されたプロプライエタリなデータセットの両方が使用されています。この研究では、XML はJSON よりも攻撃されやすいことがわかりましたが、どちらも攻撃されやすいことがわかりました。

NISTの調査では、攻撃者がどちらの形式のデータも簡単に改ざんしたり削除したりできるか、また、XML 文書内の要素の順序を変えたり、最初は存在しなかった要素を追加するなど、データ自体の構造を攻撃者が変更できた場合に何が起こるかも調査しています。

JSON vs : 結論XML



JSON と はデータを表現する優れた方法ですが、それぞれ長所と短所があります。 は長い間存在しており、企業環境で広く使われています。 は新しい形式ですが、データ交換用のシンプルな構文を求める開発者の間で人気が出てきています。XML XML JSON

JSON とXML のどちらを選ぶかは、ニーズ次第です。大量のデータを扱う場合は、XML の方がいいかもしれません。API を使って他のアプリケーションと通信する必要がある場合は、SOAP 、JSON の方がいいかもしれません。いずれの場合も、各フォーマットの長所と短所を調べて、自分のプロジェクトに最適なものを決めるのが一番でしょう

を使ってプロジェクトを作成した場合 no-codeAppMaster を使ってプロジェクトを作成すると、バックエンドを作成する際に、自動的に REST API が作成されます。AppMaster には、3種類のエンドポイントがあります。



ユーザーは、JSON 形式(デフォルト)、XML 、またはバイナリ形式(RAW)のデータを使用するかどうかを選択できます。すべてのAPIタイプについて、AppMaster は自動的にOPEN APIフォーマット(Swagger)のドキュメントを生成します。