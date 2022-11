Web hizmetleri arasında veri iletişimi için bir API mi arıyorsunuz? Uygulamanızı Instagram veya başka bir sosyal ağ ile bağlamak ister misiniz? Evet ise, SOAP ve REST API adlı popüler API'ler arasındaki farkı anlamak gerekir. Her iki API de web hizmetleri arasında veri aktarımı için çok katı iletişim sözleşmelerini takip eder. Projeniz için bir API seçmeden önce, REST ve SOAP API arasındaki farkı anlamanız gerekir. Bu yazıda bir API, REST API , SOAP API, uygulamanızı web servislerine bağlamak için en iyi API, REST v/s SOAP ve her iki API'nin en iyi örneklerini tartışacağız. Bir web hizmeti için API'nin tanıtımıyla başlayalım.

API nedir?

API (Uygulama Programlama Arayüzü), bir istemci-sunucu modelinde iki uygulamayı fazla veriye ve hizmetlere bağlayan bir teknolojidir. API'ler, iki uygulamanın veri nesnelerini iletmesine izin verir ve istemci-sunucu protokollerini izleyen uygulamalar için bir devrimdir. Web hizmetleri için bir API kullanmak, BT altyapısını düzenlemenize, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve birden çok mobil cihaz arasında veri aktarmanıza olanak tanır. Yazılım arasında iletilen verilerin güvenliğini merak ediyor olabilirsiniz.

Bu nedenle, bir API kullanmak, iki web hizmetini saniyeler içinde birbirine bağlamanın güvenli ve kanıtlanmış bir yoludur. Bir uygulamanın, diğer uygulamalardan bilgi çıkararak işlevselliği geliştirmesine olanak tanır. Ancak, bir API'nin nasıl istek gönderdiği, verileri nasıl yüklediği ve belirli bir veri biçiminde nasıl aktardığı konusunda endişeleriniz olabilir. Dolayısıyla bunun cevabı, uygulamanız için nasıl bir API oluşturduğunuza bağlı olmasıdır. Bu makalede, veri aktarımı için iki uygulamayı birbirine bağlayan iki yaygın API'yi tartışacağız. SOAP ve REST'in ayrıntılarına daha derinden inelim:

REST API nedir?

REST, Temsili Durum Aktarımı anlamına gelir ve web hizmetleri için popüler bir API'dir. REST API'leri, HTTP protokolüyle çalışır ve tarayıcıların uyumluluğunu artırmak için JSON veri biçimlerini kullanır. Dikkat çeken şey, REST API'nin web servisleri için sorunsuz iletişim sağlamak için SOAP protokolü ile de çalışabilmesidir. REST API oluşturma sürecini merak ediyor olabilirsiniz. Bazen bir API oluşturmak ve ölçeklendirmek basittir, ancak oluşturma sürecine bağlı olarak bazı karmaşıklıklar ekleyebilir. Bir web hizmeti için REST API oluşturmanın çok önemli olduğu senaryoları merak ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle, uygulamalar arasında veri iletmek için REST API'lerini kullanmanızın bazı nedenlerini listeliyoruz:

Sınırlı kaynaklar

Düşük güvenlik ihtiyacı

Tarayıcıyı istemciyle uyumlu hale getirmek için

Veri sağlığını iyileştirmek için

Bir web hizmetini ölçeklendirmek için

Not : Yukarıda bahsettiğimiz gibi, REST API oluşturmak için SOAP protokolünü kullanabilirsiniz. Dikkat çeken şey, REST API'nin web servisleri için mimari bir stil sunması, SOAP ise bir protokol olmasıdır. Bu nedenle, proje gereksinimlerinize göre bir REST API oluşturmak için HTTP veya SOAP protokolünü kullanmak isteyip istemediğiniz size kalmış.

Web hizmetiniz için seçmeden önce bilmeniz gereken REST API ile ilgili önemli faktörleri açıklıyoruz:

REST, Temsili Durum Aktarımı anlamına gelir ve bir istemci-sunucu ortamında web hizmetleri arasında veri iletmek için HTTP protokolünü kullanan basit bir mimari stildir.

REST API'leri, istemcinin bir istek gönderdiği ve REST'in sunucunun veri yüklemesine izin verdiği bir istemci-sunucu ortamında veri alışverişi yapar. Bu nedenle, paslı web hizmetleri oluşturmak, web hizmetlerinizin bir istemci-sunucu ortamı ayarlayarak veri nesnelerini JSON veri biçiminde iletmesini istediğiniz anlamına gelir. Bu, uygulamalar arasında sorunsuz iletişim için veri tutarlılığı modellerini kullanan yalnızca bir mimari modeldir. Dolayısıyla bu API, istemcilerden bir istek alan güvenilir mesajlaşma işlevini destekler ve REST API, istenen kullanıcı verilerinin akışla iletilmesine izin verir.

REST API'leri, hem istemci hem de sunucu için iletişim sürecini basitleştirmek için tek bir arabirim kullanır.

REST API'leri, web hizmetlerini optimize etmek ve tarayıcıyla uyumlu hale getirmek için JSON veri biçimini kullanmak için kullanılır. ‍

Web hizmetlerinizi ölçeklendirmek istiyorsanız, REST API, hem istemci hem de sunucu için performansta iyileştirme ile ölçeklenebilirlik sunar. REST API, istemciden gelen bir isteği kabul eder ve verileri yüklemek için sunucuya iletir. REST API kullanmanın faydalarının yanı sıra, bazen kurumsal düzeydeki güvenlik araçları uygulama verilerinizin güvenliğini tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, GraphQL gibi programlama dilleri bu güvenlik sorunlarının azaltılmasında rol oynar.

SOAP nedir?

SOAP, Basit Nesne Erişim Protokolü anlamına gelir. SOAP API, uygulamaların farklı programlama dillerinde yazılmış olsalar bile mesajları iletmesine olanak tanır. Güvenlik ve veri iletişimi açısından daha karmaşık bir protokoldür. Bu protokol mesajlarla ilgilendiğinden, asıl odak noktası WS güvenliği aracılığıyla yetkisiz erişimi engellemektir. SOAP API, kullanımı karmaşık hale getiren yerleşik protokoller kullanır.

Resim Kaynağı garba.org/Yazar Ernesto Garbarino

Kurumsal düzeyde daha gelişmiş güvenlik özellikleri arayan şirketler, web hizmetleri için SOAP uygulayabilir. SOAP API'lerindeki zorluk, mesaj iletimi için farklı programlama dillerinin kullanılmasında yatmaktadır. SOAP, iletişim için onu karmaşık bir API yapan XML biçimini kullanır. Bazı programlama dilleri, HTTP gönderi isteklerinin manuel olarak oluşturulmasını gerektirse de, SOAP API'nin hata toleransı olmadığı için bu bir sorundur. Ancak SOAP, .NET gibi bazı programlama dilleri için kısayollar sağlar.

Ayrıca SOAP protokolü, bir web hizmetinin iş akışını tanımlamak için SOAP API WSDL dosyası olarak bilinen başka bir programlama dilinin dosyasını kullanır. Bu dosya, işlemi otomatikleştirmek için IDE aracılığıyla bir referans oluşturacaktır. SOAP API'lerinin karmaşıklığı, veri iletiminde kullanılan programlama dillerinin sayısına bağlıdır.

Bu nedenle, karar vermeden önce SOAP API'leri hakkında dikkate alınması gereken önemli noktaları açıklıyoruz:

SSL desteği ile katı güvenlik standartlarına ihtiyaç duyulduğunda SOAP API kullanabilirsiniz. SOAP API, uygulamaların kurumsal düzeyde güvenliği ve eski sistemlerle iletişim kurmak için WS-Security adlı temel bir protokol kullanır.

desteği ile katı güvenlik standartlarına ihtiyaç duyulduğunda API kullanabilirsiniz. API, uygulamaların kurumsal düzeyde güvenliği ve eski sistemlerle iletişim kurmak için adlı temel bir protokol kullanır. SOAP mesajları, bu protokolü seçmenizi tetikleyebilecek başka bir nedendir. SOAP API, SOAP mesajlarının yerleşik ve uçtan uca SOAP aracıları aracılığıyla başarıyla ilettiği güvenilir mesajlaşma işlevselliği sunar.

mesajları, bu protokolü seçmenizi tetikleyebilecek başka bir nedendir. API, mesajlarının yerleşik ve uçtan uca aracıları aracılığıyla başarıyla ilettiği güvenilir mesajlaşma işlevselliği sunar. SOAP API, ACID uyumluluğunu içerir. ACID , Atomisite, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık anlamına gelir ve bu uyumluluk artıklıkları azaltır ve SOAP mesajlarına güvenlik ve bütünlük ekler. Dikkat çeken şey, SOAP mesajlarıyla ACID uyumluluğunun diğer veri tutarlılığı modellerinden daha geleneksel olmasıdır. Bu nedenle, banka işlemleri gibi hassas veri biçimlerini işlemek için SOAP API kullanılır.

SOAP ve REST Arasında Karar Vermek

Şimdiye kadar, REST v/s SOAP hakkında her şeyi ve bunları farklı uygulamaları bağlamak için nasıl kullanabileceğinizi tartıştık. Ancak bu API'ler her senaryo için en iyi seçenek değildir. Bu nedenle kaynaklarınızı kurtarmak için dikkatli bir şekilde bir API seçmelisiniz. Şimdi, kaynaklarınızı anında erişilebilir kılmak için SOAP ve REST API arasında karar verme zamanı. Her iki API'nin de HTTP gönderi isteği kullanımı gibi bazı benzerlikleri vardır, ancak SOAP API, REST'ten daha katıdır ve eski sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Her iki API'nin de uygulamalar arasında herhangi bir veri biçiminde veri alışverişi yapmak için bir dizi kuralı ve standardı vardır. Bu nedenle, web hizmetinizden herhangi bir API seçmeden önce bu kurallara uymanız çok önemlidir. Dikkat çeken şey, Amazon gibi birkaç web hizmeti dışında tüm web hizmetlerinin her iki API'yi de desteklememesidir. Bir API seçme kararınız, web hizmetlerinizin gereksinimlerine bağlı olacaktır. Burada her iki API'nin rekabet avantajlarını açıklıyoruz. SOAP API'nin avantajlarıyla başlayalım:

SOAP avantajları

REST API'den farklı olarak SOAP API, programlama dillerini destekler ve yalnızca HTTP protokolünü kullanmak yerine herhangi bir iletişim protokolünü entegre edebilir. Ayrıca, SOAP protokolü dağıtılmış bir ortamda verimli bir şekilde çalışırken, REST API'leri doğrudan/noktadan noktaya iletişimde verimli bir şekilde çalışır.

SOAP , WS güvenlik protokolleri gibi yerleşik güvenlik protokolleri sunar.

, güvenlik protokolleri gibi yerleşik güvenlik protokolleri sunar. SOAP API'leri, hata işleme için yerleşik seçenekler sunar.

API'leri, hata işleme için yerleşik seçenekler sunar. SOAP , bir programlama dili ile kullanıldığında otomasyonu destekler.

SOAP API'nin avantajlarını inceledikten sonra, kararınızı daha net hale getirmek için REST API'nin faydalarını açıklayalım.

REST avantajları

SOAP farklı olarak REST, kullanımı açısından daha basit ve esnektir.

REST API, uygulamaları bağlamak için pahalı araçlar ve gelişmiş programlama dilleri gerektirmez

REST API, daha küçük bir öğrenme eğrisi ile öğrenmesi kolaydır.

REST, mesaj iletimi için XML formatı kullanmadığından daha verimlidir.

Tasarım felsefesi diğer web teknolojilerine benzer, bu nedenle herhangi bir zorlukla karşılaşmadan öğrenebilirsiniz.

Bir REST Örneği

REST vs SOAP hakkında konuşursak, Temsil Durum Transferi (REST) API basittir ve web servislerine bağlanmak için sadece bir URL gerektirir. URL'yi herhangi bir tarayıcıya girebilirsiniz ve çıktı CSV biçiminde olacaktır. REST API, istekte bulunabileceğiniz istemci-sunucu ayarlarında çalışır ve REST, yanıt vermek için hem istemciyi hem de sunucuyu HTTP protokolü aracılığıyla bağlar. REST ayrıca görevi ve meta verileri tanımlamak için Web Uygulaması Açıklama Dili'ni ( WADL) kullanır. Öne çıkan REST istekleri arasında GET, POST, PUSH ve DELETE bulunur. Bir kitapçı API örneğini ele alalım:

Bir müşteri, kitapçıdan belirli bir kitabı almak için bir GET isteği gönderir.

isteği gönderir. Bir POST isteği, kitapçıya yeni bir kitap ekleyecektir.

isteği, kitapçıya yeni bir kitap ekleyecektir. PUT isteği, belirli bir kitap kimliğine sahip bir kitabın içeriğini güncelleyecektir.

isteği, belirli bir kitap kimliğine sahip bir kitabın içeriğini güncelleyecektir. DELETE isteği, kitapçıdan bir kitap kaydını siler.

Bir SOAP Örneği

SOAP, istek gövdesinde HTTP POST isteklerini kullanır. XML istek gövdesi, API'yi tanımak için bir SOAP sarmalayıcısıdır ve SOAP gövdesi, istek değişkenlerini temsil eder. Diyelim ki " Smith " kullanıcı adını almak istiyorsunuz. Bu mesaj için SOAP API, iletişim için HTTP veya başka bir protokol kullanır.

REST API'lerinden farklı olarak SOAP, SMTP veya TCP gibi herhangi bir temel protokolü kullanabilir. SOAP mesajlarıyla ilgili bir başka dikkat çekici şey, her zaman XML biçiminde olmaları ve bu örnekte bir sarmalayıcı veya Zarf görevi görmesidir. Zarf, SOAP mesajının başlığını ve gövdesini kapsar. Aynı zamanda Web Servis Açıklama Dili ( WSDL) mesajın kalan tüm öğelerinden oluşur.

SOAP vs. REST: Temel farklar

SOAP ve REST API'lerinin geniş görünümünden geçtikten sonra, SOAP ile REST arasındaki temel farkları keşfetmenin zamanı geldi. Hadi başlayalım:

SOAP API, SOAP (Simple Object Access Protocol) protokolü ile, REST API ise REST (Representational State Transfer) protokolü ile çalışır.

API, (Simple Object Access Protocol) protokolü ile, REST API ise REST (Representational State Transfer) protokolü ile çalışır. SOAP API, durumsallığı nedeniyle SOAP mesajlarını standart XML biçiminde iletirken, REST API, durumsuzluğu nedeniyle bir veri biçimini izlemez.

API, durumsallığı nedeniyle mesajlarını standart XML biçiminde iletirken, REST API, durumsuzluğu nedeniyle bir veri biçimini izlemez. SOAP , XML formatı nedeniyle WSDL ile çalışır, REST API'leri ise GET , PUT , POST ve DELETE gibi istekleri kullanır.

, XML formatı nedeniyle WSDL ile çalışır, REST API'leri ise , , ve gibi istekleri kullanır. SOAP , HTTP , HTTPS , TCP , SMTP ve XMPP gibi herhangi bir iletişim protokolü ile çalışabilirken, REST iletişim için yalnızca HTTP protokolü ile çalışır.

, , , , ve gibi herhangi bir iletişim protokolü ile çalışabilirken, REST iletişim için yalnızca HTTP protokolü ile çalışır. SOAP API daha yapılandırılmıştır, REST ise verileri hacimli biçimde kullanır.

API daha yapılandırılmıştır, REST ise verileri hacimli biçimde kullanır. SOAP , bankalar gibi WS güvenliği arayan büyük kuruluşlar için en iyi seçimdir, REST ise mobil cihazlarla verimli bir şekilde çalışır. SOAP , bir web hizmetindeki tüm etkinlikler hakkında bilgi tutmak için SOAP WSDL dosyalarını kullanan durum bilgisi olan bir protokolken, REST, bir web hizmetini güvenilir bir hizmet haline getirmek için durum bilgisi olmayan bir mimari stildir. REST API, uygulamalar arasında önbelleğe alınabilir iletişim ile bir istemci-sunucu ortamında çalışır.

, bankalar gibi güvenliği arayan büyük kuruluşlar için en iyi seçimdir, REST ise mobil cihazlarla verimli bir şekilde çalışır. , bir web hizmetindeki tüm etkinlikler hakkında bilgi tutmak için dosyalarını kullanan durum bilgisi olan bir protokolken, REST, bir web hizmetini güvenilir bir hizmet haline getirmek için durum bilgisi olmayan bir mimari stildir. REST API, uygulamalar arasında önbelleğe alınabilir iletişim ile bir istemci-sunucu ortamında çalışır. SOAP protokolü, yürütme için yüksek bant genişliği gerektirirken, REST, uygulama için minimum mobil aygıt bant genişliği gerektirir.

protokolü, yürütme için yüksek bant genişliği gerektirirken, REST, uygulama için minimum mobil aygıt bant genişliği gerektirir. SOAP bir protokol olduğu için REST yapamaz, REST ise mimari tarzı nedeniyle SOAP kullanabilir.

bir protokol olduğu için REST yapamaz, REST ise mimari tarzı nedeniyle kullanabilir. SOAP , yüksek güvenlik standartlarına sahiptir ve kuruluşlar için üst düzey güvenlik için WS güvenliğini kullanırken, REST, güvenlik için SSL (Güvenli Yuva Katmanı) ve HTTPS protokolünü kullanır. Yüksek güvenlikli protokollere ihtiyaç duyan kuruluşlar, kullanıcıların hassas bilgilerini güvence altına almak için SOAP API'sini kullanır. Örneğin bankalar, kullanıcıların kart no ve pinler gibi verilerini güvenli hale getirmek için SOAP kullanır.

, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir ve kuruluşlar için üst düzey güvenlik için güvenliğini kullanırken, REST, güvenlik için SSL (Güvenli Yuva Katmanı) ve HTTPS protokolünü kullanır. Yüksek güvenlikli protokollere ihtiyaç duyan kuruluşlar, kullanıcıların hassas bilgilerini güvence altına almak için API'sini kullanır. Örneğin bankalar, kullanıcıların kart no ve pinler gibi verilerini güvenli hale getirmek için kullanır. SOAP , XML veri biçimini desteklerken, REST API düz metin, XML, HTML, JSON vb.

, XML veri biçimini desteklerken, REST API düz metin, XML, HTML, JSON vb. SOAP , işlev odaklı bilgileri aktaran standart bir protokoldür, REST ise daha veri odaklı bir yaklaşıma sahip bir mimari stile sahiptir.

, işlev odaklı bilgileri aktaran standart bir protokoldür, REST ise daha veri odaklı bir yaklaşıma sahip bir mimari stile sahiptir. SOAP aramaları önbelleğe alamazken, REST tüm aramaları SOAP daha hızlı hale getirerek önbelleğe alabilir.

SOAP ve REST Alternatifleri (JSON, gRPC, GraphQL)

Son birkaç yıldır, SOAP ve REST API'leri, web servislerini bağlamak için popüler seçeneklerdir, ancak diğer bazı alternatifler her zaman mevcuttur. Alternatiflere geniş bir açıdan bakalım:

JSON

JSON, JavaScript Object Notation anlamına gelir ve farklı uygulamalar arasında veri aktarmanın harika bir yoludur. Bu teknoloji hafiftir ve bir sunucudan bir web sayfasına veri aktarmak için kullanılabilir. Bu API, basitliği ve daha hızlı iletimi nedeniyle SOAP yerini alabilir.

gRPC

Google, veri iletişimi için HTTP kullanan açık kaynaklı bir sistem olan gRPC (Uzaktan Yordam Çağrısı) tanıttı. Bu teknoloji, REST ve SOAP API'nin geliştirilmesinden önce popülerdi. Bu teknoloji, uygulamaları ve mobil cihazları arka uç ve mikro mimari hizmetleriyle bağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iletim teknolojisi, hafif iletişim, verimlilik, yerleşik kod oluşturma ve mesaj akışı gibi daha fazla bağlantı seçeneği nedeniyle JSON'a göre rekabet avantajlarına sahiptir.

GraphQL

GraphQL, verileri bir istemci ve sunucu ortamında verimli bir şekilde ileten sorgu tabanlı bir programlama dilidir. Bu, Facebook tarafından sunulan ve veri değişikliği için birden çok işlevi destekleyen yeni bir teknolojidir ve sunucuları C++, JavaScript, Python ve daha fazlası gibi programlama dillerini destekler.

GraphQL, veri iletişimi için HTTP ve JSON formatlarını kullandığından REST gibi çalışır. API'den verilere GraphQL ile tek bir çağrıda erişebilirsiniz, REST ise veri erişimi için ayrı çağrılar gerektirir. Diyelim ki siparişler ve sevkiyat durumu gibi müşteri verilerine REST kullanarak erişmek istiyorsunuz ve her bir veri parçası için ayrı talepler yapmanız gerekecek. Ancak GraphQL kullanarak, iş yükünü en aza indirmenize yardımcı olacak verilere tek bir istekte erişebiliriz.

Bu alternatiflerin dışında, web hizmetiniz için kodsuz API'ler oluşturmak no-code no-code gibi AppMaster uygulama geliştirme platformlarını kullanabilirsiniz.

REST API, SOAP daha mı hızlı?

Bankalar ve eski sistemler gibi birçok üst düzey kuruluş yine de SOAP uygulamak isteyebilir, ancak REST yine de SOAP daha hızlıdır. REST daha esnektir ve daha hızlı veri iletişimi sunarken, SOAP protokolü veri iletişimi için bir XML formatının özel gereksinimlerine sahiptir. Bu nedenle, XML veri formatının kullanılması, SOAP uygulamalar arasında veri aktarımı için ağır bir protokol haline getirir.

Nesnelerin İnterneti (IoT), AI uygulamaları, mobil uygulama geliştirme ve dağıtılmış bilgi işlem gibi gelişmekte olan teknolojiler, esneklikleri ve hafiflikleri nedeniyle REST API'lerini geniş bir ölçekte kullanır. Ayrıca, REST düz metni destekler ve REST API öğreticileri sağlar. Öte yandan SOAP, kuruluşların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yerleşik güvenlik protokolleri sunar, ancak bu temel protokollerin kullanılması işi daha da ağırlaştırır. REST API'nin yüksek hızı nedeniyle, Google Haritalar gibi genel API'ler, REST kurallarını ve yönergelerini takip eder.

no-code bir API nasıl oluşturulur?

REST v/s SOAP ve diğer alternatifleri inceledikten sonra kodlama gerektirmeyen bir API çözümü arıyor olabilirsiniz. Uygulamanızı bir API ile entegre etmek için en iyi seçenek, AppMaster gibi kod çözümleri kullanmamaktır. AppMaster, iş akışınızı yüzlerce uygulama ve hizmetle entegre etmenize veya içeriğinize API ile programlı olarak erişmenize yardımcı olur.

Burada, iş akışınızı farklı uygulamalarla entegre etmek için AppMaster kullanmanın en önemli faydalarını açıklıyoruz. Aşağıdakilerle başlayalım:

Tek bir tıklamayla modüllerin entegrasyonu

Kodsuz bir API modülü ile entegre ederek no-code veya web hizmetinizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu modüller, kullanıcıların üçüncü taraf API ile uygulamanın hızını optimize etmesine olanak tanıyan hazır şablonlar içerir. Bu modülleri tek bir tıklamayla entegre etmek için no-code gibi AppMaster bir platform kullanarak bu modülleri ekleyebilirsiniz. Bu amaçla marketi ziyaret edebilir ve iş akışınızın verimliliğini artırmak için bir modül ekleyebilirsiniz.

Belgeler ve örnekler

AppMaster, daha iyi anlaşılması için belgeler ve gerçek zamanlı modül uygulaması örnekleri sağlar.

Son düşünceler

Bu kılavuzu inceledikten sonra, Temsili Durum Aktarımı (REST) ve Basit Nesne Erişim Protokolü ( SOAP) arasındaki fark konusunda bilgili olduğunuzu umuyoruz. Daha hızlı iletişim için uygulamaları bağlamak üzere bir API seçmeye hazır olduğunuzu umuyoruz. API'lerin faydalarının yanı sıra projenizin maliyetini azaltmak için AppMaster denemenizi öneririz.

AppMaster, işletmelerin API'leri uygulamalarıyla tek bir tıklamayla entegre etmelerini sağlayan popüler no-code kodsuz araçtır. Bu popüler no-code platform, üçüncü taraf API'lerle entegrasyona sahiptir ve tıpkı Postman olduğu gibi herhangi bir istek oluşturabilir, bu isteği işlevlerinizde kullanabilir ve isteğin sonucunu işleyebilirsiniz. Uygulamanızı optimize etmek üzere bir API ile daha hızlı entegrasyon için AppMaster deneyin.