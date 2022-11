JSON (JavaScript Object Notation) y XML (Extensible Markup Language) son formatos populares para el intercambio de datos. Sin embargo, aunque tienen muchas similitudes, no son lo mismo. Este artículo pretende definir las principales diferencias y similitudes entre JSON y XML para que pueda tomar una decisión informada sobre qué formato de datos utilizar cuando otros exporten sus datos para su consumo o los guarden localmente en un archivo en su ordenador.

JSON y XML son dos formas diferentes de almacenar datos en un ordenador. Ambas son útiles para almacenar datos, pero cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, JSON es más fácil de leer y entender que XML pero es menos flexible. Por otro lado, XML es más flexible que JSON, pero puede ser más difícil de escribir.

¿Qué es XML?



XML es un estándar abierto de almacenamiento e intercambio de datos. Es un lenguaje de marcado para describir la estructura y el contenido de cualquier archivo de XML, como documentos, páginas web o bases de datos. Se puede pensar en XML como en HTML, pero mejor: permite adjuntar información adicional a los nodos del documento sin cambiar el formato subyacente.

El lenguaje de marcado extensible (XML) se creó a principios de los años 90 para sustituir a SGML (lenguaje multimedia de gráficos de silicio). XML es un estándar abierto que permite a los autores definir su lenguaje de marcado y utilizarlo en cualquier sitio web o aplicación.

XML Se ha hecho muy popular con el tiempo, pero algunos sectores siguen utilizando SGML en lugar de XML porque les resulta más fácil trabajar con sus estándares de codificación existentes, especialmente si utilizan plantillas de estilo Microsoft Word en lugar de HTML5.

Utilizar el código XML tiene muchas ventajas. Una de las principales razones es que es más flexible que el HTML, lo que significa que puedes crear fácilmente un lenguaje de marcado personalizado para tu sitio web o aplicación. Además, esto facilita el formateo de los datos y su correcta visualización en cualquier navegador o dispositivo.

XML también permite crear etiquetas personalizadas que pueden utilizarse en cualquier dato de XML. Estas etiquetas suelen utilizarse para definir datos específicos de XML. Esto facilita la colaboración de desarrolladores y diseñadores a la hora de crear nuevos proyectos.

Un documento de XML o datos de XML es una colección de elementos y atributos que pueden estar anidados unos dentro de otros. Los elementos están rodeados de etiquetas de apertura y cierre, mientras que los atributos no lo están. Un elemento puede contener subelementos, datos de caracteres y texto. Tenga en cuenta que no hay espacios entre las etiquetas ni entre los elementos en los datos de XML; todo debe estar encerrado entre pares de corchetes.

¿Qué es JSON?



JSON es un formato de intercambio de datos. Es independiente del lenguaje, lo que significa que puede utilizarse con cualquier lenguaje de programación, y la estructura de datos subyacente es independiente de la plataforma. La naturaleza independiente del lenguaje de JSON hace que sea ideal para su uso en el desarrollo web, donde se puede necesitar el intercambio de datos con otros lenguajes de programación como Ruby o JavaScript.

JSON utiliza etiquetas para marcar los datos: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." Las claves y los valores deben ir siempre rodeados de llaves ({) y corchetes ([]), respectivamente. Además, cada par clave-valor debe estar rodeado por el mismo número de comillas - por ejemplo: {"name": "John"} no sería válido porque hay muy pocas comillas después de la etiqueta nombre.

JSON es ligero porque utiliza una codificación binaria que ahorra espacio (una técnica que exploraremos con más detalle más adelante). Esto lo hace ideal para pequeñas cantidades de información transmitidas por la red, como cuando se envían solicitudes de pago entre tiendas online o APIsweb que devuelven resultados de bases de datos.

JSON Las librerías de análisis sintáctico permiten leer y escribir este formato sin necesidad de saber qué contiene cada campo: todo lo que se necesita son algunas reglas básicas:

Los campos deben tener nombres coherentes.

Todos los valores deben ser cadenas.

Los valores deben estar separados por comas.

JSON también es legible para el ser humano, lo que significa que puede abrir un archivo y ver lo que hay dentro sin pasarlo por un analizador. Esto hace que los problemas de depuración de su código sean más accesibles y ayuda a documentar los datos que ha recibido de otras aplicaciones (lo que es especialmente útil si está escrito en otro lenguaje).

JSON El formato de intercambio de datos se utiliza en muchos contextos diferentes, desde el desarrollo web hasta el almacenamiento de datos. También es un formato ideal para compartir información entre APIs y aplicaciones web porque es una forma sencilla de serializar datos complejos en una sola cadena.



JSON vs XML: diferencias



JSON vs XML: primera diferencia



JSON son las siglas de JavaScript Object Notation. Se trata de un formato de intercambio de datos estándar abierto basado en texto. JSON es ligero y fácil de leer, pero no proporciona información sobre el esquema o el tipo. Es ideal para compartir datos entre varias aplicaciones. XML significa lenguaje de marcas extensible. Es un lenguaje de marcado que define la estructura de cualquier archivo XML en una estructura de árbol. XML es legible por los humanos pero no necesariamente por las máquinas. Puede utilizarse para compartir información estructurada entre programas y documentos.

JSON vs XML: segunda diferencia



JSON y XML son formas populares de almacenar datos estructurados en un archivo o base de datos. Como ya se ha mencionado, JSON es una forma ligera y legible para el ser humano de representar estructuras de datos, mientras que el código XML es una forma más larga de representar datos estructurados.

JSON vs XML: tercera diferencia



Una de las principales diferencias entre estos dos formatos de datos es que JSON puede utilizarse con archivos JavaScript o de texto plano, mientras que XML sólo puede almacenarse como archivo de texto. Además, JSON utiliza menos memoria que el programa XML a la hora de procesar la información. Estas diferencias clave en el uso de la memoria hacen de JSON un formato ideal para procesar rápidamente grandes cantidades de datos.

JSON vs XML: cuarta diferencia



El formato JSON es una forma de almacenar datos de forma compacta para que los programas puedan leerlos. En general, es más fácil de escribir y leer que XML, ya que utiliza menos caracteres. Al mismo tiempo, el formato de datos XML es una forma específica de lenguaje de marcas para almacenar datos de forma organizada. Tiene más características que JSON, pero también es más complicado porque requiere más información sobre la estructura del documento antes de poder leerlo.

JSON vs XML: quinta diferencia



El formato JSON se utiliza para almacenar y transmitir datos, mientras que XML se utiliza para representar datos de forma legible por la máquina. JSON ha ido ganando popularidad como medio de almacenamiento para aplicaciones web debido a su simplicidad. En cambio, XML sigue siendo la opción preferida para transmitir datos estructurados a través de la web.

JSON vs XML: sexta diferencia



Una de las principales diferencias entre estos dos formatos de datos es que JSON suele ser más compacto que XML, lo que significa que puede transmitirse más rápidamente a través de las redes. JSON también tiene menos restricciones en su estructura, lo que ayuda a los programadores cuando intentan analizar grandes cantidades de datos a partir de él. Además, muchos lenguajes de programación admiten ambos formatos, por lo que no es necesario cambiar de uno a otro cuando se trabaja con diferentes plataformas o lenguajes de programación.

JSON vs XML: séptima diferencia



Puedes utilizar JSON en tu aplicación web o móvil sin preocuparte de los problemas de compatibilidad porque está ampliamente aceptado en la web y en las aplicaciones móviles. Por otro lado, XML tiene algunos problemas de compatibilidad entre plataformas. No es compatible con muchos lenguajes de programación (excepto Actionscript), por lo que los desarrolladores tienen que elegir entre utilizar una herramienta como Apache HttpComponents o Apache axis2 si quieren que sus aplicaciones funcionen en varias plataformas simultáneamente.

JSON vs XML: octava diferencia



XML requieren más espacio de almacenamiento que los archivos JSON (al menos si se utilizan con Node). En general, sin embargo, esto no es un problema siempre y cuando su servidor web tenga mucha memoria RAM disponible para almacenar estos archivos; de lo contrario, debería considerar cambiar la arquitectura de su aplicación para que todo el procesamiento ocurra en el lado del cliente en lugar de detrás de las escenas donde ocuparía demasiado espacio de memoria.

JSON vs XML: novena diferencia

Una de las principales diferencias entre JSON y XML es que XML tiene una estructura más rígida que JSON, lo que hace más difícil su manipulación sin romper el documento. Además, la mayoría de los archivos de XML no pueden editarse en un lugar como los documentos de JSON; por lo tanto, si se quiere cambiar el valor de un elemento en un documento de JSON, se puede editar el valor directamente en el editor de texto, y listo. Esto significa que un usuario malintencionado podría cambiar el valor de un elemento simplemente editando el propio documento y haciendo que se refleje en la salida de su programa.

JSON vs XML:10ª diferencia

La sintaxis de JSON y XML;

JSON la sintaxis es más compacta que la de XML .

la sintaxis es más compacta que la de . JSON La sintaxis es más fácil de leer y escribir.

La sintaxis de JSON permite definir objetos fácilmente, a diferencia de la forma más verbosa con arrays o colecciones en la sintaxis de XML. Por ejemplo

```javascript function myFunction(date) { return { "date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ```

También es importante recordar que la sintaxis de XML es más complicada que la de JSON debido a su necesidad de referencias a entidades que pueden no ser necesarias en algunos casos (por ejemplo, si estás creando un servicio de API). XML no es legible para los humanos. Es mucho más fácil leer JSON que XML porque JSON utiliza menos caracteres, lo que facilita la comprensión del significado de los datos. JSON es más conciso. Utiliza menos caracteres para representar la misma información que XML .

JSON vs XML:11ª diferencia

En JSON y XML , el tipo de datos de un valor se codifica como objeto o elemento. En JSON , sólo se admiten como tipos de datos la cadena, el número, el booleano y el nulo. En cambio, en XML se pueden utilizar muchos otros tipos, como la fecha y la hora, para describir los datos de XML .

y , el tipo de datos de un valor se codifica como objeto o elemento. En , sólo se admiten como tipos de datos la cadena, el número, el booleano y el nulo. En cambio, en se pueden utilizar muchos otros tipos, como la fecha y la hora, para describir los datos de . En la notación de objetos de JavaScript, los tipos de datos no están codificados de ninguna manera. Es el desarrollador quien decide cómo quiere representar sus datos como objetos y arrays utilizando JSON . En consecuencia, no existen reglas sobre lo que puede utilizarse como valor o nombre de atributo en JSON .

JSON vs XML: similitudes



Tanto JSON como XML son formatos autodescriptivos



Los formatos autodescriptivos se diseñaron para que fueran legibles para el ser humano, legibles para el ser humano, legibles para la máquina y legibles para la máquina. Por ejemplo:

Legibles para el ser humano - Los mismos datos pueden presentarse de diversas maneras (por ejemplo, texto ASCII) para que los seres humanos puedan entenderlos fácilmente sin tener que aprender cómo funciona el ordenador o qué información específica se almacena dentro de un objeto;

Escribible por humanos: los humanos pueden cambiar el contenido de los objetos existentes añadiendo o eliminando propiedades;

Legible por la máquina - Las máquinas pueden entender estos archivos porque hay reglas sobre cómo deben formatearse los números (por ejemplo, el primer punto decimal está siempre en su línea).

Tanto JSON como XML tienen un buen soporte para las definiciones de contenido y la validación



JSON y XML son ampliamente utilizados, por lo que son soportados por muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, JSON es compatible con JavaScript, Python, Perl y Ruby. XML data también es compatible con muchos lenguajes de programación diferentes: JavaScript, PHP y C# (que es la versión de Microsoft de C++). Puedes utilizar una biblioteca serializadora XML para convertir tu documento JSON en un archivo XML, de la misma manera que podrías escribir una página HTML utilizando la etiqueta o crear imágenes.

La serialización de datos



JSON y XML pueden utilizarse para la serialización de datos (convertir una estructura de datos a un formato para su almacenamiento o transmisión). Esto significa que puedes utilizarlos para pasar información de una aplicación o sistema a otro a través de un canal de comunicación como HTTP o SOAP (protocolo simple de acceso a objetos).

Basado en texto



Una de las similitudes más evidentes entre estas dos estructuras de datos es que JSON y XML están basadas en texto. Por ello, muchos creen que JSON se creó para ser una alternativa más sencilla a XML.

Estructuras jerárquicas



En tercer lugar, ambos formatos tienen estructuras jerárquicas en las que cada campo tiene su nombre y valor separados por comas.

¿Cuándo debo utilizar JSON?



JSON suele utilizarse cuando se crean páginas web que serán vistas por personas con diferentes sistemas operativos o navegadores. También puede utilizarse para el intercambio de datos entre servidores web o dispositivos.

¿Es JSON más rápido que XML?



JSON y XML son excelentes formas de almacenar datos en un servidor web, pero tienen diferentes puntos fuertes y débiles. JSON es más rápido porque:

JSON el formato tiene una huella más pequeña que XML . JSON tiene una sintaxis más sencilla para editar y crear nuevos documentos, lo que hace más accesible la depuración de errores en los datos. JSON es más flexible que XML - puede utilizarse en muchos lenguajes de programación diferentes, mientras que XML sólo puede utilizarse en un lenguaje de programación simultáneamente (normalmente Java).

JSON será más rápido cuando utilice los mismos datos en ambos formatos, ya que almacenar la misma cantidad de información requiere menos memoria. Esto se debe a que JSON sólo utiliza caracteres de un byte para sus tipos de datos de cadena, mientras que XML utiliza caracteres de dos bytes para todo lo demás.

Sin embargo, si estás almacenando algo como una hoja de cálculo de Excel que contiene millones de filas con millones de columnas y miles de valores por fila - o cualquier otra cosa que requiera más espacio del que puede contener una simple cadena - entonces XML sería una mejor opción. La razón es que XML puede comprobar si hay errores de forma más eficiente que JSON (lo que ayuda a evitar fallos en el software).

¿Es XML más seguro que JSON?



Según un estudio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), XML es más seguro que JSON. El estudio utilizó conjuntos de datos de código abierto y conjuntos de datos propietarios que se enviaron a través de canales inseguros. El estudio concluyó que XML tenía más probabilidades de ser atacado que JSON, pero ambos eran vulnerables a los ataques.

El estudio del NIST también analizó la facilidad con la que un atacante podría alterar o eliminar datos en cualquiera de los dos formatos, así como lo que sucedería si los atacantes pudieran cambiar la estructura de los datos en sí, como cambiar el orden de los elementos dentro de un documento de XML o añadir elementos no presentes inicialmente.

JSON vs XML: conclusión



JSON y XML son excelentes formas de representar datos, pero tienen ventajas y desventajas. XML existe desde hace mucho tiempo y se utiliza ampliamente en entornos empresariales. JSON es más reciente, pero está ganando popularidad entre los desarrolladores que buscan una sintaxis sencilla para el intercambio de datos.

La elección entre JSON y XML depende de tus necesidades: si trabajas con grandes cantidades de datos, XML puede ser mejor para ti; si necesitas comunicarte con otra aplicación usando una API o SOAP, entonces JSON puede ser mejor. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es investigar los pros y los contras de cada formato y decidir qué es lo que mejor funciona para tu proyecto.

Si crea su proyecto utilizando la no-code plataforma AppMaster, cuando se crea el backend, la API REST se crea automáticamente en él. Hay 3 tipos de endpoints en AppMaster:



El usuario puede elegir utilizar los datos en formato JSON (por defecto), XML, o en formato binario (RAW). Para todos los tipos de API, AppMaster genera automáticamente la documentación en formato OPEN API (Swagger).