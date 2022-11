JSON (JavaScript Object Notation) i XML (Extensible Markup Language) to popularne formaty wymiany danych. Jednak, choć mają wiele podobieństw, nie są takie same. Ten artykuł ma na celu zdefiniowanie kluczowych różnic i podobieństw pomiędzy JSON i XML, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, z którego formatu danych skorzystać, gdy inni eksportują Twoje dane do konsumpcji lub zapisują je lokalnie w pliku na Twoim komputerze.

JSON i XML to dwa różne sposoby przechowywania danych w komputerze. Oba są przydatne do przechowywania danych, ale każdy z nich ma zalety i wady. Na przykład JSON jest łatwiejszy do odczytania i zrozumienia niż XML, ale jest mniej elastyczny. Z drugiej strony, XML jest bardziej elastyczny niż JSON, ale może być trudniejszy do napisania.

Co to jest XML?



XML jest otwartym standardem przechowywania i wymiany danych. Jest to język znaczników do opisywania struktury i zawartości dowolnego pliku XML, takiego jak dokumenty, strony internetowe czy bazy danych. Można myśleć o XML jak o HTML, ale lepiej: pozwala on na dołączanie dodatkowych informacji do węzłów w dokumencie bez zmiany podstawowego formatu.

Extensible markup language (XML) został stworzony na początku lat 90. w celu zastąpienia SGML (silicon graphics multimedia language). XML jest otwartym standardem, który pozwala autorom zdefiniować swój język znaczników i używać go w dowolnej witrynie lub aplikacji.

XML z czasem stał się bardzo popularny, ale niektóre branże nadal używają SGML zamiast XML, ponieważ łatwiej im pracować z istniejącymi standardami kodowania - zwłaszcza jeśli używają szablonów w stylu Microsoft word, a nie HTML5.

Istnieje wiele korzyści z używania kodu XML. Jednym z największych powodów jest to, że jest on bardziej elastyczny niż HTML, co oznacza, że możesz łatwo stworzyć niestandardowy język znaczników dla swojej witryny lub aplikacji. Ponadto ułatwia to formatowanie danych i wyświetlanie ich poprawnie w każdej przeglądarce lub urządzeniu.

XML pozwala również na tworzenie niestandardowych znaczników, które mogą być używane w dowolnych danych XML. Znaczniki te są często używane do definiowania konkretnych danych XML. Ułatwia to współpracę programistów i projektantów podczas tworzenia nowych projektów!

Dokument XML lub dane XML jest zbiorem elementów i atrybutów, które mogą być zagnieżdżone wewnątrz siebie. Elementy są otoczone znacznikami otwierającymi i zamykającymi, natomiast atrybuty nie. Element może zawierać podelementy, dane znakowe i tekst. Zauważ, że nie ma spacji pomiędzy znacznikami lub pomiędzy elementami w danych XML; wszystko musi być zamknięte w parach nawiasów.

Co to jest JSON?



JSON jest formatem wymiany danych. Jest niezależny od języka, co oznacza, że może być używany z każdym językiem programowania, a struktura danych jest niezależna od platformy. Niezależna od języka natura JSON czyni go idealnym do użycia w tworzeniu stron internetowych, gdzie może być potrzebna wymiana danych z innymi językami programowania, takimi jak Ruby czy JavaScript.

JSON używa znaczników do oznaczania danych: "{"key": value," "otherKey": anotherValue}." Klucze i wartości muszą być zawsze otoczone odpowiednio nawiasami klamrowymi ({) i kwadratowymi ([]). Dodatkowo, każda para klucz-wartość musi mieć równą liczbę cudzysłowów otaczających ją - na przykład: {"name": "John"} nie byłby poprawny, ponieważ jest zbyt mało cudzysłowów po tagu name.

JSON jest lekki dzięki zastosowaniu wydajnego pod względem przestrzeni kodowania binarnego (technika, którą poznamy bardziej szczegółowo później). To czyni go idealnym dla małych ilości informacji przesyłanych przez sieć, takich jak podczas wysyłania żądań płatności pomiędzy sklepami internetowymi lub web API, które zwracają wyniki z baz danych.

JSON Biblioteki parserów pozwalają na odczyt i zapis tego formatu bez konieczności posiadania wiedzy o tym, co wchodzi w skład poszczególnych pól - wystarczy kilka podstawowych zasad:

Pola muszą mieć spójne nazwy.

Wszystkie wartości muszą być ciągami znaków.

Przecinki muszą oddzielać wartości.

JSON jest również czytelny dla człowieka, co oznacza, że możesz otworzyć plik i zobaczyć co jest w środku bez przepuszczania go przez parser. To sprawia, że debugowanie problemów z Twoim kodem jest bardziej dostępne i pomaga udokumentować dane, które otrzymałeś od innych aplikacji (co jest szczególnie przydatne, jeśli zostały napisane w innym języku).

JSON Format wymiany danych jest używany w wielu różnych kontekstach, od tworzenia stron internetowych do przechowywania danych. Jest to również idealny format do wymiany informacji pomiędzy web API i aplikacjami, ponieważ jest to prosty sposób na serializację złożonych danych w pojedynczy ciąg.



JSON vs XML: różnice



JSON vs XML: pierwsza różnica



JSON oznacza JavaScript Object Notation. Jest to tekstowy otwarty standardowy format wymiany danych. JSON jest lekki i łatwy do odczytania, ale nie dostarcza informacji o schemacie lub typie. Jest świetny do współdzielenia danych pomiędzy wieloma aplikacjami. XML oznacza extensible markup language. Jest to język znaczników, który definiuje strukturę dowolnego pliku XML w postaci struktury drzewiastej. XML jest czytelny dla ludzi, ale niekoniecznie dla maszyn. Może być używany do współdzielenia informacji strukturalnych pomiędzy programami i dokumentami.

JSON vs XML: druga różnica



JSON i XML są popularnymi sposobami przechowywania danych strukturalnych w pliku lub bazie danych. Jak wspomniano wcześniej, JSON jest lekkim, czytelnym dla człowieka sposobem reprezentowania struktur danych, natomiast kod XML jest bardziej długim sposobem reprezentowania danych strukturalnych.

JSON vs XML: trzecia różnica



Jedną z kluczowych różnic między tymi dwoma formatami danych jest to, że JSON może być używany z plikami JavaScript lub plaintext, podczas gdy XML może być przechowywany tylko jako plik tekstowy. Ponadto, JSON podczas przetwarzania informacji wykorzystuje mniej pamięci niż oprogramowanie XML. Te kluczowe różnice w wykorzystaniu pamięci sprawiają, że JSON jest idealnym formatem do szybkiego przetwarzania dużych ilości danych.

JSON vs XML: czwarta różnica



Format JSON jest sposobem kompaktowego przechowywania danych, aby programy mogły to odczytać. Ogólnie rzecz biorąc, jest łatwiejszy do pisania i czytania niż XML, ponieważ wykorzystuje mniej znaków. Jednocześnie format danych XML jest specyficzną formą języka znaczników do przechowywania danych w sposób zorganizowany. Ma więcej funkcji niż JSON, ale jest też bardziej skomplikowany, ponieważ wymaga więcej informacji o strukturze dokumentu, zanim będzie można go odczytać.

JSON vs XML: piąta różnica



Format JSON jest używany do przechowywania i przesyłania danych, natomiast XML służy do reprezentowania danych w sposób możliwy do odczytania przez maszynę. JSON zyskuje popularność jako nośnik pamięci dla aplikacji internetowych ze względu na swoją prostotę. Z kolei XML jest wciąż najlepszym wyborem do przesyłania ustrukturyzowanych danych w sieci.

JSON vs XML: szósta różnica



Jedną z kluczowych różnic między tymi dwoma formatami danych jest to, że JSON jest generalnie bardziej kompaktowy niż XML, co oznacza, że może być szybciej przesyłany przez sieci. JSON ma również mniej ograniczeń w swojej strukturze, co pomaga programistom przy próbach przetwarzania dużych ilości danych. Ponadto wiele języków programowania obsługuje oba formaty, więc nie ma potrzeby przełączania się między nimi podczas pracy z różnymi platformami lub językami programowania.

JSON vs XML: siódma różnica



Możesz użyć JSON w swojej aplikacji internetowej lub mobilnej bez obawy o problemy z kompatybilnością, ponieważ jest ona powszechnie akceptowana w sieci i aplikacjach mobilnych. Z drugiej strony, XML ma pewne problemy, jeśli chodzi o kompatybilność międzyplatformową. Nie jest obsługiwany przez wiele języków programowania (z wyjątkiem Actionscript), więc programiści muszą wybrać między używaniem narzędzia takiego jak Apache HttpComponents lub Apache axis2, jeśli chcą, aby ich aplikacje działały na wielu platformach jednocześnie.

JSON vs XML: ósma różnica



XML pliki wymagają więcej miejsca do przechowywania niż pliki JSON (przynajmniej jeśli używasz ich z Node). Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to jednak problem, o ile twój serwer internetowy ma dużo pamięci RAM dostępnej do przechowywania tych plików; w przeciwnym razie powinieneś rozważyć zmianę architektury swojej aplikacji, aby całe przetwarzanie odbywało się po stronie klienta, a nie za kulisami, gdzie zajęłoby zbyt dużo miejsca w pamięci.

JSON vs XML: dziewiąta różnica

Jedną z kluczowych różnic między JSON a XML jest to, że XML ma bardziej sztywną strukturę niż JSON, co sprawia, że trudniej jest manipulować dokumentem bez jego uszkodzenia. Ponadto większość plików XML nie może być edytowana w takim miejscu, jak mogą to robić dokumenty JSON; dlatego jeśli chcesz zmienić wartość elementu w dokumencie JSON, możesz edytować wartość bezpośrednio w edytorze tekstu i gotowe. Oznacza to, że złośliwy użytkownik mógłby zmienić wartość elementu po prostu edytując sam dokument i mając to odzwierciedlenie w wyjściu twojego programu.

JSON vs XML:10 różnica

Składnia JSON i XML;

JSON Składnia jest bardziej zwarta niż XML .

Składnia jest bardziej zwarta niż . JSON składnia jest łatwiejsza do czytania i pisania.

Składnia JSON pozwala na łatwe definiowanie obiektów, w przeciwieństwie do bardziej dosłownego sposobu z tablicami lub kolekcjami w składni XML. Na przykład:

`javascript function myFunction(date) { return { "date": date }; } var obj = Object.create(null); obj["date"] = new Date(); ``.

Ważne jest również, aby pamiętać, że składnia dla XML jest bardziej skomplikowana niż JSON ze względu na potrzebę odniesień do encji, które mogą nie być konieczne w niektórych przypadkach (np. Jeśli tworzysz usługę API). XML nie jest czytelny dla człowieka. Znacznie łatwiej jest czytać JSON niż XML , ponieważ JSON używa mniej znaków, co ułatwia zrozumienie, co oznaczają dane. JSON jest bardziej zwięzły. Używa mniej znaków do przedstawienia tych samych informacji co XML .

JSON vs XML:11 różnica

W JSON i XML , typ danych wartości jest zakodowany jako obiekt lub element. W JSON , tylko ciąg, liczba, boolean i null są obsługiwane jako typy danych. Z drugiej strony, w XML danych można użyć wielu innych typów, takich jak data i czas, aby opisać swoje XML dane.

i , typ danych wartości jest zakodowany jako obiekt lub element. W , tylko ciąg, liczba, boolean i null są obsługiwane jako typy danych. Z drugiej strony, w danych można użyć wielu innych typów, takich jak data i czas, aby opisać swoje dane. W notacji obiektowej JavaScript typy danych nie są w żaden sposób kodowane. Od dewelopera zależy, jak chce reprezentować swoje dane jako obiekty i tablice przy użyciu JSON . W rezultacie nie ma żadnych reguł dotyczących tego, co może być użyte jako wartość lub nazwa atrybutu w JSON .

JSON vs XML: podobieństwa



Zarówno JSON jak i XML są formatami samoopisującymi się.



Formaty samoopisowe zostały zaprojektowane tak, aby były czytelne dla człowieka, zapisywalne dla człowieka, zapisywalne dla maszyny. Na przykład:

Human Readable - Te same dane mogą być przedstawione na różne sposoby (np. tekst ASCII), tak aby ludzie mogli je łatwo zrozumieć bez konieczności uczenia się, jak działa komputer lub jakie konkretne informacje są przechowywane wewnątrz obiektu;

Human Writable - Ludzie mogą zmieniać zawartość istniejących obiektów poprzez dodawanie lub usuwanie właściwości;

Machine Readable - Maszyny mogą zrozumieć te pliki, ponieważ istnieją zasady dotyczące tego, jak liczby powinny być sformatowane (np. 1. kropka dziesiętna jest zawsze w swojej linii).

Zarówno JSON jak i XML mają dobre wsparcie dla definicji treści i walidacji



JSON i XML są powszechnie używane, więc są obsługiwane przez wiele języków programowania. Na przykład, JSON jest obsługiwany przez JavaScript, Python, Perl i Ruby. XML dane również obsługuje wiele różnych języków programowania: JavaScript, PHP i C# (który jest wersją C++ firmy Microsoft). Możesz użyć biblioteki serializatora XML, aby przekształcić dokument JSON w plik XML - w taki sam sposób, w jaki możesz napisać stronę HTML przy użyciu znacznika lub stworzyć obrazy.

Serializacja danych



JSON i XML mogą być używane do serializacji danych (konwersja struktury danych na format do przechowywania lub przesyłania). Oznacza to, że można ich używać do przekazywania informacji z jednej aplikacji lub systemu do drugiej poprzez kanał komunikacyjny, taki jak HTTP lub SOAP (simple object access protocol).

Tekstowe



Jednym z najbardziej widocznych podobieństw między tymi dwoma strukturami danych jest to, że JSON i XML są oparte na tekście. W rezultacie wielu uważa, że JSON został stworzony, aby być prostszą alternatywą dla XML.

Struktury hierarchiczne



Po trzecie, oba formaty mają struktury hierarchiczne, gdzie każde pole ma swoją nazwę i wartość oddzieloną przecinkami.

Kiedy powinienem użyć JSON?



JSON jest często używany przy tworzeniu stron internetowych, które będą oglądane przez osoby z różnymi systemami operacyjnymi lub przeglądarkami. Może być również używany do wymiany danych pomiędzy serwerami internetowymi lub urządzeniami.

Czy JSON jest szybszy niż XML?



JSON i XML są świetnymi sposobami przechowywania danych na serwerze internetowym, ale mają różne mocne i słabe strony. JSON jest szybszy, ponieważ:

JSON format ma mniejszy ślad niż XML . JSON ma bardziej prostą składnię do edycji i tworzenia nowych dokumentów, dzięki czemu debugowanie błędów w danych jest bardziej dostępne. JSON jest bardziej elastyczny niż XML - może być używany w wielu różnych językach programowania, podczas gdy XML może być używany tylko w jednym języku programowania jednocześnie (zwykle Java).

JSON będzie szybszy, gdy użyjesz tych samych danych w obu formatach, ponieważ przechowywanie tej samej ilości informacji zajmuje mniej pamięci. Dzieje się tak, ponieważ JSON używa tylko jednobajtowych znaków dla swoich typów danych łańcuchowych, podczas gdy XML używa dwubajtowych znaków dla wszystkich innych.

Jednak jeśli przechowujesz coś takiego jak arkusz kalkulacyjny Excela zawierający miliony wierszy z milionami kolumn i tysiącami wartości w wierszu - lub cokolwiek innego, co wymaga więcej miejsca niż to, co może pomieścić zwykły ciąg znaków - wtedy XML będzie lepszym wyborem. Powodem jest to, że XML może sprawdzić błędy bardziej efektywnie niż JSON (to pomaga zapobiegać błędom w twoim oprogramowaniu).

Czy XML jest bardziej bezpieczny niż JSON?



Według badania przeprowadzonego przez National Institute of Standards and Technology (NIST), XML jest bardziej bezpieczny niż JSON. W badaniu wykorzystano zarówno zestawy danych z otwartym źródłem, jak i zestawy danych zastrzeżonych, które zostały przesłane przez niezabezpieczone kanały. Badanie wykazało, że prawdopodobieństwo ataku na stronę XML było większe niż na JSON, ale obie były podatne na atak.

W badaniu NIST sprawdzono również, jak łatwo byłoby atakującemu zmienić lub usunąć dane w obu formatach, a także co by się stało, gdyby atakujący byli w stanie zmienić strukturę samych danych, np. zmienić kolejność elementów w dokumencie XML lub dodać elementy, które początkowo nie były w nim obecne.

JSON vs XML: wnioski



JSON i XML to świetne sposoby reprezentowania danych, ale mają swoje wady i zalety. XML istnieje od dawna i jest szeroko stosowany w środowiskach korporacyjnych. JSON jest nowszy, ale zdobywa popularność wśród programistów szukających prostej składni do wymiany danych.

Wybór między JSON a XML zależy od Twoich potrzeb: jeśli pracujesz z dużymi ilościami danych, XML może być dla Ciebie lepszy; jeśli musisz komunikować się z inną aplikacją za pomocą API lub SOAP, to JSON może być lepszy. W obu przypadkach najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest zbadanie zalet i wad każdego formatu i podjęcie decyzji, co najlepiej sprawdzi się w Twoim projekcie!

Jeśli tworzysz swój projekt używając no-code platformy AppMaster, to podczas tworzenia backendu automatycznie tworzone jest w nim REST API. W AppMaster istnieją 3 rodzaje punktów końcowych:



Użytkownik może wybrać, czy chce używać danych w formacie JSON (domyślnie), XML, czy w formacie binarnym (RAW). Dla wszystkich typów API, AppMaster automatycznie generuje dokumentację w formacie OPEN API (Swagger).