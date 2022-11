Czy szukasz rozwoju aplikacji no-code pregnancy tracker app? Jeśli TAK, jesteś na właściwym stanowisku, jeśli chcesz rozwoju aplikacji mobilnej aplikacji trackera ciąży z platformą technologiczną bez kodu jak AppMaster. Obecnie świat jest o aplikacjach mobilnych ze względu na wysokie wykorzystanie telefonów komórkowych. W ruchliwym harmonogramie dzisiejszego życia, każda osoba szuka skrótu i zwięzłego podejścia do wszystkich swoich codziennych obowiązków, od zakupów do płacenia rachunków, chcą tylko kliknięcie, a to dotyczy zdrowia, jak również. Nie tylko mężczyźni, ale także każda kobieta oczekuje lepszego podejścia do ich zdrowia, w tym ciąży i okresów śledzenia app.

Kobieta zasługuje na aplikacje zdrowotne, ponieważ muszą przejść przez poważne problemy zdrowotne. Na szczycie listy jest każdy miesiąc cykl menstruacyjny, a drugi ważny jest ciąża, która przenosi przez 9 miesięcy podróży kluczowy okres zdrowia w życiu kobiety, gdzie podejmowanie opieki zdrowotnej i rozwój śledzenia ciąży dla przebiegu ciąży jest ważne, że można łatwo zrobić z aplikacją śledzenia ciąży przez deweloperów aplikacji mobilnych.

Dlaczego aplikacje do śledzenia ciąży są w popycie?

Ciąża lub podróż macierzyńska jest pięknym doświadczeniem życiowym dla kobiety, gdzie mają tryskające uczucia, które są na dużej wysokości. Podczas ciąży kobieta potrzebuje miłości, opieki i towarzystwa. Również chcą, aby to rodzące się dzieci przyszły na ten świat w najlepszym i najpełniejszym stanie zdrowia. Mają swoich bliskich i ich małżonków z nimi w tym kluczowym okresie ich życia, ale ciąża tracker app jest również jednym z najlepszych towarzyszy w tym okresie czasu w całej ciąży.

Te aplikacje tracker ciąży pomóc zapewnić i śledzić impulsywne przepełnienie wielu emocji matki i niekończące się pytania bez odpowiedzi związane to-be-born dziecka. Pytania jak zachować dziecko bezpieczne? Jakie będą nadchodzące wyzwania? Jak dbać o rozwój dziecka? I jak być zdrowym i bezpiecznym przez całą ciążę sprawi, że matki będą tak nerwowe.

Jednak dziś, wraz z postępem technologii i pojawieniem się niektórych dobrych aplikacji tracker ciąży, ten asystent jest dostępny przez całą dobę przez cały okres ciąży 9 miesięcy i poza nią poprzez mobilną aplikację tracker ciąży. Ciąża tracker app pozwala użytkownikom na dostęp do wszystkich wiedzy związanej z ciążą, jak codzienne porady ciążowe skutecznie, suplementy, które należy podjąć w czasie ciąży, leki w czasie ciąży, które są bezpieczne i co nie, harmonogramu witaminy lub przypomnienie, wzrost dziecka aktualizacje, i wiele innych. Te aplikacje tracker ciąży również zapewnić wiele niestandardowych zmiennych informacji, takich jak bieżące daty i tygodnie ciąży, wzrost dziecka, oczekiwana data urodzenia, dostosowane zalecenia i wiele innych. To sprawia, że aplikacja tracker ciąży jest wyjątkowym partnerem podczas ciąży i spełnia wszystkie żądania przez cały czas.

Czy istnieje aplikacja do śledzenia ciąży?

Tak, istnieje aplikacja do monitorowania ciąży. Nie ma tylko jednego, ale jest wiele aplikacji tracker ciąży dostępnych na rynku. Niektóre są dość znane niż inne, ale lista jest nieskończona, jeśli ma być najlepsza lista do wyboru. Mówiąc o popularnej aplikacji tracker ciąży na rynku, niektóre z najlepszych nazw są:

WTE (What to expect) - Pregnancy and Baby Tracker (Co oczekiwać)

Ciąża+

Nurture Pregnancy Week by Week (Glow)

Moja ciąża

Wyróżniony partner

Najlepsze aplikacje do śledzenia ciąży

Stork

Aplikacja do śledzenia ciąży Ovia

Aplikacja ciążowa UMC

Śledzenie ciąży i terminu porodu

BabyCenter Tracker Ciąży

Jaka jest najlepsza darmowa aplikacja ciążowa?

Istnieje wiele różnych aplikacji do śledzenia ciąży dostępnych na rynku. Oto lista 3 najlepszych aplikacji, które są najlepsze na rynku pod względem recenzji i współczynnika pobierania:

Czego się spodziewać (WTE) - Ciąża i dziecko tracker

Ta aplikacja tracker ciąży jest najlepszy na rynku. Jest ona dostępna zarówno w wersji na iOS jak i na androida. Większość funkcji, które oferuje, jest bezpłatna. Ma świetną grafikę i przyjazny interfejs użytkownika. Ma opcję sieci społecznościowej, wykres należnej daty i kalendarz owulacji. Ponieważ jest to najlepsza aplikacja do monitorowania ciąży, ma wiele reklam w przerwach między użytkowaniem.

Wyświetlacze 3D dla dziecka

Informacje o rozwoju dziecka

Zmiany ciała w ciąży

Symptomy podczas ciąży

Sieć społeczna wewnątrz aplikacji

Oddzielne grupy dla mam w tym samym wieku ciążowym

Zalecane suplementy i witaminy

Leki, których należy unikać

Nostalgiczne przedmioty i rekwizyty porównaj z rozmiarem dziecka

Ciąża+

Ta aplikacja do śledzenia ciąży jest najlepsza na rynku. Jest to ostateczny rozwój aplikacji mobilnej dla ciąży i jest dostępny zarówno w wersji iOS, jak i android. Większość funkcji, które oferuje, są bezpłatne. Zapewnia etapową wiedzę o ciąży dla matek. Z tej aplikacji, otrzymasz codziennie dostosowany zestaw artykułów zawierających informacje związane z ciążą i pielęgniarstwa wskazówek, ćwiczeń i diety w ciąży. Pozwala również dostosować przed opracowaniem aplikacji do śledzenia ciąży, jak na swoje upodobania, udostępnić je swoim bliskim i łatwo je pobrać.

Posiada:

Wyświetlacze 3D dla dziecka z możliwością przybliżania i oddalania

Informacje o rozwoju dziecka

Zmiany ciała w ciąży

Symptomy podczas ciąży

Planowanie ciąży (lista torebek do szpitala)

Przypomnienie o wizytach prenatalnych

Zalecane suplementy i witaminy

Leki, których należy unikać

Wielkość Twojego dziecka w porównaniu z innymi przedmiotami

Blask - pielęgnować ciążę tydzień po tygodniu

Ta aplikacja do śledzenia ciąży jest najlepsza na rynku. Jest to ostateczny rozwój aplikacji mobilnej dla ciąży i jest dostępny w obu wersjach iOS i android. Wyróżniającym punktem tej aplikacji monitorowania ciąży jest to, że jest wielki dla tych, którzy są w ciąży lub obecnie lub miał historię poronienia. Dla nich, dodatkowe wsparcie jest dostarczane przez tę aplikację.

Posiada:

Opiekę nad dzieckiem po urodzeniu

Informacje o rozwoju dziecka

Zmiany ciała w ciąży

Symptomy podczas ciąży

Portal społecznościowy wewnątrz aplikacji

Zalecane suplementy i witaminy

Leki, których należy unikać

Tracker dla nietypowych objawów

Śledzenie stresu i emocji

Przesyłanie plików w formacie PDF

Integracja z innymi aplikacjami zdrowotnymi

Licznik kopnięć dziecka

Śledzenie skurczów macicy

Ile kosztuje aplikacja ciążowa?

Koszt rozwoju aplikacji trackera ciąży przez deweloperów aplikacji mobilnych nie może być ściśle określone, ponieważ zależy to od wielu aspektów i rozszerzenia funkcji, które chcesz wewnątrz rozwoju aplikacji mobilnej. Ale tylko po to, aby dać wyobrażenie o kosztach rozwoju aplikacji do śledzenia ciąży (Android lub iOS), najbardziej podstawowe funkcje będą równe lub więcej niż 23k - 42k USD. Z funkcji premium, koszt może wzrosnąć do 70k USD. Koszt ten jest dla ciąży tracker rozwoju aplikacji przez deweloperów aplikacji mobilnych zbudowany przez kodowanie.

Dla aplikacji trackera ciąży kodowania, koszt może być o wiele więcej niż to jest w platformie bez kodu, jak AppMaster ze względu na następujące elementy:

Koszty zespołu programistów aplikacji mobilnych są oparte na projektach godzinowych lub stałych

Koszt projektowania aplikacji przez projektanta

Platformy, na których będzie funkcjonować

Podczas gdy w przypadku platformy no-code, takiej jak AppMaster, koszty te można łatwo zmniejszyć, a projekt może zostać ukończony w krótszym czasie niż oczekiwano. Sprawdź swoją indywidualną wycenę z AppMaster i zacznij budować już dziś.

Jak mogę opracować własną aplikację śledzącą ciążę?

Możesz szybko opracować swoją aplikację do śledzenia ciąży dzięki platformie bez kodu. W przypadku rozwoju aplikacji do monitorowania ciąży z kodowaniem, musisz najpierw opracować projekt UX i UI. UI / UX jest znany jako interfejs użytkownika, który będzie budować front-end rozwoju aplikacji mobilnej, które będą postrzegane przez użytkowników później. Gdy to się stanie, wtedy podstawowe funkcje aplikacji mogą być opracowane.

Rozwój ciąży tracker app

Rozwój każdej aplikacji, w tym aplikacji tracker ciąży, wymaga szeroko zakrojonych badań i obliczeń wszystkich aspektów ciąży i jej różnych trymestrów. Dla twórców aplikacji mobilnych dla ciąży lub jakiejkolwiek innej aplikacji związanej ze zdrowiem, deweloper musi mieć odpowiednie zrozumienie i pomysły na temat, aby wszystkie aspekty rozwoju aplikacji mobilnej mogły być pokryte. Można założyć, że rozwój aplikacji do monitorowania ciąży jest nieco inny i złożony. Użytkownicy są emocjonalni, więc rozwój tych aplikacji mobilnych będzie wyzwaniem dla twórców aplikacji mobilnych.

AppMaster's no-code platforma opiera się na wiedzy i doświadczeniu, które podjęły szeroko zakrojone badania i analizy, aby pomóc zatwierdzić uformowane pomysły aplikacji przez użytkownika, tak aby właściwe podejście mogło zostać podjęte i wdrożone.

Po dokonaniu, ciąży lub wszelkie aplikacje związane ze zdrowiem muszą skonsultować się z pracownikami medycznymi, aby upewnić się, że mają wszystkie funkcje, które muszą być wbudowane. Użytkownicy uznają, że są emocjonalnie przywiązani do Twojej aplikacji ciążowej. Aplikacja ciążowa musi spełniać wszystkie niezbędne potrzeby użytkownika.

Głównym szkieletem aplikacji jest UI. Przechodząc do części projektowej UX, UI musi przemawiać do oczu użytkownika końcowego, a UX musi być bogaty we wszystkich aspektach najpierw, użytkownicy nie lubią spędzać czasu żonglując i czytając ciężką wiedzę medyczną lub spędzać nieproporcjonalnie dużo czasu czytając nudne i nieinteresujące artykuły. Niezbędne jest zrozumienie potrzeb i wymagań klienta. To pozwala zarówno zespół rozwoju i UI UX zespół projektowy do pracy wydajnie i skutecznie, zapewniając rozwój aplikacji monitorowania ciąży dostaje lepsze zaangażowanie od użytkowników.

Niezbędne funkcje aplikacji monitorującej ciążę

Po zbudowaniu projektu UI/UX, kolejną rzeczą na liście jest rozwój funkcji. Poniżej przedstawiamy niezbędne funkcje do rozwoju każdej aplikacji ciążowej po projekcie UI/UX.

Porady dotyczące ciąży

Rozwijanie aplikacji do śledzenia ciąży pomaga musi być w stanie zapewnić wskazówki podczas całej sesji ciążowej z codzienną karmą z poradami ekspertów.

Wzrost dziecka

Opracowanie aplikacji do śledzenia ciąży musi mieć tracker wzrostu dziecka, który wykonuje śledzenie na co dzień, aby zobaczyć, jak dobrze dziecko rośnie, zwłaszcza po każdym trymestrze.

Artykuły z wiedzą

Kobiety potrzebują niekończących się wskazówek podczas ciąży. Czytanie dobrych artykułów może pomóc im zachować pogodę ducha i informacje dotyczące ciąży.

Aktualne wiadomości

Codziennie zmienia się technologia, a nawet w opiece zdrowotnej, codziennie pojawiają się nowe zalecenia. Ponieważ zmiany są szybkie, nowe rzeczy są wymyślane każdego dnia. Aplikacja do śledzenia ciąży musi mieć zdolność do utrzymywania matek na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami.

Pomysły na odżywianie

Jedzenie dobrze zbilansowanych pokarmów odżywczych podczas ciąży jest bardzo ważne zarówno dla matki, jak i rozwijającego się dziecka, aby uzyskać wystarczającą ilość białek, minerałów i witamin, aby dziecko nie miało niedoborów i rosło prawidłowo. Aplikacje do śledzenia ciąży muszą być w stanie pomóc kobiecie z ich planem żywieniowym.

Porady dotyczące treningu

Aplikacje śledzące ciążę muszą mieć wbudowane łatwe i precyzyjne techniki jogi i treningu, które są regenerujące zarówno dla mamy, jak i dziecka, szczególnie dla kobiet w ciąży.

Cotygodniowe przypomnienia

Tygodniowe przypomnienie jest ponownie ważną cechą trackera ciąży. Użytkownicy muszą mieć możliwość stworzenia listy rzeczy do zrobienia, aby nie zapomnieć o niczym ważnym, ponieważ w czasie ciąży jest tak wiele rzeczy do zrobienia, w tym pominięcia, szybkie testy i leki.

Tracker skurczów

Jest on wykorzystywany do oszacowania fazy, w której kobieta ma wejść do porodu, aby mogła zacząć się emocjonalnie przygotowywać. Pregnancy tracking app labor timer to funkcja, która automatycznie liczy skurcze.

Baby kick tracker

Ten składnik jest najbardziej niesamowitą częścią każdej aplikacji śledzenia ciąży, ponieważ pozwala matkom liczyć liczbę kopnięć dziecka. Kopnięcia dziecka są najbardziej niesamowitym uczuciem, jakie może mieć matka, ale jeśli liczy również, czyż nie jest to niesamowite?

Śledzenie wagi

Podczas ciąży przyrost masy ciała kobiety jest oczywisty, ale problemy pojawiają się, gdy ma mniej lub więcej niż zalecana waga w czasie ciąży. Tak więc, tracker wagi musi mieć opcję wprowadzania historii medycznej w ramach aplikacji tracker ciąży. Jeśli martwisz się o swoją wagę, od razu porozmawiaj z ginekologiem.

Zdjęcia brzucha

Rodzice są bardzo szczęśliwi, gdy mogą uchwycić chwile swojego dziecka. Aplikacje śledzące ciążę pozwalają im nagrywać zdjęcia dziecka, gdy jest ono tylko płodem i znajduje się jeszcze w łonie matki.

Monitorowanie ciśnienia krwi

Ciśnienie krwi to powikłanie, które często występuje u kobiet w ciąży. Niektóre mają podwyższone ciśnienie krwi lub niższe niż optymalne. Oba te przypadki są niebezpieczne dla kobiety ciężarnej i rozwijającego się płodu. Aplikacja pregnancy tracker pozwala poznać swój typ ciśnienia krwi i odpowiednio pomóc.

W skrócie

Tak więc, aplikacja do śledzenia ciąży będzie twoim towarzyszem i poprowadzi cię przez całą dziewięciomiesięczną podróż. Rozwój aplikacji tracker ciąży pomoże Ci i kobietom wokół Ciebie, lub można również zarabiać pieniądze z niego poprzez monetyzacji i metod zakupu w aplikacji. Tak więc, zapewnienie niezbędnej pomocy może być również doskonałym narzędziem do zarabiania pieniędzy.

Te aplikacje do śledzenia ciąży są fundamentalne dla pomocy w rozwoju śledzenia ciąży dla pięknej 9-miesięcznej podróży w ciąży i rozwiązywania ogólnych przeszkód, z którymi kobiety mogą się spotkać podczas ich macierzyństwa, zwłaszcza gdy nie mają żadnego wcześniejszego doświadczenia.

Wiele niesamowitych aplikacji tracker ciąży są darmowe, z niektórych płatnych funkcji szeroko dostępne na rynku. Ale można zrobić ciąży tracker rozwoju aplikacji, jak na swój wybór dostosowywania i kod wolny. Oznacza to, że jeśli nie masz żadnego wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu, możesz nadal mieć to zrobione łatwo tylko przez wizualne kodowanie i przeciągnij i upuść. AppMaster to łatwa w użyciu platforma bez kodu, która pomoże Ci rozwinąć każdy rodzaj aplikacji dla wszystkich celów i aplikacji śledzenia ciąży. Niesamowitą cechą AppMaster jest to, że łatwo pozwala na rozwój aplikacji mobilnych bez jakiegokolwiek programowania zaangażowanego. Zarejestruj się już dziś w AppMaster i rozpocznij swoją dochodową aplikację trackera ciąży z przyjaznym interfejsem wizualnym i wizualnym projektantem procesów biznesowych.