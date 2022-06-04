Yoga, çok çeşitli duygusal, fiziksel ve ruhsal faydalar sağlayan oldukça faydalı ve etkili bir zihin ve beden uygulamasıdır. İstatistiklere göre, dünyadaki tahmini yoga uygulayıcısı sayısı 300 milyon ve küresel yoga endüstrisi 80 milyar ABD doları değerinde. Bu istatistikler, yoganın muazzam popülaritesine işaret ediyor. Yogaya başlamak istemenizin birçok farklı nedeni olabilir. Deneyimli bir yoga uygulayıcısı olsanız bile, kondisyonunuzu ve genel sağlığınızı iyileştirmek için modern araçları ve teknolojiyi verimli bir mobil yoga uygulaması olarak kullanmaya başlamalısınız.

Bu nedenle, kodlama olmadan bir yoga uygulaması oluşturmak için kapsamlı bir rehber arıyorsanız, o zaman mükemmel yerdesiniz. Bu makalenin sonunda, yoga uygulaması geliştirme için AppMaster'ı kullanmak ve fitness ve egzersiz rutininizi takip etmek için kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz temel beceri ve bilgileri öğreneceksiniz. Her şeyden önce, bazı temel bilgilerle başlayalım.

Ev Uygulamasında Yogaya Nasıl Başlarım?



Yoganın popülaritesi artıyor çünkü daha fazla insan fiziksel ve psikolojik faydalarını fark ediyor. Yoga yapanların çoğu, kendilerini geliştirmek ve maneviyatlarını geliştirmekle ilgilendiklerini söylüyor. Kullanıcıların uygulama aracılığıyla yoga yapmakla meşgul olmalarını ve ilgilenmelerini sağlamak için bir yoga uygulaması geliştirirken bu tür faktörler dikkate alınmalıdır.





Bir mobil uygulama üzerinden yogaya nasıl başlanır gibi faktörleri düşünürken hedef kitle gibi çeşitli faktörleri de göz önünde bulundurarak ne aradıklarını belirlemelisiniz. Farklı izleyici türleri, hayatlarından kötü alışkanlıkları çıkarmak, yaşam tarzlarını değiştirmek, bir hastalığın üstesinden gelmek ve sağlıklarını ve genel refahlarını iyileştirmek gibi çeşitli nedenlerle yoga yapmak isteyebilir.

Yoga Uygulamasının Özellikleri



Bir mobil yoga uygulamasına farklı özellikler eklemek söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarınıza göre birçok farklı özellik ve işlevi göz önünde bulundurabilirsiniz. Tüm temel özellikleri eklediğinizden emin olmanın güvenilir bir yolu, kendinizi bir hedef kitle olarak düşünmek ve bir yoga uygulamasından bekleyeceğiniz işlevleri düşünmektir. Bir yoga uygulamasına eklemeniz gereken en kritik özelliklerden bazıları aşağıdadır.

Yoga Dersleri



Bir yoga uygulaması oluşturmanın ve indirmenin amacı, yoga seanslarının veya derslerinin tüm kayıtlarını tutabilmenizi sağlamaktır. Bu nedenle uygulamada çeşitli resim, video ve animasyonları ekleyebileceğiniz yoga dersleri için bir bölüm bulunmalıdır. Yoga eğitmenleri de bu özelliği seviyor çünkü derslerinin iyi organize edilmiş bir programını tutmalarına izin veriyor. Yoga eğitmenlerinin acil bir durumda yoga derslerini kolayca yeniden planlamasını veya ertelemesini sağlayacak bir uygulamaya büyük ihtiyaç var, bu özelliği de eklemelisiniz.

Blog



Yoga uygulamanıza bir blog bölümü eklemek, fikrinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Birçok insan yoga hakkında bilgi edinmek ve nasıl uygulanacağını öğrenmek ister. İyi tasarlanmış bir yoga mobil uygulaması, hem yeni başlayanlar hem de yoga uzmanları için faydalı olandır. Bu nedenle, bir yoga bölümünü yoga uygulamanıza entegre etmek, daha geniş bir kitleye hitap etmenin harika bir yoludur. Ayrıca, insanlar blog bağlantılarını sosyal medya platformlarında paylaşacakları için uygulamanızın daha popüler ve başarılı olma şansını artıracaktır. Benzer şekilde, eğitmenler de yoga öğrencilerini uygulamanızdaki bloglara veya videolara yönlendirebilir, bu da tanınma ve güvenilirlik kazanmada faydalıdır.

kayıt



Günümüzde giderek daha fazla kullanıcı bu tür içerik talep ettiğinden, özelleştirilmiş içerik sunmanın önemini göz ardı etmemelisiniz. Ayrıca, yoga uygulamanız aracılığıyla uygulama içi satın alımlar sunmayı planlıyorsanız, kayıt ve oturum açma işlevlerini eklemelisiniz. Herkesin ad, yaş, iletişim bilgileri ve kısa bir tanıtım gibi temel bilgileri sağlayarak uygulamanıza kaydolabilmesi için kayıt işleminin hızlı ve kolay olduğundan emin olun. Günümüzde sosyal medya platformları ile entegrasyon kolaydır, bu nedenle Facebook, Gmail ve diğer bu tür ağlar üzerinden yeni bir hesap oluşturma seçeneği sunmalısınız.

Bildirimler



Birinin cep telefonuna bir yoga uygulaması yüklemesinin en olası nedeni, maksimum faydayı elde etmek için bir yoga rutini geliştirmek istemesidir. Push bildirimleri aracılığıyla bunu yapmalarına yardımcı olabilirsiniz. Bu özellik çok önemlidir, çünkü kullanıcılar olarak bir uygulamayı düzenli olarak kullanmıyorsak bunu unutma eğilimindeyiz. Bu nedenle, günlük bildirimler, yoga uygulamanızın kullanıcılarıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Kullanıcılarla etkileşiminizi artırmak için push bildirimlerini kullanmanın çeşitli yolları vardır. Örneğin, kullanıcıları yoga derslerine katılmaya teşvik etmek için günlük motivasyonel alıntılar gönderebilir veya yoganın faydalarını kısaca tartışabilirsiniz. Ayrıca, bildirimler, kullanıcılara yakındaki yaklaşan etkinlikleri ve etkinlikleri hatırlatmada da faydalıdır.

Online mağaza



Uygulama içi satın alma sunma eğilimi, özellikle e-ticaret endüstrisinin yükselişte olduğu COVID-19 pandemisinden sonra daha yaygın ve popüler hale geliyor. Yoga endüstrisinde satılacak birçok farklı ürün ve hizmet var. Örneğin, yoga için bir elbise, paspaslar, çantalar, havlular, meditasyon alanı oluşturmak için ürün fırsatları ve yoganın faydalarını artıran diğer birçok ürün. Yoga uygulamanıza bir çevrimiçi mağaza eklemeyi seçerseniz, verimli ve güvenli ödeme ağ geçitleri uygulamaya odaklanmanız gerekir. Kullanıcılar, geleneksel kredi/banka kartı gibi çeşitli ödeme seçeneklerine ve PayPal ve Apple Pay gibi çeşitli mobil bankacılık seçeneklerine sahip uygulamaları ve mağazaları tercih ediyor. Bu listedeki özelliklerden farklı olarak, yoga uygulamanıza bir çevrimiçi mağaza eklemek tamamen isteğe bağlı bir özelliktir çünkü muhtemelen herhangi bir ürün satmak istemeyebilirsiniz. Bu nedenle önce kendi gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak, ardından hedef kitlenize sunmak istediğiniz özelliklere karar vermelisiniz.

Zorluklar



Uygulamanıza günlük ve haftalık zorluklar eklemek, uygulama kullanıcılarıyla etkileşimi artırmanın başka bir güvenilir yoludur. Bu tür zorluklar, insanları düzenli olarak yoga yapmaya ve zorlukları tamamlamak için içsel motivasyona sahip olmaya itecektir. Ayrıca, uygulama kullanıcılarını elde tutmak istiyorsanız, onları görevleri tamamladıkları için ödüllendirmelisiniz. Bir ödül, basit bir dijital rozet veya varsa çevrimiçi mağazanız için bazı kuponlar biçiminde olabilir. Bir başarı duygusu, kullanıcılara büyük memnuniyet getirecektir.

Olaylar



Yoga etkinlikleri tüm dünyada popülerdir. Açık hava yoga atölyeleri, yoga gurularının seminerleri, yerel yoga dersleri ve diğer çeşitli etkinlikler gibi birçok etkinlik olabilir. Kullanıcıların yoga ile ilgili tüm aktiviteleri takip edebilmeleri için yoga etkinlikleri oluşturmak ve yönetmek için bir özellik eklemelisiniz. Ayrıca çok sayıda kampanya ve etkinlik aracılığıyla uygulamanızla etkileşimi artıracaktır.

Tasarım ve Düzen



Genel yapı ve düzen veya teknik terimlerle, uygulamanın UX ve UI tasarımı, herhangi bir mobil uygulamanın başarısı ve popülaritesi söz konusu olduğunda, başarı veya kırılma faktörü olabilir. Yukarıdaki özelliklerin tümü mantıklı ve kullanıcı dostu bir şekilde sunulmalıdır. Kullanıcılar, bir web sitesinin veya mobil uygulamanın güvenilirliğini tasarımına göre değerlendirme eğilimindedir. Bu nedenle, her tür kullanıcının farklı özellikleri kullanabilmesi için uygulamayı çekici, ilgi çekici ve kullanıcı dostu hale getirmeye özellikle odaklanmalısınız.

Yoga Uygulaması Yapmanın Maliyeti Ne Kadardır?



Doğrudan bir yoga uygulaması geliştirmek için gereken zaman ve para miktarı, içinde istediğiniz özelliklerin türüne ve sayısına bağlıdır. Hedef kitle, UI/UX tasarımının karmaşıklığı, belirli işlevler, ölçeklenebilirlik ve hedef platform (iOS veya Android) gibi diğer faktörler de bir yoga uygulamasının geliştirme bütçesini etkiler. Profesyonel bir yoga uygulaması geliştirmek için gereken tahmini maliyet 15.000 ila 35.000 ABD Doları arasındadır. Bir mobil yoga uygulaması geliştirmenin geleneksel yolunun maliyetli ve karmaşık olduğu açıktır. İşin iyi yanı, AppMaster'ın güvenilir, verimli ve kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmak için kod gerektirmeyen platformunu kullanarak önemli miktarda para, zaman ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlamasıdır.

Spor Salonu ve Yoga Dersleriniz için Nasıl Uygulama Yapılır?



Artık bir yoga mobil uygulamasının temel özelliklerine aşina olduğunuza göre, spor salonunuz, fitness merkeziniz veya kişisel yoga dersleriniz için nasıl bir uygulama yapabileceğinizi anlamak için iyi bir konumdasınız. Kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmak için şu üç adımı izleyin:

Adım 1 – Planlama

Planlama, mobil uygulama geliştirme de dahil olmak üzere herhangi bir projenin tartışmasız en önemli parçasıdır. Oluşturmak istediğiniz belirli bir yoga uygulaması türünü seçmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmalısınız. Planlama aşaması, hedef kitlenin belirlenmesini, beklenen pazar payını değerlendirmeyi ve rakipleri geride bırakacak modern çözümler üretmeyi içerir. Bu aşamada toplanan ve analiz edilen veriler, geliştirme süreci boyunca önemlidir. Ayrıca yoga uygulamasının işlevleri, ölçeği, bütçesi, platformu ve genel tasarımının temelini oluşturur.

Adım 2 – Bir Geliştirme Çözümü Seçin

Mobil uygulama geliştirme, MEAN ve MERN gibi geliştirme yığınları şeklinde çok çeşitli çözümler sunan büyük ölçekli bir endüstridir. Uygulamanızın beklenen özelliklerine bağlı olarak ve uygulama geliştirme için harcamak istediğiniz maliyeti göz önünde bulundurarak uygun bir teknoloji seçmelisiniz. Bir yoga uygulaması geliştirmenin en verimli ve uygun maliyetli yollarından biri, AppMaster'ın kodsuz geliştirme çözümüne güvenmektir. Tüm geliştirme sürecini daha kolay, daha hızlı, daha ekonomik ve daha temiz hale getirecek. Aksi takdirde, React Native, Swift ve JavaScript gibi gelişmiş geliştirme teknolojilerini kullanmak üzere profesyonel geliştiricileri işe almak, muhtemelen karmaşık ve oldukça pahalı olacaktır. Geliştirme maliyeti, yoga uygulaması geliştirmede önemli bir belirleyici faktör olduğundan, kodsuz bir geliştirme çözümüne güvenmeniz önerilir.

Adım 3 – Oluşturun ve Test Edin



Kullanıcı dostu bir yoga uygulaması geliştirmenin üçüncü ve son adımı, uygulamayı yukarıda tartışıldığı gibi gerekli tüm işlevler ve temel işlevlerle birlikte oluşturmaktır. Genel olarak, kayıt, arama seçenekleri, sosyal medya ağlarıyla entegrasyon ve ödeme ağ geçitlerinin uygulanması gibi ortak işlevlerin gerçekleştirilmesi kolaydır. Geliştirme süresinin çoğu, genellikle bir uygulamada benzersiz olan özelliklere ayrılır. Örneğin, yoga seansları ve etkinlikleri için bölümler, bir yoga mobil uygulamasının benzersiz bir parçasıdır. Uygulamayı oluşturduktan sonra, başlatmadan önce iyice test etmelisiniz. Test süreci, bir uygulamadaki farklı türdeki hataları, aksaklıkları ve olası eksiklikleri tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı içerir. Hedef kitlenin uygulamayla kolay ve verimli bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak için, toplu sürümden önce kullanılabilirlik testi yapmalısınız.

Hangi Yoga Uygulaması Tamamen Ücretsizdir?



Dijital çağda yaşıyoruz, bu nedenle Google Play Store ve App Store'da kesinlikle çok çeşitli ücretsiz yoga mobil uygulamaları bulabilirsiniz. Yeni Başlayanlar İçin Yoga Mind + Body, Simply Yoga, Grokker ve Underbelly gibi uygulamalar, yoga uygulama endüstrisinde iz bıraktı. En önde gelen ücretsiz yoga mobil uygulamalarından biri Asana Rebel. Tüm önemli özelliklerine ücretsiz olarak erişebilir ve diyet planları, egzersiz ipuçları ve düzenli yoga seansları aracılığıyla önemli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak için kullanabilirsiniz. Günlük egzersiz ve yoga derslerinizin kaydını tutabileceğiniz bir günlük zorluklar bölümü içerir. Genel olarak, Asana Rebel, AppMaster'ı kullanarak kendi yoga uygulamanızı geliştirene kadar kullanabileceğiniz kullanışlı bir ücretsiz yoga uygulamasıdır.





Çözüm



Çok sayıda yoga uygulamasının varlığına rağmen, sürekli büyüyen bir endüstri olduğu için yoga endüstrisinde daha fazla uygulama ve işletmenin ortaya çıkması için hala önemli bir alan var. Küresel pandemi ayrıca insanları sağlık ve zindelik uygulamalarına daha fazla ilgi gösterdi, bu nedenle bu fırsattan yararlanmalı ve bu makale boyunca tartışılan ipuçlarını ve püf noktalarını takip ederek bir yoga uygulaması geliştirmelisiniz. Başarılı bir yoga uygulaması, insanları daha sağlıklı ve zinde olmaya teşvik ederek toplumda büyük değişiklikler getirebilir. Benzer şekilde, insanları yoga yapmaya teşvik etmek ve onun sayısız faydasını elde etmek için bir yoga uygulaması geliştirmek ve pazarlamakla ilgilenen kişiler için büyük bir finansal fırsat olabilir.







