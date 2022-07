Kullanıcılar, yapılacaklar listesi uygulamasında üretkenliğe ulaşmak için günlük rutinlerinin sabah 6:00'da başladığını söylüyor. Siz giyinip duş alırken, önce sağlıklı bir kahvaltı yapın ve yola çıkın. Duşla işiniz bittiğinde, gazetedeki haberleri okumak istersiniz. Bir yapılacaklar listesine sahip olmak, sizi günün geri kalanı için yüksek beklentilere yönlendirir ve yapılacaklar listenizde üretken olmanız için sizi motive eder.

Günün öğlen saat 2'ye doğru ilerliyoruz. Artık işinizde aceleci hissediyorsunuz ve öğle yemeği molası için zaman ayırma ve yapılacaklar listesi uygulamasını sürdürme şansınız yok. Bu süre zarfında, vücudunuzda stres ve yorgunluk hissedersiniz. Ayrıca, ilk etapta odaklanamadığınız ve üretkenliğinizi kaybettiğiniz için, yapılacaklar listesi uygulamasında bir görevi tekrar tekrar gerçekleştirmeniz gerektiğini hissediyorsunuz. Bu noktada, yalnızca görevlerinizi gerçekleştirmek için bir stratejiniz varsa, her şeyi ters gitmeden önce düzeltebilmeniz için bir sıfırlama düğmeniz olmasını dilersiniz.





Şimdi konuyu inceleyelim ve kullanıcılar için uygulamada neyin yanlış gittiğini bulalım mı? Diyelim ki, bir gece önceden yapılacaklar listesi uygulamaları yapma alışkanlığınız var, bu da kullanıcıların özel geliştirmenizin zirvesinde olduğunu düşünmenize yol açıyor. Ancak, listenize bir şeyler eklemeye devam ettiğinizde kendinizi stresli hissettiniz. Günün sonuna geldiğinizde, takip edilecek bir listenin varlığının olmadığını fark ediyorsunuz. Bu kadar uzun bir listeye sahip olmak, yapılacaklar listesini yanlış yaptığınıza inanmanıza neden oldu. En büyük hatanız, bir günde yapılması imkansız olan işleri yapılacaklar listesine koymak ve bu da verimliliğin düşmesine neden oldu!

Yapılacaklar Listesi Uygulamasının Nasıl Oluşturulacağına İlişkin 7 İpucu



Yapılacaklar listesi uygulaması, tek bir gün veya belirli bir süre içinde tamamlamanız gereken bir dizi özel geliştirme anlamına gelir. Listeniz, bir günün bir bölümünden bir haftaya veya daha fazlasına kadar herhangi bir uzunluğa bölünebilir. Bu yapılacaklar listesi uygulamalarının amacı, sizi üretken kılmak ve kullanıcıların ertelemekten kaçınmasına yardımcı olmaktır. App google görevleri, erteleme konusunda size yardımcı olacak birçok yapılacaklar listesine sahiptir, ancak nasıl tutarlı olabilirsiniz?

Bir üretkenlik yazılımı yapılacaklar listesi oluşturmak istiyorsanız, uygulamadaki iki biçimden birini izlemeniz gerekir. Bu biçimler, App google görevleri tarafından önerilir. Öncelikli geliştirmeyi en üste koyduğunuz seçeneğe gidebilir ya da diğer seçenek, yapılacaklar listesi uygulamanızı zaman kümesiyle atamanızdır. Siparişlerinizi zamana göre uyumlu tutarsanız, onları iyi yönetebilir ve ilgili hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

İdeal bir durum senaryosunda, kullanıcılar daha az önemli olan gelişmeyi en altta tutarken, öncelikli öğeleri en üste koymayı tercih edeceklerdir. Yapılacaklar listesi, belirli bir dönemde tamamlamanız gereken önemli görevleri ve son tarihleri gösteren bir harita sağlar. Yapılacaklar listesi uygulamalarına sahipseniz, görevlerinizi takip etmeyi ve bunları daha rahat gerçekleştirmeyi daha kolay bulacaksınız. Temel özelliklerle birlikte etkili üretkenlik yazılımı oluşturma alışkanlıklarına yol açar.

Kullanıcılar olarak, değerleriniz ve hedefleriniz özveriyle atanmışsa, liste uygulamaları bir cankurtaran olabilir. Bir liste uygulaması google oluşturmak için her zaman uygulama google görevlerinden fikir alabilirsiniz. Bazen bir uygulamanın görevlerinizi yönetmenin anahtarı olduğunu düşünebilirsiniz. Öte yandan, karar verilen herhangi bir gelişmeye motivasyonla bile odaklanamıyorsunuz. Bunun nedeni, yapılacaklar listesi uygulamalarının çok uzun, zayıf veya bazen kafa karıştırıcı olmasıdır. Bu gibi durumlarda sorunun listede değil, nasıl planladığınızda olduğunu göreceksiniz.

Kullanıcıların bir yapılacaklar listesi oluşturmanın kolay bir iş olduğunu düşünmesi yaygındır. Her gün yapıldığından ve insanlar genellikle App google görevlerinde bunun hakkında konuşurlar. Ancak, yanlış yapmaya devam ederseniz, yapılacaklar listesi uygulamaları hayatınızda bir dönüm noktası olabilir! Kullanıcılar uygulamanın temel özelliklerini de elde etmek istiyorsa, bu yedi tekniği izlemenizi öneririz. Liste uygulaması Google görevleri, sizin için motive edici bir faktör olarak hizmet eden mükemmel bir yapılacaklar listesi sağlamayı amaçlamaktadır.

Listeyi Planlamak için Zaman Ayırın App google görevleri tarafından önerildiği gibi, kusurlu bir yapılacaklar listesi uygulaması oluşturmanın ana faktörlerinden biri, uygulamaya ne koyacağını bilmemektir. Günün her detayını listeye koymak istemezsiniz. Yapılacaklar listesi uygulamanız için tek bir günde üzerinde çalışabileceğiniz birden fazla proje olabilir. Amacınız üretkenliğiniz için onlara bir hatırlatma tutmaktır. Bazen insanlar, yapılacaklar listesinde özel geliştirmelerine iliştirilmiş notlar tutmak isterler. Bu, bazılarının yapılacaklar listesi uygulamalarında bir hedefi nasıl gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda daha iyi bir fikir edinmelerine yardımcı olur. Ancak bir listede o kadar çok bilgi olduğunu hayal edin ki kullanıcılar bunalır ve sonunda üretkenlik yazılımınızı kaybederler!

Liste Uygulaması google görevleri, yapılacaklar listesi uygulamalarınızı oluştururken asla acele etmemenizi önerir. Gün içinde kendinize zaman ayırın. Yapılacaklar listesinin planlama aşaması için ayrılmış belirli bir süre. Yapılacaklar listesi uygulaması yapmadan önce kullanıcıların kendilerine biraz zaman ayırması gerektiğini düşünüyorsanız, ayrı bir odaya geçmenizi öneririz. Özellikler yapılacaklar listenizi sabahları aklınız dinçken yapmanızı öneririz. Yapılacaklar listesi uygulamaları yapmaya ayrılmak için ideal süre 15 dakikadır.

Son Tarihlerle Hedefler Değil, Görevler Yazın

Her zaman uygulamanızın hedeflerden değil görevlerden oluştuğundan emin olun. Liste uygulaması google görevleri tarafından açıklandığı gibi, uzun vadeli bir plana hedef denir. Belirli periyotlar için yapılacaklar listesi uygulamasına sahip olmak, üretkenlik yazılımındaki hedefleri kapsamamalıdır. Bir hedef için yapılacaklar listesi uygulamaları yapmak istiyorsanız, görev listenizi ve hedefler listenizi ayırmanızı öneririz.

Kullanıcılar, görevlerin hedeflerinize giden bir yol olduğunu anlamalıdır. Aynı zamanda hedefler, belirli bir zaman diliminde ulaşılamayan nihai arzularınızdır. Yapılacaklar listesi uygulamasındaki kullanıcıların amacının Fransızca konuşmak olduğunu varsayalım. 15 dakika Fransızca öğrenirken, günlük gelişiminizdir. Görevin 15 dakikası için kullanıcılar onu okuma, dinleme ve diğer etkinlikler olmak üzere üç bölüme ayırabilir. Yapılacaklar listesi uygulaması geliştirme içermelidir. Kullanıcıların bunları bir dönüm noktası olarak görmelerine yardımcı olur. Yine Fransız örneğinden bahsedelim. Uygulamanın önerdiği gibi, en sevdiğiniz yemeği Fransızca olarak tanımlayabilmek sizin için bir kilometre taşı olacaktır. Bu nedenle bir amaç olarak adlandırılabilir.





Özel geliştirme ve üretkenlik elde etmek söz konusu olduğunda, kullanıcılar yapılması gerekenleri hedeflememelidir. Belki de, kullanıcıların temel özellikleri olarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için doğru zamanın ne zaman olduğunu belirleyebilmeleri gerekir. Diyelim ki geliştirmenizi belirli bir günde yaptırdınız, ancak bunu yapmak için doğru zaman değildi. Son teslim tarihlerine uymak, özellikler yapılacaklar listesi oluşturmak için temel nedeninizdir. Uygun üretkenlik yazılımıyla zorlu bir son teslim tarihini bile karşılayamazsanız, ne işe yararsınız?

Yapılacaklar Listelerini Kısa Tutun



Dört ila beş dakikanızı temel özellikler yapılacaklar listesine bakarak harcamak istemezsiniz. Kısa bir listeye sahip olmak, hızlı taramalar yapmaya ve uygulama aracılığıyla daha iyi bir anlayış geliştirebilmeye yol açar. Ancak yapılacaklar listesi uygulamalarını kısaca yapmak nasıl mümkün olabilir?

Belirli bir geliştirme için anahtar kelimeler kullandığınızdan emin olun. Google görevleri hakkında çok fazla bilgi vermekten kaçının. Yapılacaklar listesi uygulamanızın, kullanıcının günün dönüm noktasının kendinize temiz bir oda almak olduğunu söylediğini varsayalım. Yazmak yerine, "odadan fazla eşya alın ve kıyafetleri katlayın." Yapılacaklar listesi uygulamalarında "odanızı 15.00'te temizleyin" gibi basit bir ifade kullanabilirsiniz. Verimlilik yazılımınızı kaydetmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejiyi üretkenlik yazılımıyla kullanırsanız, uygulamanızı anlamak veya okumak yerine görevleri gerçekleştirmeye daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Ayrıca, uygulamanızı kısa tutmak, kullanıcıların hileyi anlamasına yardımcı olur ve yapılacaklar listesi daha kısa uygulamaları okumak için sizi motive eder.

Görevlere Bir Sınır koyun ve Onları Daha Küçük Bölümlere Bölün



Liste Uygulaması google görevleri, yapılacaklar uygulamasını takip etmede başarıya ulaşmanın anahtarı olduğundan, bir gün içinde görevlerinize bir sınır belirlemenizi önerir. Görev listenizi çeşitli bölümlere ayırmayı yorucu buluyorsanız, yapılacaklar listesi uygulamasına bir sınır koymanızı öneririz. Bazı insanlar listelerini yedi özel geliştirmede tutmayı tercih ederken, diğerleri bunu en düşük üçte tutmak istiyor. Kullanıcıların yapılacaklar listenize hangi görevleri ekleyeceği konusundaki seçiminize bağlıdır. Uygulamayı programlamanın sizin rahatınız olduğunu ve bundan ödün vermenize gerek olmadığını daima unutmayın. Listenin boyutunu küçültmenin ana yönü, önemli görevlere odaklanmaktır. Yapılacaklar listesini motivasyonla tutmanın anahtarı, listede belirtilen görevleri başarabilmektir. Arada bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz varsa, iş programınızı yapılacaklar listesi uygulamasında yönetilebilir görevlere bölmeyi düşünün.

Kullanıcıların 10 gün içinde teslim edilecek büyük bir projeyle meşgul olmaları için bir uygulama gerekebilir. İşi üst üste yığmak ve son gün yapmak istemezsiniz. Peki App google görevlerine göre ne yapıyorsunuz? Bunun için özel olarak uygulamanızda yapılacaklar listesi yapın. Projenizde kredi projeleri gerçekleştirebileceksiniz. AppMaster, kullanıcıların sizin tarafınızdan yapılması gereken tüm görevleri kanalize etmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, yapılacaklar listesi uygulamalarını kullanarak bunları isteğinize göre yeniden önceliklendirebilir ve düzenleyebilirsiniz. Verimlilik yazılım alışkanlıklarının etkin bir şekilde yönetilmesine yol açar.

Karmaşık Görevler için Kontrol Listelerini Kullanın:



Kullanıcıların dar yapılacaklar listesi uygulamaları yaptığını, ancak yine de uygulamada görev girdisini gerçekleştiremediklerini varsayalım. Nedenmiş? Liste uygulaması Google görevleri, size sağlanan yapılacaklar listesi uygulamalarını takip edememenizin nedeni olabileceğini söylüyor. Bazen görevi, daha sonraki zamanlarda başarılması zor görünen zor kelimelerle verme eğilimindeyiz. Özel geliştirmenizi ayrıntılı adımlara koymak veya sadece önemli yönleri yazmak tamamen sizin seçiminizdir. App google görevleri tarafından önerilen herhangi bir kısıtlama yoktur. Her durumda, bir yapılacaklar listesine sahip olmak, görevlerinizi tamamlamanızı ve kullanıcıların uygulamada eksik olduğu noktaları takip etmenizi sağlar. Yapacağınız en faydalı şey her büyük proje için ayrı bir liste yapmaktır. Bu, uygulamaya göre istenen her görev için bir kontrol listesi tutmanıza yardımcı olur. Yapılacaklar listesi uygulamalarından biri üzerinde çalışma fikriyle kafanız karışmadan.

Benzer Görevleri Gruplandırın ve Yinelenen Görevleri İzleyin:

Kullanıcıların uygulamalarını yakından takip edin; tek seferde hangi görevlerin gerçekleştirilebileceğini belirlemenize yardımcı olur. Bu noktada, google görevleri, üretkenliğinize bağlı olarak yapılacaklar listesi uygulamalarındaki görevlerinizi gruplandırmanızı önerir. Bu nedenle, belirli bir süre içinde daha fazla görev gerçekleştirebilecek ve yapılacaklar listenizdeki görevlerin çoğuna göz atabileceksiniz.

Yapılacaklar Listenizi Gözden Geçirirken Rahat Olun



Özel geliştirmenizi zamanında planlıyorsanız ancak uygulamada bunlar üzerinde çalışmak için asla zaman bulamıyorsanız ne olur? Liste uygulaması google, yeterli üretkenliğiniz varsa, B planına sahip olmanın bu gibi durumlarda bir cazibe gibi çalıştığını söylüyor. Bu tür senaryolar için alternatif bir plana sahip olmak, yapılacaklar listesi aracılığıyla geliştirmeye ulaşmanın anahtarıdır. Yapılacaklar listesi uygulamalarında değişen senaryolara göre yapılacakları gözden geçirmek en iyi stratejidir. Yapılacaklar listenizi gözden geçiremiyorsanız, gittikçe uzadığını göreceksiniz. Sonunda, geliştirmeyi bitirmek için hiçbir motivasyonunuz olmadan üst üste yığılmış görevler alacaksınız.

Geçişler İçin Zamana Güvenin



İyi bir üretkenlik düzeyine ulaşmak istediğinizi varsayalım. Uygulamayı yüklerken her zaman tahsis edilen görevleriniz arasında bir boşluk bırakın. Özellikler yapılacaklar listesinde bu alana geçiş odası adını veriyoruz. Hiç kimse bir günün görevlerle dolu geçmesini ve kendine bir dakika ayırmamasını istemez. Temel özelliklerinizde yer açabiliyorsanız, Liste uygulaması google görevlerinde olduğunu iddia eden insanları buldukça yapılacaklar listenizin esnek ve gerçekçi göründüğünü göreceksiniz.

Etkili Bakım Uygulamaları ile Görevlerinize Öncelik Verin:



Yapılacaklar listenize eklemeyi planladığınız görevlerin sayısı için uygulamada bir sınır belirleyemiyoruz. Bununla birlikte, herhangi bir senaryoda, ideal olarak, insanlar bunu 5 ila 10 görev arasında tutma eğilimindedir. Günün sonunda kendinizi yorgun hissetmek istemezsiniz. Sizi üretkenlik kriterlerinizden saptırabilir. Bu on görevden bazılarının daha hızlı gerçekleştirilirken bazılarının yeterince dikkat gerektirdiğinden emin olun. Önemli ve daha az önemli görevler arasında mükemmel bir denge sağlamak, kullanıcıların mükemmel listesinin anahtarıdır. Bir listeye 12 görev koyup hiçbir şey yapmamak istemezsiniz. Bir günde dört büyük proje üzerinde çalışarak kendinizi bunaltmak da istemez misiniz? Artık AppMaster'ı kullanarak kolaylıkla yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Verimlilik ve liste oluşturma kolaylığı sağlamak, insanlar için daha kolay ve izlenebilir hale geldi. Yapılacaklar listesi uygulamasında yalnızca listenizi taşınabilir hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha önemli hedeflerin tamamlanması için çeşitli ödüller elde edebilirsiniz.





Yapılacaklar Listesi Uygulamasını Nasıl Yapabilirim?



Yapılacaklar listesinde bir geliştirme olması, listenizin google görevleri tarafından tanımlandığı şekilde aşağıdaki öğelere sahip olduğu anlamına gelir:

Doğru planlama

Herhangi bir gecikme için esneklik

Ayrıntılı görev açıklamaları

Uygulamada kolayca gerçekleştirilebilen görevler

Amaç ve hedeflerden oluşan yapılacaklar listesi uygulamasını anlaşılır hale getirmek.

Görevlerinizi bunalmadan başarmak istiyorsanız, bu en iyi yaklaşımdır. Google görevlerinde olduğu gibi, ezici çoğu insanda ertelemeye yol açar. Bu nedenle, hiçbir durumda geliştirme fikri ve listeler tarafından baskı altına alınmak istemezsiniz.

Kendi Yapılacaklar Listesi Uygulamamı Nasıl Yapabilirim?



Liste oluşturmanızın nedeni kendinizi motive etmek değil, aynı zamanda organize olmaktır. İyi ve kötü yapılacaklar listesi arasında büyük bir fark yarattığınız yer burasıdır. AppMaster gibi liste uygulamaları tasarlamanıza yardımcı olacak birçok program yapılmıştır. Herhangi bir yapılacaklar listesi programının yaygın olarak bulunan öğeleri şunlardır:

Tamamlanması gereken önemli görevler

Yapılacaklar listesi uygulaması satın alınabilir öğeler önerir

Uygulamada farklı geliştirme hedefleri

Başarıların kaydını tutmak

Son düşünceler:



Yapılacaklar, bir gün içinde yapmanız gereken şeylerin bir listesini ifade eder. Herhangi bir listeyi tutmak için herhangi bir kriter yoktur. Yemek pişirme, okuma gibi temel listeler veya yönetmeniz gereken bir proje gibi büyük görevler olabilir. Ancak, yapılacaklar listesi oluşturmayı başarmış olmanız, sizi hayatınızda etkili veya üretken yapmaz. Bazen insanlar, yapılacaklar listesi uygulamasında sahip oldukları iş miktarından bunalma eğilimindedir. Bu nedenle, yapılacaklar listenizin motivasyon balonu kırıcınız olmayacağından emin olmak istersiniz. Gerekirse, liste uygulaması google görevlerinden yardım alın!