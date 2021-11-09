Вы ищете разработку приложения для отслеживания беременности без кода ? Если ДА, вы попали по адресу, если хотите разработать мобильное приложение для отслеживания беременности с помощью технологической платформы без кода, такой как AppMaster. В настоящее время мир сосредоточен на мобильных приложениях из-за большого использования мобильных телефонов. В напряженном графике сегодняшней жизни каждый человек ищет краткий и лаконичный подход ко всем своим повседневным делам, от покупок до оплаты счетов, они хотят, чтобы на расстоянии одного щелчка мыши, и это также относится к здоровью. Не только мужчины, но и каждая женщина с нетерпением ждет лучшего подхода к своему здоровью, включая приложение для отслеживания беременности и месячных .

Женщина заслуживает приложений для здоровья, потому что им нужно решать серьезные проблемы со здоровьем. В верхней части списка находится менструальный цикл каждого месяца, а вторым по важности является беременность, которая переносит через 9-месячный путь важный период здоровья в жизни женщины, когда важно заботиться о здоровье и развивать беременность, отслеживать течение беременности. можно легко сделать с помощью разработки приложения для отслеживания беременности разработчиками мобильных приложений.

Почему приложения для отслеживания беременности пользуются спросом?

Беременность или путешествие материнства — это прекрасный жизненный опыт для женщины, где у них есть поток чувств, которые находятся на большой высоте. Во время беременности женщина нуждается в любви, заботе и общении. Кроме того, они хотят, чтобы это родились младенцы, чтобы прийти в этот мир в лучшем и полном их здоровья. В этот решающий период их жизни с ними находятся их близкие и супруги, но приложение для отслеживания беременности также является одним из лучших компаньонов в этот период времени на протяжении всей беременности.

Эти приложения для отслеживания беременности помогают обеспечить и отследить импульсивное переполнение множества эмоций матери и бесконечные вопросы без ответа, связанные с рождением ребенка. Такие вопросы, как обезопасить ребенка? Какие будут предстоящие задачи? Как вы заботитесь о росте ребенка? И то, как быть здоровым и безопасным на протяжении всей беременности, заставит матерей так нервничать.

Однако сегодня, с развитием технологий и появлением некоторых хороших приложений для отслеживания беременности, этот помощник доступен круглосуточно в течение 9 месяцев беременности и далее через мобильное приложение для отслеживания беременности. Приложение для отслеживания беременности позволяет пользователям получать доступ ко всем знаниям, связанным с беременностью, таким как эффективные ежедневные советы по беременности, добавки, которые следует принимать во время беременности, безопасные лекарства во время беременности и многое другое, планировщик витаминов или напоминания, обновления роста ребенка и многое другое. Эти приложения для отслеживания беременности также предоставляют много индивидуально изменяемой информации, такой как текущие даты и недели беременности, рост ребенка, ожидаемая дата рождения, индивидуальные рекомендации и многое другое. Это делает приложение для отслеживания беременности исключительным партнером во время беременности и всегда выполняет все запросы.

Есть ли приложение для отслеживания беременности?

Да, есть приложение для наблюдения за беременностью. На рынке доступно не одно, а множество приложений для отслеживания беременности. Некоторые из них более известны, чем другие, но список бесконечен, если есть лучший список на выбор. Говоря о популярном приложении для отслеживания беременности на рынке, некоторые из лучших имен:

WTE (Чего ожидать) - Беременность и бэби-трекер

Беременность+

Воспитание беременности по неделям (Glow)

моя беременность

Рекомендуемый партнер

Лучшие приложения для отслеживания беременности

Аист

Отслеживание беременности Ovia

Приложение UMC для беременных

Отслеживание беременности и родов

Трекер беременности BabyCenter

Какое лучшее бесплатное приложение для беременных?

На рынке доступно множество приложений для отслеживания беременности. Вот список трех лучших приложений, которые являются лучшими на рынке с точки зрения отзывов и коэффициента загрузки:

Чего ожидать (WTE) - Беременность и бэби-трекер

Это приложение для отслеживания беременности является лучшим на рынке. Он доступен как в версиях для iOS, так и для Android. Большинство функций, которые он предлагает, бесплатны. Имеет отличную графику и удобный интерфейс. У него есть возможность общения в социальных сетях, график родов и календарь овуляции. Поскольку это лучшее приложение для наблюдения за беременностью, в промежутках между использованием в нем много рекламы.

3D дисплеи для малыша

Информация о развитии ребенка

Изменения тела во время беременности

Симптомы во время беременности

Социальная сеть внутри приложения

Отдельные группы для мам того же гестационного возраста

Рекомендуемые добавки и витамины

Лекарства, которых следует избегать

Ностальгические предметы и реквизит сравниваются с размером ребенка

Беременность+

Это приложение для отслеживания беременности является лучшим на рынке. Это идеальное мобильное приложение для беременных, доступное как для iOS, так и для Android. Большинство функций, которые он предлагает, бесплатны. Он предоставляет матерям поэтапные знания о беременности. С помощью этого приложения вы будете получать ежедневный индивидуальный набор статей, содержащих информацию, связанную с беременностью и уходом за больными, физическими упражнениями и диетическими привычками во время беременности. Это также позволяет вам настроить приложение для отслеживания беременности перед разработкой по своему вкусу, поделиться им со своими близкими и легко загрузить.

Оно имеет:

3D-дисплеи для ребенка с увеличением и уменьшением масштаба

Информация о развитии ребенка

Изменения тела во время беременности

Симптомы во время беременности

Планирование беременности (список больничных сумок)

Напоминание о предродовых встречах

Рекомендуемые добавки и витамины

Лекарства, которых следует избегать

Размер вашего ребенка по сравнению с другими объектами

Сияние - воспитывайте беременность неделя за неделей

Это приложение для отслеживания беременности является лучшим на рынке. Это идеальное мобильное приложение для беременных, доступное как для iOS, так и для Android. Отличительной чертой этого приложения для мониторинга беременности является то, что оно отлично подходит для тех, кто беременен, в настоящее время или имел историю выкидыша. Для них дополнительная поддержка предоставляется через это приложение.

Оно имеет:

Уход за ребенком после рождения

Информация о развитии ребенка

Изменения тела во время беременности

Симптомы во время беременности

Социальная сеть внутри приложения

Рекомендуемые добавки и витамины

Лекарства, которых следует избегать

Трекер необычных симптомов

Трекер стресса и эмоций

Загрузить файл в формате PDF

Интеграция с другими приложениями для здоровья

Счетчик ударов ребенка

Отслеживание сокращений матки

Сколько стоит приложение для беременных?

Стоимость разработки приложения для отслеживания беременности разработчиками мобильных приложений не может быть строго определена, поскольку она зависит от многих аспектов и расширения функций, которые вы хотите использовать при разработке мобильного приложения. Но просто чтобы дать представление о стоимости разработки приложения для отслеживания беременности (Android или iOS), самые основные функции будут равны или превышают 23 000 – 42 000 долларов США . Стоимость премиум-функций может достигать 70 000 долларов США . Это стоимость разработки приложения для отслеживания беременности разработчиками мобильных приложений, созданных с помощью кодирования.

Для приложения для отслеживания беременности с кодированием расходы могут быть намного больше, чем для платформы без кода, такой как AppMaster, из-за следующих элементов:

Затраты команды разработчиков мобильных приложений основаны на почасовой оплате или фиксированных проектах.

Стоимость дизайнера для разработки приложения

Платформы, на которых он будет работать

В то время как для платформы без кода, такой как AppMaster, эту стоимость можно легко сократить , и проект может быть завершен быстрее, чем ожидалось. Ознакомьтесь со своей индивидуальной цитатой из AppMaster и начните строить сегодня.

Как мне разработать собственное приложение для отслеживания беременности?

Вы можете быстро разработать приложение для отслеживания беременности с помощью платформы без кода. Для разработки приложения для наблюдения за беременностью с кодированием вам необходимо сначала разработать дизайн UX и UI . UI/UX известен как пользовательский интерфейс, который создаст внешний интерфейс разработки мобильного приложения, который позже увидят пользователи. Как только это будет сделано, можно будет разработать основные функции приложения.

Разработка приложения для отслеживания беременности

Разработка любого приложения, включая приложение для отслеживания беременности, требует тщательного изучения и расчета всех аспектов беременности и ее различных триместров. Для разработчиков мобильных приложений для беременных или любых других приложений, связанных со здоровьем, разработчик должен иметь правильное понимание и идеи по теме, чтобы можно было охватить все аспекты разработки мобильных приложений. Можно предположить, что разработка приложения для мониторинга беременности немного отличается и сложна. Пользователи эмоциональны, поэтому разработка этих мобильных приложений будет сложной задачей для разработчиков мобильных приложений.

Платформа AppMaster без кода основана на знаниях и опыте, которые были проведены в результате обширных исследований и анализа, чтобы помочь проверить сформированные идеи приложения пользователем, чтобы можно было выбрать и реализовать правильный подход.

После создания приложения для беременных или любые другие приложения, связанные со здоровьем, должны проконсультироваться с медицинскими работниками, чтобы убедиться, что у них есть все функции, которые им необходимо встроить. Пользователи сочтут, что они эмоционально привязаны к вашему приложению для беременных. Приложение для беременных должно выполнять все необходимые потребности пользователя.

Основой приложения является пользовательский интерфейс. Переходя к части дизайна UX, пользовательский интерфейс должен быть привлекательным для глаз конечного пользователя, и UX должен быть богатым во всех аспектах в первую очередь; пользователям не нравится тратить время на жонглирование и чтение тяжелых медицинских знаний или тратить непропорционально много времени на чтение скучных и неинтересных статей. Важно понимать нужды и потребности клиента. Это позволяет как команде разработчиков, так и команде дизайнеров пользовательского интерфейса работать эффективно и результативно, гарантируя, что разработка вашего приложения для мониторинга беременности будет более активной для ваших пользователей.

Обязательные функции для приложения для отслеживания беременности

После того, как дизайн UI/UX создан, следующим пунктом в списке является разработка функции. Ниже приведены необходимые функции для разработки любого приложения для беременных после дизайна UI / UX.

Советы по беременности

Помощь в разработке приложений для отслеживания беременности должна быть в состоянии давать советы на протяжении всего сеанса беременности с ежедневным питанием с советами экспертов.

Рост ребенка

Разработка приложения для отслеживания беременности должна иметь трекер роста ребенка, который ежедневно отслеживает, насколько хорошо ребенок растет, особенно после каждого триместра.

Знающие статьи

Женщины нуждаются в бесконечном руководстве во время беременности. Чтение хороших статей может помочь им оставаться бодрыми и информированными о беременности.

Обновленные новости

Каждый день технологии меняются, и даже в здравоохранении ежедневно появляются новые рекомендации. Поскольку изменения происходят быстро, каждый день изобретаются новые вещи. Приложение для отслеживания беременности должно иметь возможность держать матерей в курсе всей последней информации.

Идеи питания

Употребление хорошо сбалансированных питательных продуктов во время беременности очень важно как для матери, так и для развивающегося ребенка, чтобы получать достаточное количество белков, минералов и витаминов, чтобы ребенок не испытывал дефицита и рос правильно. Приложения для отслеживания беременности должны быть в состоянии помочь женщине с ее планом питания.

Советы по тренировкам

Приложения для отслеживания беременности должны иметь встроенные простые и точные методы йоги и тренировок, которые восстанавливают здоровье как мамы, так и ребенка, особенно беременных женщин.

Еженедельные напоминания

Еженедельное напоминание снова является важной функцией трекера беременности. Пользователи должны иметь возможность создать список дел , чтобы не забыть ничего важного, поскольку во время беременности нужно сделать так много вещей, включая пропуски, быстрые тесты и лекарства.

Отслеживание сокращений

Он используется для оценки фазы, в которую женщина должна вступить в роды, чтобы она могла начать эмоционально готовиться. Таймер родов в приложении для отслеживания беременности — это функция, которая автоматически подсчитывает схватки.

Детский трекер

Этот компонент является самой удивительной частью любого приложения для отслеживания беременности, поскольку он позволяет матерям подсчитывать количество толчков ребенка. Детские пинки — самые невероятные эмоции, которые может испытать мать, но если это тоже имеет значение, разве это не удивительно?

Трекер веса

Во время беременности прибавка в весе у женщины очевидна, но проблемы возникают, когда она весит меньше или больше рекомендуемого во время беременности. Таким образом, трекер веса должен иметь возможность ввода истории болезни в приложении для отслеживания беременности. Если вы беспокоитесь о своем весе, немедленно поговорите со своим гинекологом.

Фотографии живота

Родители очень рады ловить моменты жизни своего малыша. Приложения для отслеживания беременности позволяют им записывать детские фотографии, когда ребенок еще находится в утробе матери.

Мониторинг артериального давления

Артериальное давление является осложнением, которое часто возникает у беременных женщин. У некоторых артериальное давление повышено или ниже оптимального. Оба опасны для беременной женщины и развивающегося плода. Приложение для отслеживания беременности поможет вам узнать свой тип артериального давления и поможет вам соответствующим образом.

В двух словах

Таким образом, приложение для отслеживания беременности станет вашим компаньоном и будет сопровождать вас на протяжении всего вашего девятимесячного путешествия. Разработка приложения для отслеживания беременности поможет вам и окружающим вас женщинам, или вы также можете зарабатывать на этом деньги с помощью методов монетизации и покупок в приложении. Таким образом, оказание необходимой помощи также может быть отличным инструментом для заработка.

Эти приложения для отслеживания беременности имеют основополагающее значение для помощи в разработке отслеживания беременности для прекрасного 9-месячного путешествия беременности и преодоления общих препятствий, с которыми женщины могут столкнуться во время материнства, особенно если у них нет предыдущего опыта.

Многие замечательные приложения для отслеживания беременности бесплатны, а некоторые платные функции широко доступны на рынке. Но вы можете разработать приложение для отслеживания беременности по своему выбору и без кода. Это означает, что если у вас нет предыдущего опыта кодирования, вы все равно можете легко это сделать, просто используя визуальное кодирование и перетаскивание . AppMaster — это простая в использовании платформа без кода, которая поможет вам разработать любое приложение для любых целей, а также приложение для отслеживания беременности. Удивительной особенностью AppMaster является то, что он легко позволяет разрабатывать мобильные приложения без какого-либо программирования. Зарегистрируйтесь сегодня в AppMaster и запустите свое прибыльное приложение для отслеживания беременности с удобным визуальным интерфейсом и визуальным дизайнером бизнес-процессов .