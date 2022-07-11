Birçok işletme, hizmet gruplarına bir mobil uygulama eklemenin markalarını geliştirebileceğini, müşteri sadakati oluşturabileceğini ve kar marjlarını artırabileceğini keşfetti. Belki de bu, mobil uygulamanızı oluşturmanız için size ilham verdi! Uygulama fikriniz övgüye değer olsa da, uygulama geliştirme söz konusu olduğunda hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var.

Övünme haklarını basitçe elde etmek için herhangi bir uygulama fikri geliştirmek mantıklı değil! Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayan verimli ve kullanışlı bir uygulama oluşturmak için zaman ayırmanız çok daha akıllıca olur! Bazı işletmeler uygulama geliştirme yaklaşımlarında benzer hatalar yapmış olsa da, yapmanıza gerek yok! Bu kılavuz, verimli bir uygulama oluşturmak için basit adımlar içerir. Bu adım listesinin ardından, işletmeniz için başarılı bir mobil uygulama oluşturmak için doğru araçları bulacaksınız.

Verimli Bir Uygulama Oluşturmak İçin Dikkate Alınması Gereken Adımlar



Bir uygulama oluştururken ilk başlamanız gereken yer keşif veya araştırma aşamasıdır. Bir mobil uygulama geliştirmenin keşif aşamasında, onun ne kadar verimli olduğunu bazı önemli faktörler belirleyecektir.

Kullanıcılarınız Kim?



İşletmeler, uygulama oluşturma sürecinin başında kim sorusuna cevap vermelidir. İşletmelerin, hangi mobil uygulama özelliklerinin kullanıcılar için en uygun olduğuna karar vermek için uygulama hedef kitlesinin kim olduğunu belirlemesi gerekir. Şirketler, uygulamanızın hedef kitlesini olabildiğince spesifik hale getirerek, potansiyel kullanıcılarının sorunlarını çözen bir uygulama oluşturabilir.

Potansiyel uygulama kullanıcılarının profili, sosyal, demografik veya coğrafi faktörlere göre daraltılabilir. Kullanıcılarınızın davranışları, motivasyonları, alışkanlıkları ve acı noktaları da ilgili uygulama metriklerine dahil edilebilir. İşletmelerin uygulama oluşturma sürecine başlamadan önce ideal hedef kitlelerine karar vermeleri çok önemlidir. İşletmenizin ideal hedef kitlesine karar verin. Bu, mobil uygulamanızın verimli olmasını ve son kullanıcılarınızın bunu takdir etmesini sağlar.

Rekabetiniz Kim?



Keşif aşamasının bir uzantısı olarak 'kim' sorusu rakiplerinizi de kapsıyor! Uygulamanızı oluşturmadan önce, rekabetiniz hakkında kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekir. Bu uygulama geliştirme aşaması, başka bir şirketi kopyalamak veya 'tekerleği yeniden icat etmek' ile ilgili değildir. Uygulamanızın, uygulama hedef kitlesi için en verimli ve kullanışlı olması için, kullanıcılarının ihtiyaçlarını benzersiz bir şekilde çözmesi gerekecektir. Mobil uygulamanız, kullanıcılarının sıkıntılı noktalarını rakiplerinin çözemediği şekilde çözerek öne çıkmalıdır.

İşletmelerin, rakip uygulamaların özellikleri hakkında kapsamlı bir pazar araştırması yapması gerekir. Bu, uygulama hedef kitlesi için doğru çözümleri belirlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı sorunları çözen veya rakiplerinizin tam özelliklerine sahip başka bir uygulama oluşturmak mantıklı değil. Kullanıcılar benzersiz satış noktanızı tanımlayamaz. Ayrıca, başka bir şirketin mobil uygulamasının karbon kopyası, markanız için pek iyi bir görünüm değil! Rakiplerinizi analiz ederek, rakiplerinizden daha iyi, daha hızlı veya daha kullanışlı özelliklere sahip uygulamalar oluşturabilirsiniz!

Verimli Bir Uygulama Oluşturmak İçin Dikkate Alınması Gereken Ek Adımlar



Uygulama Özellikleriniz Nelerdir?



Uygulamanızın temel özellikleri, uygulamanın ne hakkında olduğunu tanımlar. Kullanıcı profili, mobil uygulamanızın en kullanışlı özelliklerini belirleyebilir. Uygulamanızı oluşturmaya başlamadan önce, işletmenizin ürününüzün ne olduğunu belirlemesi gerekir. Bu uygulama özellikleri, sorunlu noktaya, soruna veya uygulamanızın çözmeyi amaçladığı 'ne'ye özel olmalıdır. Bir mobil kiralama uygulaması oluşturmak ister misiniz? Eğer öyleyse, kullanıcıları doğru konum belirleme özelliklerini, fotoğraf galerilerini, mesajlaşma platformlarını ve fiyat karşılaştırma araçlarını takdir edeceklerdir.

Bir fitness uygulaması oluşturmak istiyorsanız, bir BMI hesaplayıcısı, ağırlık izleyicisi ve beslenme tarayıcısı, uygulamanızı en verimli hale getirir. E-ticaret uygulamaları, güvenli ödeme işleme, uygulama içi reklamcılık ve uygulamadan para kazanma özelliklerinden yararlanacaktır. Uygulamanızın hedef kullanıcıları için uygulama özelliklerinden para kazanmak ister misiniz? Bu para kazanma özellikleri geliştirme sürecinde kavramsallaştırılacaktır. Liste uzayabilir, ancak amaç, mobil uygulamalarınızın özelliklerini kullanıcılar için mümkün olduğunca kullanışlı ve verimli hale getirmektir.

Kullanıcı Yolculuğunuzu Nasıl Oluşturacaksınız?



Kullanıcı yolculuğu, bir kullanıcının baştan sona bir uygulamayla genel bir deneyimi ve etkileşimidir. Uygulamanızdan bir miktar değer almak için kullanıcının uygulamanızla arayüz oluşturma sürecini tanımlar. Bu kullanıcı yolculuğunun uygulama hedef kitleniz için ne kadar verimli olduğu, uygulamanızı nasıl oluşturduğunuza bağlıdır. İdeal kullanıcı yolculuğu rahat ve kullanımı kolay olmalıdır.

Uygulamanızın hedef kitlesi, ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı erişim sağlayan doğru ve güvenilir bir kullanıcı yolculuğunu takdir eder. Uygulamanız, kullanıcı yolculuğunu keyifli, sorunsuz ve sorunsuz bir şekilde kolaylaştırmalıdır. Uygulamanızın kullanıcı yolculuğu, uygulama hedef kitlesinin sorunlarını çözmede de tutarlı ve güvenilir olmalıdır. Güvenilir uygulamalar güven yaratır ve onu takdir eden kullanıcılar tarafından tercih edilen mobil uygulama haline getirir. Verimli kullanıcı yolculuğu nedeniyle, uygulamanızın hedef kitlesinin rekabet yerine uygulamanızı kullanma olasılığı daha yüksek olacaktır.

Bir Uygulama Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?



Bir mobil uygulama çözümü oluşturmanın maliyeti bütçenize, uygulama kodu özelliklerine ve uygulama geliştirme ekibinize bağlıdır. Bir uygulamanın özelleştirilmesi ne kadar karmaşıksa, uygulamanın maliyeti o kadar yüksek olacaktır. Ancak, kodsuz bir çözümün, daha genel bir mobil çözümden önemli ölçüde daha düşük maliyetli olduğu belirtilmelidir.

Uygulamamı Ücretsiz Olarak Oluşturabilir miyim?



Kesinlikle! Bu kadar çok seçenek mevcutken hiçbir kodlayıcı bile uygulamalarını uygulama geliştiricilerin hizmetleri olmadan ücretsiz olarak oluşturamaz. Uygulamanızı geliştirmek için kullanmak istediğiniz uygulama oluşturma platformunu seçmeniz yeterlidir. Uygulama oluşturma platformunuzu seçtikten sonra. Kullanıcılar, uygun bir 'sürükle ve bırak arayüzü' kullanarak uygulama özelliklerini ve düzenini değiştirebilir. Son olarak, basit bir yükleme ile uygulamanızı uygulama mağazanızda kullanıma açın!

Google Play Store, platformunda bugüne kadar 2,7 milyondan fazla uygulamayla en popüler uygulama mağazasıdır (Kaynak: Wikipedia). Yeni oluşturulan uygulamanız Google uygulama mağazasına yüklendikten sonra, dünya çapında milyonlarca uygulama mağazası kullanıcısı tarafından görülme ve indirilme potansiyeline sahiptir. Bu basit adımlar, kodlayıcı olmayanların ücretsiz uygulamalarını uygulama geliştiricileri olmadan oluşturmasına olanak tanır. Kodsuz platformlar kullanmak, bir uygulama oluşturma maliyetini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, bu uygulamaları uygulama mağazasında kullanıma hazır hale getirmek için geri dönüş süresini de hızlandırır! Avantajları nedeniyle, kodsuz uygulama platformları, uygulama geliştirmeye yeni başlayanlar için uygulamalarını oluşturmak için iyi bir seçenektir.

Ücretsiz Uygulamalar Nasıl Para Kazandırır?



İşletmeler, uygulama mağazasında kullanıcılara ücretsiz olarak tanıtılmış olsalar bile uygulamalardan para kazanabilir . Para kazanma stratejileri, uygulamanın hizmetlerinden yararlanmak için abonelik ücretlerinin alınmasını içerebilir. Bu, uygulamadan para kazanmanın basit bir yoludur. Kullanıcıların, hizmetlerine erişim elde etmek için kayıt veya kayıt sırasında bir uygulama para kazanma ücreti ödemeleri gerekecektir. Bu uygulamadan para kazanma ücretleri genellikle uygulamaya abonelik yenilemeleri yoluyla haftalık, aylık veya yıllık olarak alınır.

Uygulamalardan para kazanan işletmeler, zaman zaman kullanıcıları promosyon fiyatları ve uygulama içi pazarlama teşvikleriyle cezbeder. Uygulamadan para kazanmaya yönelik satış noktaları arasında haber medyası uygulamaları, fitness uygulamaları ve hatta üretkenlik ve zamanlama uygulamaları bulunur. Bu şirketler, kullanıcılardan uygulama içi ücret alarak uygulama tekliflerinden para kazanıyor. Kullanıcılar, uygulama içi hizmetlerin değerini gördüklerinde uygulamadan para kazanmak için ödeme yapmaktan mutluluk duyarlar.

Uygulama içi para kazanma, kullanıcılardan uygulama içi hizmetler ve ürünler için ücret almanın daha az doğrudan bir yoludur. Kullanıcılar ilk ücretsiz teklif yoluyla uygulamaya 'bağlandıklarında', uygulama içi reklamlarla 'çekilir'. Uygulama içi reklamcılıkla uygulamalardan para kazanan işletmeler, ürün ve hizmetleri doğrudan uygulama içinde kullanıcılarına pazarlar. Uygulama içi reklamcılık, para kazanmayı kolaylaştıran uygulamalar içinde afişler, açılır pencereler, mesajlar, videolar ve hatta mini oyunlar kullanır. Uygulamalardan para kazanan işletmeler, uygulama içi hedef kitlelerinden para kazanarak fayda sağlar.

Kendim Mobil Uygulama Yapabilir miyim?

Mevcut kodsuz platformlarla, mobil uygulama fikirlerini kendiniz geliştirmek ve oluşturmak mümkündür. Uygulama oluşturucu platformlar, kullanıcıların mobil uygulamalarını uygulama geliştiricilerin hizmetleri olmadan oluşturmalarına olanak tanır. Uygulamalar oluşturulduktan sonra kolayca bir uygulama mağazasına yüklenebilir. Hiçbir kod platformu, basit sürükle ve bırak özelliğini kullanarak uygulama oluşturma sürecini basitleştirmez. Bu kodsuz uygulama oluşturucular görsel tabanlıdır ve kullanıcı dostudur.

Ancak uygulamanızın özelliklerinin karmaşıklığına bağlı olarak, kodlayıcı olmayan birinin üstesinden gelmesi çok fazla olabilir. Uygulama fikrinizin karmaşık özellikleri, özel özelliklerinizi oluşturmak için kodsuz bir geliştiricinin (kodsuz platformlarla çalışma konusunda uzmanlaşmış mühendis) hizmetlerini gerektirebilir. Bir uygulama geliştiricisi, uygulama fikrinizi geliştirme ve kullanıcılarınız için en verimli uygulamayı oluşturma uzmanlığına sahiptir. Uzmanlıkları, sıfırdan bir uygulama oluşturmanın zorluğunu ortadan kaldırabilir. AppMaster tarafından uygulamanızı oluşturabilecek lisanslı mühendislere sahip resmi ortakların bir listesini AppMaster'dan isteyebilirsiniz. Yani asıl soru, kendi başınıza bir mobil uygulama geliştirebilir misiniz değil, daha ziyade, ister misiniz?

Kodlamadan Uygulama Yapabilir miyim?

Yani, oluşturmak istediğiniz harika bir uygulama fikriniz var, ancak kodlayıcı değilsiniz! Yine de kullanıcıların faydalı bulacağı uygulamalar oluşturabilir misiniz? Cevap Evet! Harika uygulama fikriniz, AppMaster gibi kodsuz platformlarla mümkündür.

AppMaster platformuyla kodsuz bir uygulama oluşturmak sorunsuzdur. Mobil uygulamanızı oluşturmanın başarısı, en iyi uygulama geliştirme ekibini ve platformunu seçmeye bağlıdır. AppMaster, işletmelere zorluk yaşamadan uygulama geliştirmenin avantajlarını sunar!

Uygulama fikriniz ne olursa olsun, AppMaster iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygulama çözümleri oluşturabilir. Güvenilir, verimli ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını kolayca karşılayan uygulamalar geliştiriyoruz. AppMaster ayrıca mükemmel bir sürekli müşteri desteği ve bakımına sahiptir. Danışmanlığınızı bugün, kodsuz geliştiricilerden oluşan uzman ekibimizle bugün planlayın!